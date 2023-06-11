Тур: 10.
Ход матча
24'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
25
Кунья
Матеус
23
Луис
Давид
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Увини
34
Bruno
VI
54
Cuiabano
39
Bitello
- Основной состав
-
25 Кунья МатеусВратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
-
30 Кастро ПаблоНападающий
- Нападающий
-
29 Viktor Hugo
-
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бруно УвиниЗащитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
-
54 CuiabanoЗащитник
-
39 BitelloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
48 ZinhoПолузащитник
-
17 GustavinhoПолузащитник
-
77 АндреПолузащитник
-
51 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
-
-
45 Mila
-
-
-
31 Adriel Ramos
-
11 Vinicius X
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Фламенго
Гремио
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
36 матчей
41.7%
25%
33.3%
15 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
27.8%
50%
22.2%
10 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.9%
30.6%
30.5%
14 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.45
1.31
Среднее время на гол
62
68
Всего голов
27
13
Голов в среднем за матч
1.69
0.65
Среднее время на гол
53
138
Всего голов
56
34
Голов в среднем за матч
1.56
0.94
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
57
95
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айртон Лукас
|3
|0.3
|Габриэл Барбоза
|3 (3)
|0.3
|Лео Перейра
|3
|0.3
|Педро Гильерме
|3 (1)
|0.3
|Жерсон Сантос
|2
|0.2
|Эвертон Соарес
|1
|0.1
|Рибейро Эвертон
|1
|0.1
|Луис Давид
|1
|0.1
|Пульгар Эрик
|1
|0.1
|Матеузиньо
|1
|0.1
|Де Арраскаэта Джорджиан
|0
|0
|Уэсли Лопес
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
|Viktor Hugo
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|2
|0.2
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0.2
|Кристальдо Франко
|2 (2)
|0.2
|Bitello
|2
|0.2
|Рейналдо Мануэл
|1
|0.1
|Бруно Увини
|1
|0.1
|Vinicius X
|1
|0.1
|Педро Жоао II
|1
|0.1
|Вильясанти Матиас
|1
|0.1
|Cuiabano
|1
|0.1
|Zinho
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|4
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Тьяго Маия
|2
|0
|Бруно Фабрисио
|2
|0
|Айртон Лукас
|2
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|6
|1
|Рейналдо Мануэл
|3
|0
|Бруно Увини
|2
|0
|Vinicius X
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Gustavo Martins
|2
|0
|Mila
|2
|0
|Андре
|1
|0
|Суарес Луис
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|1
|0
|Gabriel Chapeco
|1
|0
|Adriel Ramos
|1
|0
|Bitello
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Гремио
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
1
Фламенго
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Гремио
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
7
9
Фламенго
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
Гремио
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
10
10
Голы по времени матча
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
22%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
9
8 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
22%
2
22%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Забито
18
14
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
4
22%
3
21%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
6
43%
31-45
3
17%
2
14%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
3
17%
0
0%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
9%
2
17%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
2
18%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1
Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Аукас - Фламенго 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0
Гремио
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1
Гремио - Крузейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Куяба - Гремио 1:2 Гремио - АБС 1:1 Крузейро - Гремио 1:0 Гремио - Сантос 1:0 АБС - Гремио 0:2 Гремио - Кашиас-ду-Сул 1:0 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:1 Гремио - Ипиранга Эрешин 2:1 Ипиранга Эрешин - Гремио 2:1 Гремио - Ферровиарио 3:0 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Результаты матчей
Фламенго
Гремио
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
54
36
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|0
|2
|18 - 7
|24
|2.
|10
|6
|4
|0
|22 - 8
|22
|3.
|1:0
|10
|6
|1
|3
|19 - 11
|19
|4.
|2:1
|10
|6
|1
|3
|16 - 10
|19
|5.
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|6.
|0:1
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|14 - 13
|16
|8.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|9.
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|10.
|10
|4
|2
|4
|10 - 13
|14
|11.
|10
|3
|5
|2
|12 - 8
|14
|12.
|10
|3
|5
|2
|15 - 14
|14
|13.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|14.
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|15.
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|16.
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|11 - 22
|8
|18.
|1:2
|10
|2
|1
|7
|8 - 18
|7
|19.
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|10
|0
|4
|6
|8 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|12 - 1
|18
|2.
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|4.
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|5.
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|7.
|0:1
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|8.
|2:1
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|9.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|11.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|12.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|15.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|16.
|1:2
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|18.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|19.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|2.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|10 - 3
|9
|4.
|2:1
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|6.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|17.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|1:2
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|19.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|20.
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|8 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|4 (2)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|4 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 4
|Гойяс
|Магиньо
|1 4
|Ред Булл Брагантино
|Cleiton Schwengber
|1 4