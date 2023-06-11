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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
ВПС
0:2
Конец матча
КуПС
0'
10' Желтая карточка
Коллинс Шичендже
0:1
25' Гол
Ниссилья Урхо
0:2
47' Гол
Сааринен Сет
60' Желтая карточка
Roni Hudd
78' Желтая карточка
Башкиров Евгений
83' Желтая карточка
Менса Баба
90'+5
15
Jon
Viscosi
13
Менса
Баба
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
20
Рид
Тайлер
21
Prosper
Ahiabu
44
Башкиров
Евгений
4
Энгстрем
Йеспер
28
Roni
Hudd
14
Михаэль
Петер
11
Роберто
Савио
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
3
Коллинс
Шичендже
25
Антви
Клинтон
7
Ветели
Йоона
14
Попович
Антон
10
Ниссилья
Урхо
6
Саволайнен
Саку
19
Биспо
Габриэл
9
Туоминен
Яссе
ВПС
КуПС

История личных встреч

ВПС
КуПС

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
52.9%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

26 матчей

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 16 побед

43 матча

27.9%
23.3%
48.8%
12 побед 10 ничьих 21 победа

Первый тайм

23.3%
41.9%
34.8%
10 побед 18 ничьих 15 побед

Второй тайм

27.9%
34.9%
37.2%
12 побед 15 ничьих 16 побед

История матчей

В
0:1
В
3:1
В
5:0
В
1:2
К
1:0
В
0:3
В
1:2
В
0:2
В
1:3
В
2:2
В
2:2
В
1:1
В
3:0
В
1:0
КЛ
0:2
В
2:2
В
0:0
В
1:0
В
0:1
В
0:3
В
1:1
В
2:1
В
1:0
В
1:2
КФЛ(3
1:4
КФЛ(3
4:1
В
2:1
В
0:1
В
0:3
КЛ
1:1
КЛ
0:1
В
4:2
В
1:1
В
2:1
КЛ
3:0
В
1:2
В
2:0
КЛ
3:0
В
3:3
В
1:0
КЛ
0:3
В
0:0
В
2:0

Голы

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.09
1.15

Среднее время на гол

82
78

Всего голов

34
32

Голов в среднем за матч

1.7
1.39

Среднее время на гол

52
64

Всего голов

59
55

Голов в среднем за матч

1.37
1.28

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 74%
Меньше 26%
11
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
41

Среднее время на гол

65
70

Бомбардиры внутри турнира

ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roni Hudd 3 0.27
Аланко Саму 1 0.09
Михаэль Петер 1 0.09
Роберто Савио 1 0.09
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ниссилья Урхо 5 0.38
Ветели Йоона 3 0.23
Туоминен Яссе 2 0.15
Саволайнен Саку 2 0.15
Сааринен Сет 2 0.15
Антви Клинтон 1 0.08
Попович Антон 1 0.08
Биспо Габриэл 1 0.08
Видьеског Аксель 0 0
Хейнонен Артту 0 0
Хямяляйнен Танели 0 0

Карточки

ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башкиров Евгений 4 0
Менса Баба 3 0
Роберто Савио 1 1
Пиккарайнен Юханэ 2 0
Prosper Ahiabu 2 0
Roni Hudd 2 0
Antti-Ville Raeisaenen 1 0
Аланко Саму 1 0
Samuel Lindeman 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коллинс Шичендже 5 0
Попович Антон 4 0
Биспо Габриэл 4 0
Ветели Йоона 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Антви Клинтон 2 0
Видьеског Аксель 2 0
Туоминен Яссе 1 0
Сиссе Ибраим 1 0
Тойвомяки Ханри 1 0
Йенсен Кристиан Туэ 1 0
Лампинен Пири 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0

Результаты матчей

ВПС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
КуПС
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
0
ВПС
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
КуПС
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

2
9
ВПС
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
КуПС
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

3
9

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
6
86%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

5
10
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
40%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
50%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

8
17
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
3
38%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
25%
2
12%
31-45
1
13%
7
41%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
12%
76-90

Пропущено

15
5
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
13%
1
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
2
40%
61-75
5
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2
Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11 Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0 ВПС - Ювяскюля 4:0 Ильвес - ВПС 1:2 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Оулу - ВПС 0:1 Интер Турку - ВПС 1:5
КуПС
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0
КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Куопион Эло 6:1 ХИК - КуПС 0:1 КуПС - Интер Турку 2:0 КуПС - Хака 0:0 КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1

Результаты матчей

ВПС
КуПС

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:2
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ВПС
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
10
3
2
9
1.5
6
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 13 9 1 3 17 - 5 28
2.
СЯК Сейнайоки
 11 8 3 0 15 - 3 27
3.
ХИК
 13 7 5 1 22 - 9 26
4.
Оулу
 12 5 3 4 16 - 18 18
5.
Хонка
 13 4 4 5 11 - 12 16
6.
Интер Турку
 9 4 2 3 14 - 12 14
7.
Ильвес
 11 3 5 3 12 - 11 14
8.
КТП
 12 3 3 6 10 - 16 12
9.
Лахти
 10 2 4 4 8 - 13 10
10.
Хака
 12 2 4 6 14 - 21 10
11.
Мариехамн
 11 1 3 7 11 - 19 6
12.
ВПС
 11 1 3 7 6 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 7 5 2 0 14 - 2 17
2.
СЯК Сейнайоки
 6 5 1 0 8 - 3 16
3.
КуПС
 7 5 0 2 10 - 4 15
4.
Интер Турку
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Ильвес
 6 2 3 1 8 - 7 9
6.
КТП
 6 2 2 2 6 - 8 8
7.
Хака
 5 1 4 0 10 - 8 7
8.
Хонка
 6 2 1 3 5 - 5 7
9.
Оулу
 6 2 1 3 7 - 12 7
10.
ВПС
 6 1 2 3 2 - 6 5
11.
Мариехамн
 6 1 2 3 5 - 9 5
12.
Лахти
 4 1 1 2 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 6 4 1 1 7 - 1 13
2.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 7 - 0 11
3.
Оулу
 6 3 2 1 9 - 6 11
4.
ХИК
 6 2 3 1 8 - 7 9
5.
Хонка
 7 2 3 2 6 - 7 9
6.
Лахти
 6 1 3 2 5 - 9 6
7.
Ильвес
 5 1 2 2 4 - 4 5
8.
Интер Турку
 5 1 1 3 6 - 10 4
9.
КТП
 6 1 1 4 4 - 8 4
10.
Хака
 7 1 0 6 4 - 13 3
11.
Мариехамн
 5 0 1 4 6 - 10 1
12.
ВПС
 5 0 1 4 4 - 11 1
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  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 9
Оулу Коффей Эшли 8 (1)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 6 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6
Хака Лескано Хуан 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
Оулу Коффей Эшли 1 4
Лахти Джалу Бубакар 5
КуПС Коллинс Шичендже 5
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Ниссилья Урхо бьет в цель!
    • Желтая карточка
      10'
      Коллинс Шичендже получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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