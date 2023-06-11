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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сент-Луис Сити
1:1
Конец матча
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
8' Желтая карточка
Лёвен Эдуард
40' Желтая карточка
Блом Нджабуло
45' Желтая карточка
Альм Расмус
52' Желтая карточка
Бругман Гастон
54' Желтая карточка
Нил Джален
1:0
68' Гол
Джоаккини Николас
83' Желтая карточка
Острак Томаш
1:1
85' Гол
Daniel Aguirre
90'+4
1
Бюрки
Роман
2
Нервински
Джейк
24
Lucas
Bartlett
26
Паркер
Тим
22
Kyle
Hiebert
6
Блом
Нджабуло
10
Лёвен
Эдуард
21
Альм
Расмус
19
Васильев
Индиана
8
Страуд
Джаред
11
Джоаккини
Николас
1
Бонд
Джонатан
2
Calegari
22
Касерес
Мартин
24
Нил
Джален
3
Julian
Aude
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
10
Коста
Дуглас
6
Пуч
Рикард
11
Бойд
Тайлер
9
Йовелич
Деян
Сент-Луис Сити
4-2-3-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1

История личных встреч

Сент-Луис Сити
Лос-Анджелес Гэлакси

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джоаккини Николас 6 (1) 0.38
Лёвен Эдуард 5 (3) 0.31
Клаусс Жоао 5 0.31
Страуд Джаред 3 0.19
Острак Томаш 2 0.13
Васильев Индиана 2 0.13
Альм Расмус 2 0.13
Kyle Hiebert 2 0.13
Перес Мигель 1 0.06
Паркер Тим 1 0.06
Celio Pompeu 1 0.06
Lucas Bartlett 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 2 0.13
Бойд Тайлер 2 0.13
Леердам Келвин 1 0.06
Чичарито 1 0.06
Дельгадо Марко 1 0.06
Родригес Мемо 1 0.06
Пуч Рикард 1 0.06
Бругман Гастон 1 (1) 0.06
Касерес Мартин 1 0.06
Нил Джален 1 0.06
Daniel Aguirre 1 0.06
Preston Judd 1 0.06
Коста Дуглас 0 0
Calegari 0 0

Карточки

Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркер Тим 7 0
Страуд Джаред 6 0
Острак Томаш 5 0
Альм Расмус 3 0
Блом Нджабуло 3 0
Джоаккини Николас 3 0
Lucas Bartlett 3 0
Kyle Hiebert 3 0
Нельсон Джон 1 1
Перес Мигель 2 0
Лёвен Эдуард 2 0
Нервински Джейк 2 0
Aziel Jackson 1 0
Celio Pompeu 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 5 0
Чичарито 3 1
Дельгадо Марко 4 0
Касерес Мартин 2 1
Бругман Гастон 3 0
Эдвардс Рахим 3 0
Нил Джален 3 0
Julian Aude 3 0
Бойд Тайлер 2 0
Родригес Мемо 2 0
Йовелич Деян 2 0
Коста Дуглас 0 1
Леердам Келвин 1 0
Завалета Эрик 1 0
Calegari 1 0
Daniel Aguirre 1 0
Preston Judd 1 0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Лос-Анджелес Гэлакси
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

2
2
Сент-Луис Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Лос-Анджелес Гэлакси
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
9

Волевые поражения

10
5
Сент-Луис Сити
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
56% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Лос-Анджелес Гэлакси
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

11
11

Волевые поражения

12
7

Голы по времени матча

Забито

20
5
10 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
2
40%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
2
40%
61-75
3
15%
1
20%
76-90

Пропущено

10
16
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
2
20%
7
44%
61-75
4
40%
1
6%
76-90

Забито

11
9
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
4
36%
3
33%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
11%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
4
36%
61-75
3
33%
2
18%
76-90

Забито

31
14
12 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
3 Не забивали 7
3
10%
0
0%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
6
19%
4
29%
31-45
5
16%
2
14%
46-60
7
23%
4
29%
61-75
7
23%
4
29%
76-90

Пропущено

19
27
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
5%
2
7%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
4
21%
5
19%
31-45
1
5%
3
11%
46-60
5
26%
11
41%
61-75
7
37%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Луис Сити
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0
Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Юнион Омаха 5:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Атланта Ютд 1:2 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2
Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
Лос-Анджелес Гэлакси

Точный счет

3:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

3:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сент-Луис Сити
Лос-Анджелес Гэлакси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
1
6
3
1.5
3
4
6
3
2.5
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
6
3
4
1.5
1
8
2
5
2.5
1
8
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
9
7
9
7
1.5
4
12
8
8
2.5
1
15
3
13
3.5
1
15
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 9 2 5 33 - 17 29
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 18 8 4 6 24 - 17 28
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
4.
Даллас
 Заявка 17 7 5 5 21 - 18 26
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 7 5 5 21 - 20 26
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 5 7 5 27 - 21 22
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 3 7 19 - 21 21
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
9.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 5 5 7 18 - 27 20
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 18 5 5 8 20 - 25 20
11.
Остин
 Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 4 5 7 19 - 24 17
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 3 4 9 14 - 27 13
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 17 12 4 1 27 - 16 40
2.
Нэшвилл
 Заявка 17 9 5 3 25 - 12 32
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 9 3 5 28 - 17 30
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 8 6 3 28 - 21 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 7 7 4 35 - 29 28
6.
Коламбус Кру
 Заявка 17 8 3 6 35 - 25 27
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 5 4 22 - 17 26
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 18 6 5 7 25 - 24 23
9.
ФК Монреаль
 Заявка 17 7 1 9 19 - 27 22
10.
Шарлотт
 Заявка 18 6 4 8 25 - 33 22
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Торонто
 Заявка 18 3 10 5 17 - 21 19
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 4 6 7 17 - 22 18
14.
Чикаго Файр
 Заявка 17 3 8 6 22 - 27 17
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 6 2 0 13 - 5 20
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 6 1 1 13 - 2 19
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 6 1 2 23 - 7 19
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
9.
Остин
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 9 0 0 16 - 5 27
2.
Коламбус Кру
 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 6 2 1 22 - 11 20
5.
Нэшвилл
 Заявка 9 6 2 1 16 - 5 20
6.
ФК Монреаль
 Заявка 7 6 0 1 14 - 3 18
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 5 3 0 18 - 7 18
8.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 3 3 2 7 - 8 12
12.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
13.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
14.
Шарлотт
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
6.
Даллас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Остин
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 15 6
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 1 3 5 5 - 16 6
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
2.
Цинциннати
 Заявка 8 3 4 1 11 - 11 13
3.
Нэшвилл
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
7.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 12 - 18 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
9.
Коламбус Кру
 Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
12.
Торонто
 Заявка 8 0 4 4 6 - 12 4
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 0 4 5 5 - 11 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 10 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      52'
      Бругман Гастон получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      49'
      Альм Расмус получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Блом Нджабуло получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      8'
      Лёвен Эдуард получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн

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