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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 12. Стадион: .
Юргорден
2:2
Второй тайм: 77'
ИФК Норрчепинг
0'
21' Желтая карточка
Лунд Марко
0:1
27' Гол
Лунд Марко
0:2
34' Гол
Линн Виктор
1:2
39' Гол в свои ворота
Гудьонсен Андри
2:2
48' Гол
Даниэльссон Маркус
64' Желтая карточка
Эрикссон Антон

Ход матча

21'
 
Лунд Марко
27'
0:1
Лунд Марко
(Линн Виктор)
34'
0:2
Линн Виктор
39'
Гудьонсен Андри
1:2
46'
Фаллениус Оскар
Lucas Bergvall
 
46'
Асоро Йоэль
Радетинац Харис
 
48'
Даниэльссон Маркус
(Берг Оливер)
2:2
62'
 
Скуласон Ари
Каллей Яхья
64'
 
Эрикссон Антон
72'
Эдвардсен Виктор
Викхейм Густав
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
ИФК Норрчепинг
6.70
4.33
8.40
Все Коэффициенты
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
3
Даниэльссон
Маркус
8
Андерссон
Элиас
14
Сабович
Бесард
21
Lucas
Bergvall
6
Шуллер
Расмус
9
Радетинац
Харис
11
Берг
Оливер
23
Викхейм
Густав
1
Янссон
Оскар
24
Эрикссон
Антон
4
Лунд
Марко
2
Гуннарссон
Никлас
14
Каллей
Яхья
9
Траустасон
Арнор
7
Ортмарк
Якоб
20
Daniel
Eid
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
19
Линн
Виктор
22
Гудьонсен
Андри
Юргорден
4-3-3
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1

История личных встреч

Юргорден
ИФК Норрчепинг

20 матчей

55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 13 побед

33 матча

33.3%
42.4%
24.3%
11 побед 14 ничьих 8 побед

Первый тайм

27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

А
0:1
А
2:1
А
1:1
А
1:0
А
1:2
А
3:0
А
2:2
А
1:1
А
1:1
А
1:1
А
0:1
А
3:3
А
1:3
А
0:1
ТМК
2:2
А
4:2
А
1:1
КШ
3:1
К
3:1
ТМК
0:0
А
1:1
А
3:5
А
2:3
А
1:2
КШ
0:0
ТМС
2:1
А
1:1
А
1:1
А
2:1
А
1:3
ТМС
2:2
А
1:1
А
1:2

Голы

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.47
1.5

Среднее время на гол

61
60

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

1.44
1.41

Среднее время на гол

62
63

Всего голов

48
48

Голов в среднем за матч

1.45
1.45

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

61
61

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэльссон Маркус 3 (1) 0.23
Финнделл Хампус 3 0.23
Викхейм Густав 2 0.15
Асоро Йоэль 2 0.15
Эдвардсен Виктор 2 0.15
Берг Оливер 1 (1) 0.08
Эрикссон Магнус 1 0.08
Радетинац Харис 1 0.08
Сабович Бесард 1 0.08
Андерссон Элиас 0 0
Фаллениус Оскар 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 5 0.42
Сигурдссон Арнор 5 0.42
Линн Виктор 3 0.25
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.08
Хазени Кристоффер 1 0.08
Траустасон Арнор 1 0.08
Лунд Марко 1 0.08
Marcus Baggesen 0 0
Daniel Eid 0 0
Эрикссон Антон 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 5 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Радетинац Харис 2 0
Сабович Бесард 2 0
Финнделл Хампус 2 0
Андерссон Элиас 1 0
Юханссон Петр 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Йеспер 6 0
Лунд Марко 4 0
Траустасон Арнор 3 0
Сигурдссон Арнор 3 0
Ортмарк Якоб 2 0
Скуласон Ари 1 0
Нюман Кристоффер 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Робак Эмиль 1 0
Линн Виктор 1 0

Результаты матчей

Юргорден
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
1
Юргорден
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ИФК Норрчепинг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

1
6
Юргорден
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
ИФК Норрчепинг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
4

Волевые поражения

1
7

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
3
30%
3
33%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Пропущено

14
4
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
4
29%
1
25%
46-60
2
14%
1
25%
61-75
4
29%
1
25%
76-90

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
3
20%
4
24%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
3
20%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
12
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
5
29%
29%
1
8%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
4
24%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0
Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3
Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 ИФК Норрчепинг - Мотала 1:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1

Результаты матчей

Юргорден
ИФК Норрчепинг

Точный счет

1:0
3 раза 50%
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Юргорден
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
3
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
2
4
8
1.5
5
6
3
9
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 10 1 1 31 - 10 31
2.
Эльфсборг
 12 9 2 1 28 - 10 29
3.
Хеккен
 3:0 13 9 1 3 34 - 13 28
4.
Кальмар
 12 6 3 3 17 - 13 21
5.
Юргорден
 2:2 13 6 3 4 19 - 17 21
6.
Броммапойкарна
 12 6 1 5 16 - 16 19
7.
Хальмстад
 12 6 1 5 13 - 17 19
8.
ИФК Норрчепинг
 2:2 12 5 3 4 18 - 15 18
9.
Хаммарбю
 13 4 4 5 17 - 21 16
10.
Мьельбю
 0:3 12 4 3 5 9 - 12 15
11.
Сириус
 12 3 5 4 15 - 18 14
12.
Вернаму
 12 4 0 8 10 - 16 12
13.
Дегерфорс
 13 3 2 8 14 - 34 11
14.
Гётеборг
 12 1 4 7 11 - 16 7
15.
АИК
 12 1 4 7 9 - 17 7
16.
Варберг БоИС
 12 0 5 7 8 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 2:2 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Хеккен
 3:0 7 6 0 1 24 - 8 18
3.
Мальмё
 6 5 1 0 18 - 5 16
4.
Эльфсборг
 6 4 1 1 17 - 4 13
5.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 6 4 1 1 11 - 7 13
7.
Дегерфорс
 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
Хальмстад
 6 3 1 2 5 - 4 10
9.
Мьельбю
 0:3 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
ИФК Норрчепинг
 2:2 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Сириус
 6 2 1 3 9 - 10 7
13.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 7 6
14.
АИК
 6 1 3 2 6 - 8 6
15.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 6 5 1 0 11 - 6 16
2.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Броммапойкарна
 7 4 0 3 10 - 11 12
4.
ИФК Норрчепинг
 2:2 7 3 2 2 12 - 9 11
5.
Хеккен
 3:0 6 3 1 2 10 - 5 10
6.
Хальмстад
 6 3 0 3 8 - 13 9
7.
Кальмар
 6 2 2 2 6 - 6 8
8.
Мьельбю
 0:3 6 2 1 3 2 - 7 7
9.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 9 6
11.
Хаммарбю
 7 0 3 4 6 - 14 3
12.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 5 - 10 2
13.
Юргорден
 2:2 6 0 2 4 6 - 13 2
14.
Гётеборг
 6 0 2 4 3 - 11 2
15.
АИК
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Дегерфорс
 6 0 0 6 3 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Мальмё Нанаси Себастьян 7 (2)
Кальмар Mileta Rajovic 7
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Гудьонсен Андри уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Виктор Линд бьет в цель!
  • 27'
    Виктор Линд сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Лунд Марко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Лунд Марко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Юргорден
    Ничья
    ИФК Норрчепинг
    6.70
    4.33
    8.40
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