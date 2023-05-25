Тур: 28. Стадион: Hirnyk Stadium.
0'
29' Желтая карточкаЛунёв Максим
1:0
42' ГолСозах Даниэль
51' Желтая карточкаСемотюк Владислав
2:0
71' ГолКапич Рифет
90' Желтая карточкаШевченко Денис
90'+5
Ход матча
29'
42'
1:0
71'
90'
55
Дибанго
Иван
14
Лунёв
Максим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
-
14 Лунёв МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Kyrylo VlahaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Костик ОрестВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 SamuelПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Perica Ognjenovic
История личных встреч
Кривбасс
Металлист
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
5
Среднее время на гол
0
18
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
3
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капич Рифет
|6 (3)
|0.21
|Дебелко Роман
|4
|0.14
|Волошин Назар
|4
|0.14
|Стецков Тимур
|2
|0.07
|Микитишин Артур
|1
|0.04
|Вернидуб Виталий
|1
|0.04
|Лунёв Максим
|1
|0.04
|Понедельник Андрей
|1
|0.04
|Созах Даниэль
|1
|0.04
|Klim Prykhodko
|1
|0.04
|Хобленко Алексей
|1 (1)
|0.04
|Татарков Никита
|0
|0
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|Задерака Максим
|0
|0
|Банада Евгений
|0
|0
|Якимец Владимир
|0
|0
|Дибанго Иван
|0
|0
Металлист
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|9
|0.32
|Панасенко Сергей
|3
|0.11
|Yevgen Pidlepenets
|3 (1)
|0.11
|Бойчук Богдан
|2 (1)
|0.07
|Каплиенко Александр
|2
|0.07
|Aleks Chidomere
|2
|0.07
|Картушов Егор
|1
|0.04
|Романюк Юрий
|1
|0.04
|Наумец Владислав
|1
|0.04
|Малумандсоко Пати
|1
|0.04
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0.04
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.04
|Демченко Егор
|0
|0
|Чайковский Игорь
|0
|0
|Ралюченко Андрей
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татарков Никита
|5
|2
|Устименко Денис
|4
|1
|Банада Евгений
|5
|0
|Дибанго Иван
|3
|1
|Волошин Назар
|3
|1
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|Задерака Максим
|4
|0
|Капич Рифет
|4
|0
|Бескоровайный Данил
|4
|0
|Понедельник Андрей
|2
|1
|Якимец Владимир
|3
|0
|Лунёв Максим
|3
|0
|Стецков Тимур
|3
|0
|Klim Prykhodko
|3
|0
|Дебелко Роман
|2
|0
|Хомченовский Дмитрий
|2
|0
|Ловрич Драган
|2
|0
|Зотько Иван
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Рябов Вячеслав
|1
|0
|Сарнавский Богдан
|1
|0
|Семотюк Владислав
|1
|0
|Созах Даниэль
|1
|0
|Шевченко Денис
|1
|0
Металлист
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ралюченко Андрей
|7
|1
|Демченко Егор
|7
|1
|Романюк Юрий
|5
|1
|Прядун Максим
|5
|1
|Танковский Вячеслав
|5
|0
|Oleksandr Mizyuk
|5
|0
|Каплиенко Александр
|3
|1
|Bogdan Porokh
|3
|1
|Чайковский Игорь
|3
|0
|Коркишко Дмитрий
|3
|0
|Aleks Chidomere
|3
|0
|Федорив Виталий
|2
|0
|Клименчук Егор
|2
|0
|Панасенко Сергей
|2
|0
|Yevgen Pidlepenets
|2
|0
|Oleksandr Nikolyshyn
|2
|0
|Кныш Данило
|0
|1
|Малумандсоко Пати
|0
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Картушов Егор
|1
|0
|Бойчук Богдан
|1
|0
|Корраль Роберто
|1
|0
|Ермолов Даниил
|1
|0
|Костик Орест
|1
|0
|Yevgeniy Ryazantsev
|1
|0
|Dmytro Shamych
|1
|0
|Danylo Kaydalov
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Металлист
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
2
6
Кривбасс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Металлист
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
10
17
Волевые поражения
8
10
Кривбасс
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (6)
61% (17)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
32% (9)
18% (5)
Металлист
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (5)
54% (15)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
13
20
Волевые поражения
10
16
Голы по времени матча
Забито
14
13
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
1
7%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
4
29%
2
15%
46-60
5
36%
5
38%
61-75
2
14%
1
8%
76-90
Пропущено
13
27
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
0
0%
1
4%
1-15
2
15%
4
15%
16-30
2
15%
7
26%
31-45
3
23%
1
4%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
5
38%
9
33%
76-90
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
2
18%
4
29%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
4
29%
76-90
Пропущено
15
25
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
7%
1
4%
1-15
4
27%
7
28%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
4
27%
4
16%
46-60
2
13%
4
16%
61-75
3
20%
6
24%
76-90
Забито
25
27
8 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 10
10 Не забивали 13
3
12%
6
22%
1-15
2
8%
3
11%
16-30
3
12%
3
11%
31-45
6
24%
5
19%
46-60
7
28%
5
19%
61-75
4
16%
5
19%
76-90
Пропущено
28
52
10 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 23
1
4%
2
4%
1-15
6
21%
11
21%
16-30
3
11%
10
19%
31-45
7
25%
5
10%
46-60
3
11%
9
17%
61-75
8
29%
15
29%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0
Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1
Металлист
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Металлист-1925 - Металлист 2:0 Металлист - Заря 0:5 Металлист - Львов 1:0 Днепр-1 - Металлист 5:0
Металлист - Динамо Киев 1:3 Ворскла - Металлист 3:2 Металлист - Верес 5:5 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист - Днепр-1 1:0 Металлист - Александрия 0:0 Ингулец - Металлист 2:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Металлист - Дордой 3:1 Металлист - ФК Валмиера 3:3 Металлист - Абдыш-Ата 1:3 Металлист - Тобол 3:1 Металлист - Кедах 2:0 Металлист - Вишиста Краков 2:4 Металлист - Кайсар 0:1
Результаты матчей
Кривбасс
Металлист
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
8 раз 29%
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 43%
1
8 раз 29%
2
8 раз 29%
0
14 раз 50%
1
7 раз 25%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Металлист
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
76
510
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
78
310
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1612
Больше Меньше
1414
820
721
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Заря
|Русин Назарий
|10 (4)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 7
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7