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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 10. Стадион: . Зрители: 7578
Волеренга
0:1
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
20' Желтая карточка
Jonas Torrissen Therkelsen
39' Желтая карточка
Хольм Один Тьяго
62' Желтая карточка
Дансо Эммануэл
0:1
68' Пенальти
Стенгель Херман
68' Желтая карточка
Бьёрдаль Хенрик
76' Желтая карточка
Страндберг Стефан
76' Желтая карточка
Гулликсен Тобиас
90'+4

Ход матча

20'
 
Jonas Torrissen Therkelsen
35'
Хеденстад Вегар
Риснаес Магнус
 
39'
Хольм Один Тьяго
 
46'
Олдруп-Йенсен Фредрик
Хольм Один Тьяго
 
58'
 
Дансо Эммануэл
Jonas Torrissen Therkelsen
62'
 
Дансо Эммануэл
65'
Борвен Торгейр
Ятта Сиди
 
65'
Jacob Eng
Хоканс Даниэль
 
68'
0:1
Стенгель Херман
68'
Бьёрдаль Хенрик
 
76'
Страндберг Стефан
 
76'
 
Гулликсен Тобиас
80'
Filip Thorvaldsen
Офкир Мохамед
 
82'
 
Энерсен Оле
Грогард Томас
88'
 
Albert Palmberg Thorsen
Браут-Брюнес Джонатан

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
21
Шёнг
Магнус
24
Странд
Петтер
23
Хеггхейм
Хенрик
4
Страндберг
Стефан
18
Юклеред
Симен
15
Хольм
Один
Тьяго
11
Хоканс
Даниэль
20
Риснаес
Магнус
8
Бьёрдаль
Хенрик
10
Офкир
Мохамед
19
Ятта
Сиди
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
71
Валсвик
Густав
2
Лейфссон
Ари
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
4
Грогард
Томас
10
Стенгель
Херман
22
Jonas
Torrissen
Therkelsen
77
Менерт
Маркус
17
Гулликсен
Тобиас
9
Браут-Брюнес
Джонатан
Волеренга
4-1-4-1
Стрёмсгодсет
3-4-2-1

История личных встреч

Волеренга
Стрёмсгодсет

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
35%
15 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

39 матчей

35.9%
23.1%
41%
14 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

38.5%
28.2%
33.3%
15 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
15 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
3:2
Т
4:0
Т
3:2
Т
3:0
Т
1:1
ТМК
1:1
Т
0:2
Т
2:0
ТМК
1:3
Т
3:2
Т
2:0
ТМК
1:1
Т
2:0
Т
1:4
Т
2:0
Т
1:1
К
2:0
Т
1:1
Т
3:2
ТМК
3:3
Т
2:2
Т
3:1
Т
3:1
ТМК
3:0
ТМС
3:0
Т
0:2
Т
3:0
Т
2:1
Т
0:3
Т
1:1
Т
3:2
Т
2:1
Т
2:2
Т
4:1
Т
1:0
Т
3:0
Т
1:0
Т
1:2
Т
1:3

Голы

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

1.95
1.3

Среднее время на гол

46
69

Всего голов

40
21

Голов в среднем за матч

2
1.11

Среднее время на гол

45
81

Всего голов

77
47

Голов в среднем за матч

1.97
1.21

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
15
Больше 38%
Меньше 62%
24
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

45
74

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.3
Хоканс Даниэль 3 0.3
Ятта Сиди 3 0.3
Офкир Мохамед 1 0.1
Риснаес Магнус 1 0.1
Jones El-Abdellaoui 1 0.1
Страндберг Стефан 1 (1) 0.1
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Менерт Маркус 3 0.3
Браут-Брюнес Джонатан 2 0.2
Валсвик Густав 2 0.2
Стенгель Херман 1 (1) 0.1
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.1
Ипалибо Джек 1 0.1
Ханссен Сондре 1 0.1
Красники Крешник 0 0
Jostein Ekeland 0 0
Гулликсен Тобиас 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жута Леонард 3 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 2 0
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Офкир Мохамед 2 0
Юклеред Симен 0 1
Страндберг Стефан 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гулликсен Тобиас 3 0
Браут-Брюнес Джонатан 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Валсвик Густав 1 0
Стенгель Херман 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Лейфссон Ари 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Менерт Маркус 1 0
Fredrik Kristensen Dahl 1 0
Дансо Эммануэл 1 0
Joergen Isnes 1 0

Результаты матчей

Волеренга
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Стрёмсгодсет
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
7
Волеренга
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Стрёмсгодсет
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

5
2
Волеренга
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Стрёмсгодсет
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

9
9

Голы по времени матча

Забито

7
8
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

10
11
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
3
30%
5
45%
76-90

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
67%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

13
11
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
4
36%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
5
45%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Пропущено

18
14
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
4
22%
4
29%
61-75
4
22%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1
Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Волеренга - Бранн 1:3 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Волеренга - Мосс 2:0 Волеренга - Мальмё 0:3
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1
Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0

Результаты матчей

Волеренга
Стрёмсгодсет

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
2
4
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
2
8
3
7
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 10 1 0 32 - 9 31
2.
Бранн
 10 6 2 2 21 - 10 20
3.
Тромсё
 10 6 2 2 14 - 10 20
4.
Викинг
 10 5 2 3 23 - 19 17
5.
Лиллестрём
 9 5 1 3 16 - 14 16
6.
Молде
 11 5 1 5 24 - 16 16
7.
Сарпсборг-08
 10 4 3 3 12 - 11 15
8.
Стабек
 10 4 3 3 14 - 17 15
9.
Русенборг
 11 3 4 4 14 - 15 13
10.
Одд
 11 3 4 4 8 - 11 13
11.
Хёугесунн
 10 3 3 4 10 - 15 12
12.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
13.
Волеренга
 10 3 1 6 14 - 17 10
14.
Саннефьёрд
 10 2 3 5 12 - 15 9
15.
Хам-Кам
 10 2 1 7 10 - 26 7
16.
Олесунн
 11 1 1 9 7 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 6 5 1 0 19 - 5 16
2.
Бранн
 5 4 1 0 13 - 3 13
3.
Стабек
 6 3 3 0 9 - 4 12
4.
Молде
 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Викинг
 5 3 1 1 16 - 10 10
6.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Лиллестрём
 5 3 0 2 11 - 9 9
8.
Одд
 5 2 2 1 4 - 2 8
9.
Хёугесунн
 5 2 2 1 8 - 7 8
10.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
11.
Тромсё
 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Хам-Кам
 5 2 1 2 5 - 6 7
13.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 3 - 3 6
15.
Олесунн
 6 1 1 4 6 - 11 4
16.
Волеренга
 5 1 0 4 7 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Тромсё
 5 4 1 0 8 - 4 13
3.
Сарпсборг-08
 5 2 2 1 6 - 4 8
4.
Лиллестрём
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Бранн
 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Викинг
 5 2 1 2 7 - 9 7
8.
Молде
 6 2 0 4 10 - 10 6
9.
Стрёмсгодсет
 6 1 2 3 8 - 11 5
10.
Одд
 6 1 2 3 4 - 9 5
11.
Хёугесунн
 5 1 1 3 2 - 8 4
12.
Стабек
 4 1 0 3 5 - 13 3
13.
Русенборг
 5 0 3 2 6 - 9 3
14.
Саннефьёрд
 6 0 2 4 3 - 12 2
15.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
16.
Хам-Кам
 5 0 0 5 5 - 20 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 12 (5)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Бранн Финне Бор 9 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Одд Томас Диого 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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