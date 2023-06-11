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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 10. Стадион: . Зрители: 15712 Главный судья: Сагги Рохит
Бранн
2:2
Конец матча
Лиллестрём
0'
0:1
24' Гол
Эд Эскил
36' Желтая карточка
Гарнас Эспен
1:1
57' Пенальти
Нильсен Сиверт
60' Желтая карточка
Эд Эскил
2:1
60' Гол
Кастро Никлас
71' Желтая карточка
Frederik Boersting
2:2
73' Гол
Тённесен Кристоффер
84' Желтая карточка
Хорн Майер
2:2
89' Не забитый пенальти
Нильсен Сиверт
89' Желтая карточка
Скогволд Хенрик
90'+6

Ход матча

24'
0:1
Эд Эскил
(Слёрдаль Филип)
36'
 
Гарнас Эспен
57'
Нильсен Сиверт
1:1
60'
 
Эд Эскил
60'
Кастро Никлас
(Бломберг Оле-Дидрик)
2:1
62'
Frederik Boersting
Кастро Никлас
 
62'
Кроне Свенн
Сери Яфет
 
63'
 
Тённесен Кристоффер
Гарнас Эспен
63'
 
Vetle Skjaervik
Слёрдаль Филип
71'
Frederik Boersting
 
73'
2:2
Тённесен Кристоффер
(Ибрахимай Илльдрен)
82'
 
Скогволд Хенрик
Ибрахимай Илльдрен
82'
 
Uba Charles
Осен Йермунд
82'
Матисен Ульрик
Педерсен Торе
 
84'
Хорн Майер
 
89'
Нильсен Сиверт
2:2
89'
 
Скогволд Хенрик

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 536 Количество передач 294
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
1
Дингеланд
Матиас
23
Педерсен
Торе
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
12
Кристиансен
Мадс
22
Слёрдаль
Филип
28
Габриэльсен
Рубен
4
Гарнас
Эспен
25
Эд
Эскил
5
Драгснес
Ветле
14
Кнудсен
Магнус
6
Хофф
Вебьёрн
7
Ибрахимай
Илльдрен
23
Осен
Йермунд
9
Адамс
Акор
Бранн
4-3-3
Лиллестрём
3-4-2-1

История личных встреч

Бранн
Лиллестрём

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

26 матчей

50%
23.1%
26.9%
13 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

К
2:0
Т
2:3
Т
1:1
Т
1:3
Т
1:0
Т
1:1
К
4:1
Т
1:1
Т
2:0
Т
0:2
Т
1:2
Т
1:0
Т
4:3
Т
2:0
Т
1:1
Т
2:0
Т
3:4
ТМС
5:1
Т
2:0
Т
1:4
Т
3:2
Т
1:1
Т
3:1
Т
3:1
Т
1:1
Т
2:1

Голы

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

1.85
1.92

Среднее время на гол

48
46

Всего голов

26
9

Голов в среднем за матч

2
0.69

Среднее время на гол

45
130

Всего голов

50
34

Голов в среднем за матч

1.92
1.31

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

46
68

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 9 0.82
Нильсен Сиверт 6 (4) 0.55
Кастро Никлас 2 0.18
Frederik Boersting 1 0.09
Хорн Майер 1 0.09
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.09
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0.09
Матисен Ульрик 1 0.09
Йенсен Вассберг Никлас 1 0.09
Расмуссен Матиас 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 10 (1) 1
Осен Йермунд 2 0.2
Тённесен Кристоффер 2 0.2
Ольсен Томас 2 0.2
Гарнас Эспен 1 0.1
Эд Эскил 1 0.1
Рангер Ларс 0 0
Ибрахимай Илльдрен 0 0
Слёрдаль Филип 0 0
Драгснес Ветле 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Frederik Boersting 1 0
Кнудсен Фредрик 1 0
Хорн Майер 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 3 0
Хофф Вебьёрн 2 0
Рангер Ларс 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
Адамс Акор 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Эд Эскил 1 0
Скогволд Хенрик 1 0

Результаты матчей

Бранн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Лиллестрём
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

2
2
Бранн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Лиллестрём
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

7
9
Бранн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Лиллестрём
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

9
11

Голы по времени матча

Забито

16
7
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
2
29%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
3
19%
3
43%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
5
45%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
3
43%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Забито

24
18
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
4
17%
2
11%
1-15
2
8%
4
22%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
5
21%
2
11%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
7
29%
29%
8
44%
76-90

Пропущено

11
16
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
4
36%
3
19%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1
Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Бранн - Хёугесунн 3:1 Волеренга - Бранн 1:3
Лиллестрём
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4
Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Молде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2

Результаты матчей

Бранн
Лиллестрём

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Бранн
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1.5
3
2
4
2
2.5
2
3
1
5
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
2
8
3
1.5
5
5
5
6
2.5
3
7
1
10
3.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 10 1 0 32 - 9 31
2.
Бранн
 11 6 3 2 23 - 12 21
3.
Тромсё
 10 6 2 2 14 - 10 20
4.
Викинг
 10 5 2 3 23 - 19 17
5.
Лиллестрём
 10 5 2 3 18 - 16 17
6.
Молде
 11 5 1 5 24 - 16 16
7.
Сарпсборг-08
 10 4 3 3 12 - 11 15
8.
Стабек
 10 4 3 3 14 - 17 15
9.
Русенборг
 11 3 4 4 14 - 15 13
10.
Одд
 11 3 4 4 8 - 11 13
11.
Хёугесунн
 10 3 3 4 10 - 15 12
12.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
13.
Волеренга
 10 3 1 6 14 - 17 10
14.
Саннефьёрд
 10 2 3 5 12 - 15 9
15.
Хам-Кам
 10 2 1 7 10 - 26 7
16.
Олесунн
 11 1 1 9 7 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 6 5 1 0 19 - 5 16
2.
Бранн
 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Стабек
 6 3 3 0 9 - 4 12
4.
Молде
 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Викинг
 5 3 1 1 16 - 10 10
6.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Лиллестрём
 5 3 0 2 11 - 9 9
8.
Одд
 5 2 2 1 4 - 2 8
9.
Хёугесунн
 5 2 2 1 8 - 7 8
10.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
11.
Тромсё
 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Хам-Кам
 5 2 1 2 5 - 6 7
13.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 3 - 3 6
15.
Олесунн
 6 1 1 4 6 - 11 4
16.
Волеренга
 5 1 0 4 7 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Тромсё
 5 4 1 0 8 - 4 13
3.
Сарпсборг-08
 5 2 2 1 6 - 4 8
4.
Лиллестрём
 5 2 2 1 7 - 7 8
5.
Бранн
 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Викинг
 5 2 1 2 7 - 9 7
8.
Молде
 6 2 0 4 10 - 10 6
9.
Стрёмсгодсет
 6 1 2 3 8 - 11 5
10.
Одд
 6 1 2 3 4 - 9 5
11.
Хёугесунн
 5 1 1 3 2 - 8 4
12.
Стабек
 4 1 0 3 5 - 13 3
13.
Русенборг
 5 0 3 2 6 - 9 3
14.
Саннефьёрд
 6 0 2 4 3 - 12 2
15.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
16.
Хам-Кам
 5 0 0 5 5 - 20 0
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 12 (5)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Бранн Финне Бор 9 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Одд Томас Диого 4
Одд Валлем Конрад 4
Хёугесунн Кристенсен Магнус 1 2
Весь список
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    • Описание гола
      60'
      Г О О О О Л - Кастро Никлас бьет в цель!
    • Желтая карточка
      60'
      Эд Эскил получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      57'
      Г О О О О Л - Нильсен Сиверт из команды Бранн забивает с точки!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      36'
      Гарнас Эспен получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Слёрдаль Филип сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Эд Эскил бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Бранн 2:2 Лиллестрём онлайн

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