Тур: 10. Стадион: Аспмира Стадион.
3:0
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаГрёнбек Альберт
1:0
64' ГолПеллегрино Амаль
2:0
67' ГолПеллегрино Амаль
75' Желтая карточкаHalvor Roedoelen Opsahl
3:0
79' ГолВетлесен Уго
90'+4
Ход матча
11'
64'
1:0
67'
2:0
79'
3:0
Статистика матча
-
23 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 0
-
16 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
736 Количество передач 207
-
78 Владение мячом, % 22
Прогноз на матч от Liveresult
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
93
Мугиша
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кьяер ЙеппеПолузащитник
-
99 Зугеля НиноПолузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Будё-Глимт
Хам-Кам
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Среднее время на гол
38
135
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
77
108
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|12 (1)
|1.09
|Мумбанья Фарис
|8
|0.73
|Грёнбек Альберт
|4
|0.36
|Ветлесен Уго
|3
|0.27
|Мугиша Джоэл
|3
|0.27
|Берг Патрик
|1
|0.09
|Сёрли Сондре
|1
|0.09
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|3 (1)
|0.3
|Киркеволд Пол
|2
|0.2
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.2
|John Olav Norheim
|1
|0.1
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.1
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.1
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Мумбанья Фарис
|3
|0
|Лоде Мариус
|1
|1
|Пеллегрино Амаль
|2
|0
|Грёнбек Альберт
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Берг Патрик
|1
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|2
|0
|Сандберг Маркус
|0
|1
|Шельстад Фредрик
|0
|1
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Jakob Michelsen
|1
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Хам-Кам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
5
Будё-Глимт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Хам-Кам
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
13
4
Будё-Глимт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Хам-Кам
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
15
9
Голы по времени матча
Забито
19
5
7 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
1
20%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
1
20%
61-75
7
37%
3
60%
76-90
Пропущено
5
20
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
20%
2
10%
31-45
1
20%
5
25%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
1
20%
4
20%
76-90
Забито
13
6
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
4
31%
1
17%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
32
11
14 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
7
22%
1
9%
1-15
5
16%
2
18%
16-30
2
6%
1
9%
31-45
7
22%
0
0%
46-60
4
13%
3
27%
61-75
7
22%
4
36%
76-90
Пропущено
9
25
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 19
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
11%
3
12%
31-45
3
33%
7
28%
46-60
0
0%
7
28%
61-75
2
22%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1
Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Молде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Лех - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Лех 0:0
Хам-Кам
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0
Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Эйдсвольд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 ИК Старт - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Строммен 1:1
Результаты матчей
Будё-Глимт
Хам-Кам
Точный счет
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
7:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
7:3
1 раз 10%
Точное количество голов
3
5 раз 45%
2
4 раза 36%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
19
29
110
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|12 (5)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|9 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|6 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|5
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4
|Одд
|Томас Диого
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2