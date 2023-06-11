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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 12. Стадион: .
Хеккен
3:0
Второй тайм: 78'
Мьельбю
0'
1:0
10' Гол
Траоре Бени
2:0
38' Гол
Ховланд Эвен
3:0
49' Гол
Дабо Понтус
55' Желтая карточка
Йоханссон Александр
57' Желтая карточка
Йоханссон Херман

Ход матча

10'
Траоре Бени
(Ромео Аман)
1:0
38'
Ховланд Эвен
(Дабо Понтус)
2:0
49'
Дабо Понтус
(Сонко Момоду)
3:0
55'
 
Йоханссон Александр
57'
 
Йоханссон Херман
66'
Ходжич Кадир
Хансен Кристоффер Лунн
 
66'
Тотлэнд Томас
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
 
68'
 
Elliot Stroud
Йоханссон Херман
68'
 
Лёфквист Дэвид
Йоханссон Александр

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 72 Владение мячом, % 28
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Мьельбю
1.42
7.90
7.80
Все Коэффициенты
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
13
Сандберг
Симон
5
Ховланд
Эвен
25
Хансен
Кристоффер
Лунн
18
Рюгор
Миккель
27
Ромео
Аман
14
Густафссон
Симон
16
Дабо
Понтус
7
Траоре
Бени
23
Сонко
Момоду
1
Тернквист
Ноэль
3
Брорссон
Арвид
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
8
Otto
Rosengren
11
Штоль
Адам
9
Фенгер
Макс
16
Йоханссон
Александр
Хеккен
4-3-3
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Хеккен
Мьельбю

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
5.6%
16.6%
14 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 2 победы

23 матча

65.2%
26.1%
8.7%
15 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

К
1:4
А
1:0
А
1:2
А
0:0
А
1:1
А
2:2
А
3:1
КШ
4:2
К
4:2
А
1:1
А
1:4
КШ
3:0
А
1:1
А
2:0
А
1:2
А
4:2
А
1:2
А
6:0
А
2:2
А
0:1
С
3:2
С
0:2
С
0:2

Голы

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

2.5
2.09

Среднее время на гол

36
43

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.09
1

Среднее время на гол

82
90

Всего голов

42
35

Голов в среднем за матч

1.83
1.52

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19

Среднее время на гол

49
59

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 12 (4) 0.92
Ларсен Ларс Олден 5 0.38
Ховланд Эвен 4 0.31
Рюгор Миккель 3 0.23
Ромео Аман 2 0.15
Сонко Момоду 2 0.15
Дабо Понтус 2 0.15
Садик Ибраим 2 0.15
Удденес Оскар 1 0.08
Сандберг Симон 1 0.08
Густафссон Симон 0 0
Густафссон Самуэль 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брорссон Арвид 2 0.17
Штоль Адам 2 0.17
Йоханссон Александр 2 (1) 0.17
Кричак Иван 1 0.08
Йоханссон Херман 1 0.08
Рослер Колин 1 0.08
Моро Мамудо 0 0
Густафссон Виктор 0 0
Эйле Ноа 0 0
Перссон Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Ромео Аман 2 0
Густафссон Самуэль 0 1
Ховланд Эвен 1 0
Хаммар Юхан 1 0
Густафссон Симон 1 0
Ходжич Кадир 1 0
Садик Ибраим 1 0
Хансен Кристоффер Лунн 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 3 0
Густавссон Йеспер 2 0
Брорссон Арвид 2 0
Йоханссон Александр 2 0
Йоханссон Херман 2 0
Фенгер Макс 2 0
Otto Rosengren 2 0
Эйле Ноа 1 0
Seedy Jagne 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Elliot Stroud 1 0

Результаты матчей

Хеккен
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Мьельбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
0
Хеккен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Мьельбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

11
7
Хеккен
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Мьельбю
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

12
7

Голы по времени матча

Забито

21
2
10 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
1
50%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
6
29%
1
50%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
3
43%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
3
60%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

32
9
13 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
3
9%
1
11%
1-15
3
9%
2
22%
16-30
7
22%
3
33%
31-45
8
25%
2
22%
46-60
5
16%
1
11%
61-75
6
19%
0
0%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
2
17%
4
44%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2
Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1
Мьельбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4
Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0 Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Олимпик Ташкент 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - АИК 1:2

Результаты матчей

Хеккен
Мьельбю

Точный счет

4:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

4
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Мьельбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
5
1
2.5
1
5
3
3
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
3
4
2
1.5
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
5
6
9
3
1.5
3
8
6
6
2.5
1
10
4
8
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 10 1 1 31 - 10 31
2.
Эльфсборг
 12 9 2 1 28 - 10 29
3.
Хеккен
 3:0 13 9 1 3 34 - 13 28
4.
Кальмар
 12 6 3 3 17 - 13 21
5.
Юргорден
 2:2 13 6 3 4 19 - 17 21
6.
Броммапойкарна
 12 6 1 5 16 - 16 19
7.
Хальмстад
 12 6 1 5 13 - 17 19
8.
ИФК Норрчепинг
 2:2 12 5 3 4 18 - 15 18
9.
Хаммарбю
 13 4 4 5 17 - 21 16
10.
Мьельбю
 0:3 12 4 3 5 9 - 12 15
11.
Сириус
 12 3 5 4 15 - 18 14
12.
Вернаму
 12 4 0 8 10 - 16 12
13.
Дегерфорс
 13 3 2 8 14 - 34 11
14.
Гётеборг
 12 1 4 7 11 - 16 7
15.
АИК
 12 1 4 7 9 - 17 7
16.
Варберг БоИС
 12 0 5 7 8 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 2:2 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Хеккен
 3:0 7 6 0 1 24 - 8 18
3.
Мальмё
 6 5 1 0 18 - 5 16
4.
Эльфсборг
 6 4 1 1 17 - 4 13
5.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 6 4 1 1 11 - 7 13
7.
Дегерфорс
 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
Хальмстад
 6 3 1 2 5 - 4 10
9.
Мьельбю
 0:3 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
ИФК Норрчепинг
 2:2 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Сириус
 6 2 1 3 9 - 10 7
13.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 7 6
14.
АИК
 6 1 3 2 6 - 8 6
15.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 6 5 1 0 11 - 6 16
2.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Броммапойкарна
 7 4 0 3 10 - 11 12
4.
ИФК Норрчепинг
 2:2 7 3 2 2 12 - 9 11
5.
Хеккен
 3:0 6 3 1 2 10 - 5 10
6.
Хальмстад
 6 3 0 3 8 - 13 9
7.
Кальмар
 6 2 2 2 6 - 6 8
8.
Мьельбю
 0:3 6 2 1 3 2 - 7 7
9.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 9 6
11.
Хаммарбю
 7 0 3 4 6 - 14 3
12.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 5 - 10 2
13.
Юргорден
 2:2 6 0 2 4 6 - 13 2
14.
Гётеборг
 6 0 2 4 3 - 11 2
15.
АИК
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Дегерфорс
 6 0 0 6 3 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Мальмё Нанаси Себастьян 7 (2)
Кальмар Mileta Rajovic 7
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Весь список
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Дабо Понтус бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Дабо Понтус сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Ховланд Эвен бьет в цель!
  • 10'
    Ромео Аман сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Benie Traore бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хеккен
    Ничья
    Мьельбю
    1.42
    7.90
    7.80
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    Где смотреть матч Хеккен 3:0 Мьельбю онлайн

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