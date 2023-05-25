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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Минай
0:0
Конец матча
Рух Львов
0'
17' Желтая карточка
Vitaliy Roman
18' Желтая карточка
Valeriy Rogozynsky
77' Желтая карточка
Кравчук Юрий
90' Желтая карточка
Петько Сергей
90' Желтая карточка
Marko Sapuha
90'+5
13
Бандура
Александр
73
Мельник
Александр
5
Кравчук
Юрий
23
Немчанинов
Дмитрий
33
Гончар
Игорь
78
Valeriy
Rogozynsky
32
Петько
Сергей
44
Vadym
Vitenchuk
22
Yegor
Tverdokhlib
8
Andriy
Buleza
77
Вишневский
Олег
79
Панькив
Юрий
93
Vitaliy
Roman
29
Дидик
Роман
92
Слюбик
Богдан
73
Лях
Ростислав
15
Denys
Pidgurskyi
26
Альваренга
Фабрисио
6
Довгий
Алексей
63
Marko
Sapuha
11
Соломон-Отабор
Вив
7
Климчук
Юрий
Минай
Рух Львов

История личных встреч

Минай
Рух Львов

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПД
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
135

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 5 0.18
Вишневский Олег 3 0.11
Nazariy Vorobchak 2 0.07
Кравчук Юрий 2 0.07
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.07
Гечев Михаил 1 0.04
Хахлев Алексей 1 0.04
Трубочкин Иван 1 0.04
Петько Сергей 1 0.04
Кулиев Эльдар 1 0.04
Danylo Golub 1 0.04
Гончар Игорь 0 0
Немчанинов Дмитрий 0 0
Паламарь Руслан 0 0
Горин Олег 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Danylo Kolesnyk 0 0
Andriy Buleza 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Паула Таллес 7 (1) 0.25
Климчук Юрий 7 (2) 0.25
Довгий Алексей 4 0.14
Карабин Ярослав 3 (1) 0.11
Рунич Василий 2 0.07
Соломон-Отабор Вив 1 0.04
Слюсар Денис 1 0.04
Дидик Роман 1 0.04
Marko Sapuha 1 0.04
Мысык Марьян 0 0
Бойчук Богдан 0 0
Ilya Kvasnytsya 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горин Олег 10 0
Немчанинов Дмитрий 6 0
Гончар Игорь 5 0
Бандура Александр 3 1
Трубочкин Иван 4 0
Мельник Александр 4 0
Danylo Kolesnyk 4 0
Петько Сергей 3 0
Vadym Vitenchuk 3 0
Yegor Tverdokhlib 3 0
Valeriy Rogozynsky 2 0
Хахлев Алексей 2 0
Кравчук Юрий 2 0
Taras Dmytruk 2 0
Вишневский Олег 2 0
Danylo Golub 2 0
Коломоец Юрий 1 0
Гечев Михаил 1 0
Байдал Антон 1 0
Кулиев Эльдар 1 0
Andriy Buleza 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Климчук Юрий 7 1
Marko Sapuha 6 1
Vitaliy Roman 6 1
Дидик Роман 7 0
Довгий Алексей 6 0
Слюсар Денис 4 1
Слюбик Богдан 5 0
Соломон-Отабор Вив 3 1
Fernando Edson 3 1
Рунич Василий 4 0
Andriy Kitela 4 0
Де Паула Таллес 3 0
Альваренга Фабрисио 3 0
Лях Ростислав 3 0
Бойчук Богдан 1 1
Vitaliy Kholod 1 1
Мысык Марьян 2 0
Denys Pidgurskyi 2 0
Федорчук Валерий 1 0
Белый Максим 1 0
Веремиенко Олег 1 0
Притула Остап 1 0
Карабин Ярослав 1 0

Результаты матчей

Минай
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Рух Львов
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

7
6
Минай
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Рух Львов
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

8
16
Минай
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Рух Львов
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
11% (3)
50% (14)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

15
22

Голы по времени матча

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
19 Не забивали 22
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Пропущено

13
21
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
4
31%
5
24%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
15%
4
19%
31-45
3
23%
2
10%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
4
31%
6
29%
76-90

Забито

10
19
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
1
10%
1
5%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
2
20%
5
26%
46-60
4
40%
2
11%
61-75
2
20%
5
26%
76-90

Пропущено

15
15
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
1
7%
4
27%
46-60
5
33%
3
20%
61-75
4
27%
3
20%
76-90

Забито

21
28
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 7
10 Не забивали 11
4
19%
1
4%
1-15
2
10%
4
14%
16-30
2
10%
7
25%
31-45
2
10%
7
25%
46-60
6
29%
2
7%
61-75
5
24%
7
25%
76-90

Пропущено

28
36
11 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 22
5
18%
5
14%
1-15
3
11%
5
14%
16-30
3
11%
7
19%
31-45
4
14%
6
17%
46-60
5
18%
4
11%
61-75
8
29%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Черноморец Од - Минай 0:1 Минай - Днепр-1 0:1 Минай - Ворскла 2:0 Шахтёр Донецк - Минай 1:0
Минай - Металлист-1925 1:1 Верес - Минай 1:1 Минай - Кривбасс 1:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Ингулец 1:2 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Минай - Александрия 1:1 Львов - Минай 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ауда - Минай 1:1 Минай - Мактаарал 0:1 Минай - Насаф 0:0 Минай - Вележ 1:3 Сараево - Минай 2:1 Бухара - Минай 1:2 Минай - Спартак Варна 0:0
Рух Львов
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Львов 2:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Ингулец 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0
Рух Львов - Ворскла 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Ингулец - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Рух Львов - Верес 0:0 Заря - Рух Львов 3:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Рух Львов - Триглав Крань 1:0 Домжале - Рух Львов 3:2 Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Александрия - Рух Львов 1:1

Результаты матчей

Минай
Рух Львов

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%

Точный счет

0:1
7 раз 25%
1:1
7 раз 25%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
16 раз 57%
0
10 раз 36%
2
2 раза 7%
0
11 раз 39%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Минай
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
1
13
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
6
8
1
13
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
17
11
2
26
1.5
9
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 28 21 6 1 65 - 19 69
2.
Днепр-1
 29 20 5 4 61 - 25 65
3.
Заря
 28 19 4 5 59 - 31 61
4.
Динамо Киев
 28 17 5 6 47 - 24 56
5.
Александрия
 29 10 14 5 43 - 38 44
6.
Ворскла
 28 11 6 11 34 - 36 39
7.
Кривбасс
 27 10 5 12 22 - 29 35
8.
Колос Ковалёвка
 28 9 6 13 22 - 34 33
9.
Черноморец Од
 28 8 8 12 31 - 37 32
10.
Металлист-1925
 28 6 13 9 22 - 39 31
11.
Минай
 28 7 9 12 20 - 29 30
12.
Рух Львов
 28 6 10 12 28 - 36 28
13.
Ингулец
 28 7 7 14 20 - 33 28
14.
Верес
 28 7 7 14 34 - 42 28
15.
Металлист
 27 5 7 15 26 - 51 22
16.
Львов
 28 3 4 21 18 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 14 11 3 0 27 - 9 36
2.
Заря
 15 11 3 1 35 - 17 36
3.
Днепр-1
 15 10 3 2 34 - 14 33
4.
Александрия
 14 6 6 2 26 - 20 24
5.
Кривбасс
 14 7 2 5 12 - 13 23
6.
Динамо Киев
 14 6 4 4 19 - 13 22
7.
Ворскла
 13 6 3 4 15 - 12 21
8.
Рух Львов
 14 4 6 4 19 - 15 18
9.
Колос Ковалёвка
 14 5 2 7 13 - 16 17
10.
Ингулец
 15 5 2 8 10 - 15 17
11.
Металлист-1925
 13 4 4 5 12 - 23 16
12.
Минай
 14 3 5 6 10 - 14 14
13.
Металлист
 13 2 5 6 13 - 26 11
14.
Черноморец Од
 14 2 4 8 11 - 19 10
15.
Верес
 14 2 4 8 14 - 22 10
16.
Львов
 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 14 11 1 2 28 - 11 34
2.
Шахтёр Донецк
 14 10 3 1 38 - 10 33
3.
Днепр-1
 14 10 2 2 27 - 11 32
4.
Заря
 13 8 1 4 24 - 14 25
5.
Черноморец Од
 14 6 4 4 20 - 18 22
6.
Александрия
 15 4 8 3 17 - 18 20
7.
Верес
 14 5 3 6 20 - 20 18
8.
Ворскла
 15 5 3 7 19 - 24 18
9.
Минай
 14 4 4 6 10 - 15 16
10.
Колос Ковалёвка
 14 4 4 6 9 - 18 16
11.
Металлист-1925
 15 2 9 4 10 - 16 15
12.
Кривбасс
 13 3 3 7 10 - 16 12
13.
Ингулец
 13 2 5 6 10 - 18 11
14.
Металлист
 14 3 2 9 13 - 25 11
15.
Рух Львов
 14 2 4 8 9 - 21 10
16.
Львов
 14 1 2 11 8 - 25 5
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Заря Русин Назарий 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Металлист Ралюченко Андрей 1 7
Металлист Демченко Егор 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Желтая карточка
      18'
      Valeriy Rogozynsky получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      17'
      Vitaliy Roman получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Минай 0:0 Рух Львов онлайн

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