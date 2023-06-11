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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 10.
Интернасьонал Порту Алегре
2:1
Конец матча
Васко да Гама
0'
1:0
3' Гол
Ромуло
15' Желтая карточка
Lucas Piton
2:0
16' Гол
Вандерсон
2:1
29' Гол
Rayan
47' Желтая карточка
Jair II
62' Желтая карточка
Бамбу Робсон
75' Желтая карточка
Matheus Dias
90' Желтая карточка
Моледо Родриго
90'+9
31
John
Victor
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
22
Nicolas
Hernandez2
6
Мартинс
Родригес
40
Ромуло
17
Кампаньяро
Густаво
28
Энрике
Педро
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
9
Адриано
Луис
1
Лео
Жардим
2
Родригес
Хосе
Луис
II
22
Manuel
Capasso
3
Leo
XV
6
Lucas
Piton
85
Mateus
Cocao
23
Jose
Gabriel
25
Гомес
Марлон
8
Jair
II
77
Rayan
7
Тейшейра
Алекс
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Васко да Гама
4-3-1-2

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Васко да Гама

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90.9%
36.4%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

52.6%
15.8%
31.6%
10 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
6:0
СA
1:1
БСА
3:1
БСА
5:3
СA
1:2
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
3:2
СA
4:0
СA
1:0
СA
1:2

Голы

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

2.33
1.2

Среднее время на гол

38
75

Всего голов

18
5

Голов в среднем за матч

1.8
0.56

Среднее время на гол

50
162

Всего голов

39
17

Голов в среднем за матч

2.05
0.89

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

43
100

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 3 0.3
Джонни 2 0.2
José Maurisio3 2 0.2
Адриано Луис 1 0.1
Де Пена Карлос 1 0.1
Ромуло 1 0.1
Патрик Алан 0 0
Энрике Педро 0 0
Nicolas Hernandez2 0 0
Jean Dias 0 0
Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Pec 2 0.2
Раул Педро 2 0.2
Rayan 1 0.1
Matias Galarza 1 0.1
Сантос Андрей 1 0.1
_Erick Marcus 1 0.1
Cauan Barros 1 0.1
Jair II 1 (1) 0.1
Тейшейра Алекс 0 0
Lucas Piton 0 0
Gabriel Carabajal 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моледо Родриго 3 0
Кампаньяро Густаво 3 0
Патрик Алан 2 0
Меркадо Габриэль 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
Nicolas Hernandez2 2 0
José Maurisio3 2 0
Джонни 1 0
Lucca 1 0
Де Пена Карлос 1 0
Ромуло 1 0
Igor Gomes 1 0
Витао 1 0
Gabriel Barros 1 0
Jean Dias 1 0
Matheus Dias 1 0
Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jair II 3 0
Раул Педро 3 0
Бамбу Робсон 3 0
Mauricio Barbieri 1 1
Manuel Capasso 2 0
Lucas Piton 2 0
Gabriel Pec 2 0
Lucas Figueiredo 2 0
Сантос Андрей 2 0
Тейшейра Алекс 1 0
Алвес Родриго 1 0
Leo XV 1 0
Лео Жардим 1 0
Matias Galarza 1 0
Eguinaldo 1 0
Родригес Хосе Луис II 1 0
_Erick Marcus 1 0
Cauan Barros 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Васко да Гама
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
5
Интернасьонал Порту Алегре
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Васко да Гама
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

2
2
Интернасьонал Порту Алегре
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Васко да Гама
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

2
7

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
14%
3
43%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
4
36%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
22%
4
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
20%
3
30%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
20%
76-90

Пропущено

13
19
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
23%
2
11%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
2
15%
7
37%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
3
23%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0
Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Васко да Гама
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Васко да Гама - Фламенго 1:4 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Васко да Гама - Сантос 0:1
Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Васко да Гама - АБС 0:0 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Васко да Гама - Бангу 2:0 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Боавишта РЖ 4:1 Трем - Васко да Гама 0:4 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 0:2 Васко да Гама - Ресенде 5:0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Васко да Гама

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Васко да Гама

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 8 0 2 18 - 7 24
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 6 4 0 22 - 8 22
3.
Фламенго
 1:0 10 6 1 3 19 - 11 19
4.
Флуминенсе
 2:1 10 6 1 3 16 - 10 19
5.
Атлетико Минейро
 10 5 3 2 14 - 8 18
6.
Гремио
 0:1 10 5 2 3 14 - 13 17
7.
Атлетико Паранаэнсе
 10 5 1 4 14 - 13 16
8.
Сан-Паулу
 10 4 3 3 15 - 11 15
9.
Крузейро
 10 4 2 4 14 - 10 14
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 2 4 10 - 13 14
11.
Форталеза Сеара
 10 3 5 2 12 - 8 14
12.
Ред Булл Брагантино
 10 3 5 2 15 - 14 14
13.
Сантос
 10 3 4 3 9 - 8 13
14.
Куяба
 10 3 3 4 9 - 14 12
15.
Байя
 10 2 3 5 11 - 16 9
16.
Коринтианс
 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Америка Минейро
 10 2 2 6 11 - 22 8
18.
Гойяс
 1:2 10 2 1 7 8 - 18 7
19.
Васко да Гама
 10 1 3 6 10 - 19 6
20.
Коритиба Парана
 10 0 4 6 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Фламенго
 1:0 6 4 1 1 10 - 4 13
4.
Сан-Паулу
 5 4 0 1 11 - 5 12
5.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 0 1 9 - 5 12
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 4 0 1 7 - 4 12
7.
Гремио
 0:1 5 3 2 0 9 - 5 11
8.
Флуминенсе
 2:1 4 3 1 0 7 - 2 10
9.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 8 - 6 10
10.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 7 - 3 9
11.
Сантос
 5 2 3 0 7 - 3 9
12.
Коринтианс
 5 2 3 0 7 - 4 9
13.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Америка Минейро
 6 2 1 3 7 - 12 7
15.
Крузейро
 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Гойяс
 1:2 5 2 0 3 6 - 10 6
17.
Байя
 5 1 2 2 9 - 9 5
18.
Коритиба Парана
 5 0 3 2 3 - 7 3
19.
Куяба
 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 5 3 1 1 7 - 3 10
2.
Куяба
 6 3 1 2 6 - 6 10
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 2 3 0 10 - 3 9
4.
Флуминенсе
 2:1 6 3 0 3 9 - 8 9
5.
Крузейро
 5 2 2 1 11 - 5 8
6.
Фламенго
 1:0 4 2 0 2 9 - 7 6
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Гремио
 0:1 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Форталеза Сеара
 5 1 2 2 5 - 5 5
10.
Васко да Гама
 6 1 2 3 7 - 11 5
11.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 5 1 1 3 5 - 8 4
13.
Байя
 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Ред Булл Брагантино
 5 0 4 1 7 - 8 4
15.
Сан-Паулу
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 0 2 3 3 - 9 2
17.
Америка Минейро
 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Гойяс
 1:2 5 0 1 4 2 - 8 1
19.
Коритиба Парана
 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коринтианс
 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 8 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 4 (2)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 4 (2)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 4
Гойяс Магиньо 1 4
Ред Булл Брагантино Cleiton Schwengber 1 4
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Тейшейра Алекс сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Rayan бьет в цель!
    • 16'
      Адриано Луис сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Вандерсон бьет в цель!
    • Желтая карточка
      15'
      Лукас Питон получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Romulo бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Васко да Гама онлайн

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