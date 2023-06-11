Тур: 10. Стадион: Сарпсборг.
1:3
Конец матча
0'
0:1
13' ГолТанген Харальд
45' Желтая карточкаМартинссон-Нгуали Серж
0:2
48' ГолБрекало Давид
53' Желтая карточкаChristopher Bonsu Baah
55' Желтая карточкаТанген Харальд
81' Желтая карточкаГуннарссон Патрик
1:2
86' ГолМайгор Миккел
1:3
90' ГолСвеннсен Сандер
90'+6
Ход матча
13'
0:1
48'
0:2
55'
86'
1:2
90'
1:3
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
32
Вишне
Эйрик
29
Торп
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
История личных встреч
Сарпсборг-08
Викинг
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 11 побед
19 матчей
31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
31.6%
57.9%
10.5%
6 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.22
0.8
Среднее время на гол
73
112
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.4
1.22
Среднее время на гол
64
73
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.32
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
68
90
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Утвик Бьорн
|3
|0.3
|Солтведт Йоахим
|2
|0.2
|Майгор Миккел
|2
|0.2
|Торп Виктор
|2
|0.2
|Упсет Кристиан
|2
|0.2
|Christopher Bonsu Baah
|1
|0.1
|Лундквист Рамон-Паскаль
|0
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|0
|0
|Тибблинг Симон
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|4 (3)
|0.4
|Свеннсен Сандер
|3
|0.3
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0.3
|Д'Агостино Николас
|2
|0.2
|Сальвесен Ларс-Йорген
|2
|0.2
|Танген Харальд
|2
|0.2
|Паттинама Шейн
|1
|0.1
|Язбек Патрик
|1
|0.1
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.1
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.1
|Брекало Давид
|1
|0.1
|Стенснесс Джанни
|1
|0.1
|Де Ланлай Янн-Эрик
|0
|0
|Edvin Austboe
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сколевик Стеффен
|4
|0
|Christopher Bonsu Baah
|3
|0
|Андерсен Йеппе
|1
|1
|Майгор Миккел
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Вишне Эйрик
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Трипич Златко
|2
|0
|Сольбаккен Маркус
|2
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Д'Агостино Николас
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Язбек Патрик
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
|Bjarte Lunde Aarsheim
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Викинг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
2
Сарпсборг-08
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Викинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
6
13
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Викинг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
6
15
Голы по времени матча
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
50%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
38%
76-90
Забито
7
16
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
6%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
4
25%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
3
43%
7
44%
76-90
Пропущено
3
10
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
2
67%
3
30%
76-90
Забито
12
20
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
2
10%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
4
20%
46-60
1
8%
5
25%
61-75
3
25%
9
45%
76-90
Пропущено
7
18
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
2
29%
3
17%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
3
43%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1
Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Сарпсборг-08 - Чонбук Хендай Моторс 2:0
Викинг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1
Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 ФК Кристиансунн - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Викинг - Русенборг 2:0 Викинг - Дьерв 0:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Брюне - Викинг 0:2
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Викинг
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
7:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
7:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
7
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
41
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
45
54
18
36
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|12 (5)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|9 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|6 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|5
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4
|Одд
|Томас Диого
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2