Тур: 28. Стадион: Minaj Arena.
0'
17' Желтая карточкаVitaliy Roman
18' Желтая карточкаValeriy Rogozynsky
77' Желтая карточкаКравчук Юрий
90' Желтая карточкаПетько Сергей
90' Желтая карточкаMarko Sapuha
90'+5
Ход матча
17'
77'
90'
90'
33
Гончар
Игорь
79
Панькив
Юрий
29
Дидик
Роман
63
Marko
Sapuha
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
76 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
20 Danylo Golub
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
История личных встреч
Минай
Рух Львов
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Среднее время на гол
180
120
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.17
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
135
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|5
|0.18
|Вишневский Олег
|3
|0.11
|Nazariy Vorobchak
|2
|0.07
|Кравчук Юрий
|2
|0.07
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.07
|Гечев Михаил
|1
|0.04
|Хахлев Алексей
|1
|0.04
|Трубочкин Иван
|1
|0.04
|Петько Сергей
|1
|0.04
|Кулиев Эльдар
|1
|0.04
|Danylo Golub
|1
|0.04
|Гончар Игорь
|0
|0
|Немчанинов Дмитрий
|0
|0
|Паламарь Руслан
|0
|0
|Горин Олег
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
|Danylo Kolesnyk
|0
|0
|Andriy Buleza
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Паула Таллес
|7 (1)
|0.25
|Климчук Юрий
|7 (2)
|0.25
|Довгий Алексей
|4
|0.14
|Карабин Ярослав
|3 (1)
|0.11
|Рунич Василий
|2
|0.07
|Соломон-Отабор Вив
|1
|0.04
|Слюсар Денис
|1
|0.04
|Дидик Роман
|1
|0.04
|Marko Sapuha
|1
|0.04
|Мысык Марьян
|0
|0
|Бойчук Богдан
|0
|0
|Ilya Kvasnytsya
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горин Олег
|10
|0
|Немчанинов Дмитрий
|6
|0
|Гончар Игорь
|5
|0
|Бандура Александр
|3
|1
|Трубочкин Иван
|4
|0
|Мельник Александр
|4
|0
|Danylo Kolesnyk
|4
|0
|Петько Сергей
|3
|0
|Vadym Vitenchuk
|3
|0
|Yegor Tverdokhlib
|3
|0
|Valeriy Rogozynsky
|2
|0
|Хахлев Алексей
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Taras Dmytruk
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Danylo Golub
|2
|0
|Коломоец Юрий
|1
|0
|Гечев Михаил
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Кулиев Эльдар
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Климчук Юрий
|7
|1
|Marko Sapuha
|6
|1
|Vitaliy Roman
|6
|1
|Дидик Роман
|7
|0
|Довгий Алексей
|6
|0
|Слюсар Денис
|4
|1
|Слюбик Богдан
|5
|0
|Соломон-Отабор Вив
|3
|1
|Fernando Edson
|3
|1
|Рунич Василий
|4
|0
|Andriy Kitela
|4
|0
|Де Паула Таллес
|3
|0
|Альваренга Фабрисио
|3
|0
|Лях Ростислав
|3
|0
|Бойчук Богдан
|1
|1
|Vitaliy Kholod
|1
|1
|Мысык Марьян
|2
|0
|Denys Pidgurskyi
|2
|0
|Федорчук Валерий
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Веремиенко Олег
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Карабин Ярослав
|1
|0
Результаты матчей
Минай
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Рух Львов
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
7
6
Минай
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Рух Львов
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
8
16
Минай
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Рух Львов
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
11% (3)
50% (14)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
15
22
Голы по времени матча
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
19 Не забивали 22
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
22%
76-90
Пропущено
13
21
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
4
31%
5
24%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
15%
4
19%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
4
31%
6
29%
76-90
Забито
10
19
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
1
10%
1
5%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
2
20%
5
26%
46-60
4
40%
2
11%
61-75
2
20%
5
26%
76-90
Пропущено
15
15
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
5
33%
3
20%
61-75
4
27%
3
20%
76-90
Забито
21
28
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 7
10 Не забивали 11
4
19%
1
4%
1-15
2
10%
4
14%
16-30
2
10%
7
25%
31-45
2
10%
7
25%
46-60
6
29%
2
7%
61-75
5
24%
7
25%
76-90
Пропущено
28
36
11 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 22
5
18%
5
14%
1-15
3
11%
5
14%
16-30
3
11%
7
19%
31-45
4
14%
6
17%
46-60
5
18%
4
11%
61-75
8
29%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Черноморец Од - Минай 0:1 Минай - Днепр-1 0:1 Минай - Ворскла 2:0 Шахтёр Донецк - Минай 1:0
Минай - Металлист-1925 1:1 Верес - Минай 1:1 Минай - Кривбасс 1:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Ингулец 1:2 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Минай - Александрия 1:1 Львов - Минай 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ауда - Минай 1:1 Минай - Мактаарал 0:1 Минай - Насаф 0:0 Минай - Вележ 1:3 Сараево - Минай 2:1 Бухара - Минай 1:2 Минай - Спартак Варна 0:0
Рух Львов
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Львов 2:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Ингулец 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0
Рух Львов - Ворскла 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Ингулец - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Рух Львов - Верес 0:0 Заря - Рух Львов 3:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Рух Львов - Триглав Крань 1:0 Домжале - Рух Львов 3:2 Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Александрия - Рух Львов 1:1
Результаты матчей
Минай
Рух Львов
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
Точный счет
0:1
7 раз 25%
1:1
7 раз 25%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
16 раз 57%
0
10 раз 36%
2
2 раза 7%
0
11 раз 39%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Минай
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
113
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
68
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
1711
226
919
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Заря
|Русин Назарий
|10 (4)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 7
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7