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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Ингулец
0:0
Конец матча
Металлист-1925
0'
12' Желтая карточка
Вачиберадзе Бека
20' Желтая карточка
Жичиков Максим
56' Вторая желтая карточка
Жичиков Максим
60' Желтая карточка
Кухарук Андрей
63' Желтая карточка
Клименко Владислав
73' Желтая карточка
Дмитренко Владислав
83' Желтая карточка
Одарюк Владимир
90'+5
12
Oleksiy
Palamarchuk
26
Сидоренко
Владислав
23
Кучеренко
Александр
55
Ковалёв
Максим
29
Artem
Smolyakov
15
Коробенко
Андрей
8
Клименко
Владислав
27
Козыренко
Юрий
24
Головкин
Иван
10
Козак
Александр
97
Denys
Rezepov
37
Мозиль
Олег
29
Жичиков
Максим
30
Безуглый
Никита
17
Курило
Игорь
4
Коваленко
Иван
Александрович
28
Габелок
Артём
10
Русин
Ростислав
6
Вачиберадзе
Бека
8
Мартынюк
Ярослав
11
Ременюк
Андрей
79
Andrii
Chyruk
Ингулец
Металлист-1925

История личных встреч

Ингулец
Металлист-1925

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
180

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козак Александр 3 0.11
Одарюк Владимир 3 0.11
Artem Smolyakov 2 0.07
Ситало Артём 2 0.07
Марусич Максим 2 0.07
Ковалёв Максим 2 (2) 0.07
Клименко Владислав 1 0.04
Запорожец Евгений 1 0.04
Кучеренко Александр 1 0.04
Головкин Иван 1 0.04
Кравчук Даниил 1 0.04
Сакив Тарас 0 0
Нагиев Дмитрий 0 0
Козыренко Юрий 0 0
Viktor Bliznichenko 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Ростислав 4 0.14
Борячук Андрей 3 0.11
Безуглый Никита 3 0.11
Мартынюк Ярослав 2 (2) 0.07
Бичек Константин 2 0.07
Вачиберадзе Бека 1 0.04
Andrii Chyruk 1 0.04
Ткачук Евгений 1 0.04
Шершень Михаил 1 0.04
Дмитренко Владислав 1 0.04
Капинус Дмитрий 1 0.04
Курило Игорь 0 0
Жичиков Максим 0 0
Габелок Артём 0 0
Ременюк Андрей 0 0

Карточки

Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клименко Владислав 6 0
Козак Александр 5 0
Запорожец Евгений 5 0
Artem Smolyakov 3 1
Марусич Максим 4 0
Ченбай Сергей 4 0
Одарюк Владимир 4 0
Кучеренко Александр 4 0
Кухарук Андрей 4 0
Oleksiy Palamarchuk 2 1
Ковалёв Максим 3 0
Сакив Тарас 3 0
Головкин Иван 1 1
Мельничук Максим 2 0
Козыренко Юрий 2 0
Viktor Bliznichenko 2 0
Бартулович Младен 1 0
Близниченко Андрей 1 0
Коробенко Андрей 1 0
Кучер Даниил 1 0
Ситало Артём 1 0
Сидоренко Владислав 1 0
Поспелов Дмитрий 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынюк Ярослав 8 1
Курило Игорь 7 1
Жичиков Максим 6 1
Ткачук Евгений 4 1
Капинус Дмитрий 3 1
Вачиберадзе Бека 3 0
Мозиль Олег 3 0
Бичек Константин 3 0
Безуглый Никита 3 0
Борячук Андрей 2 0
Габелок Артём 2 0
Русин Ростислав 2 0
Дмитренко Владислав 2 0
Ременюк Андрей 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Шершень Михаил 0 1
Edmar Galovskyi 0 1
Ткачук Андрей 1 0
Кравченко Дмитрий 1 0
Коваленко Иван Александрович 1 0

Результаты матчей

Ингулец
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Металлист-1925
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
5
Ингулец
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Металлист-1925
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
17

Волевые поражения

7
12
Ингулец
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
Металлист-1925
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
57% (16)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

14
18

Волевые поражения

12
17

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
18 Не забивали 23
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
38%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
13%
76-90

Пропущено

14
18
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
1
7%
5
28%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
5
36%
2
11%
31-45
4
29%
3
17%
46-60
2
14%
5
28%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
21 Не забивали 21
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Пропущено

19
21
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
11%
4
19%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
2
11%
5
24%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
5
26%
4
19%
61-75
5
26%
4
19%
76-90

Забито

20
22
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 16
3
15%
2
9%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
2
10%
5
23%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
6
30%
5
23%
76-90

Пропущено

33
39
15 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 17
3
9%
9
23%
1-15
5
15%
1
3%
16-30
7
21%
7
18%
31-45
6
18%
6
15%
46-60
7
21%
9
23%
61-75
5
15%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ингулец
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Заря - Ингулец 2:0 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Ингулец 3:0 Ингулец - Кривбасс 0:0
Ингулец - Днепр-1 0:2 Александрия - Ингулец 0:0 Ингулец - Рух Львов 1:0 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Минай - Ингулец 1:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Ингулец - Металлист 2:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Ингулец - Вишиста Краков 1:2 Аксу - Ингулец 2:2 Ингулец - Петрокуб 2:3 Ингулец - Македония Джёрче Петров 1:0 Подбескидзе - Ингулец 0:1 Берое - Ингулец 1:1 Ингулец - Верес 1:0
Металлист-1925
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Заря - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0
Минай - Металлист-1925 1:1 Львов - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Chaika 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Гостивар - Металлист-1925 0:1

Результаты матчей

Ингулец
Металлист-1925

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
1:2
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:0
8 раз 29%
1:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 43%
1
12 раз 43%
2
4 раза 14%
0
16 раз 57%
2
6 раз 21%
1
4 раза 14%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Ингулец
Металлист-1925

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
6
7
1
14
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
6
9
3
10
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
12
0.5
Больше Меньше
12
16
4
24
1.5
8
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 28 21 6 1 65 - 19 69
2.
Днепр-1
 29 20 5 4 61 - 25 65
3.
Заря
 28 19 4 5 59 - 31 61
4.
Динамо Киев
 28 17 5 6 47 - 24 56
5.
Александрия
 29 10 14 5 43 - 38 44
6.
Ворскла
 28 11 6 11 34 - 36 39
7.
Кривбасс
 27 10 5 12 22 - 29 35
8.
Колос Ковалёвка
 28 9 6 13 22 - 34 33
9.
Черноморец Од
 28 8 8 12 31 - 37 32
10.
Металлист-1925
 28 6 13 9 22 - 39 31
11.
Минай
 28 7 9 12 20 - 29 30
12.
Рух Львов
 28 6 10 12 28 - 36 28
13.
Ингулец
 28 7 7 14 20 - 33 28
14.
Верес
 28 7 7 14 34 - 42 28
15.
Металлист
 27 5 7 15 26 - 51 22
16.
Львов
 28 3 4 21 18 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 14 11 3 0 27 - 9 36
2.
Заря
 15 11 3 1 35 - 17 36
3.
Днепр-1
 15 10 3 2 34 - 14 33
4.
Александрия
 14 6 6 2 26 - 20 24
5.
Кривбасс
 14 7 2 5 12 - 13 23
6.
Динамо Киев
 14 6 4 4 19 - 13 22
7.
Ворскла
 13 6 3 4 15 - 12 21
8.
Рух Львов
 14 4 6 4 19 - 15 18
9.
Колос Ковалёвка
 14 5 2 7 13 - 16 17
10.
Ингулец
 15 5 2 8 10 - 15 17
11.
Металлист-1925
 13 4 4 5 12 - 23 16
12.
Минай
 14 3 5 6 10 - 14 14
13.
Металлист
 13 2 5 6 13 - 26 11
14.
Черноморец Од
 14 2 4 8 11 - 19 10
15.
Верес
 14 2 4 8 14 - 22 10
16.
Львов
 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 14 11 1 2 28 - 11 34
2.
Шахтёр Донецк
 14 10 3 1 38 - 10 33
3.
Днепр-1
 14 10 2 2 27 - 11 32
4.
Заря
 13 8 1 4 24 - 14 25
5.
Черноморец Од
 14 6 4 4 20 - 18 22
6.
Александрия
 15 4 8 3 17 - 18 20
7.
Верес
 14 5 3 6 20 - 20 18
8.
Ворскла
 15 5 3 7 19 - 24 18
9.
Минай
 14 4 4 6 10 - 15 16
10.
Колос Ковалёвка
 14 4 4 6 9 - 18 16
11.
Металлист-1925
 15 2 9 4 10 - 16 15
12.
Кривбасс
 13 3 3 7 10 - 16 12
13.
Ингулец
 13 2 5 6 10 - 18 11
14.
Металлист
 14 3 2 9 13 - 25 11
15.
Рух Львов
 14 2 4 8 9 - 21 10
16.
Львов
 14 1 2 11 8 - 25 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Заря Русин Назарий 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Металлист Ралюченко Андрей 1 7
Металлист Демченко Егор 1 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      20'
      Жичиков Максим получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      12'
      Вачиберадзе Бека получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ингулец 0:0 Металлист-1925 онлайн

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