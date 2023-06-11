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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 10. Стадион: .
Хёугесунн
3:2
Конец матча
Саннефьёрд
0'
1:0
9' Гол
Нжи Билал
2:0
12' Гол в свои ворота
Jesper Taaje
3:0
20' Гол
Sorry Diarra
3:1
54' Гол
Danilo Al-Saed
67' Желтая карточка
Теркильдсен Петер
81' Желтая карточка
Самуэльсен Мартин
3:2
90' Гол
Ньенету Франклин
90'+6

Ход матча

9'
Нжи Билал
(Теркильдсен Петер)
1:0
12'
Jesper Taaje
2:0
20'
Sorry Diarra
(Теркильдсен Петер)
3:0
46'
 
Ньенету Франклин
Тветер Александер Рууд
46'
 
Fredrik Mani Paalerud
Фосс Сандер Моэн
54'
3:1
Danilo Al-Saed
(Кумсан Джилберт)
67'
Теркильдсен Петер
 
68'
Эскесен Юлиус
Лейте Бруно
 
71'
Самуэльсен Мартин
Нжи Билал
 
81'
Claus Niyukuri
Кристенсен Магнус
 
81'
Самуэльсен Мартин
 
87'
 
Jakob Masloe Dunsby
Danilo Al-Saed
87'
 
Бикоро Федерико
Нильссон Александер II
90'
3:2
Ньенету Франклин
(Кумсан Джилберт)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 8
  • 7 Угловые 4
  • 4 Офсайды 4
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
1
Сельвик
Эгиль
5
Реесе
Сёрен
8
Крюгор
Кевин
Мартин
4
Anders
Baertelsen
7
Теркильдсен
Петер
26
Лейте
Бруно
6
Кристенсен
Магнус
3
Oscar
Krusnell
27
Санде
Мадс
29
Sorry
Diarra
99
Нжи
Билал
1
Кето
Хуго
19
Fredrik
Tobias
Berglie
15
Jesper
Taaje
17
Фосс
Сандер
Моэн
3
Эгели
Ветле
Валле
23
Айер
Кинин
18
Оттоссон
Филип
8
Нильссон
Александер
II
7
Кумсан
Джилберт
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
Хёугесунн
3-4-3
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Хёугесунн
Саннефьёрд

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Т
2:2
Т
1:3
Т
1:2
Т
1:1
Т
3:2
Т
0:1
Т
4:2
Т
0:2
Т
2:0
Т
2:0
Т
0:1
Т
2:1
Т
0:1
Т
2:0
А
1:1
А
0:1

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2
1.13

Среднее время на гол

45
80

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

0.63
1.38

Среднее время на гол

144
65

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.31
1.25

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

68
72

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 3 (1) 0.3
Нжи Билал 2 0.2
Теркильдсен Петер 1 0.1
Санде Мадс 1 0.1
Лейте Бруно 1 0.1
Oscar Krusnell 1 0.1
Содерлунд Александер 0 0
Кристенсен Магнус 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Al-Saed 4 0.4
Кумсан Джилберт 1 0.1
Тветер Александер Рууд 1 0.1
Бикоро Федерико 1 0.1
Эгели Ветле Валле 1 0.1
Youseff Chaib 1 0.1
Jesper Taaje 1 0.1
Ньенету Франклин 1 0.1

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Магнус 2 1
Крюгор Кевин Мартин 1 1
Самуэльсен Мартин 2 0
Oscar Krusnell 2 0
Нжи Билал 2 0
Содерлунд Александер 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Эскесен Юлиус 1 0
Теркильдсен Петер 1 0
Sorry Diarra 1 0
Паязити Адрион 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оттоссон Филип 3 0
Фосс Сандер Моэн 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Jesper Taaje 1 0
Бикоро Федерико 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Айер Кинин 1 0
Jakob Masloe Dunsby 1 0
Ian Smeulers 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Саннефьёрд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

2
4
Хёугесунн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Саннефьёрд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

2
7
Хёугесунн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Саннефьёрд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

4
11

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
3
38%
1
9%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
3
38%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
10%
4
33%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
1
10%
2
17%
76-90

Пропущено

15
15
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
4
27%
3
20%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
4
27%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2
Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Хёугесунн - Брюне 2:0 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0
Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1 ИК Старт - Саннефьёрд 1:0 Молде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Орн - Саннефьёрд 0:3

Результаты матчей

Хёугесунн
Саннефьёрд

Точный счет

3:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
2
2
2
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
2
4
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
5
3
7
1.5
3
7
2
8
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 10 1 0 32 - 9 31
2.
Бранн
 10 6 2 2 21 - 10 20
3.
Тромсё
 10 6 2 2 14 - 10 20
4.
Викинг
 10 5 2 3 23 - 19 17
5.
Лиллестрём
 9 5 1 3 16 - 14 16
6.
Молде
 11 5 1 5 24 - 16 16
7.
Сарпсборг-08
 10 4 3 3 12 - 11 15
8.
Стабек
 10 4 3 3 14 - 17 15
9.
Русенборг
 11 3 4 4 14 - 15 13
10.
Одд
 11 3 4 4 8 - 11 13
11.
Хёугесунн
 10 3 3 4 10 - 15 12
12.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
13.
Волеренга
 10 3 1 6 14 - 17 10
14.
Саннефьёрд
 10 2 3 5 12 - 15 9
15.
Хам-Кам
 10 2 1 7 10 - 26 7
16.
Олесунн
 11 1 1 9 7 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 6 5 1 0 19 - 5 16
2.
Бранн
 5 4 1 0 13 - 3 13
3.
Стабек
 6 3 3 0 9 - 4 12
4.
Молде
 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Викинг
 5 3 1 1 16 - 10 10
6.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Лиллестрём
 5 3 0 2 11 - 9 9
8.
Одд
 5 2 2 1 4 - 2 8
9.
Хёугесунн
 5 2 2 1 8 - 7 8
10.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
11.
Тромсё
 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Хам-Кам
 5 2 1 2 5 - 6 7
13.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 3 - 3 6
15.
Олесунн
 6 1 1 4 6 - 11 4
16.
Волеренга
 5 1 0 4 7 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Тромсё
 5 4 1 0 8 - 4 13
3.
Сарпсборг-08
 5 2 2 1 6 - 4 8
4.
Лиллестрём
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Бранн
 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Викинг
 5 2 1 2 7 - 9 7
8.
Молде
 6 2 0 4 10 - 10 6
9.
Стрёмсгодсет
 6 1 2 3 8 - 11 5
10.
Одд
 6 1 2 3 4 - 9 5
11.
Хёугесунн
 5 1 1 3 2 - 8 4
12.
Стабек
 4 1 0 3 5 - 13 3
13.
Русенборг
 5 0 3 2 6 - 9 3
14.
Саннефьёрд
 6 0 2 4 3 - 12 2
15.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
16.
Хам-Кам
 5 0 0 5 5 - 20 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 12 (5)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Бранн Финне Бор 9 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 6 (2)
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Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Одд Томас Диого 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 20'
      Питер Теркилдсен сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Sory Diarra бьет в цель!
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Jesper Taaje уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 9'
      Питер Теркилдсен сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Нжи Билал бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хёугесунн 3:2 Саннефьёрд онлайн

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