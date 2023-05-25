Тур: 28. Стадион: Inhulets Stadium.
0:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаВачиберадзе Бека
20' Желтая карточкаЖичиков Максим
56' Вторая желтая карточкаЖичиков Максим
60' Желтая карточкаКухарук Андрей
63' Желтая карточкаКлименко Владислав
73' Желтая карточкаДмитренко Владислав
83' Желтая карточкаОдарюк Владимир
90'+5
Ход матча
12'
20'
56'
60'
83'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ситало АртёмНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Kovalets
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
История личных встреч
Ингулец
Металлист-1925
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
180
Бомбардиры внутри турнира
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козак Александр
|3
|0.11
|Одарюк Владимир
|3
|0.11
|Artem Smolyakov
|2
|0.07
|Ситало Артём
|2
|0.07
|Марусич Максим
|2
|0.07
|Ковалёв Максим
|2 (2)
|0.07
|Клименко Владислав
|1
|0.04
|Запорожец Евгений
|1
|0.04
|Кучеренко Александр
|1
|0.04
|Головкин Иван
|1
|0.04
|Кравчук Даниил
|1
|0.04
|Сакив Тарас
|0
|0
|Нагиев Дмитрий
|0
|0
|Козыренко Юрий
|0
|0
|Viktor Bliznichenko
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Ростислав
|4
|0.14
|Борячук Андрей
|3
|0.11
|Безуглый Никита
|3
|0.11
|Мартынюк Ярослав
|2 (2)
|0.07
|Бичек Константин
|2
|0.07
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.04
|Andrii Chyruk
|1
|0.04
|Ткачук Евгений
|1
|0.04
|Шершень Михаил
|1
|0.04
|Дмитренко Владислав
|1
|0.04
|Капинус Дмитрий
|1
|0.04
|Курило Игорь
|0
|0
|Жичиков Максим
|0
|0
|Габелок Артём
|0
|0
|Ременюк Андрей
|0
|0
Карточки
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клименко Владислав
|6
|0
|Козак Александр
|5
|0
|Запорожец Евгений
|5
|0
|Artem Smolyakov
|3
|1
|Марусич Максим
|4
|0
|Ченбай Сергей
|4
|0
|Одарюк Владимир
|4
|0
|Кучеренко Александр
|4
|0
|Кухарук Андрей
|4
|0
|Oleksiy Palamarchuk
|2
|1
|Ковалёв Максим
|3
|0
|Сакив Тарас
|3
|0
|Головкин Иван
|1
|1
|Мельничук Максим
|2
|0
|Козыренко Юрий
|2
|0
|Viktor Bliznichenko
|2
|0
|Бартулович Младен
|1
|0
|Близниченко Андрей
|1
|0
|Коробенко Андрей
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Ситало Артём
|1
|0
|Сидоренко Владислав
|1
|0
|Поспелов Дмитрий
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынюк Ярослав
|8
|1
|Курило Игорь
|7
|1
|Жичиков Максим
|6
|1
|Ткачук Евгений
|4
|1
|Капинус Дмитрий
|3
|1
|Вачиберадзе Бека
|3
|0
|Мозиль Олег
|3
|0
|Бичек Константин
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Габелок Артём
|2
|0
|Русин Ростислав
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Ременюк Андрей
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Шершень Михаил
|0
|1
|Edmar Galovskyi
|0
|1
|Ткачук Андрей
|1
|0
|Кравченко Дмитрий
|1
|0
|Коваленко Иван Александрович
|1
|0
Результаты матчей
Ингулец
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Металлист-1925
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
5
Ингулец
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Металлист-1925
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
17
Волевые поражения
7
12
Ингулец
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
Металлист-1925
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
57% (16)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
14
18
Волевые поражения
12
17
Голы по времени матча
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
18 Не забивали 23
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
13%
76-90
Пропущено
14
18
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
1
7%
5
28%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
5
36%
2
11%
31-45
4
29%
3
17%
46-60
2
14%
5
28%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
21 Не забивали 21
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
2
22%
4
29%
76-90
Пропущено
19
21
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
11%
4
19%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
2
11%
5
24%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
5
26%
4
19%
61-75
5
26%
4
19%
76-90
Забито
20
22
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 16
3
15%
2
9%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
2
10%
5
23%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
6
30%
5
23%
76-90
Пропущено
33
39
15 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 17
3
9%
9
23%
1-15
5
15%
1
3%
16-30
7
21%
7
18%
31-45
6
18%
6
15%
46-60
7
21%
9
23%
61-75
5
15%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ингулец
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Заря - Ингулец 2:0 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Ингулец 3:0 Ингулец - Кривбасс 0:0
Ингулец - Днепр-1 0:2 Александрия - Ингулец 0:0 Ингулец - Рух Львов 1:0 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Минай - Ингулец 1:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Ингулец - Металлист 2:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Ингулец - Вишиста Краков 1:2 Аксу - Ингулец 2:2 Ингулец - Петрокуб 2:3 Ингулец - Македония Джёрче Петров 1:0 Подбескидзе - Ингулец 0:1 Берое - Ингулец 1:1 Ингулец - Верес 1:0
Металлист-1925
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Заря - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0
Минай - Металлист-1925 1:1 Львов - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Chaika 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Гостивар - Металлист-1925 0:1
Результаты матчей
Ингулец
Металлист-1925
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 18%
1:2
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:0
8 раз 29%
1:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 43%
1
12 раз 43%
2
4 раза 14%
0
16 раз 57%
2
6 раз 21%
1
4 раза 14%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Ингулец
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
67
114
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
69
310
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1612
Больше Меньше
1216
424
820
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Заря
|Русин Назарий
|10 (4)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 7
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7