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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лахти
1:0
Второй тайм: 74'
Хака
0'
29' Желтая карточка
Фриберг Никлас
1:0
61' Гол
Зекири Альтин
68' Желтая карточка
Аувинен Ээро-Матти
73' Желтая карточка
Джалу Бубакар
30
Мунукка
Антон
16
Julius
Tauriainen
2
Кабаши
Ариан
3
Коскипало
Даниэль
27
Пеннинкангас
Теему
5
Джалу
Бубакар
25
Кунингас
Микко
17
Tommi
Jaentti
22
Хертси
Лооренц
19
Onni
Hanninen
7
Зекири
Альтин
12
Хакала
Аату
3
Фриберг
Никлас
5
Fallou
Ndiaye
4
Аувинен
Ээро-Матти
21
Haymenn
Bah-Traore
20
Малундама
Хенри
6
Atte
Sihvonen
15
Пурме
Тино
11
Роджерсон
Логан
9
Лескано
Хуан
7
Oliver
Whyte
Лахти
Хака

История личных встреч

Лахти
Хака

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
87.5%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

25 матчей

20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
68%
12%
5 побед 17 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
0:0
В
0:1
В
1:1
В
1:1
В
0:2
В
1:1
В
0:0
В
2:2
К
0:1
К
3:1
К
2:1
К
1:1
В
0:3
В
1:0
В
1:0
ТМС
2:2
В
0:0
В
0:1
В
2:4
В
3:0
В
1:0
В
2:1
КЛ
1:2
ТМС
0:1
В
1:1

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

0.67
1.08

Среднее время на гол

135
83

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.31
1.08

Среднее время на гол

68
83

Всего голов

25
27

Голов в среднем за матч

1
1.08

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

90
83

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Альтин 2 0.2
Пирттийоки Юхо 2 0.2
Julius Tauriainen 1 0.1
Matheus Alves I 1 (1) 0.1
Tommi Jaentti 1 0.1
Onni Hanninen 1 0.1
Кастро Пабло 0 0
Irfan Sadik 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Хуан 5 0.42
Fallou Ndiaye 2 0.17
Магута Райан 1 0.08
Лайне Янне-Пекка 1 (1) 0.08
Фриберг Никлас 1 0.08
Роджерсон Логан 1 0.08
Сийра Тууре 1 0.08
Аувинен Ээро-Матти 1 0.08
Пурме Тино 1 0.08
Stavros Zarokostas 0 0

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джалу Бубакар 4 0
Кунингас Микко 3 0
Кабаши Ариан 3 0
Зекири Альтин 3 0
Пеннинкангас Теему 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Хертси Лооренц 1 0
Клинга Матти 1 0
Irfan Sadik 1 0
Вирта Эмели 1 0
Tommi Jaentti 1 0
Коскипало Даниэль 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лайне Янне-Пекка 4 0
Магута Райан 4 0
Сийра Тууре 3 0
Фриберг Никлас 3 0
Atte Sihvonen 3 0
Fallou Ndiaye 3 0
Тайнио Теему 1 0
Stavros Zarokostas 1 0
Oliver Whyte 1 0
Херберт Антони 1 0

Результаты матчей

Лахти
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Лахти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Хака
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

5
10
Лахти
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Хака
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

7
12

Голы по времени матча

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
12
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
3
75%
3
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
10
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
40%
3
30%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

9
8
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
4
44%
2
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
1
14%
4
29%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
29%
4
29%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

13
20
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
1
8%
3
15%
1-15
2
15%
5
25%
16-30
4
31%
4
20%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
3
23%
4
20%
61-75
1
8%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лахти - ХИК 1:2 Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2
КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2 Лахти - Бранн-2 4:1 Лахти - ТПС 2:1 ТПС - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 6:1 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 2:1
Хака
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0
Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1 ХИК - Хака 4:0 ЯПС - Хака 3:3 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3

Результаты матчей

Лахти
Хака

Точный счет

1:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Лахти
Хака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
8
3
2
7
1.5
4
7
1
8
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 2:0 13 9 1 3 17 - 5 28
2.
СЯК Сейнайоки
 1:0 11 8 3 0 14 - 3 27
3.
ХИК
 1:0 13 7 5 1 22 - 9 26
4.
Оулу
 12 5 3 4 16 - 18 18
5.
Хонка
 13 4 4 5 11 - 12 16
6.
Интер Турку
 9 4 2 3 14 - 12 14
7.
Ильвес
 11 3 5 3 12 - 11 14
8.
КТП
 0:1 12 3 3 6 10 - 16 12
9.
Лахти
 1:0 10 2 4 4 8 - 13 10
10.
Хака
 0:1 12 2 4 6 14 - 21 10
11.
Мариехамн
 0:1 11 1 3 7 11 - 18 6
12.
ВПС
 0:2 11 1 3 7 6 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1:0 7 5 2 0 14 - 2 17
2.
СЯК Сейнайоки
 1:0 6 5 1 0 8 - 3 16
3.
КуПС
 2:0 7 5 0 2 10 - 4 15
4.
Интер Турку
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Ильвес
 6 2 3 1 8 - 7 9
6.
КТП
 0:1 6 2 2 2 6 - 8 8
7.
Хака
 0:1 5 1 4 0 10 - 8 7
8.
Хонка
 6 2 1 3 5 - 5 7
9.
Оулу
 6 2 1 3 7 - 12 7
10.
Мариехамн
 0:1 6 1 2 3 5 - 8 5
11.
ВПС
 0:2 6 1 2 3 2 - 6 5
12.
Лахти
 1:0 4 1 1 2 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 2:0 6 4 1 1 7 - 1 13
2.
СЯК Сейнайоки
 1:0 5 3 2 0 6 - 0 11
3.
Оулу
 6 3 2 1 9 - 6 11
4.
ХИК
 1:0 6 2 3 1 8 - 7 9
5.
Хонка
 7 2 3 2 6 - 7 9
6.
Лахти
 1:0 6 1 3 2 5 - 9 6
7.
Ильвес
 5 1 2 2 4 - 4 5
8.
Интер Турку
 5 1 1 3 6 - 10 4
9.
КТП
 0:1 6 1 1 4 4 - 8 4
10.
Хака
 0:1 7 1 0 6 4 - 13 3
11.
Мариехамн
 0:1 5 0 1 4 6 - 10 1
12.
ВПС
 0:2 5 0 1 4 4 - 11 1
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 8 (1)
ХИК Радулович Боян 8
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 6 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6
Хака Лескано Хуан 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Коффей Эшли 1 4
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 5
КуПС Коллинс Шичендже 5
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 3
Мариехамн Ндом Али 1 3
Весь список
  • 46'
    Малундама Хенри уходит с поля. Oiva Laaksonen выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Tino Purme уходит с поля. Сийра Тууре выходит вместо него
  • Желтая карточка
    29'
    Фриберг Никлас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Лучшие коэффициенты
Лахти
Ничья
Хака
3.50
4.10
3.65
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