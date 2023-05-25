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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Кривбасс
2:0
Конец матча
Металлист
0'
29' Желтая карточка
Лунёв Максим
1:0
42' Гол
Созах Даниэль
51' Желтая карточка
Семотюк Владислав
2:0
71' Гол
Капич Рифет
90' Желтая карточка
Шевченко Денис
90'+5
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
13
Бескоровайный
Данил
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
17
Семотюк
Владислав
14
Лунёв
Максим
8
Капич
Рифет
10
Хомченовский
Дмитрий
27
Дебелко
Роман
9
Созах
Даниэль
96
Ермолов
Даниил
44
Kyrylo
Vlaha
5
Oleksandr
Nikolyshyn
31
Bogdan
Porokh
33
Корраль
Роберто
70
Aleks
Chidomere
17
Демченко
Егор
6
Ралюченко
Андрей
10
Наумец
Владислав
9
Прядун
Максим
88
Yevgeniy
Ryazantsev
Кривбасс
Металлист

История личных встреч

Кривбасс
Металлист

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПД
0:5

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
3

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капич Рифет 6 (3) 0.21
Дебелко Роман 4 0.14
Волошин Назар 4 0.14
Стецков Тимур 2 0.07
Микитишин Артур 1 0.04
Вернидуб Виталий 1 0.04
Лунёв Максим 1 0.04
Понедельник Андрей 1 0.04
Созах Даниэль 1 0.04
Klim Prykhodko 1 0.04
Хобленко Алексей 1 (1) 0.04
Татарков Никита 0 0
Хомченовский Дмитрий 0 0
Задерака Максим 0 0
Банада Евгений 0 0
Якимец Владимир 0 0
Дибанго Иван 0 0
Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 9 0.32
Панасенко Сергей 3 0.11
Yevgen Pidlepenets 3 (1) 0.11
Бойчук Богдан 2 (1) 0.07
Каплиенко Александр 2 0.07
Aleks Chidomere 2 0.07
Картушов Егор 1 0.04
Романюк Юрий 1 0.04
Наумец Владислав 1 0.04
Малумандсоко Пати 1 0.04
Oleksandr Mizyuk 1 0.04
Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.04
Демченко Егор 0 0
Чайковский Игорь 0 0
Ралюченко Андрей 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 5 2
Устименко Денис 4 1
Банада Евгений 5 0
Дибанго Иван 3 1
Волошин Назар 3 1
Вернидуб Виталий 4 0
Задерака Максим 4 0
Капич Рифет 4 0
Бескоровайный Данил 4 0
Понедельник Андрей 2 1
Якимец Владимир 3 0
Лунёв Максим 3 0
Стецков Тимур 3 0
Klim Prykhodko 3 0
Дебелко Роман 2 0
Хомченовский Дмитрий 2 0
Ловрич Драган 2 0
Зотько Иван 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Рябов Вячеслав 1 0
Сарнавский Богдан 1 0
Семотюк Владислав 1 0
Созах Даниэль 1 0
Шевченко Денис 1 0
Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ралюченко Андрей 7 1
Демченко Егор 7 1
Романюк Юрий 5 1
Прядун Максим 5 1
Танковский Вячеслав 5 0
Oleksandr Mizyuk 5 0
Каплиенко Александр 3 1
Bogdan Porokh 3 1
Чайковский Игорь 3 0
Коркишко Дмитрий 3 0
Aleks Chidomere 3 0
Федорив Виталий 2 0
Клименчук Егор 2 0
Панасенко Сергей 2 0
Yevgen Pidlepenets 2 0
Oleksandr Nikolyshyn 2 0
Кныш Данило 0 1
Малумандсоко Пати 0 1
Рыбка Александр 1 0
Картушов Егор 1 0
Бойчук Богдан 1 0
Корраль Роберто 1 0
Ермолов Даниил 1 0
Костик Орест 1 0
Yevgeniy Ryazantsev 1 0
Dmytro Shamych 1 0
Danylo Kaydalov 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Металлист
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

2
6
Кривбасс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Металлист
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

10
17

Волевые поражения

8
10
Кривбасс
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (6)
61% (17)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
32% (9)
18% (5)
Металлист
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (5)
54% (15)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

13
20

Волевые поражения

10
16

Голы по времени матча

Забито

14
13
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
1
7%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
4
29%
2
15%
46-60
5
36%
5
38%
61-75
2
14%
1
8%
76-90

Пропущено

13
27
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
0
0%
1
4%
1-15
2
15%
4
15%
16-30
2
15%
7
26%
31-45
3
23%
1
4%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
5
38%
9
33%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
2
18%
4
29%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
4
29%
76-90

Пропущено

15
25
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
7%
1
4%
1-15
4
27%
7
28%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
4
27%
4
16%
46-60
2
13%
4
16%
61-75
3
20%
6
24%
76-90

Забито

25
27
8 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 10
10 Не забивали 13
3
12%
6
22%
1-15
2
8%
3
11%
16-30
3
12%
3
11%
31-45
6
24%
5
19%
46-60
7
28%
5
19%
61-75
4
16%
5
19%
76-90

Пропущено

28
52
10 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 23
1
4%
2
4%
1-15
6
21%
11
21%
16-30
3
11%
10
19%
31-45
7
25%
5
10%
46-60
3
11%
9
17%
61-75
8
29%
15
29%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0
Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1
Металлист
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Металлист-1925 - Металлист 2:0 Металлист - Заря 0:5 Металлист - Львов 1:0 Днепр-1 - Металлист 5:0
Металлист - Динамо Киев 1:3 Ворскла - Металлист 3:2 Металлист - Верес 5:5 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист - Днепр-1 1:0 Металлист - Александрия 0:0 Ингулец - Металлист 2:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Металлист - Дордой 3:1 Металлист - ФК Валмиера 3:3 Металлист - Абдыш-Ата 1:3 Металлист - Тобол 3:1 Металлист - Кедах 2:0 Металлист - Вишиста Краков 2:4 Металлист - Кайсар 0:1

Результаты матчей

Кривбасс
Металлист

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
8 раз 29%
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 43%
1
8 раз 29%
2
8 раз 29%
0
14 раз 50%
1
7 раз 25%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Металлист

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
7
6
5
10
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
7
8
3
10
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
12
0.5
Больше Меньше
14
14
8
20
1.5
7
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 28 21 6 1 65 - 19 69
2.
Днепр-1
 29 20 5 4 61 - 25 65
3.
Заря
 28 19 4 5 59 - 31 61
4.
Динамо Киев
 28 17 5 6 47 - 24 56
5.
Александрия
 29 10 14 5 43 - 38 44
6.
Ворскла
 28 11 6 11 34 - 36 39
7.
Кривбасс
 28 11 5 12 24 - 29 38
8.
Колос Ковалёвка
 28 9 6 13 22 - 34 33
9.
Черноморец Од
 28 8 8 12 31 - 37 32
10.
Металлист-1925
 28 6 13 9 22 - 39 31
11.
Минай
 28 7 9 12 20 - 29 30
12.
Рух Львов
 28 6 10 12 28 - 36 28
13.
Ингулец
 28 7 7 14 20 - 33 28
14.
Верес
 28 7 7 14 34 - 42 28
15.
Металлист
 28 5 7 16 26 - 53 22
16.
Львов
 28 3 4 21 18 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 14 11 3 0 27 - 9 36
2.
Заря
 15 11 3 1 35 - 17 36
3.
Днепр-1
 15 10 3 2 34 - 14 33
4.
Кривбасс
 15 8 2 5 14 - 13 26
5.
Александрия
 14 6 6 2 26 - 20 24
6.
Динамо Киев
 14 6 4 4 19 - 13 22
7.
Ворскла
 13 6 3 4 15 - 12 21
8.
Рух Львов
 14 4 6 4 19 - 15 18
9.
Колос Ковалёвка
 14 5 2 7 13 - 16 17
10.
Ингулец
 15 5 2 8 10 - 15 17
11.
Металлист-1925
 13 4 4 5 12 - 23 16
12.
Минай
 14 3 5 6 10 - 14 14
13.
Металлист
 13 2 5 6 13 - 26 11
14.
Черноморец Од
 14 2 4 8 11 - 19 10
15.
Верес
 14 2 4 8 14 - 22 10
16.
Львов
 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 14 11 1 2 28 - 11 34
2.
Шахтёр Донецк
 14 10 3 1 38 - 10 33
3.
Днепр-1
 14 10 2 2 27 - 11 32
4.
Заря
 13 8 1 4 24 - 14 25
5.
Черноморец Од
 14 6 4 4 20 - 18 22
6.
Александрия
 15 4 8 3 17 - 18 20
7.
Верес
 14 5 3 6 20 - 20 18
8.
Ворскла
 15 5 3 7 19 - 24 18
9.
Минай
 14 4 4 6 10 - 15 16
10.
Колос Ковалёвка
 14 4 4 6 9 - 18 16
11.
Металлист-1925
 15 2 9 4 10 - 16 15
12.
Кривбасс
 13 3 3 7 10 - 16 12
13.
Ингулец
 13 2 5 6 10 - 18 11
14.
Металлист
 15 3 2 10 13 - 27 11
15.
Рух Львов
 14 2 4 8 9 - 21 10
16.
Львов
 14 1 2 11 8 - 25 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Заря Русин Назарий 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Металлист Ралюченко Андрей 1 7
Металлист Демченко Егор 1 7
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Дибанго Иван сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Daniel Sosah бьет в цель!
    • Желтая карточка
      29'
      Лунёв Максим получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кривбасс 2:0 Металлист онлайн

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