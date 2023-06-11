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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 10.
Гойяс
1:2
Второй тайм: 50'
Флуминенсе
0'
0:1
2' Гол
Кано Херман
17' Желтая карточка
Ze Ricardo2
18' Желтая карточка
Кано Херман
33' Желтая карточка
Willian VI
1:1
45' Пенальти
Matheus Peixoto
1:2
47' Гол
Vinicius Lima
23
Tadeu
I
13
Бруно
Араужо
3
Lucas
Halter
19
Bruno
Melo
6
Sander
22
Аподи
Диаллиссон
40
Everton
Morelli
12
Willian
VI
5
Ze
Ricardo2
10
Паласиос
Хулиан
17
Matheus
Peixoto
1
Фабио
Лопес
23
Guga3
33
Huan
Nino2
26
Маноэл
20
Gabriel
Pirani
7
Андре
45
Vinicius
Lima
8
Мартинелли
Габриэл
21
Jhon
Arias
99
Lele
14
Кано
Херман
Гойяс
4-5-1
Флуминенсе
4-3-3

История личных встреч

Гойяс
Флуминенсе

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

27 матчей

29.6%
18.5%
51.9%
8 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

29.6%
40.7%
29.7%
8 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
9 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

СA
3:0
СA
2:3
СA
3:0
СA
2:4
СA
3:0
СA
0:1
К
3:0
К
2:1
СA
2:0
СA
1:2
БСА
0:2
КС
1:0
КС
2:1
БСА
2:0
БСА
1:2
КБ
2:0
КБ
1:0
БСА
2:1
СA
1:1
СA
0:3
СA
2:2
СA
1:4
КБ
1:1
КБ
2:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
5:3

Голы

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

1.71
0.77

Среднее время на гол

52
117

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.69
1.71

Среднее время на гол

53
52

Всего голов

46
34

Голов в среднем за матч

1.7
1.26

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

52
71

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus Peixoto 2 (1) 0.2
Магиньо 2 0.2
Bruno Melo 2 0.2
Аподи Диаллиссон 1 0.1
Lucas Halter 1 0.1
Диего Рибас 0 0
Sander 0 0
Ze Ricardo2 0 0
Паласиос Хулиан 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гансо Пауло 3 0.3
Кано Херман 3 0.3
Джон Кеннеди 2 0.2
Vinicius Lima 2 0.2
Huan Nino2 2 0.2
Lele 1 0.1
Мело Фелипе 1 0.1
Алан VI 1 0.1
Samuel VII 0 0
Jhon Arias 0 0
Guga3 0 0
Alexsander Gomes 0 0

Карточки

Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магиньо 4 1
Lucas Halter 3 1
Ze Ricardo2 4 0
Bruno Melo 3 0
Диего Рибас 2 0
Willian VI 2 0
Matheus Peixoto 2 0
Бастос Фернандр Феллипе 1 0
Гильерме Маркес 1 0
Бруно Араужо 1 0
Vinicius XII 1 0
Лукас Джонни 1 0
Alesson Batista 1 0
Sidimar Fernando Cigolini 1 0
Паласиос Хулиан 1 0
Dodozinho 1 0
Emerson Avila 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 2 1
Fernando Diniz 2 1
Мело Фелипе 3 0
Джон Кеннеди 3 0
Samuel VII 3 0
Тьяго Сантос 2 0
Keno 2 0
Huan Nino2 2 0
Кано Херман 1 0
Марсело Виера 1 0
Джованни 1 0
Гансо Пауло 1 0
Lele 1 0
Маноэл 1 0
Фабио Лопес 1 0
Vinicius Lima 1 0
Jhon Arias 1 0
Vitor Mendes 1 0
Guga3 1 0
Gabriel Pirani 1 0

Результаты матчей

Гойяс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Флуминенсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
2
Гойяс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Флуминенсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

1
7
Гойяс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Флуминенсе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

2
9

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
2
33%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
13%
1
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
2
14%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
3
38%
3
21%
31-45
2
25%
5
36%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
13%
1
11%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
5
33%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0
Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0 Агуя де Мараба - Гойяс 0:0 Анаполис - Гойяс 0:1 Гойяс - Гояния 2:0
Флуминенсе
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0
Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Фламенго - Флуминенсе 2:0

Результаты матчей

Гойяс
Флуминенсе

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Гойяс
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
6
3
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 8 0 2 18 - 7 24
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 6 4 0 22 - 8 22
3.
Фламенго
 1:0 10 6 1 3 19 - 11 19
4.
Флуминенсе
 2:1 10 6 1 3 16 - 10 19
5.
Атлетико Минейро
 10 5 3 2 14 - 8 18
6.
Гремио
 0:1 10 5 2 3 14 - 13 17
7.
Атлетико Паранаэнсе
 10 5 1 4 14 - 13 16
8.
Сан-Паулу
 10 4 3 3 15 - 11 15
9.
Крузейро
 10 4 2 4 14 - 10 14
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 2 4 10 - 13 14
11.
Форталеза Сеара
 10 3 5 2 12 - 8 14
12.
Ред Булл Брагантино
 10 3 5 2 15 - 14 14
13.
Сантос
 10 3 4 3 9 - 8 13
14.
Куяба
 10 3 3 4 9 - 14 12
15.
Байя
 10 2 3 5 11 - 16 9
16.
Коринтианс
 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Америка Минейро
 10 2 2 6 11 - 22 8
18.
Гойяс
 1:2 10 2 1 7 8 - 18 7
19.
Васко да Гама
 10 1 3 6 10 - 19 6
20.
Коритиба Парана
 10 0 4 6 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Фламенго
 1:0 6 4 1 1 10 - 4 13
4.
Сан-Паулу
 5 4 0 1 11 - 5 12
5.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 0 1 9 - 5 12
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 4 0 1 7 - 4 12
7.
Гремио
 0:1 5 3 2 0 9 - 5 11
8.
Флуминенсе
 2:1 4 3 1 0 7 - 2 10
9.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 8 - 6 10
10.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 7 - 3 9
11.
Сантос
 5 2 3 0 7 - 3 9
12.
Коринтианс
 5 2 3 0 7 - 4 9
13.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Америка Минейро
 6 2 1 3 7 - 12 7
15.
Крузейро
 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Гойяс
 1:2 5 2 0 3 6 - 10 6
17.
Байя
 5 1 2 2 9 - 9 5
18.
Коритиба Парана
 5 0 3 2 3 - 7 3
19.
Куяба
 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 5 3 1 1 7 - 3 10
2.
Куяба
 6 3 1 2 6 - 6 10
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 2 3 0 10 - 3 9
4.
Флуминенсе
 2:1 6 3 0 3 9 - 8 9
5.
Крузейро
 5 2 2 1 11 - 5 8
6.
Фламенго
 1:0 4 2 0 2 9 - 7 6
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Гремио
 0:1 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Форталеза Сеара
 5 1 2 2 5 - 5 5
10.
Васко да Гама
 6 1 2 3 7 - 11 5
11.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 5 1 1 3 5 - 8 4
13.
Байя
 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Ред Булл Брагантино
 5 0 4 1 7 - 8 4
15.
Сан-Паулу
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 0 2 3 3 - 9 2
17.
Америка Минейро
 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Гойяс
 1:2 5 0 1 4 2 - 8 1
19.
Коритиба Парана
 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коринтианс
 5 0 0 5 2 - 11 0
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  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 8 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 4 (2)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 4
Гойяс Магиньо 1 4
Ред Булл Брагантино Cleiton Schwengber 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Jhon Arias сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Винисиус Лима бьет в цель!
  • 46'
    Виллиан уходит с поля. Гильерме Маркес выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Matheus Peixoto из команды Гойяс забивает с точки!
  • Желтая карточка
    33'
    Виллиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Кано Херман получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Ze Ricardo получил желтую карточку от судьи
  • 2'
    Lele сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Кано Херман бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гойяс
Ничья
Флуминенсе
4.05
5.40
3.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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