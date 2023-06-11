Тур: 1. Стадион: Лахден.
0'
29' Желтая карточкаФриберг Никлас
1:0
61' ГолЗекири Альтин
68' Желтая карточкаАувинен Ээро-Матти
73' Желтая карточкаДжалу Бубакар
Ход матча
29'
61'
73'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Али ЮсифНападающий
-
-
-
-
-
21 Irfan Sadik
-
Главный тренер: Mikko Mannila
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
История личных встреч
Лахти
Хака
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
87.5%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
25 матчей
20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
68%
12%
5 побед 17 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
0.67
1.08
Среднее время на гол
135
83
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.31
1.08
Среднее время на гол
68
83
Всего голов
25
27
Голов в среднем за матч
1
1.08
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
90
83
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Альтин
|2
|0.2
|Пирттийоки Юхо
|2
|0.2
|Julius Tauriainen
|1
|0.1
|Matheus Alves I
|1 (1)
|0.1
|Tommi Jaentti
|1
|0.1
|Onni Hanninen
|1
|0.1
|Кастро Пабло
|0
|0
|Irfan Sadik
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|5
|0.42
|Fallou Ndiaye
|2
|0.17
|Магута Райан
|1
|0.08
|Лайне Янне-Пекка
|1 (1)
|0.08
|Фриберг Никлас
|1
|0.08
|Роджерсон Логан
|1
|0.08
|Сийра Тууре
|1
|0.08
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.08
|Пурме Тино
|1
|0.08
|Stavros Zarokostas
|0
|0
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джалу Бубакар
|4
|0
|Кунингас Микко
|3
|0
|Кабаши Ариан
|3
|0
|Зекири Альтин
|3
|0
|Пеннинкангас Теему
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Клинга Матти
|1
|0
|Irfan Sadik
|1
|0
|Вирта Эмели
|1
|0
|Tommi Jaentti
|1
|0
|Коскипало Даниэль
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лайне Янне-Пекка
|4
|0
|Магута Райан
|4
|0
|Сийра Тууре
|3
|0
|Фриберг Никлас
|3
|0
|Atte Sihvonen
|3
|0
|Fallou Ndiaye
|3
|0
|Тайнио Теему
|1
|0
|Stavros Zarokostas
|1
|0
|Oliver Whyte
|1
|0
|Херберт Антони
|1
|0
Результаты матчей
Лахти
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Лахти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Хака
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
5
10
Лахти
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Хака
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
7
12
Голы по времени матча
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
12
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
3
75%
3
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
10
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
40%
3
30%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
9
8
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
4
44%
2
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
1
14%
4
29%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
29%
4
29%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
13
20
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
1
8%
3
15%
1-15
2
15%
5
25%
16-30
4
31%
4
20%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
3
23%
4
20%
61-75
1
8%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лахти - ХИК 1:2 Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2
КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2 Лахти - Бранн-2 4:1 Лахти - ТПС 2:1 ТПС - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 6:1 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 2:1
Хака
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0
Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1 ХИК - Хака 4:0 ЯПС - Хака 3:3 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3
Результаты матчей
Лахти
Хака
Точный счет
1:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Лахти
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
33
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
83
27
47
18
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|13
|9
|1
|3
|17 - 5
|28
|2.
|1:0
|11
|8
|3
|0
|14 - 3
|27
|3.
|1:0
|13
|7
|5
|1
|22 - 9
|26
|4.
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|5.
|13
|4
|4
|5
|11 - 12
|16
|6.
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|7.
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|8.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|9.
|1:0
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|10.
|0:1
|12
|2
|4
|6
|14 - 21
|10
|11.
|0:1
|11
|1
|3
|7
|11 - 18
|6
|12.
|0:2
|11
|1
|3
|7
|6 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|2
|0
|14 - 2
|17
|2.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|8 - 3
|16
|3.
|2:0
|7
|5
|0
|2
|10 - 4
|15
|4.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|6.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|7.
|0:1
|5
|1
|4
|0
|10 - 8
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|10.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|11.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|2 - 6
|5
|12.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 1
|13
|2.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|6 - 0
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|4.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|5.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|6.
|1:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|7.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|8.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|9.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|10.
|0:1
|7
|1
|0
|6
|4 - 13
|3
|11.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|6 - 10
|1
|12.
|0:2
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|Оулу
|Коффей Эшли
|8 (1)
|ХИК
|Радулович Боян
|8
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|6 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6
|Хака
|Лескано Хуан
|5 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 4
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|5
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|5
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 3
|Мариехамн
|Ндом Али
|1 3