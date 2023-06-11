Тур: 10. Стадион: Наддеруд. Зрители: 4938
0'
1:0
8' ГолКостадинов Калоян
2:0
10' ГолБакенга Мушага
2:1
29' ГолНельсон Джейден
39' Желтая карточкаЭдвардс Кертис
76' Желтая карточкаЛукка Жонатан
2:2
89' ГолХольсе Карло
90' Желтая карточкаЙенссен Ульрик
90'+7
Ход матча
8'
10'
29'
2:1
39'
76'
89'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
26 Владение мячом, % 74
10
Хольсе
Карло
29
Oscar
Aga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Oscar AgaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Садику АгонНападающий
-
-
44 Magnus Holte
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Стабек
Русенборг
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
137.5%
5 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 17 побед
31 матч
22.6%
16.1%
61.3%
7 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
16.1%
58.1%
25.8%
5 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
19.4%
25.8%
54.8%
6 побед 8 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
22
Голов в среднем за матч
1.07
1.29
Среднее время на гол
84
69
Всего голов
36
22
Голов в среднем за матч
2.12
1.57
Среднее время на гол
42
57
Всего голов
51
44
Голов в среднем за матч
1.65
1.42
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
54
63
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kasper Waarst Hoegh
|4
|0.4
|Бакенга Мушага
|3 (1)
|0.3
|Кабран Кевин
|2
|0.2
|Педерсен Каспер
|1
|0.1
|Костадинов Калоян
|1
|0.1
|Несс Николай
|0
|0
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|Оттесен Стурла
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нельсон Джейден
|2
|0.18
|Хольсе Карло
|2
|0.18
|Morten Bjoerlo
|2
|0.18
|Скарсем Олаус
|2
|0.18
|Oscar Aga
|1
|0.09
|Sverre Halseth Nypan
|1
|0.09
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.09
|Перейра Адриан
|1
|0.09
|Хенриксен Маркус
|1 (1)
|0.09
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Тагсет Эдвард
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крогстад Фредрик
|1
|1
|Сковгор Андреас
|2
|0
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|Бакенга Мушага
|1
|0
|Несс Николай
|1
|0
|Лукка Жонатан
|1
|0
|Петтерссон Исак
|1
|0
|Эдвардс Кертис
|1
|0
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|0
|Геэльмуйден Херман
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|Samuel Rogers
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Перейра Адриан
|2
|0
|Корник Лео
|2
|0
|Торвальдссон Исак
|2
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|1
|Morten Bjoerlo
|1
|0
|Скарсем Олаус
|1
|0
|Йенссен Ульрик
|1
|0
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
|Нельсон Джейден
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Русенборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
5
Стабек
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
2
7
Стабек
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Русенборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
4
12
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
3
43%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
4
40%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
10%
76-90
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Пропущено
14
6
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
4
29%
0
0%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
3
21%
1
17%
76-90
Забито
11
13
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
3
27%
1
8%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
6
46%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
3
27%
2
15%
76-90
Пропущено
20
16
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
4
20%
4
25%
1-15
5
25%
2
13%
16-30
1
5%
4
25%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
7
35%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4
Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Молде 1:1 Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Хаммарбю 0:1
Русенборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1
Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Молде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 3:2 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Русенборг - Стабек 1:1
Результаты матчей
Стабек
Русенборг
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Стабек
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
92
46
38
28
110
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|12 (5)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|9 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|6 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|5
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4
|Одд
|Томас Диого
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2