Тур: 10.
2:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолРомуло
15' Желтая карточкаLucas Piton
2:0
16' ГолВандерсон
2:1
29' ГолRayan
47' Желтая карточкаJair II
62' Желтая карточкаБамбу Робсон
75' Желтая карточкаMatheus Dias
90' Желтая карточкаМоледо Родриго
90'+9
Ход матча
3'
1:0
15'
16'
2:0
29'
2:1
46'
47'
62'
69'
75'
77'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
31
John
Victor
44
Витао
40
Ромуло
28
Энрике
Педро
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
3
Leo
XV
85
Mateus
Cocao
23
Jose
Gabriel
25
Гомес
Марлон
8
Jair
II
77
Rayan
- Основной состав
-
31 John VictorВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
-
45 LuccaНападающий
-
-
-
38 Jean Dias
-
26 Estevao
-
36 Thauan Lara
-
21 Igor Gomes
-
-
41 Matheus Dias
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Leo XVЗащитник
- Защитник
-
85 Mateus CocaoПолузащитник
-
23 Jose GabrielПолузащитник
-
25 Гомес МарлонПолузащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
77 RayanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Бамбу РобсонЗащитник
-
44 Зе ВиторЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Halls
-
11 Gabriel Pec
-
12 Rwan Seco
-
33 Lyncon
-
-
-
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Васко да Гама
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90.9%
36.4%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
52.6%
15.8%
31.6%
10 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
2.33
1.2
Среднее время на гол
38
75
Всего голов
18
5
Голов в среднем за матч
1.8
0.56
Среднее время на гол
50
162
Всего голов
39
17
Голов в среднем за матч
2.05
0.89
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
43
100
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|3
|0.3
|Джонни
|2
|0.2
|José Maurisio3
|2
|0.2
|Адриано Луис
|1
|0.1
|Де Пена Карлос
|1
|0.1
|Ромуло
|1
|0.1
|Патрик Алан
|0
|0
|Энрике Педро
|0
|0
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
|Jean Dias
|0
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Pec
|2
|0.2
|Раул Педро
|2
|0.2
|Rayan
|1
|0.1
|Matias Galarza
|1
|0.1
|Сантос Андрей
|1
|0.1
|_Erick Marcus
|1
|0.1
|Cauan Barros
|1
|0.1
|Jair II
|1 (1)
|0.1
|Тейшейра Алекс
|0
|0
|Lucas Piton
|0
|0
|Gabriel Carabajal
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моледо Родриго
|3
|0
|Кампаньяро Густаво
|3
|0
|Патрик Алан
|2
|0
|Меркадо Габриэль
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|Nicolas Hernandez2
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Джонни
|1
|0
|Lucca
|1
|0
|Де Пена Карлос
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Витао
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jair II
|3
|0
|Раул Педро
|3
|0
|Бамбу Робсон
|3
|0
|Mauricio Barbieri
|1
|1
|Manuel Capasso
|2
|0
|Lucas Piton
|2
|0
|Gabriel Pec
|2
|0
|Lucas Figueiredo
|2
|0
|Сантос Андрей
|2
|0
|Тейшейра Алекс
|1
|0
|Алвес Родриго
|1
|0
|Leo XV
|1
|0
|Лео Жардим
|1
|0
|Matias Galarza
|1
|0
|Eguinaldo
|1
|0
|Родригес Хосе Луис II
|1
|0
|_Erick Marcus
|1
|0
|Cauan Barros
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Васко да Гама
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
5
Интернасьонал Порту Алегре
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Васко да Гама
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
2
2
Интернасьонал Порту Алегре
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Васко да Гама
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
2
7
Голы по времени матча
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
14%
3
43%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Пропущено
4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
4
36%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
22%
4
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
20%
3
30%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
20%
76-90
Пропущено
13
19
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
23%
2
11%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
2
15%
7
37%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
3
23%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0
Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Васко да Гама
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Васко да Гама - Фламенго 1:4 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Васко да Гама - Сантос 0:1
Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Васко да Гама - АБС 0:0 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Васко да Гама - Бангу 2:0 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Боавишта РЖ 4:1 Трем - Васко да Гама 0:4 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 0:2 Васко да Гама - Ресенде 5:0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Васко да Гама
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Васко да Гама
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
32
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
37
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|0
|2
|18 - 7
|24
|2.
|10
|6
|4
|0
|22 - 8
|22
|3.
|1:0
|10
|6
|1
|3
|19 - 11
|19
|4.
|2:1
|10
|6
|1
|3
|16 - 10
|19
|5.
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|6.
|0:1
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|14 - 13
|16
|8.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|9.
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|10.
|10
|4
|2
|4
|10 - 13
|14
|11.
|10
|3
|5
|2
|12 - 8
|14
|12.
|10
|3
|5
|2
|15 - 14
|14
|13.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|14.
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|15.
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|16.
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|11 - 22
|8
|18.
|1:2
|10
|2
|1
|7
|8 - 18
|7
|19.
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|10
|0
|4
|6
|8 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|12 - 1
|18
|2.
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|4.
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|5.
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|7.
|0:1
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|8.
|2:1
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|9.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|11.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|12.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|15.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|16.
|1:2
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|18.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|19.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|2.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|10 - 3
|9
|4.
|2:1
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|6.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|17.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|1:2
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|19.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|20.
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|8 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|4 (2)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|4 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 4
|Гойяс
|Магиньо
|1 4
|Ред Булл Брагантино
|Cleiton Schwengber
|1 4