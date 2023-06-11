Тур: 10. Стадион: Бранн. Зрители: 15712 Главный судья: Сагги Рохит
2:2
Конец матча
0'
0:1
24' ГолЭд Эскил
36' Желтая карточкаГарнас Эспен
1:1
57' ПенальтиНильсен Сиверт
60' Желтая карточкаЭд Эскил
2:1
60' ГолКастро Никлас
71' Желтая карточкаFrederik Boersting
2:2
73' ГолТённесен Кристоффер
84' Желтая карточкаХорн Майер
2:2
89' Не забитый пенальтиНильсен Сиверт
89' Желтая карточкаСкогволд Хенрик
90'+6
Ход матча
24'
0:1
36'
57'
1:1
60'
60'
62'
73'
84'
89'
2:2
89'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
536 Количество передач 294
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.63 Победа «Бранна»
-
11
Финне
Бор
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
41 Elias Myrlid
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Uba Charles
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Бранн
Лиллестрём
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
26 матчей
50%
23.1%
26.9%
13 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
1.85
1.92
Среднее время на гол
48
46
Всего голов
26
9
Голов в среднем за матч
2
0.69
Среднее время на гол
45
130
Всего голов
50
34
Голов в среднем за матч
1.92
1.31
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
46
68
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|9
|0.82
|Нильсен Сиверт
|6 (4)
|0.55
|Кастро Никлас
|2
|0.18
|Frederik Boersting
|1
|0.09
|Хорн Майер
|1
|0.09
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.09
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0.09
|Матисен Ульрик
|1
|0.09
|Йенсен Вассберг Никлас
|1
|0.09
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|10 (1)
|1
|Осен Йермунд
|2
|0.2
|Тённесен Кристоффер
|2
|0.2
|Ольсен Томас
|2
|0.2
|Гарнас Эспен
|1
|0.1
|Эд Эскил
|1
|0.1
|Рангер Ларс
|0
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
|Драгснес Ветле
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Frederik Boersting
|1
|0
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|Хорн Майер
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|3
|0
|Хофф Вебьёрн
|2
|0
|Рангер Ларс
|2
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|Адамс Акор
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Лиллестрём
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
2
2
Бранн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Лиллестрём
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
7
9
Бранн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Лиллестрём
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
9
11
Голы по времени матча
Забито
16
7
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
2
29%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
3
19%
3
43%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
5
45%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
3
43%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Забито
24
18
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
4
17%
2
11%
1-15
2
8%
4
22%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
5
21%
2
11%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
7
29%
29%
8
44%
76-90
Пропущено
11
16
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
4
36%
3
19%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1
Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Бранн - Хёугесунн 3:1 Волеренга - Бранн 1:3
Лиллестрём
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4
Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Молде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2
Результаты матчей
Бранн
Лиллестрём
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Бранн
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
32
42
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
82
83
55
56
37
110
28
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|12 (5)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|9 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|6 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|5
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4
|Одд
|Томас Диого
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2