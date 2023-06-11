Тур: 12. Стадион: Бравида Арена.
0'
1:0
10' ГолТраоре Бени
2:0
38' ГолХовланд Эвен
3:0
49' ГолДабо Понтус
55' Желтая карточкаЙоханссон Александр
57' Желтая карточкаЙоханссон Херман
Ход матча
10'
1:0
38'
2:0
49'
3:0
57'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 1
-
7 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
72 Владение мячом, % 28
Прогноз на матч от Liveresult
27
Ромео
Аман
16
Дабо
Понтус
23
Сонко
Момоду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Дабо ПонтусНападающий
- Нападающий
-
23 Сонко МомодуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Янссон СиггеЗащитник
- Защитник
-
15 Ходжич КадирЗащитник
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Хеккен
Мьельбю
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
5.6%
16.6%
14 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
120%
0 побед 6 ничьих 2 победы
23 матча
65.2%
26.1%
8.7%
15 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
2.5
2.09
Среднее время на гол
36
43
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.09
1
Среднее время на гол
82
90
Всего голов
42
35
Голов в среднем за матч
1.83
1.52
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
Среднее время на гол
49
59
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|12 (4)
|0.92
|Ларсен Ларс Олден
|5
|0.38
|Ховланд Эвен
|4
|0.31
|Рюгор Миккель
|3
|0.23
|Ромео Аман
|2
|0.15
|Сонко Момоду
|2
|0.15
|Дабо Понтус
|2
|0.15
|Садик Ибраим
|2
|0.15
|Удденес Оскар
|1
|0.08
|Сандберг Симон
|1
|0.08
|Густафссон Симон
|0
|0
|Густафссон Самуэль
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брорссон Арвид
|2
|0.17
|Штоль Адам
|2
|0.17
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.17
|Кричак Иван
|1
|0.08
|Йоханссон Херман
|1
|0.08
|Рослер Колин
|1
|0.08
|Моро Мамудо
|0
|0
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Ромео Аман
|2
|0
|Густафссон Самуэль
|0
|1
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Густафссон Симон
|1
|0
|Ходжич Кадир
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|3
|0
|Густавссон Йеспер
|2
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Йоханссон Александр
|2
|0
|Йоханссон Херман
|2
|0
|Фенгер Макс
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Эйле Ноа
|1
|0
|Seedy Jagne
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Elliot Stroud
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Мьельбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
1
0
Хеккен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Мьельбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
11
7
Хеккен
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Мьельбю
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
12
7
Голы по времени матча
Забито
21
2
10 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
1
50%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
6
29%
1
50%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Забито
11
7
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
3
43%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
3
60%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
32
9
13 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
3
9%
1
11%
1-15
3
9%
2
22%
16-30
7
22%
3
33%
31-45
8
25%
2
22%
46-60
5
16%
1
11%
61-75
6
19%
0
0%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
2
17%
4
44%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Хеккен - Гётеборг 4:1 Юргорден - Хеккен 1:0 Мальмё - Хеккен 2:2
Мьельбю - Хеккен 1:4 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1
Мьельбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4
Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0 Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Олимпик Ташкент 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - АИК 1:2
Результаты матчей
Хеккен
Мьельбю
Точный счет
4:1
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
4
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
51
15
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
56
93
38
66
110
48
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|31 - 10
|31
|2.
|12
|9
|2
|1
|28 - 10
|29
|3.
|3:0
|13
|9
|1
|3
|34 - 13
|28
|4.
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|5.
|2:2
|13
|6
|3
|4
|19 - 17
|21
|6.
|12
|6
|1
|5
|16 - 16
|19
|7.
|12
|6
|1
|5
|13 - 17
|19
|8.
|2:2
|12
|5
|3
|4
|18 - 15
|18
|9.
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|10.
|0:3
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|11.
|12
|3
|5
|4
|15 - 18
|14
|12.
|12
|4
|0
|8
|10 - 16
|12
|13.
|13
|3
|2
|8
|14 - 34
|11
|14.
|12
|1
|4
|7
|11 - 16
|7
|15.
|12
|1
|4
|7
|9 - 17
|7
|16.
|12
|0
|5
|7
|8 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|2.
|3:0
|7
|6
|0
|1
|24 - 8
|18
|3.
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|4.
|6
|4
|1
|1
|17 - 4
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|7.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|9.
|0:3
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|2:2
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|8 - 5
|5
|16.
|7
|0
|3
|4
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|11 - 6
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 5
|15
|3.
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|4.
|2:2
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|5.
|3:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|8 - 13
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|8.
|0:3
|6
|2
|1
|3
|2 - 7
|7
|9.
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|10.
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|11.
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|13.
|2:2
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|14.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|15.
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
|16.
|6
|0
|0
|6
|3 - 24
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|7 (2)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 3
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 3
|АИК
|Бьорнстрем Аксель
|1 3