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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 10.
Фламенго
3:0
Конец матча
Гремио
0'
1:0
24' Гол
Эвертон Соарес
55' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
2:0
65' Гол
Педро Гильерме
81' Желтая карточка
Суарес Луис
87' Желтая карточка
Бруно Увини
3:0
90' Гол
Энрике Бруно
90'+8
25
Кунья
Матеус
15
Бруно
Фабрисио
23
Луис
Давид
4
Лео
Перейра
5
Пульгар
Эрик
43
Уэсли
Лопес
7
Рибейро
Эвертон
20
Жерсон
Сантос
11
Эвертон
Соарес
10
Габриэл
Барбоза
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
12
Gabriel
Chapeco
15
Бруно
Увини
34
Bruno
VI
4
Каннеманн
Вальтер
18
Педро
Жоао
II
54
Cuiabano
39
Bitello
20
Вильясанти
Матиас
8
Felipe
Carballo
19
Кристальдо
Франко
9
Суарес
Луис
Фламенго
3-1-4-2
Гремио
5-4-1

История личных встреч

Фламенго
Гремио

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

36 матчей

41.7%
25%
33.3%
15 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
10 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.9%
30.6%
30.5%
14 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

СA
2:2
СA
0:1
К
2:0
К
0:4
СA
2:4
СA
1:1
СA
0:1
КЛ
5:0
КЛ
1:1
СA
3:1
СA
2:0
К
1:0
СA
2:0
К
1:1
СA
3:1
СA
0:1
КСМР
2:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:0
БСА
1:1
БСА
0:1
БСА
2:1
БСА
0:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
4:2
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.45
1.31

Среднее время на гол

62
68

Всего голов

27
13

Голов в среднем за матч

1.69
0.65

Среднее время на гол

53
138

Всего голов

56
34

Голов в среднем за матч

1.56
0.94

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

57
95

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 4 (1) 0.4
Айртон Лукас 3 0.3
Габриэл Барбоза 3 (3) 0.3
Лео Перейра 3 0.3
Жерсон Сантос 2 0.2
Эвертон Соарес 1 0.1
Рибейро Эвертон 1 0.1
Луис Давид 1 0.1
Энрике Бруно 1 0.1
Пульгар Эрик 1 0.1
Матеузиньо 1 0.1
Де Арраскаэта Джорджиан 0 0
Уэсли Лопес 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Viktor Hugo 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 2 0.2
Henrique Souza Ewerthon3 2 0.2
Кристальдо Франко 2 (2) 0.2
Bitello 2 0.2
Рейналдо Мануэл 1 0.1
Бруно Увини 1 0.1
Vinicius X 1 0.1
Педро Жоао II 1 0.1
Вильясанти Матиас 1 0.1
Cuiabano 1 0.1
Zinho 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Каннеманн Вальтер 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 4 0
Видаль Артуро 2 0
Тьяго Маия 2 0
Бруно Фабрисио 2 0
Айртон Лукас 2 0
Луис Давид 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Лео Перейра 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Мариньо 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 7 1
Бруно Увини 3 0
Рейналдо Мануэл 3 0
Суарес Луис 2 0
Vinicius X 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Gustavo Martins 2 0
Mila 2 0
Андре 1 0
Diogo VII 1 0
Bruno VI 1 0
Натан Аллан 1 0
Darlan Mendes 1 0
Henrique Souza Ewerthon3 1 0
Gabriel Chapeco 1 0
Adriel Ramos 1 0
Bitello 1 0

Результаты матчей

Фламенго
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Гремио
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
1
Фламенго
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Гремио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

7
9
Фламенго
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
90% (9)
10% (1)
0% (0)
Гремио
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
2
17%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
40%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
30%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
4
40%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

9
9
8 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
22%
2
22%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Забито

21
14
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
4
19%
3
21%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
6
43%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
4
19%
0
0%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
9%
2
13%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
2
18%
4
27%
61-75
2
18%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1
Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Аукас - Фламенго 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0
Гремио
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1
Гремио - Крузейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Куяба - Гремио 1:2 Гремио - АБС 1:1 Крузейро - Гремио 1:0 Гремио - Сантос 1:0 АБС - Гремио 0:2 Гремио - Кашиас-ду-Сул 1:0 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:1 Гремио - Ипиранга Эрешин 2:1 Ипиранга Эрешин - Гремио 2:1 Гремио - Ферровиарио 3:0 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1

Результаты матчей

Фламенго
Гремио

Точный счет

3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
2
2
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
5
5
4
6
2.5
2
8
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 8 0 2 18 - 7 24
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 6 4 0 22 - 8 22
3.
Фламенго
 10 6 1 3 21 - 11 19
4.
Атлетико Минейро
 10 5 3 2 14 - 8 18
5.
Флуминенсе
 10 5 2 3 16 - 11 17
6.
Гремио
 10 5 2 3 14 - 15 17
7.
Атлетико Паранаэнсе
 10 5 1 4 14 - 13 16
8.
Сан-Паулу
 10 4 3 3 15 - 11 15
9.
Крузейро
 10 4 2 4 14 - 10 14
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 2 4 10 - 13 14
11.
Форталеза Сеара
 10 3 5 2 12 - 8 14
12.
Ред Булл Брагантино
 10 3 5 2 15 - 14 14
13.
Сантос
 10 3 4 3 9 - 8 13
14.
Куяба
 10 3 3 4 9 - 14 12
15.
Байя
 10 2 3 5 11 - 16 9
16.
Коринтианс
 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Гойяс
 10 2 2 6 9 - 18 8
18.
Америка Минейро
 10 2 2 6 11 - 22 8
19.
Васко да Гама
 10 1 3 6 10 - 19 6
20.
Коритиба Парана
 10 0 4 6 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Фламенго
 6 4 1 1 12 - 4 13
4.
Сан-Паулу
 5 4 0 1 11 - 5 12
5.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 0 1 9 - 5 12
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 4 0 1 7 - 4 12
7.
Гремио
 5 3 2 0 9 - 5 11
8.
Флуминенсе
 4 3 1 0 7 - 2 10
9.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 8 - 6 10
10.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 7 - 3 9
11.
Сантос
 5 2 3 0 7 - 3 9
12.
Коринтианс
 5 2 3 0 7 - 4 9
13.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Гойяс
 5 2 1 2 7 - 10 7
15.
Америка Минейро
 6 2 1 3 7 - 12 7
16.
Крузейро
 5 2 0 3 3 - 5 6
17.
Байя
 5 1 2 2 9 - 9 5
18.
Коритиба Парана
 5 0 3 2 3 - 7 3
19.
Куяба
 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 5 3 1 1 7 - 3 10
2.
Куяба
 6 3 1 2 6 - 6 10
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 2 3 0 10 - 3 9
4.
Крузейро
 5 2 2 1 11 - 5 8
5.
Флуминенсе
 6 2 1 3 9 - 9 7
6.
Фламенго
 4 2 0 2 9 - 7 6
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Гремио
 5 2 0 3 5 - 10 6
9.
Форталеза Сеара
 5 1 2 2 5 - 5 5
10.
Васко да Гама
 6 1 2 3 7 - 11 5
11.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 5 1 1 3 5 - 8 4
13.
Байя
 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Ред Булл Брагантино
 5 0 4 1 7 - 8 4
15.
Сан-Паулу
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 0 2 3 3 - 9 2
17.
Америка Минейро
 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Гойяс
 5 0 1 4 2 - 8 1
19.
Коритиба Парана
 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коринтианс
 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 8 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 4 (2)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 4 (2)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 7
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 4
Гойяс Магиньо 1 4
Ред Булл Брагантино Cleiton Schwengber 1 4
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Wesley сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Эвертон Соарес бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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