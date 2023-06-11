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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 21209
Юргорден
2:2
Конец матча
ИФК Норрчепинг
0'
21' Желтая карточка
Лунд Марко
0:1
27' Гол
Лунд Марко
0:2
34' Гол
Линн Виктор
1:2
39' Гол в свои ворота
Гудьонсен Андри
2:2
48' Гол
Даниэльссон Маркус
64' Желтая карточка
Эрикссон Антон
90'+8

Ход матча

21'
 
Лунд Марко
27'
0:1
Лунд Марко
(Линн Виктор)
34'
0:2
Линн Виктор
39'
Гудьонсен Андри
1:2
46'
Фаллениус Оскар
Lucas Bergvall
 
46'
Асоро Йоэль
Радетинац Харис
 
48'
Даниэльссон Маркус
(Берг Оливер)
2:2
62'
 
Скуласон Ари
Каллей Яхья
64'
 
Эрикссон Антон
72'
Эдвардсен Виктор
Викхейм Густав
 
76'
 
Хазени Кристоффер
Линн Виктор
80'
Эрикссон Магнус
Берг Оливер
 
87'
 
Нюман Кристоффер
Гудьонсен Андри
90'
Бергстрем Якоб
Шуллер Расмус
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
3
Даниэльссон
Маркус
8
Андерссон
Элиас
14
Сабович
Бесард
21
Lucas
Bergvall
6
Шуллер
Расмус
9
Радетинац
Харис
11
Берг
Оливер
23
Викхейм
Густав
1
Янссон
Оскар
24
Эрикссон
Антон
4
Лунд
Марко
2
Гуннарссон
Никлас
14
Каллей
Яхья
9
Траустасон
Арнор
7
Ортмарк
Якоб
20
Daniel
Eid
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
19
Линн
Виктор
22
Гудьонсен
Андри
Юргорден
4-3-3
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1

История личных встреч

Юргорден
ИФК Норрчепинг

20 матчей

55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 13 побед

33 матча

33.3%
42.4%
24.3%
11 побед 14 ничьих 8 побед

Первый тайм

27.3%
42.4%
30.3%
9 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
27.3%
39.4%
11 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

А
0:1
А
2:1
А
1:1
А
1:0
А
1:2
А
3:0
А
2:2
А
1:1
А
1:1
А
1:1
А
0:1
А
3:3
А
1:3
А
0:1
ТМК
2:2
А
4:2
А
1:1
КШ
3:1
К
3:1
ТМК
0:0
А
1:1
А
3:5
А
2:3
А
1:2
КШ
0:0
ТМС
2:1
А
1:1
А
1:1
А
2:1
А
1:3
ТМС
2:2
А
1:1
А
1:2

Голы

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.47
1.5

Среднее время на гол

61
60

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

1.44
1.41

Среднее время на гол

62
63

Всего голов

48
48

Голов в среднем за матч

1.45
1.45

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

61
61

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэльссон Маркус 3 (1) 0.23
Финнделл Хампус 3 0.23
Викхейм Густав 2 0.15
Асоро Йоэль 2 0.15
Эдвардсен Виктор 2 0.15
Берг Оливер 1 (1) 0.08
Эрикссон Магнус 1 0.08
Радетинац Харис 1 0.08
Сабович Бесард 1 0.08
Андерссон Элиас 0 0
Фаллениус Оскар 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 5 0.42
Сигурдссон Арнор 5 0.42
Линн Виктор 3 0.25
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.08
Хазени Кристоффер 1 0.08
Траустасон Арнор 1 0.08
Лунд Марко 1 0.08
Marcus Baggesen 0 0
Daniel Eid 0 0
Эрикссон Антон 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 5 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Радетинац Харис 2 0
Сабович Бесард 2 0
Финнделл Хампус 2 0
Андерссон Элиас 1 0
Юханссон Петр 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Йеспер 6 0
Лунд Марко 4 0
Траустасон Арнор 3 0
Сигурдссон Арнор 3 0
Ортмарк Якоб 2 0
Эрикссон Антон 2 0
Скуласон Ари 1 0
Нюман Кристоффер 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Робак Эмиль 1 0
Линн Виктор 1 0

Результаты матчей

Юргорден
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

1
4
Юргорден
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ИФК Норрчепинг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
3

Волевые поражения

1
6
Юргорден
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
ИФК Норрчепинг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
4

Волевые поражения

2
10

Голы по времени матча

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
4
36%
3
25%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Пропущено

14
4
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
4
29%
1
25%
46-60
2
14%
1
25%
61-75
4
29%
1
25%
76-90

Забито

16
20
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
1
6%
1
5%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
3
19%
4
20%
31-45
4
25%
4
20%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
3
19%
5
25%
76-90

Пропущено

20
13
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
3
23%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
5
25%
1
8%
31-45
5
25%
2
15%
46-60
3
15%
2
15%
61-75
4
20%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0
Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3
Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 ИФК Норрчепинг - Мотала 1:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1

Результаты матчей

Юргорден
ИФК Норрчепинг

Точный счет

1:0
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Юргорден
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
3
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
4
3
1
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
2
5
8
1.5
6
6
3
10
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 10 1 1 31 - 10 31
2.
Эльфсборг
 12 9 2 1 28 - 10 29
3.
Хеккен
 13 9 1 3 34 - 13 28
4.
Кальмар
 12 6 3 3 17 - 13 21
5.
Юргорден
 13 6 3 4 19 - 17 21
6.
Броммапойкарна
 12 6 1 5 16 - 16 19
7.
Хальмстад
 12 6 1 5 13 - 17 19
8.
ИФК Норрчепинг
 12 5 3 4 18 - 15 18
9.
Хаммарбю
 13 4 4 5 17 - 21 16
10.
Мьельбю
 12 4 3 5 9 - 12 15
11.
Сириус
 12 3 5 4 15 - 18 14
12.
Вернаму
 12 4 0 8 10 - 16 12
13.
Дегерфорс
 13 3 2 8 14 - 34 11
14.
Гётеборг
 12 1 4 7 11 - 16 7
15.
АИК
 12 1 4 7 9 - 17 7
16.
Варберг БоИС
 12 0 5 7 8 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Хеккен
 7 6 0 1 24 - 8 18
3.
Мальмё
 6 5 1 0 18 - 5 16
4.
Эльфсборг
 6 4 1 1 17 - 4 13
5.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 6 4 1 1 11 - 7 13
7.
Дегерфорс
 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
Хальмстад
 6 3 1 2 5 - 4 10
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
ИФК Норрчепинг
 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Сириус
 6 2 1 3 9 - 10 7
13.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 7 6
14.
АИК
 6 1 3 2 6 - 8 6
15.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 6 5 1 0 11 - 6 16
2.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Броммапойкарна
 7 4 0 3 10 - 11 12
4.
ИФК Норрчепинг
 7 3 2 2 12 - 9 11
5.
Хеккен
 6 3 1 2 10 - 5 10
6.
Хальмстад
 6 3 0 3 8 - 13 9
7.
Кальмар
 6 2 2 2 6 - 6 8
8.
Мьельбю
 6 2 1 3 2 - 7 7
9.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 9 6
11.
Хаммарбю
 7 0 3 4 6 - 14 3
12.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 5 - 10 2
13.
Юргорден
 6 0 2 4 6 - 13 2
14.
Гётеборг
 6 0 2 4 3 - 11 2
15.
АИК
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Дегерфорс
 6 0 0 6 3 - 24 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Мальмё Нанаси Себастьян 7 (2)
Кальмар Mileta Rajovic 7
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Гудьонсен Андри уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Виктор Линд бьет в цель!
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    • 27'
      Виктор Линд сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Лунд Марко бьет в цель!
    • Желтая карточка
      21'
      Лунд Марко получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Юргорден 2:2 ИФК Норрчепинг онлайн

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