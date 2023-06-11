  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 10. Стадион: .
Сарпсборг-08
1:3
Конец матча
Викинг
0'
0:1
13' Гол
Танген Харальд
45' Желтая карточка
Мартинссон-Нгуали Серж
0:2
48' Гол
Брекало Давид
53' Желтая карточка
Christopher Bonsu Baah
55' Желтая карточка
Танген Харальд
81' Желтая карточка
Гуннарссон Патрик
1:2
86' Гол
Майгор Миккел
1:3
90' Гол
Свеннсен Сандер
90'+6
21
Кристиансен
Андерс
II
32
Вишне
Эйрик
3
Квиле
Сигур
31
Скиппер
Антон
17
Солтведт
Йоахим
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
8
Андерсен
Йеппе
90
Christopher
Bonsu
Baah
25
Майгор
Миккел
11
Тибблинг
Симон
29
Торп
Виктор
30
Гуннарссон
Патрик
2
Хауген
Херман
4
Брекало
Давид
6
Стенснесс
Джанни
20
Паттинама
Шейн
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
8
Сольбаккен
Маркус
21
Танген
Харальд
27
Бьярнасон
Биркир
7
Д'Агостино
Николас
10
Трипич
Златко
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Сарпсборг-08
Викинг

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 11 побед

19 матчей

31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

31.6%
57.9%
10.5%
6 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед

История матчей

Т
0:1
Т
0:1
Т
1:2
Т
1:2
Т
1:2
Т
3:0
Т
2:2
Т
2:1
Т
2:1
Т
3:0
Т
1:0
Т
0:0
К
0:1
Т
0:2
Т
3:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:1

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.22
0.8

Среднее время на гол

73
112

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.22

Среднее время на гол

64
73

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.32
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

68
90

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Утвик Бьорн 3 0.3
Солтведт Йоахим 2 0.2
Майгор Миккел 2 0.2
Торп Виктор 2 0.2
Упсет Кристиан 2 0.2
Christopher Bonsu Baah 1 0.1
Лундквист Рамон-Паскаль 0 0
Мартинссон-Нгуали Серж 0 0
Тибблинг Симон 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 4 (3) 0.4
Свеннсен Сандер 3 0.3
Бьёрсхоль Сондре 3 0.3
Д'Агостино Николас 2 0.2
Сальвесен Ларс-Йорген 2 0.2
Танген Харальд 2 0.2
Паттинама Шейн 1 0.1
Язбек Патрик 1 0.1
Бьярнасон Биркир 1 0.1
Лёкберг Кристоффер 1 0.1
Брекало Давид 1 0.1
Стенснесс Джанни 1 0.1
Де Ланлай Янн-Эрик 0 0
Edvin Austboe 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сколевик Стеффен 4 0
Christopher Bonsu Baah 3 0
Андерсен Йеппе 1 1
Майгор Миккел 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Вишне Эйрик 1 0
Торп Виктор 1 0
Скиппер Антон 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паттинама Шейн 2 1
Стенснесс Джанни 3 0
Трипич Златко 2 0
Сольбаккен Маркус 2 0
Бьёрсхоль Сондре 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Д'Агостино Николас 1 0
Брекало Давид 1 0
Танген Харальд 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Язбек Патрик 1 0
Диоп Джибрил 1 0
Bjarte Lunde Aarsheim 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Викинг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
2
Сарпсборг-08
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Викинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

6
13
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Викинг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

6
15

Голы по времени матча

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
50%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Забито

7
16
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
6%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
4
25%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
3
43%
7
44%
76-90

Пропущено

3
10
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
2
67%
3
30%
76-90

Забито

12
20
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
2
10%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
4
20%
46-60
1
8%
5
25%
61-75
3
25%
9
45%
76-90

Пропущено

7
18
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
2
29%
3
17%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
3
43%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1
Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Сарпсборг-08 - Чонбук Хендай Моторс 2:0
Викинг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1
Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 ФК Кристиансунн - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Викинг - Русенборг 2:0 Викинг - Дьерв 0:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Брюне - Викинг 0:2

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Викинг

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
7:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
7:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
4
1
1
3
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
5
4
1
8
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 10 1 0 32 - 9 31
2.
Бранн
 10 6 2 2 21 - 10 20
3.
Тромсё
 10 6 2 2 14 - 10 20
4.
Викинг
 10 5 2 3 23 - 19 17
5.
Лиллестрём
 9 5 1 3 16 - 14 16
6.
Молде
 11 5 1 5 24 - 16 16
7.
Сарпсборг-08
 10 4 3 3 12 - 11 15
8.
Стабек
 10 4 3 3 14 - 17 15
9.
Русенборг
 11 3 4 4 14 - 15 13
10.
Одд
 11 3 4 4 8 - 11 13
11.
Хёугесунн
 10 3 3 4 10 - 15 12
12.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
13.
Волеренга
 10 3 1 6 14 - 17 10
14.
Саннефьёрд
 10 2 3 5 12 - 15 9
15.
Хам-Кам
 10 2 1 7 10 - 26 7
16.
Олесунн
 11 1 1 9 7 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 6 5 1 0 19 - 5 16
2.
Бранн
 5 4 1 0 13 - 3 13
3.
Стабек
 6 3 3 0 9 - 4 12
4.
Молде
 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Викинг
 5 3 1 1 16 - 10 10
6.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Лиллестрём
 5 3 0 2 11 - 9 9
8.
Одд
 5 2 2 1 4 - 2 8
9.
Хёугесунн
 5 2 2 1 8 - 7 8
10.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
11.
Тромсё
 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Хам-Кам
 5 2 1 2 5 - 6 7
13.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 3 - 3 6
15.
Олесунн
 6 1 1 4 6 - 11 4
16.
Волеренга
 5 1 0 4 7 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Тромсё
 5 4 1 0 8 - 4 13
3.
Сарпсборг-08
 5 2 2 1 6 - 4 8
4.
Лиллестрём
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Бранн
 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Викинг
 5 2 1 2 7 - 9 7
8.
Молде
 6 2 0 4 10 - 10 6
9.
Стрёмсгодсет
 6 1 2 3 8 - 11 5
10.
Одд
 6 1 2 3 4 - 9 5
11.
Хёугесунн
 5 1 1 3 2 - 8 4
12.
Стабек
 4 1 0 3 5 - 13 3
13.
Русенборг
 5 0 3 2 6 - 9 3
14.
Саннефьёрд
 6 0 2 4 3 - 12 2
15.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
16.
Хам-Кам
 5 0 0 5 5 - 20 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 12 (5)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Бранн Финне Бор 9 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Одд Томас Диого 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Давид Брекало бьет в цель!
    • 46'
      Квиле Сигур уходит с поля. Лундквист Рамон-Паскаль выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      46'
      Мартинссон-Нгуали Серж получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Танген Харальд бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сарпсборг-08 1:3 Викинг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     