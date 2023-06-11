Тур: 10. Стадион: Haugesund Sparebank Arena.
3:2
Конец матча
0'
1:0
9' ГолНжи Билал
2:0
12' Гол в свои воротаJesper Taaje
3:0
20' ГолSorry Diarra
3:1
54' ГолDanilo Al-Saed
67' Желтая карточкаТеркильдсен Петер
81' Желтая карточкаСамуэльсен Мартин
3:2
90' ГолНьенету Франклин
90'+6
Ход матча
9'
1:0
12'
2:0
20'
54'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 8
-
7 Угловые 4
-
4 Офсайды 4
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
26
Лейте
Бруно
27
Санде
Мадс
29
Sorry
Diarra
99
Нжи
Билал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсНападающий
-
29 Sorry DiarraНападающий
-
99 Нжи БилалНападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Mikkel Hope
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Айер КининПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
-
-
32 Martin Gjone
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Хёугесунн
Саннефьёрд
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
16 матчей
62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2
1.13
Среднее время на гол
45
80
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
0.63
1.38
Среднее время на гол
144
65
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.31
1.25
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
68
72
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|3 (1)
|0.3
|Нжи Билал
|2
|0.2
|Теркильдсен Петер
|1
|0.1
|Санде Мадс
|1
|0.1
|Лейте Бруно
|1
|0.1
|Oscar Krusnell
|1
|0.1
|Содерлунд Александер
|0
|0
|Кристенсен Магнус
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danilo Al-Saed
|4
|0.4
|Кумсан Джилберт
|1
|0.1
|Тветер Александер Рууд
|1
|0.1
|Бикоро Федерико
|1
|0.1
|Эгели Ветле Валле
|1
|0.1
|Youseff Chaib
|1
|0.1
|Jesper Taaje
|1
|0.1
|Ньенету Франклин
|1
|0.1
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристенсен Магнус
|2
|1
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|1
|Самуэльсен Мартин
|2
|0
|Oscar Krusnell
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Содерлунд Александер
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Сельвик Эгиль
|1
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|Теркильдсен Петер
|1
|0
|Sorry Diarra
|1
|0
|Паязити Адрион
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оттоссон Филип
|3
|0
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0
|Jesper Taaje
|1
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
|Айер Кинин
|1
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|1
|0
|Ian Smeulers
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Саннефьёрд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
2
4
Хёугесунн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Саннефьёрд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
2
7
Хёугесунн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Саннефьёрд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
4
11
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
3
38%
1
9%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
3
38%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Забито
10
12
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
10%
4
33%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
1
10%
2
17%
76-90
Пропущено
15
15
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
4
27%
3
20%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
4
27%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2
Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Хёугесунн - Брюне 2:0 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0
Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1 ИК Старт - Саннефьёрд 1:0 Молде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Орн - Саннефьёрд 0:3
Результаты матчей
Хёугесунн
Саннефьёрд
Точный счет
3:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
22
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
55
37
37
28
28
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|12 (5)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|9 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|6 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|5
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4
|Одд
|Томас Диого
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2