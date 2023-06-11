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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
ХИК
1:0
Второй тайм: 76'
КТП
0'
1:0
64' Пенальти
Лингман Лукас
25
Илиев
Деян
23
Соири
Пюрю
15
Тенхо
Миро
14
Пелтола
Матти
22
Райтала
Юкка
56
Хетемай
Перпарим
19
Паананен
Алекси
10
Лингман
Лукас
18
Topi
Keskinen
9
Радулович
Боян
29
Олусанья
Антони
1
Лейслахти
Расмус
3
Нурмос
Ласси
5
Огунгбаро
Майкл
4
Клинкенберг
Дан
27
Мантатис
Георгиос
8
Лаасконен
Йоханнес
21
Gabriel
Sandberg
23
Линдфорс
Матиас
7
Joni
Maekelae
20
Simo
Roiha
29
Michael
Simoes
Domingues
IV
ХИК
КТП

История личных встреч

ХИК
КТП

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

В
3:3
В
0:1
В
2:0
К
6:1
К
5:1
К
4:0
В
1:1
В
2:1
В
1:0
КЛ
2:2
КЛ
2:2
КЛ
0:0
КЛ
0:0
КС
3:0
В
0:1
В
6:1

Голы

Всего голов

33
6

Голов в среднем за матч

3.3
1

Среднее время на гол

27
90

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
0.8

Среднее время на гол

135
112

Всего голов

37
14

Голов в среднем за матч

2.31
0.88

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

38
102

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 8 (2) 0.62
Оллила Туомас 3 0.23
Мерилуото Кай 2 0.15
Topi Keskinen 1 0.08
Пелтола Матти 1 0.08
Maksim Stjopin 1 0.08
Танака Атому 1 0.08
Паананен Алекси 1 0.08
Тенхо Миро 1 0.08
Liam Moeller 1 0.08
Лингман Лукас 1 (1) 0.08
Райтала Юкка 0 0
КТП
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Simoes Domingues IV 4 0.33
Фуртадо Уиллис 4 0.33
Simo Roiha 2 0.17
Joni Maekelae 0 0
Де Врис Джек 0 0
Мантатис Георгиос 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оллила Туомас 3 0
Тойвио Йоона 1 1
Хетемай Перпарим 2 0
Танака Атому 2 0
Олусанья Антони 2 0
Пелтола Матти 2 0
Канеллопулос Гиоргос 2 0
Тони Коскела 1 0
Райтала Юкка 1 0
Паананен Алекси 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Радулович Боян 1 0
Мерилуото Кай 1 0
Topi Keskinen 1 0
КТП
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нурмос Ласси 4 0
Gabriel Sandberg 4 0
Рамадингайе Давид 3 0
Michael Simoes Domingues IV 3 0
Де Врис Джек 3 0
Фуртадо Уиллис 2 0
Раутиола Миска 0 1
Simo Roiha 1 0
Joni Maekelae 1 0
Клинкенберг Дан 1 0
William Venta Akre 1 0
Линдфорс Матиас 1 0
Печиле Дамьяно 1 0
Ниемеля Матиас 1 0
Паавола Матиас 1 0
Jussi Leppaelahti 1 0

Результаты матчей

ХИК
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
КТП
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
3
ХИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
КТП
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

6
6
ХИК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
КТП
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

7
9

Голы по времени матча

Забито

13
4
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
4
31%
2
50%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
25%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
3
50%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
50%
1
13%
76-90

Забито

20
10
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
5
25%
3
30%
31-45
4
20%
1
10%
46-60
3
15%
2
20%
61-75
5
25%
3
30%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
5
50%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0
Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3 ХИК - Хака 4:0 Бетис - ХИК 3:0 ХИК - Рома 1:2 ХИК - КуПС 0:1
КТП
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Интер Турку - КТП 2:1 КТП - ВПС 1:0 КТП - Гнистан 1:1 Хонка - КТП 0:1
КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 МюПа - КТП 0:14 Лахти - КТП 0:0 КТП - ХИК 3:3 Хака - КТП 4:2 Ильвес - КТП 1:0 КТП - Мариехамн 2:1 КТП - КуПС 0:0 КТП - Хонка 0:4 КТП - Оулу 0:2 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 1:2 КТП - Хака 1:0 ЯПС - КТП 2:2 КяПа - КТП 4:2 Миккелин Паллоильят - КТП 0:2 КТП - ТПС 0:1

Результаты матчей

ХИК
КТП

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

ХИК
КТП

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
2
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
5
6
6
1.5
3
8
3
9
2.5
1
10
2
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 2:0 13 9 1 3 17 - 5 28
2.
СЯК Сейнайоки
 1:0 11 8 3 0 14 - 3 27
3.
ХИК
 1:0 13 7 5 1 22 - 9 26
4.
Оулу
 12 5 3 4 16 - 18 18
5.
Хонка
 13 4 4 5 11 - 12 16
6.
Интер Турку
 9 4 2 3 14 - 12 14
7.
Ильвес
 11 3 5 3 12 - 11 14
8.
КТП
 0:1 12 3 3 6 10 - 16 12
9.
Лахти
 1:0 10 2 4 4 8 - 13 10
10.
Хака
 0:1 12 2 4 6 14 - 21 10
11.
Мариехамн
 0:1 11 1 3 7 11 - 18 6
12.
ВПС
 0:2 11 1 3 7 6 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1:0 7 5 2 0 14 - 2 17
2.
СЯК Сейнайоки
 1:0 6 5 1 0 8 - 3 16
3.
КуПС
 2:0 7 5 0 2 10 - 4 15
4.
Интер Турку
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Ильвес
 6 2 3 1 8 - 7 9
6.
КТП
 0:1 6 2 2 2 6 - 8 8
7.
Хака
 0:1 5 1 4 0 10 - 8 7
8.
Хонка
 6 2 1 3 5 - 5 7
9.
Оулу
 6 2 1 3 7 - 12 7
10.
Мариехамн
 0:1 6 1 2 3 5 - 8 5
11.
ВПС
 0:2 6 1 2 3 2 - 6 5
12.
Лахти
 1:0 4 1 1 2 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 2:0 6 4 1 1 7 - 1 13
2.
СЯК Сейнайоки
 1:0 5 3 2 0 6 - 0 11
3.
Оулу
 6 3 2 1 9 - 6 11
4.
ХИК
 1:0 6 2 3 1 8 - 7 9
5.
Хонка
 7 2 3 2 6 - 7 9
6.
Лахти
 1:0 6 1 3 2 5 - 9 6
7.
Ильвес
 5 1 2 2 4 - 4 5
8.
Интер Турку
 5 1 1 3 6 - 10 4
9.
КТП
 0:1 6 1 1 4 4 - 8 4
10.
Хака
 0:1 7 1 0 6 4 - 13 3
11.
Мариехамн
 0:1 5 0 1 4 6 - 10 1
12.
ВПС
 0:2 5 0 1 4 4 - 11 1
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 8 (1)
ХИК Радулович Боян 8
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 6 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6
Хака Лескано Хуан 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Коффей Эшли 1 4
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 5
КуПС Коллинс Шичендже 5
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 3
Мариехамн Ндом Али 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
КТП
9.70
7.40
8.60
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