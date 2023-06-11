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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 10. Стадион: .
Будё-Глимт
3:0
Конец матча
Хам-Кам
0'
11' Желтая карточка
Грёнбек Альберт
1:0
64' Гол
Пеллегрино Амаль
2:0
67' Гол
Пеллегрино Амаль
75' Желтая карточка
Halvor Roedoelen Opsahl
3:0
79' Гол
Ветлесен Уго
90'+4

Ход матча

11'
Грёнбек Альберт
 
62'
 
Tore Andre Soeraas
Kristian Loenstad Onsrud
64'
Пеллегрино Амаль
1:0
65'
Сёренсен Адам
Бьоркан Фредерик
 
65'
Зугеля Нино
Мугиша Джоэл
 
67'
Пеллегрино Амаль
(Ветлесен Уго)
2:0
75'
 
Halvor Roedoelen Opsahl
79'
Ветлесен Уго
(Сёренсен Адам)
3:0
81'
 
Jonas Enkerud
Удаль Хенрик
81'
 
Кьяергор Оливер
Кобе Эрнандес-Фостер
84'
Кьяер Йеппе
Ветлесен Уго
 
84'
Элабделлауи Омар
Вембангомо Брис
 
87'
Амундсен Исак
Лоде Мариус
 

Статистика матча

  • 23 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 0
  • 16 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 736 Количество передач 207
  • 78 Владение мячом, % 22
Прогноз на матч от Liveresult
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
4
Бьортуфт
Один
Лурас
2
Лоде
Мариус
15
Бьоркан
Фредерик
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
93
Мугиша
Джоэл
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
12
Сандберг
Маркус
4
Halvor
Roedoelen
Opsahl
6
John
Olav
Norheim
2
Конгсро
Вегар
27
Амин
Нури
19
Куртович
Виллиам
22
Кобе
Эрнандес-Фостер
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
33
Aleksander
Melgalvis
16
Киркеволд
Пол
14
Удаль
Хенрик
Будё-Глимт
4-3-3
Хам-Кам
3-5-2

История личных встреч

Будё-Глимт
Хам-Кам

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Т
2:2
Т
0:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Среднее время на гол

38
135

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

77
108

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 12 (1) 1.09
Мумбанья Фарис 8 0.73
Грёнбек Альберт 4 0.36
Ветлесен Уго 3 0.27
Мугиша Джоэл 3 0.27
Берг Патрик 1 0.09
Сёрли Сондре 1 0.09
Сёренсен Адам 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 3 (1) 0.3
Киркеволд Пол 2 0.2
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.2
John Olav Norheim 1 0.1
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.1
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.1

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 3 0
Мумбанья Фарис 3 0
Лоде Мариус 1 1
Пеллегрино Амаль 2 0
Грёнбек Альберт 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Берг Патрик 1 0
Бьортуфт Один Лурас 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 2 0
Сандберг Маркус 0 1
Шельстад Фредрик 0 1
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Киркеволд Пол 1 0
Jakob Michelsen 1 0
Halvor Roedoelen Opsahl 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Хам-Кам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
5
Будё-Глимт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Хам-Кам
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

13
4
Будё-Глимт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Хам-Кам
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

15
9

Голы по времени матча

Забито

19
5
7 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
1
20%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
1
20%
61-75
7
37%
3
60%
76-90

Пропущено

5
20
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
20%
2
10%
31-45
1
20%
5
25%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
1
20%
4
20%
76-90

Забито

13
6
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
4
31%
1
17%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

32
11
14 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
7
22%
1
9%
1-15
5
16%
2
18%
16-30
2
6%
1
9%
31-45
7
22%
0
0%
46-60
4
13%
3
27%
61-75
7
22%
4
36%
76-90

Пропущено

9
25
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 19
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
11%
3
12%
31-45
3
33%
7
28%
46-60
0
0%
7
28%
61-75
2
22%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1
Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Молде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Лех - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Лех 0:0
Хам-Кам
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0
Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Эйдсвольд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 ИК Старт - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Строммен 1:1

Результаты матчей

Будё-Глимт
Хам-Кам

Точный счет

2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
7:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
7:3
1 раз 10%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
2
4 раза 36%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
2.5
Больше Меньше
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
2.5
Больше Меньше
1
9
2
9
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 10 1 0 32 - 9 31
2.
Бранн
 10 6 2 2 21 - 10 20
3.
Тромсё
 10 6 2 2 14 - 10 20
4.
Викинг
 10 5 2 3 23 - 19 17
5.
Лиллестрём
 9 5 1 3 16 - 14 16
6.
Молде
 11 5 1 5 24 - 16 16
7.
Сарпсборг-08
 10 4 3 3 12 - 11 15
8.
Стабек
 10 4 3 3 14 - 17 15
9.
Русенборг
 11 3 4 4 14 - 15 13
10.
Одд
 11 3 4 4 8 - 11 13
11.
Хёугесунн
 10 3 3 4 10 - 15 12
12.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
13.
Волеренга
 10 3 1 6 14 - 17 10
14.
Саннефьёрд
 10 2 3 5 12 - 15 9
15.
Хам-Кам
 10 2 1 7 10 - 26 7
16.
Олесунн
 11 1 1 9 7 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 6 5 1 0 19 - 5 16
2.
Бранн
 5 4 1 0 13 - 3 13
3.
Стабек
 6 3 3 0 9 - 4 12
4.
Молде
 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Викинг
 5 3 1 1 16 - 10 10
6.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Лиллестрём
 5 3 0 2 11 - 9 9
8.
Одд
 5 2 2 1 4 - 2 8
9.
Хёугесунн
 5 2 2 1 8 - 7 8
10.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
11.
Тромсё
 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Хам-Кам
 5 2 1 2 5 - 6 7
13.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 3 - 3 6
15.
Олесунн
 6 1 1 4 6 - 11 4
16.
Волеренга
 5 1 0 4 7 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Тромсё
 5 4 1 0 8 - 4 13
3.
Сарпсборг-08
 5 2 2 1 6 - 4 8
4.
Лиллестрём
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Бранн
 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Викинг
 5 2 1 2 7 - 9 7
8.
Молде
 6 2 0 4 10 - 10 6
9.
Стрёмсгодсет
 6 1 2 3 8 - 11 5
10.
Одд
 6 1 2 3 4 - 9 5
11.
Хёугесунн
 5 1 1 3 2 - 8 4
12.
Стабек
 4 1 0 3 5 - 13 3
13.
Русенборг
 5 0 3 2 6 - 9 3
14.
Саннефьёрд
 6 0 2 4 3 - 12 2
15.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
16.
Хам-Кам
 5 0 0 5 5 - 20 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 12 (5)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Бранн Финне Бор 9 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 6 (2)
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Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Одд Томас Диого 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      11'
      Альберт Гроенбек получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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