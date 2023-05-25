Тур: 28. Стадион: Skif Stadium.
0:1
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаМышенко Богдан
0:1
23' ГолСалюк Владимир
65' Желтая карточкаGuy Hadida
72' Желтая карточкаTaras Mykhavko
82' Желтая карточкаЕрмаков Виталий
90'+5
Ход матча
23'
0:1
65'
72'
82'
17
Кузык
Денис
44
Паст
Евгений
29
Белый
Максим
10
Guy
Hadida
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кузык ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anatoliy Bezsmertnyi
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
-
29 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Guy HadidaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юсов ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
История личных встреч
Львов
Черноморец Од
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.67
0.83
Тотал матчей
1.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
135
108
Бомбардиры внутри турнира
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бугай Владислав
|4
|0.14
|Богунов Ярослав
|2
|0.07
|Ivijan Svrznjak
|2
|0.07
|Ременяк Артур
|2
|0.07
|Бойко Виталий
|1
|0.04
|Беляев Александр
|1
|0.04
|Мильченко Артём
|1
|0.04
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0.04
|Крушиньский Борис
|1
|0.04
|Нич Назарий
|1
|0.04
|Шишка Михаил
|0
|0
|Мышенко Богдан
|0
|0
|Полегенько Павел
|0
|0
|Никитюк Андрей
|0
|0
|Эсеола Адеринсола
|0
|0
|Кузык Денис
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ермаков Виталий
|3
|0.11
|Бадибанга Зигей
|2
|0.07
|Салюк Владимир
|2
|0.07
|Путря Илья
|2 (2)
|0.07
|Юсов Дмитрий
|2
|0.07
|Брагару Максим
|2
|0.07
|Кузык Орест
|1
|0.04
|Guy Hadida
|1 (1)
|0.04
|Селин Евгений
|1
|0.04
|Бобко Иван
|1
|0.04
|Манджрекар Джеймс
|1
|0.04
|Войтиховский Максим
|1
|0.04
|Гладкий Александр
|1 (1)
|0.04
|Кравченко Сергей
|0
|0
|Политыло Сергей
|0
|0
|Наумец Владислав
|0
|0
|Авагимян Артур
|0
|0
|Luka Gucek
|0
|0
Карточки
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грисьо Максим
|5
|2
|Васильев Александр Андреевич
|8
|0
|Мышенко Богдан
|6
|1
|Никитюк Андрей
|6
|0
|Шишка Михаил
|3
|1
|Муравский Назарий
|3
|1
|Бусько Андрей
|4
|0
|Вовкун Артем
|4
|0
|Эсеола Адеринсола
|3
|0
|Алибеков Ахмед
|3
|0
|Мильченко Артём
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Нич Назарий
|3
|0
|Кузык Денис
|3
|0
|Богунов Ярослав
|2
|0
|Дитятьев Алексей
|2
|0
|Бугай Владислав
|2
|0
|Беляев Александр
|2
|0
|Габриэл Игор
|2
|0
|Бойко Виталий
|1
|0
|Полегенько Павел
|1
|0
|Якимив Андрей
|1
|0
|Ivijan Svrznjak
|1
|0
|Траоре Уула
|1
|0
|Leonardo Antonio
|1
|0
|Roman Mykhailiv
|1
|0
|Ivan Ponomarenko
|1
|0
|Taras Mykhavko
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|8
|0
|Манджрекар Джеймс
|4
|2
|Непогодов Дмитрий
|5
|1
|Путря Илья
|5
|0
|Демченко Александр
|3
|1
|Брагару Максим
|4
|0
|Кравченко Сергей
|2
|1
|Бадибанга Зигей
|3
|0
|Алефиренко Даниил
|3
|0
|Гладкий Александр
|2
|0
|Юсов Дмитрий
|2
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Кузык Орест
|2
|0
|Guy Hadida
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Селин Евгений
|1
|0
|Кубемба Кевин
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Ермаков Виталий
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
|Luka Gucek
|1
|0
|Войтиховский Максим
|1
|0
Результаты матчей
Львов
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Черноморец Од
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
7
2
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
6
7
Львов
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Черноморец Од
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
22
15
Волевые поражения
2
9
Львов
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)
Черноморец Од
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (15)
36% (10)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
8
3
Волевые победы
23
20
Волевые поражения
8
16
Голы по времени матча
Забито
9
21
4 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 10
22 Не забивали 16
3
33%
6
29%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
11%
5
24%
31-45
1
11%
2
10%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
3
33%
3
14%
76-90
Пропущено
25
17
9 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 11
3
12%
0
0%
1-15
4
16%
2
12%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
5
20%
4
24%
46-60
4
16%
5
29%
29%
61-75
7
28%
5
29%
29%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
22 Не забивали 21
2
25%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
4
50%
2
18%
76-90
Пропущено
25
19
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
4
16%
1
5%
1-15
2
8%
6
32%
16-30
6
24%
3
16%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
5
20%
2
11%
61-75
5
20%
5
26%
76-90
Забито
17
32
7 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 14
16 Не забивали 9
5
29%
29%
9
28%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
2
12%
6
19%
31-45
1
6%
4
13%
46-60
2
12%
5
16%
61-75
7
41%
5
16%
76-90
Пропущено
50
36
21 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 23
21 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 22
7
14%
1
3%
1-15
6
12%
8
22%
16-30
8
16%
4
11%
31-45
8
16%
6
17%
46-60
9
18%
7
19%
61-75
12
24%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Львов
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Рух Львов - Львов 2:0 Львов - Ворскла 0:2 Металлист - Львов 1:0 Львов - Александрия 0:1
Верес - Львов 3:2 Львов - Металлист-1925 0:2 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Днепр-1 - Львов 5:2 Львов - Динамо Киев 0:2 Львов - Кривбасс 2:2 Заря - Львов 3:1 Львов - Минай 1:0 Львов - Б-93 5:2 Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2 Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Ингулец - Львов 1:0
Черноморец Од
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Черноморец Од - Минай 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0
Заря - Черноморец Од 3:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Верес - Черноморец Од 1:3 Черноморец Од - Нива Винница 4:2 Черноморец Од - Турон 4:2 Черноморец Од - Шахтёр Караганда 2:1 Черноморец Од - Малишева 0:1 Черноморец Од - Локомотив Ташкент 1:3 Черноморец Од - Нови Пазар 0:2 Черноморец Од - Спартак Варна 1:1 Рух Львов - Черноморец Од 2:2
Результаты матчей
Львов
Черноморец Од
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
2:0
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:0
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
16 раз 57%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Львов
Черноморец Од
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
77
311
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
122
311
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1216
Больше Меньше
199
622
820
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Заря
|Русин Назарий
|10 (4)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 7
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7