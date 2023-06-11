Тур: 1. Стадион: Хиеталахти.
0'
10' Желтая карточкаКоллинс Шичендже
0:1
25' ГолНиссилья Урхо
0:2
47' ГолСааринен Сет
60' Желтая карточкаRoni Hudd
78' Желтая карточкаБашкиров Евгений
83' Желтая карточкаМенса Баба
90'+5
Ход матча
10'
25'
0:1
47'
0:2
60'
78'
83'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.80 Победа КуПСа
-
-
15
Jon
Viscosi
13
Менса
Баба
20
Рид
Тайлер
28
Roni
Hudd
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
- Основной состав
-
15 Jon ViscosiВратарь
-
13 Менса БабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рид ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Roni HuddНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Аланко СамуНападающий
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
История личных встреч
ВПС
КуПС
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
52.9%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
26 матчей
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 16 побед
43 матча
27.9%
23.3%
48.8%
12 побед 10 ничьих 21 победа
Первый тайм
23.3%
41.9%
34.8%
10 побед 18 ничьих 15 побед
Второй тайм
27.9%
34.9%
37.2%
12 побед 15 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.09
1.15
Среднее время на гол
82
78
Всего голов
34
32
Голов в среднем за матч
1.7
1.39
Среднее время на гол
52
64
Всего голов
59
55
Голов в среднем за матч
1.37
1.28
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 74%
Меньше 26%
11
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
Среднее время на гол
65
70
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roni Hudd
|3
|0.27
|Аланко Саму
|1
|0.09
|Михаэль Петер
|1
|0.09
|Роберто Савио
|1
|0.09
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ниссилья Урхо
|5
|0.38
|Ветели Йоона
|3
|0.23
|Туоминен Яссе
|2
|0.15
|Саволайнен Саку
|2
|0.15
|Сааринен Сет
|2
|0.15
|Антви Клинтон
|1
|0.08
|Попович Антон
|1
|0.08
|Биспо Габриэл
|1
|0.08
|Видьеског Аксель
|0
|0
|Хейнонен Артту
|0
|0
|Хямяляйнен Танели
|0
|0
Карточки
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|4
|0
|Менса Баба
|3
|0
|Роберто Савио
|1
|1
|Пиккарайнен Юханэ
|2
|0
|Prosper Ahiabu
|2
|0
|Roni Hudd
|2
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0
|Аланко Саму
|1
|0
|Samuel Lindeman
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коллинс Шичендже
|5
|0
|Попович Антон
|4
|0
|Биспо Габриэл
|4
|0
|Ветели Йоона
|3
|0
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Антви Клинтон
|2
|0
|Видьеског Аксель
|2
|0
|Туоминен Яссе
|1
|0
|Сиссе Ибраим
|1
|0
|Тойвомяки Ханри
|1
|0
|Йенсен Кристиан Туэ
|1
|0
|Лампинен Пири
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
Результаты матчей
ВПС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
КуПС
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
0
ВПС
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
КуПС
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
2
9
ВПС
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
КуПС
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
3
9
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
6
86%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Забито
5
10
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
40%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
50%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
8
17
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
3
38%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
25%
2
12%
31-45
1
13%
7
41%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
12%
76-90
Пропущено
15
5
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
13%
1
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
2
40%
61-75
5
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2
Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11 Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0 ВПС - Ювяскюля 4:0 Ильвес - ВПС 1:2 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Оулу - ВПС 0:1 Интер Турку - ВПС 1:5
КуПС
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0
КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Куопион Эло 6:1 ХИК - КуПС 0:1 КуПС - Интер Турку 2:0 КуПС - Хака 0:0 КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1
Результаты матчей
ВПС
КуПС
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:2
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ВПС
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
61
15
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
14
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
103
29
67
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|9
|Оулу
|Коффей Эшли
|8 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|6 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6
|Хака
|Лескано Хуан
|5 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 4
|Лахти
|Джалу Бубакар
|5
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|5
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.80 Победа КуПСа
-
-