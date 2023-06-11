Тур: 10. Стадион: Intility Arena. Зрители: 7578
0:1
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаJonas Torrissen Therkelsen
39' Желтая карточкаХольм Один Тьяго
62' Желтая карточкаДансо Эммануэл
0:1
68' ПенальтиСтенгель Херман
68' Желтая карточкаБьёрдаль Хенрик
76' Желтая карточкаСтрандберг Стефан
76' Желтая карточкаГулликсен Тобиас
90'+4
Ход матча
39'
62'
68'
0:1
68'
76'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
21
Шёнг
Магнус
19
Ятта
Сиди
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ятта СидиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Jacob Eng
-
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
-
18 Боаэн ЭрнестЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Энерсен ОлеПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
История личных встреч
Волеренга
Стрёмсгодсет
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
35%
15 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
39 матчей
35.9%
23.1%
41%
14 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
38.5%
28.2%
33.3%
15 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
15 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
1.95
1.3
Среднее время на гол
46
69
Всего голов
40
21
Голов в среднем за матч
2
1.11
Среднее время на гол
45
81
Всего голов
77
47
Голов в среднем за матч
1.97
1.21
Тотал матчей
2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
45
74
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.3
|Хоканс Даниэль
|3
|0.3
|Ятта Сиди
|3
|0.3
|Офкир Мохамед
|1
|0.1
|Риснаес Магнус
|1
|0.1
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.1
|Страндберг Стефан
|1 (1)
|0.1
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Менерт Маркус
|3
|0.3
|Браут-Брюнес Джонатан
|2
|0.2
|Валсвик Густав
|2
|0.2
|Стенгель Херман
|1 (1)
|0.1
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.1
|Ипалибо Джек
|1
|0.1
|Ханссен Сондре
|1
|0.1
|Красники Крешник
|0
|0
|Jostein Ekeland
|0
|0
|Гулликсен Тобиас
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жута Леонард
|3
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|2
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Офкир Мохамед
|2
|0
|Юклеред Симен
|0
|1
|Страндберг Стефан
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Валсвик Густав
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Лейфссон Ари
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Менерт Маркус
|1
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|1
|0
|Дансо Эммануэл
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Стрёмсгодсет
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
7
Волеренга
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Стрёмсгодсет
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
5
2
Волеренга
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Стрёмсгодсет
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
9
9
Голы по времени матча
Забито
7
8
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
10
11
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
3
30%
5
45%
76-90
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
67%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
13
11
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
4
36%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
5
45%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Пропущено
18
14
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
4
22%
4
29%
61-75
4
22%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1
Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Волеренга - Бранн 1:3 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Волеренга - Мосс 2:0 Волеренга - Мальмё 0:3
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1
Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0
Результаты матчей
Волеренга
Стрёмсгодсет
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
37
28
37
19
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|12 (5)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|9 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|6 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|5
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4
|Одд
|Томас Диого
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2