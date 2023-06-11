Тур: 1. Стадион: Citypark.
1:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаЛёвен Эдуард
40' Желтая карточкаБлом Нджабуло
45' Желтая карточкаАльм Расмус
52' Желтая карточкаБругман Гастон
54' Желтая карточкаНил Джален
1:0
68' ГолДжоаккини Николас
83' Желтая карточкаОстрак Томаш
1:1
85' ГолDaniel Aguirre
90'+4
Ход матча
8'
40'
45'
52'
54'
68'
83'
85'
1:1
26
Паркер
Тим
22
Kyle
Hiebert
10
Лёвен
Эдуард
21
Альм
Расмус
2
Calegari
24
Нил
Джален
10
Коста
Дуглас
11
Бойд
Тайлер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
22 Kyle HiebertЗащитник
- Полузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
-
21 Альм РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Joshua YaroЗащитник
-
23 Белл ДжонЗащитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
28 Перес МигельПолузащитник
-
30 Йенсен ИсакНападающий
-
-
12 Celio Pompeu
-
Главный тренер: Bradley Carnell
- Основной состав
- Вратарь
-
2 CalegariЗащитник
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Preston Judd
-
30 Gino Vivi
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Сент-Луис Сити
Лос-Анджелес Гэлакси
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джоаккини Николас
|6 (1)
|0.38
|Лёвен Эдуард
|5 (3)
|0.31
|Клаусс Жоао
|5
|0.31
|Страуд Джаред
|3
|0.19
|Острак Томаш
|2
|0.13
|Васильев Индиана
|2
|0.13
|Альм Расмус
|2
|0.13
|Kyle Hiebert
|2
|0.13
|Перес Мигель
|1
|0.06
|Паркер Тим
|1
|0.06
|Celio Pompeu
|1
|0.06
|Lucas Bartlett
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|2
|0.13
|Бойд Тайлер
|2
|0.13
|Леердам Келвин
|1
|0.06
|Чичарито
|1
|0.06
|Дельгадо Марко
|1
|0.06
|Родригес Мемо
|1
|0.06
|Пуч Рикард
|1
|0.06
|Бругман Гастон
|1 (1)
|0.06
|Касерес Мартин
|1
|0.06
|Нил Джален
|1
|0.06
|Daniel Aguirre
|1
|0.06
|Preston Judd
|1
|0.06
|Коста Дуглас
|0
|0
|Calegari
|0
|0
Карточки
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркер Тим
|7
|0
|Страуд Джаред
|6
|0
|Острак Томаш
|5
|0
|Альм Расмус
|3
|0
|Блом Нджабуло
|3
|0
|Джоаккини Николас
|3
|0
|Lucas Bartlett
|3
|0
|Kyle Hiebert
|3
|0
|Нельсон Джон
|1
|1
|Перес Мигель
|2
|0
|Лёвен Эдуард
|2
|0
|Нервински Джейк
|2
|0
|Aziel Jackson
|1
|0
|Celio Pompeu
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|5
|0
|Чичарито
|3
|1
|Дельгадо Марко
|4
|0
|Касерес Мартин
|2
|1
|Бругман Гастон
|3
|0
|Эдвардс Рахим
|3
|0
|Нил Джален
|3
|0
|Julian Aude
|3
|0
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Йовелич Деян
|2
|0
|Коста Дуглас
|0
|1
|Леердам Келвин
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
|Calegari
|1
|0
|Daniel Aguirre
|1
|0
|Preston Judd
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Лос-Анджелес Гэлакси
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
2
2
Сент-Луис Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Лос-Анджелес Гэлакси
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
9
Волевые поражения
10
5
Сент-Луис Сити
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
56% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Лос-Анджелес Гэлакси
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
11
11
Волевые поражения
12
7
Голы по времени матча
Забито
20
5
10 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
2
40%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
2
40%
61-75
3
15%
1
20%
76-90
Пропущено
10
16
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
2
20%
7
44%
61-75
4
40%
1
6%
76-90
Забито
11
9
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
4
36%
3
33%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
11%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
4
36%
61-75
3
33%
2
18%
76-90
Забито
31
14
12 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
3 Не забивали 7
3
10%
0
0%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
6
19%
4
29%
31-45
5
16%
2
14%
46-60
7
23%
4
29%
61-75
7
23%
4
29%
76-90
Пропущено
19
27
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
5%
2
7%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
4
21%
5
19%
31-45
1
5%
3
11%
46-60
5
26%
11
41%
61-75
7
37%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0
Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Юнион Омаха 5:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Атланта Ютд 1:2 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2
Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
Лос-Анджелес Гэлакси
Точный счет
3:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
3:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сент-Луис Сити
Лос-Анджелес Гэлакси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
61
63
34
63
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
36
34
18
25
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
97
97
412
88
115
313
115
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|33 - 17
|29
|2.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 17
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 14
|26
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 18
|26
|5.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 20
|26
|6.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|27 - 21
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 21
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 27
|20
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 25
|20
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 27
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|13.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 27
|13
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|27 - 16
|40
|2.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 12
|32
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 17
|30
|4.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|28 - 21
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|35 - 29
|28
|6.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|35 - 25
|27
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 17
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 24
|23
|9.
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|19 - 27
|22
|10.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 33
|22
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|11 - 16
|19
|12.
|Заявка
|18
|3
|10
|5
|17 - 21
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|17 - 22
|18
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|22 - 27
|17
|15.
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 24
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 5
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|13 - 2
|19
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 7
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|16 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|6.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 7
|18
|8.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|12.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|2.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|3.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|6.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|9.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|13.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|14.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|2.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 11
|13
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|5.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|8.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|9.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|12.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 12
|4
|13.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|15.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 12
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|10 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6