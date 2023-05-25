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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Львов
0:1
Конец матча
Черноморец Од
0'
1' Желтая карточка
Мышенко Богдан
0:1
23' Гол
Салюк Владимир
65' Желтая карточка
Guy Hadida
72' Желтая карточка
Taras Mykhavko
82' Желтая карточка
Ермаков Виталий
90'+5
34
Ольховый
Илья
17
Кузык
Денис
13
Taras
Mykhavko
45
Maksym
Sasovskyi
77
Грисьо
Максим
6
Алибеков
Ахмед
27
Vitalii
Mykhayliv
19
Roman
Mykhailiv
21
Беляев
Александр
87
Мышенко
Богдан
11
Бугай
Владислав
44
Паст
Евгений
3
Ермаков
Виталий
29
Белый
Максим
79
Салюк
Владимир
9
Путря
Илья
7
Кузык
Орест
23
Васильев
Александр
Андреевич
10
Guy
Hadida
19
Алефиренко
Даниил
20
Авагимян
Артур
45
Брагару
Максим
Львов
Черноморец Од

История личных встреч

Львов
Черноморец Од

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.67
0.83

Тотал матчей

1.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

135
108

Бомбардиры внутри турнира

Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бугай Владислав 4 0.14
Богунов Ярослав 2 0.07
Ivijan Svrznjak 2 0.07
Ременяк Артур 2 0.07
Бойко Виталий 1 0.04
Беляев Александр 1 0.04
Мильченко Артём 1 0.04
Васильев Александр Андреевич 1 0.04
Крушиньский Борис 1 0.04
Нич Назарий 1 0.04
Шишка Михаил 0 0
Мышенко Богдан 0 0
Полегенько Павел 0 0
Никитюк Андрей 0 0
Эсеола Адеринсола 0 0
Кузык Денис 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ермаков Виталий 3 0.11
Бадибанга Зигей 2 0.07
Салюк Владимир 2 0.07
Путря Илья 2 (2) 0.07
Юсов Дмитрий 2 0.07
Брагару Максим 2 0.07
Кузык Орест 1 0.04
Guy Hadida 1 (1) 0.04
Селин Евгений 1 0.04
Бобко Иван 1 0.04
Манджрекар Джеймс 1 0.04
Войтиховский Максим 1 0.04
Гладкий Александр 1 (1) 0.04
Кравченко Сергей 0 0
Политыло Сергей 0 0
Наумец Владислав 0 0
Авагимян Артур 0 0
Luka Gucek 0 0

Карточки

Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грисьо Максим 5 2
Васильев Александр Андреевич 8 0
Мышенко Богдан 6 1
Никитюк Андрей 6 0
Шишка Михаил 3 1
Муравский Назарий 3 1
Бусько Андрей 4 0
Вовкун Артем 4 0
Эсеола Адеринсола 3 0
Алибеков Ахмед 3 0
Мильченко Артём 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Нич Назарий 3 0
Кузык Денис 3 0
Богунов Ярослав 2 0
Дитятьев Алексей 2 0
Бугай Владислав 2 0
Беляев Александр 2 0
Габриэл Игор 2 0
Бойко Виталий 1 0
Полегенько Павел 1 0
Якимив Андрей 1 0
Ivijan Svrznjak 1 0
Траоре Уула 1 0
Leonardo Antonio 1 0
Roman Mykhailiv 1 0
Ivan Ponomarenko 1 0
Taras Mykhavko 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 8 0
Манджрекар Джеймс 4 2
Непогодов Дмитрий 5 1
Путря Илья 5 0
Демченко Александр 3 1
Брагару Максим 4 0
Кравченко Сергей 2 1
Бадибанга Зигей 3 0
Алефиренко Даниил 3 0
Гладкий Александр 2 0
Юсов Дмитрий 2 0
Авагимян Артур 2 0
Кузык Орест 2 0
Guy Hadida 2 0
Фили Реалдо 2 0
Селин Евгений 1 0
Кубемба Кевин 1 0
Белый Максим 1 0
Ермаков Виталий 1 0
Наумец Владислав 1 0
Luka Gucek 1 0
Войтиховский Максим 1 0

Результаты матчей

Львов
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Черноморец Од
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

6
7
Львов
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Черноморец Од
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

22
15

Волевые поражения

2
9
Львов
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)
Черноморец Од
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (15)
36% (10)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

8
3

Волевые победы

23
20

Волевые поражения

8
16

Голы по времени матча

Забито

9
21
4 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 10
22 Не забивали 16
3
33%
6
29%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
11%
5
24%
31-45
1
11%
2
10%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
3
33%
3
14%
76-90

Пропущено

25
17
9 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 11
3
12%
0
0%
1-15
4
16%
2
12%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
5
20%
4
24%
46-60
4
16%
5
29%
29%
61-75
7
28%
5
29%
29%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
22 Не забивали 21
2
25%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
4
50%
2
18%
76-90

Пропущено

25
19
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
4
16%
1
5%
1-15
2
8%
6
32%
16-30
6
24%
3
16%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
5
20%
2
11%
61-75
5
20%
5
26%
76-90

Забито

17
32
7 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 14
16 Не забивали 9
5
29%
29%
9
28%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
2
12%
6
19%
31-45
1
6%
4
13%
46-60
2
12%
5
16%
61-75
7
41%
5
16%
76-90

Пропущено

50
36
21 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 23
21 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 22
7
14%
1
3%
1-15
6
12%
8
22%
16-30
8
16%
4
11%
31-45
8
16%
6
17%
46-60
9
18%
7
19%
61-75
12
24%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Львов
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Рух Львов - Львов 2:0 Львов - Ворскла 0:2 Металлист - Львов 1:0 Львов - Александрия 0:1
Верес - Львов 3:2 Львов - Металлист-1925 0:2 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Днепр-1 - Львов 5:2 Львов - Динамо Киев 0:2 Львов - Кривбасс 2:2 Заря - Львов 3:1 Львов - Минай 1:0 Львов - Б-93 5:2 Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2 Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Ингулец - Львов 1:0
Черноморец Од
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Черноморец Од - Минай 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0
Заря - Черноморец Од 3:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Верес - Черноморец Од 1:3 Черноморец Од - Нива Винница 4:2 Черноморец Од - Турон 4:2 Черноморец Од - Шахтёр Караганда 2:1 Черноморец Од - Малишева 0:1 Черноморец Од - Локомотив Ташкент 1:3 Черноморец Од - Нови Пазар 0:2 Черноморец Од - Спартак Варна 1:1 Рух Львов - Черноморец Од 2:2

Результаты матчей

Львов
Черноморец Од

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
2:0
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
16 раз 57%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Львов
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
7
7
3
11
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
12
2
3
11
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
16
0.5
Больше Меньше
19
9
6
22
1.5
8
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 28 21 6 1 65 - 19 69
2.
Днепр-1
 29 20 5 4 61 - 25 65
3.
Заря
 28 19 4 5 59 - 31 61
4.
Динамо Киев
 28 17 5 6 47 - 24 56
5.
Александрия
 29 10 14 5 43 - 38 44
6.
Ворскла
 28 11 6 11 34 - 36 39
7.
Кривбасс
 27 10 5 12 22 - 29 35
8.
Колос Ковалёвка
 28 9 6 13 22 - 34 33
9.
Черноморец Од
 28 8 8 12 31 - 37 32
10.
Металлист-1925
 28 6 13 9 22 - 39 31
11.
Минай
 28 7 9 12 20 - 29 30
12.
Рух Львов
 28 6 10 12 28 - 36 28
13.
Ингулец
 28 7 7 14 20 - 33 28
14.
Верес
 28 7 7 14 34 - 42 28
15.
Металлист
 27 5 7 15 26 - 51 22
16.
Львов
 28 3 4 21 18 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 14 11 3 0 27 - 9 36
2.
Заря
 15 11 3 1 35 - 17 36
3.
Днепр-1
 15 10 3 2 34 - 14 33
4.
Александрия
 14 6 6 2 26 - 20 24
5.
Кривбасс
 14 7 2 5 12 - 13 23
6.
Динамо Киев
 14 6 4 4 19 - 13 22
7.
Ворскла
 13 6 3 4 15 - 12 21
8.
Рух Львов
 14 4 6 4 19 - 15 18
9.
Колос Ковалёвка
 14 5 2 7 13 - 16 17
10.
Ингулец
 15 5 2 8 10 - 15 17
11.
Металлист-1925
 13 4 4 5 12 - 23 16
12.
Минай
 14 3 5 6 10 - 14 14
13.
Металлист
 13 2 5 6 13 - 26 11
14.
Черноморец Од
 14 2 4 8 11 - 19 10
15.
Верес
 14 2 4 8 14 - 22 10
16.
Львов
 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 14 11 1 2 28 - 11 34
2.
Шахтёр Донецк
 14 10 3 1 38 - 10 33
3.
Днепр-1
 14 10 2 2 27 - 11 32
4.
Заря
 13 8 1 4 24 - 14 25
5.
Черноморец Од
 14 6 4 4 20 - 18 22
6.
Александрия
 15 4 8 3 17 - 18 20
7.
Верес
 14 5 3 6 20 - 20 18
8.
Ворскла
 15 5 3 7 19 - 24 18
9.
Минай
 14 4 4 6 10 - 15 16
10.
Колос Ковалёвка
 14 4 4 6 9 - 18 16
11.
Металлист-1925
 15 2 9 4 10 - 16 15
12.
Кривбасс
 13 3 3 7 10 - 16 12
13.
Ингулец
 13 2 5 6 10 - 18 11
14.
Металлист
 14 3 2 9 13 - 25 11
15.
Рух Львов
 14 2 4 8 9 - 21 10
16.
Львов
 14 1 2 11 8 - 25 5
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Заря Русин Назарий 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Металлист Ралюченко Андрей 1 7
Металлист Демченко Егор 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Кузык Орест сделал результативную передачу.
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