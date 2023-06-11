Тур: 10.
1:2
Второй тайм: 50'
0'
0:1
2' ГолКано Херман
17' Желтая карточкаZe Ricardo2
18' Желтая карточкаКано Херман
33' Желтая карточкаWillian VI
1:1
45' ПенальтиMatheus Peixoto
1:2
47' ГолVinicius Lima
Ход матча
2'
0:1
17'
18'
33'
45'
1:1
47'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
23
Tadeu
I
13
Бруно
Араужо
19
Bruno
Melo
6
Sander
12
Willian
VI
23
Guga3
33
Huan
Nino2
26
Маноэл
7
Андре
21
Jhon
Arias
99
Lele
14
Кано
Херман
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
-
19 Bruno MeloЗащитник
-
6 SanderЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Лукас ДжонниПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
66 Hugo Farias
-
-
-
-
Главный тренер: Emerson Avila
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Guga3Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Jhon AriasНападающий
-
99 LeleНападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
-
29 Тьяго СантосПолузащитник
-
18 АланПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
- Полузащитник
-
37 ДжованниНападающий
-
40 Freitas
-
-
22 Pedro Rangel
-
Главный тренер: Fernando Diniz
История личных встреч
Гойяс
Флуминенсе
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
27 матчей
29.6%
18.5%
51.9%
8 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
29.6%
40.7%
29.7%
8 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
9 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
1.71
0.77
Среднее время на гол
52
117
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.69
1.71
Среднее время на гол
53
52
Всего голов
46
34
Голов в среднем за матч
1.7
1.26
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
52
71
Бомбардиры внутри турнира
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus Peixoto
|2 (1)
|0.2
|Магиньо
|2
|0.2
|Bruno Melo
|2
|0.2
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.1
|Lucas Halter
|1
|0.1
|Диего Рибас
|0
|0
|Sander
|0
|0
|Ze Ricardo2
|0
|0
|Паласиос Хулиан
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гансо Пауло
|3
|0.3
|Кано Херман
|3
|0.3
|Джон Кеннеди
|2
|0.2
|Vinicius Lima
|2
|0.2
|Huan Nino2
|2
|0.2
|Lele
|1
|0.1
|Мело Фелипе
|1
|0.1
|Алан VI
|1
|0.1
|Samuel VII
|0
|0
|Jhon Arias
|0
|0
|Guga3
|0
|0
|Alexsander Gomes
|0
|0
Карточки
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магиньо
|4
|1
|Lucas Halter
|3
|1
|Ze Ricardo2
|4
|0
|Bruno Melo
|3
|0
|Диего Рибас
|2
|0
|Willian VI
|2
|0
|Matheus Peixoto
|2
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|1
|0
|Гильерме Маркес
|1
|0
|Бруно Араужо
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Лукас Джонни
|1
|0
|Alesson Batista
|1
|0
|Sidimar Fernando Cigolini
|1
|0
|Паласиос Хулиан
|1
|0
|Dodozinho
|1
|0
|Emerson Avila
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|2
|1
|Fernando Diniz
|2
|1
|Мело Фелипе
|3
|0
|Джон Кеннеди
|3
|0
|Samuel VII
|3
|0
|Тьяго Сантос
|2
|0
|Keno
|2
|0
|Huan Nino2
|2
|0
|Кано Херман
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Джованни
|1
|0
|Гансо Пауло
|1
|0
|Lele
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Фабио Лопес
|1
|0
|Vinicius Lima
|1
|0
|Jhon Arias
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Guga3
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
Результаты матчей
Гойяс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Флуминенсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
2
Гойяс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Флуминенсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
1
7
Гойяс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Флуминенсе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
2
9
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
2
33%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
2
29%
76-90
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
13%
1
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
2
14%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
3
38%
3
21%
31-45
2
25%
5
36%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
15
9
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
13%
1
11%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
5
33%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
27%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Гойяс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0
Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0 Агуя де Мараба - Гойяс 0:0 Анаполис - Гойяс 0:1 Гойяс - Гояния 2:0
Флуминенсе
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0
Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Фламенго - Флуминенсе 2:0
Результаты матчей
Гойяс
Флуминенсе
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Гойяс
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
72
27
63
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|0
|2
|18 - 7
|24
|2.
|10
|6
|4
|0
|22 - 8
|22
|3.
|1:0
|10
|6
|1
|3
|19 - 11
|19
|4.
|2:1
|10
|6
|1
|3
|16 - 10
|19
|5.
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|6.
|0:1
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|14 - 13
|16
|8.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|9.
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|10.
|10
|4
|2
|4
|10 - 13
|14
|11.
|10
|3
|5
|2
|12 - 8
|14
|12.
|10
|3
|5
|2
|15 - 14
|14
|13.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|14.
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|15.
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|16.
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|11 - 22
|8
|18.
|1:2
|10
|2
|1
|7
|8 - 18
|7
|19.
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|10
|0
|4
|6
|8 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|12 - 1
|18
|2.
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|4.
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|5.
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|7.
|0:1
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|8.
|2:1
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|9.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|11.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|12.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|15.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|16.
|1:2
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|18.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|19.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|2.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|10 - 3
|9
|4.
|2:1
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|6.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|17.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|1:2
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|19.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|20.
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|8 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|4 (2)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|4 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 4
|Гойяс
|Магиньо
|1 4
|Ред Булл Брагантино
|Cleiton Schwengber
|1 4