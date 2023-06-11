Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
25
Илиев
Деян
23
Соири
Пюрю
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
- Основной состав
-
25 Илиев ДеянВратарь
-
23 Соири ПюрюЗащитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Simo RoihaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
28 Де Врис ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
История личных встреч
ХИК
КТП
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
33
6
Голов в среднем за матч
3.3
1
Среднее время на гол
27
90
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.67
0.8
Среднее время на гол
135
112
Всего голов
37
14
Голов в среднем за матч
2.31
0.88
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
38
102
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|8 (2)
|0.62
|Оллила Туомас
|3
|0.23
|Мерилуото Кай
|2
|0.15
|Topi Keskinen
|1
|0.08
|Пелтола Матти
|1
|0.08
|Maksim Stjopin
|1
|0.08
|Танака Атому
|1
|0.08
|Паананен Алекси
|1
|0.08
|Тенхо Миро
|1
|0.08
|Liam Moeller
|1
|0.08
|Лингман Лукас
|1 (1)
|0.08
|Райтала Юкка
|0
|0
КТП
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Simoes Domingues IV
|4
|0.33
|Фуртадо Уиллис
|4
|0.33
|Simo Roiha
|2
|0.17
|Joni Maekelae
|0
|0
|Де Врис Джек
|0
|0
|Мантатис Георгиос
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оллила Туомас
|3
|0
|Тойвио Йоона
|1
|1
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|Танака Атому
|2
|0
|Олусанья Антони
|2
|0
|Пелтола Матти
|2
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|2
|0
|Тони Коскела
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Паананен Алекси
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
|Topi Keskinen
|1
|0
КТП
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нурмос Ласси
|4
|0
|Gabriel Sandberg
|4
|0
|Рамадингайе Давид
|3
|0
|Michael Simoes Domingues IV
|3
|0
|Де Врис Джек
|3
|0
|Фуртадо Уиллис
|2
|0
|Раутиола Миска
|0
|1
|Simo Roiha
|1
|0
|Joni Maekelae
|1
|0
|Клинкенберг Дан
|1
|0
|William Venta Akre
|1
|0
|Линдфорс Матиас
|1
|0
|Печиле Дамьяно
|1
|0
|Ниемеля Матиас
|1
|0
|Паавола Матиас
|1
|0
|Jussi Leppaelahti
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
КТП
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
3
ХИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
КТП
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
6
6
ХИК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
КТП
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
7
9
Голы по времени матча
Забито
13
4
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
4
31%
2
50%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
25%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
3
50%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
50%
1
13%
76-90
Забито
20
10
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
5
25%
3
30%
31-45
4
20%
1
10%
46-60
3
15%
2
20%
61-75
5
25%
3
30%
76-90
Пропущено
10
15
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
5
50%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0
Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3 ХИК - Хака 4:0 Бетис - ХИК 3:0 ХИК - Рома 1:2 ХИК - КуПС 0:1
КТП
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Интер Турку - КТП 2:1 КТП - ВПС 1:0 КТП - Гнистан 1:1 Хонка - КТП 0:1
КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 МюПа - КТП 0:14 Лахти - КТП 0:0 КТП - ХИК 3:3 Хака - КТП 4:2 Ильвес - КТП 1:0 КТП - Мариехамн 2:1 КТП - КуПС 0:0 КТП - Хонка 0:4 КТП - Оулу 0:2 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 1:2 КТП - Хака 1:0 ЯПС - КТП 2:2 КяПа - КТП 4:2 Миккелин Паллоильят - КТП 0:2 КТП - ТПС 0:1
Результаты матчей
ХИК
КТП
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
ХИК
КТП
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
42
24
24
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
65
66
38
39
110
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|13
|9
|1
|3
|17 - 5
|28
|2.
|1:0
|11
|8
|3
|0
|14 - 3
|27
|3.
|1:0
|13
|7
|5
|1
|22 - 9
|26
|4.
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|5.
|13
|4
|4
|5
|11 - 12
|16
|6.
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|7.
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|8.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|9.
|1:0
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|10.
|0:1
|12
|2
|4
|6
|14 - 21
|10
|11.
|0:1
|11
|1
|3
|7
|11 - 18
|6
|12.
|0:2
|11
|1
|3
|7
|6 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|2
|0
|14 - 2
|17
|2.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|8 - 3
|16
|3.
|2:0
|7
|5
|0
|2
|10 - 4
|15
|4.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|6.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|7.
|0:1
|5
|1
|4
|0
|10 - 8
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|10.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|11.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|2 - 6
|5
|12.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 1
|13
|2.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|6 - 0
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|4.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|5.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|6.
|1:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|7.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|8.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|9.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|10.
|0:1
|7
|1
|0
|6
|4 - 13
|3
|11.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|6 - 10
|1
|12.
|0:2
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|Оулу
|Коффей Эшли
|8 (1)
|ХИК
|Радулович Боян
|8
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|6 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6
|Хака
|Лескано Хуан
|5 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 4
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|5
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|5
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 3
|Мариехамн
|Ндом Али
|1 3