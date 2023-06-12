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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Портленд Тимберс
1:0
Перерыв
Даллас
0'
16' Желтая карточка
Феррейра Эвандер
1:0
35' Гол
Боли Франк
45' Желтая карточка
Обриан Ядер

Ход матча

16'
Феррейра Эвандер
 
35'
Боли Франк
(Феррейра Эвандер)
1:0
45'
 
Обриан Ядер
Лучшие коэффициенты
Портленд Тимберс
Ничья
Даллас
2.42
4.80
3.57
Все Коэффициенты
1
Бингэм
Дэвид
29
Juan
Mosquera
13
Жупарич
Дарио
18
Макгро
Зак
15
Миллер
Эрик
21
Чара
Диего
22
Паредес
Кристиан
27
Асприлья
Дайрон
20
Феррейра
Эвандер
30
Santiago
Moreno
7
Боли
Франк
30
Пас
Мартен
2
Geovane
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
4
Фарфан
Марко
20
Alan
Velasco
5
Факундо
Киньон
6
Серрильо
Эдвин
8
Обриан
Ядер
9
Хименес
Хесус
10
Феррейра
Хесус
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Даллас
4-4-2

История личных встреч

Портленд Тимберс
Даллас

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

31 матч

35.5%
29%
35.5%
11 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

32.3%
48.4%
19.3%
10 побед 15 ничьих 6 побед

История матчей

М
1:1
М
1:1
М
4:1
М
1:0
М
4:1
М
1:1
М
1:0
М
2:1
М
1:2
М
0:0
М
1:1
М
2:0
М
2:2
М
3:1
М
2:1
М
1:3
М
2:2
М
3:1
М
4:1
М
3:1
М
0:2
М
2:2
М
2:1
М
2:1
ОК
2:3
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
5:0
М
4:0
М
3:2

Голы

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.57
1.24

Среднее время на гол

57
72

Всего голов

40
13

Голов в среднем за матч

2.35
0.93

Среднее время на гол

38
96

Всего голов

62
34

Голов в среднем за матч

2
1.1

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
6
Больше 19%
Меньше 81%
25

Среднее время на гол

45
82

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 4 (1) 0.24
Боли Франк 4 0.24
Juan Mosquera 2 0.12
Асприлья Дайрон 2 0.12
Чара Йимми 1 0.06
Паредес Кристиан 1 0.06
Браво Клаудио III 1 0.06
Nathan Fogaca 1 0.06
Жупарич Дарио 1 0.06
Незгода Ярослав 1 0.06
Макгро Зак 1 0.06
Tega Ikoba 1 0.06
Santiago Moreno 0 0
Diego Gutierrez 0 0
Уильямсон Эрик 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 10 0.56
Обриан Ядер 2 0.11
Alan Velasco 2 0.11
Берджесс Нкоси 2 0.11
Фарфан Марко 1 0.06
Факундо Киньон 1 0.06
Ибеага Себастьен 1 0.06
Мартинес Хосе VI 1 0.06
Bernard Kamungo 1 0.06
Tsiki Ntsabeleng 0 0
Geovane 0 0
Арриола Пол 0 0
Хименес Хесус 0 0
Ллетгет Себастьян 0 0
Помикал Пакстон 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгро Зак 7 0
Жупарич Дарио 5 0
Браво Клаудио III 5 0
Чара Диего 3 0
Мабьяла Ларрис 2 0
Боли Франк 2 0
Феррейра Эвандер 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Nathan Fogaca 2 0
Santiago Moreno 2 0
Асприлья Дайрон 1 0
Juan Mosquera 1 0
Паредес Кристиан 1 0
Лориа Марвин 1 0
Бонилья Пабло 1 0
David Ayala 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обриан Ядер 5 0
Серрильо Эдвин 5 0
Помикал Пакстон 4 0
Alan Velasco 4 0
Фарфан Марко 3 0
Берджесс Нкоси 3 0
Твумаси Эма 1 1
Geovane 2 0
Феррейра Хесус 2 0
Tsiki Ntsabeleng 2 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Факундо Киньон 1 0
Арриола Пол 1 0
Ибеага Себастьен 1 0
Мартинес Хосе VI 1 0
Пас Мартен 1 0
Nolan Norris 1 0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Даллас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
6
Портленд Тимберс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Даллас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

3
13
Портленд Тимберс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
63% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Даллас
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
2

Волевые поражения

6
19

Голы по времени матча

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
3
25%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
3
25%
4
50%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
2
33%
3
38%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Забито

9
15
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
11%
4
27%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
4
44%
4
27%
76-90

Пропущено

16
8
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
4
25%
1
13%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
4
25%
1
13%
61-75
3
19%
3
38%
76-90

Забито

21
23
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
4
19%
3
13%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
1
5%
3
13%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
7
33%
8
35%
76-90

Пропущено

22
16
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
0
0%
2
13%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
5
23%
3
19%
31-45
5
23%
4
25%
46-60
5
23%
2
13%
61-75
5
23%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Портленд Тимберс 2:2
Даллас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Даллас - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1
Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин - Даллас 0:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Интер Майами - Даллас 0:1 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Хаммарбю - Даллас 0:1

Результаты матчей

Портленд Тимберс
Даллас

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
7 раз 88%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
10 раз 59%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Портленд Тимберс
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
4
1.5
5
4
2
5
2.5
1
8
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
15
2
5
11
1.5
5
12
2
14
2.5
1
16
1
15
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 9 2 5 33 - 17 29
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 18 8 4 6 24 - 17 28
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 7 5 5 21 - 20 26
5.
Даллас
 0:1 Заявка 18 7 5 6 21 - 19 26
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 5 7 5 27 - 21 22
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 3 7 19 - 21 21
8.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 17 5 5 7 20 - 24 20
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
10.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 5 5 7 18 - 27 20
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 18 5 5 8 20 - 25 20
12.
Остин
 Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 3 4 9 14 - 27 13
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 17 12 4 1 27 - 16 40
2.
Нэшвилл
 Заявка 17 9 5 3 25 - 12 32
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 9 3 5 28 - 17 30
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 8 6 3 28 - 21 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 7 7 4 35 - 29 28
6.
Коламбус Кру
 Заявка 17 8 3 6 35 - 25 27
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 5 4 22 - 17 26
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 18 6 5 7 25 - 24 23
9.
ФК Монреаль
 Заявка 17 7 1 9 19 - 27 22
10.
Шарлотт
 Заявка 18 6 4 8 25 - 33 22
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Торонто
 Заявка 18 3 10 5 17 - 21 19
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 4 6 7 17 - 22 18
14.
Чикаго Файр
 Заявка 17 3 8 6 22 - 27 17
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 6 2 0 13 - 5 20
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 6 1 1 13 - 2 19
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 6 1 2 23 - 7 19
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
6.
Даллас
 0:1 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
10.
Остин
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 9 0 0 16 - 5 27
2.
Коламбус Кру
 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 6 2 1 22 - 11 20
5.
Нэшвилл
 Заявка 9 6 2 1 16 - 5 20
6.
ФК Монреаль
 Заявка 7 6 0 1 14 - 3 18
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 5 3 0 18 - 7 18
8.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 3 3 2 7 - 8 12
12.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
13.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
14.
Шарлотт
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
6.
Даллас
 0:1 Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Остин
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 15 6
11.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 1 3 5 5 - 16 6
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
2.
Цинциннати
 Заявка 8 3 4 1 11 - 11 13
3.
Нэшвилл
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
7.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 12 - 18 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
9.
Коламбус Кру
 Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
12.
Торонто
 Заявка 8 0 4 4 6 - 12 4
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 0 4 5 5 - 11 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 10 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Портленд Тимберс
Ничья
Даллас
2.42
4.80
3.57
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