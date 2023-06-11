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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 10. Стадион: . Зрители: 4938
Стабек
2:2
Конец матча
Русенборг
0'
1:0
8' Гол
Костадинов Калоян
2:0
10' Гол
Бакенга Мушага
2:1
29' Гол
Нельсон Джейден
39' Желтая карточка
Эдвардс Кертис
76' Желтая карточка
Лукка Жонатан
2:2
89' Гол
Хольсе Карло
90' Желтая карточка
Йенссен Ульрик
90'+7

Ход матча

8'
Костадинов Калоян
(Оттесен Стурла)
1:0
10'
Бакенга Мушага
(Kasper Waarst Hoegh)
2:0
29'
2:1
Нельсон Джейден
(Oscar Aga)
39'
Эдвардс Кертис
 
58'
Вангберг Симен
Пигнатель-Енссен Николас
 
64'
 
Sverre Halseth Nypan
Oscar Aga
74'
 
Корник Лео
Samuel Rogers
76'
Лукка Жонатан
 
82'
Aleksander Andresen
Бакенга Мушага
 
82'
Вальстад Николас
Оттесен Стурла
 
86'
 
Садику Агон
Нельсон Джейден
86'
 
Перейра Адриан
Тагсет Эдвард
89'
2:2
Хольсе Карло
(Рейтан Эрленд Даль)
90'
 
Йенссен Ульрик

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 26 Владение мячом, % 74
21
Петтерссон
Исак
5
Пигнатель-Енссен
Николас
3
Несс Николай
6
Сковгор
Андреас
15
Оттесен
Стурла
8
Эдвардс
Кертис
47
Лукка
Жонатан
24
Костадинов
Калоян
33
Пахоник
Тобиас
9
Бакенга
Мушага
69
Kasper
Waarst
Hoegh
1
Хансен
Андре
15
Samuel
Rogers
7
Хенриксен
Маркус
23
Йенссен
Ульрик
2
Рейтан
Эрленд
Даль
20
Тагсет
Эдвард
21
Скарсем
Олаус
18
Morten
Bjoerlo
10
Хольсе
Карло
11
Нельсон
Джейден
29
Oscar
Aga
Стабек
3-5-2
Русенборг
3-4-2-1

История личных встреч

Стабек
Русенборг

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
137.5%
5 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 17 побед

31 матч

22.6%
16.1%
61.3%
7 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

16.1%
58.1%
25.8%
5 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

19.4%
25.8%
54.8%
6 побед 8 ничьих 17 побед

История матчей

ТМК
1:1
Т
1:3
Т
4:2
Т
2:2
Т
0:3
Т
3:2
Т
3:1
Т
1:1
Т
0:1
Т
0:0
Т
0:0
Т
0:2
Т
3:1
К
3:2
Т
1:0
Т
2:3
ТМК
4:0
Т
4:1
Т
1:3
Т
0:2
Т
3:1
Т
2:1
Т
1:2
ТМС
5:3
Т
1:2
Т
2:0
Т
1:2
Т
1:0
ТМС
0:1
Т
1:2
Т
1:0

Голы

Всего голов

15
22

Голов в среднем за матч

1.07
1.29

Среднее время на гол

84
69

Всего голов

36
22

Голов в среднем за матч

2.12
1.57

Среднее время на гол

42
57

Всего голов

51
44

Голов в среднем за матч

1.65
1.42

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

54
63

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kasper Waarst Hoegh 4 0.4
Бакенга Мушага 3 (1) 0.3
Кабран Кевин 2 0.2
Педерсен Каспер 1 0.1
Костадинов Калоян 1 0.1
Несс Николай 0 0
Крогстад Фредрик 0 0
Оттесен Стурла 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нельсон Джейден 2 0.18
Хольсе Карло 2 0.18
Morten Bjoerlo 2 0.18
Скарсем Олаус 2 0.18
Oscar Aga 1 0.09
Sverre Halseth Nypan 1 0.09
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.09
Перейра Адриан 1 0.09
Хенриксен Маркус 1 (1) 0.09
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Тагсет Эдвард 0 0
Садику Агон 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крогстад Фредрик 1 1
Сковгор Андреас 2 0
Пахоник Тобиас 0 1
Бакенга Мушага 1 0
Несс Николай 1 0
Лукка Жонатан 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Эдвардс Кертис 1 0
Kasper Waarst Hoegh 1 0
Геэльмуйден Херман 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Тагсет Эдвард 3 0
Samuel Rogers 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Перейра Адриан 2 0
Корник Лео 2 0
Торвальдссон Исак 2 0
Шелбред Пер-Сильян 0 1
Morten Bjoerlo 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Йенссен Ульрик 1 0
Бёркеейет Тобиас 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Нельсон Джейден 1 0

Результаты матчей

Стабек
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Русенборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
5
Стабек
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Русенборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

2
7
Стабек
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Русенборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

4
12

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
3
43%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
4
40%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
10%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Пропущено

14
6
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
4
29%
0
0%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
3
21%
1
17%
76-90

Забито

11
13
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
3
27%
1
8%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
6
46%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
3
27%
2
15%
76-90

Пропущено

20
16
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
4
20%
4
25%
1-15
5
25%
2
13%
16-30
1
5%
4
25%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
7
35%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4
Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Молде 1:1 Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Хаммарбю 0:1
Русенборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1
Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Молде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 3:2 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Русенборг - Стабек 1:1

Результаты матчей

Стабек
Русенборг

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Стабек
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
2
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
2
4
6
1.5
3
8
2
8
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 10 1 0 32 - 9 31
2.
Бранн
 10 6 2 2 21 - 10 20
3.
Тромсё
 10 6 2 2 14 - 10 20
4.
Викинг
 10 5 2 3 23 - 19 17
5.
Лиллестрём
 9 5 1 3 16 - 14 16
6.
Молде
 11 5 1 5 24 - 16 16
7.
Сарпсборг-08
 10 4 3 3 12 - 11 15
8.
Стабек
 10 4 3 3 14 - 17 15
9.
Русенборг
 11 3 4 4 14 - 15 13
10.
Одд
 11 3 4 4 8 - 11 13
11.
Хёугесунн
 10 3 3 4 10 - 15 12
12.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
13.
Волеренга
 10 3 1 6 14 - 17 10
14.
Саннефьёрд
 10 2 3 5 12 - 15 9
15.
Хам-Кам
 10 2 1 7 10 - 26 7
16.
Олесунн
 11 1 1 9 7 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 6 5 1 0 19 - 5 16
2.
Бранн
 5 4 1 0 13 - 3 13
3.
Стабек
 6 3 3 0 9 - 4 12
4.
Молде
 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Викинг
 5 3 1 1 16 - 10 10
6.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Лиллестрём
 5 3 0 2 11 - 9 9
8.
Одд
 5 2 2 1 4 - 2 8
9.
Хёугесунн
 5 2 2 1 8 - 7 8
10.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
11.
Тромсё
 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Хам-Кам
 5 2 1 2 5 - 6 7
13.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 3 - 3 6
15.
Олесунн
 6 1 1 4 6 - 11 4
16.
Волеренга
 5 1 0 4 7 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Тромсё
 5 4 1 0 8 - 4 13
3.
Сарпсборг-08
 5 2 2 1 6 - 4 8
4.
Лиллестрём
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Бранн
 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Викинг
 5 2 1 2 7 - 9 7
8.
Молде
 6 2 0 4 10 - 10 6
9.
Стрёмсгодсет
 6 1 2 3 8 - 11 5
10.
Одд
 6 1 2 3 4 - 9 5
11.
Хёугесунн
 5 1 1 3 2 - 8 4
12.
Стабек
 4 1 0 3 5 - 13 3
13.
Русенборг
 5 0 3 2 6 - 9 3
14.
Саннефьёрд
 6 0 2 4 3 - 12 2
15.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
16.
Хам-Кам
 5 0 0 5 5 - 20 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 12 (5)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Бранн Финне Бор 9 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 6 (2)
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Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Одд Томас Диого 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
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