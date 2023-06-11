Тур: 12. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 21209
2:2
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаЛунд Марко
0:1
27' ГолЛунд Марко
0:2
34' ГолЛинн Виктор
1:2
39' Гол в свои воротаГудьонсен Андри
2:2
48' ГолДаниэльссон Маркус
64' Желтая карточкаЭрикссон Антон
90'+8
Ход матча
21'
27'
0:1
34'
0:2
39'
1:2
48'
64'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
11
Берг
Оливер
14
Каллей
Яхья
20
Daniel
Eid
19
Линн
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Берг ОливерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Линн ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Скуласон АриПолузащитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Otto Lindell
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
История личных встреч
Юргорден
ИФК Норрчепинг
20 матчей
55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 13 побед
33 матча
33.3%
42.4%
24.3%
11 побед 14 ничьих 8 побед
Первый тайм
27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
1.47
1.5
Среднее время на гол
61
60
Всего голов
23
24
Голов в среднем за матч
1.44
1.41
Среднее время на гол
62
63
Всего голов
48
48
Голов в среднем за матч
1.45
1.45
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
61
61
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэльссон Маркус
|3 (1)
|0.23
|Финнделл Хампус
|3
|0.23
|Викхейм Густав
|2
|0.15
|Асоро Йоэль
|2
|0.15
|Эдвардсен Виктор
|2
|0.15
|Берг Оливер
|1 (1)
|0.08
|Эрикссон Магнус
|1
|0.08
|Радетинац Харис
|1
|0.08
|Сабович Бесард
|1
|0.08
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Фаллениус Оскар
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|5
|0.42
|Сигурдссон Арнор
|5
|0.42
|Линн Виктор
|3
|0.25
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.08
|Хазени Кристоффер
|1
|0.08
|Траустасон Арнор
|1
|0.08
|Лунд Марко
|1
|0.08
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|5
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|1
|Радетинац Харис
|2
|0
|Сабович Бесард
|2
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Фаллениус Оскар
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Йеспер
|6
|0
|Лунд Марко
|4
|0
|Траустасон Арнор
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|Ортмарк Якоб
|2
|0
|Эрикссон Антон
|2
|0
|Скуласон Ари
|1
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
1
4
Юргорден
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ИФК Норрчепинг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
1
6
Юргорден
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
ИФК Норрчепинг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
4
Волевые поражения
2
10
Голы по времени матча
Забито
11
12
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
4
36%
3
25%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
2
18%
2
17%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Пропущено
14
4
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
4
29%
1
25%
46-60
2
14%
1
25%
61-75
4
29%
1
25%
76-90
Забито
16
20
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
1
6%
1
5%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
3
19%
4
20%
31-45
4
25%
4
20%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
3
19%
5
25%
76-90
Пропущено
20
13
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
3
23%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
5
25%
1
8%
31-45
5
25%
2
15%
46-60
3
15%
2
15%
61-75
4
20%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0
Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3
Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 ИФК Норрчепинг - Мотала 1:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1
Результаты матчей
Юргорден
ИФК Норрчепинг
Точный счет
1:0
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Юргорден
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
23
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
15
43
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
102
58
66
310
210
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|7 (2)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 3
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 3
|АИК
|Бьорнстрем Аксель
|1 3