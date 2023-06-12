Тур: 1. Стадион: Провиденс.
1:0
Перерыв
Ход матча
16'
35'
1:0
45'
18
Макгро
Зак
15
Миллер
Эрик
21
Чара
Диего
30
Пас
Мартен
2
Geovane
20
Alan
Velasco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Султе ХантерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
2 GeovaneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Alan VelascoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
-
24 Amet Korca
-
21 Jose Mulato
-
-
32 Nolan Norris
-
Главный тренер: Nico Estevez
История личных встреч
Портленд Тимберс
Даллас
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед
31 матч
35.5%
29%
35.5%
11 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
32.3%
48.4%
19.3%
10 побед 15 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.57
1.24
Среднее время на гол
57
72
Всего голов
40
13
Голов в среднем за матч
2.35
0.93
Среднее время на гол
38
96
Всего голов
62
34
Голов в среднем за матч
2
1.1
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
Среднее время на гол
45
82
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|4 (1)
|0.24
|Боли Франк
|4
|0.24
|Juan Mosquera
|2
|0.12
|Асприлья Дайрон
|2
|0.12
|Чара Йимми
|1
|0.06
|Паредес Кристиан
|1
|0.06
|Браво Клаудио III
|1
|0.06
|Nathan Fogaca
|1
|0.06
|Жупарич Дарио
|1
|0.06
|Незгода Ярослав
|1
|0.06
|Макгро Зак
|1
|0.06
|Tega Ikoba
|1
|0.06
|Santiago Moreno
|0
|0
|Diego Gutierrez
|0
|0
|Уильямсон Эрик
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|10
|0.56
|Обриан Ядер
|2
|0.11
|Alan Velasco
|2
|0.11
|Берджесс Нкоси
|2
|0.11
|Фарфан Марко
|1
|0.06
|Факундо Киньон
|1
|0.06
|Ибеага Себастьен
|1
|0.06
|Мартинес Хосе VI
|1
|0.06
|Bernard Kamungo
|1
|0.06
|Tsiki Ntsabeleng
|0
|0
|Geovane
|0
|0
|Арриола Пол
|0
|0
|Хименес Хесус
|0
|0
|Ллетгет Себастьян
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгро Зак
|7
|0
|Жупарич Дарио
|5
|0
|Браво Клаудио III
|5
|0
|Чара Диего
|3
|0
|Мабьяла Ларрис
|2
|0
|Боли Франк
|2
|0
|Феррейра Эвандер
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Nathan Fogaca
|2
|0
|Santiago Moreno
|2
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Juan Mosquera
|1
|0
|Паредес Кристиан
|1
|0
|Лориа Марвин
|1
|0
|Бонилья Пабло
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Обриан Ядер
|5
|0
|Серрильо Эдвин
|5
|0
|Помикал Пакстон
|4
|0
|Alan Velasco
|4
|0
|Фарфан Марко
|3
|0
|Берджесс Нкоси
|3
|0
|Твумаси Эма
|1
|1
|Geovane
|2
|0
|Феррейра Хесус
|2
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|2
|0
|Ллетгет Себастьян
|1
|0
|Факундо Киньон
|1
|0
|Арриола Пол
|1
|0
|Ибеага Себастьен
|1
|0
|Мартинес Хосе VI
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Nolan Norris
|1
|0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Даллас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
6
Портленд Тимберс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Даллас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
14
2
Волевые поражения
3
13
Портленд Тимберс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
63% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Даллас
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
2
Волевые поражения
6
19
Голы по времени матча
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
3
25%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
3
25%
4
50%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
2
33%
3
38%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Забито
9
15
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
11%
4
27%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
4
44%
4
27%
76-90
Пропущено
16
8
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
4
25%
1
13%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
4
25%
1
13%
61-75
3
19%
3
38%
76-90
Забито
21
23
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
4
19%
3
13%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
1
5%
3
13%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
7
33%
8
35%
76-90
Пропущено
22
16
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
0
0%
2
13%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
5
23%
3
19%
31-45
5
23%
4
25%
46-60
5
23%
2
13%
61-75
5
23%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Портленд Тимберс 2:2
Даллас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Даллас - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1
Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин - Даллас 0:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Интер Майами - Даллас 0:1 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Хаммарбю - Даллас 0:1
Результаты матчей
Портленд Тимберс
Даллас
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
7 раз 88%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 29%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
10 раз 59%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Портленд Тимберс
Даллас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
81
34
54
25
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
152
511
512
214
116
115
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|33 - 17
|29
|2.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 17
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 14
|26
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 20
|26
|5.
|0:1 Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 19
|26
|6.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|27 - 21
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 21
|21
|8.
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|20 - 24
|20
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|10.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 27
|20
|11.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 25
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 27
|19
|13.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 27
|13
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|27 - 16
|40
|2.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 12
|32
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 17
|30
|4.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|28 - 21
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|35 - 29
|28
|6.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|35 - 25
|27
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 17
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 24
|23
|9.
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|19 - 27
|22
|10.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 33
|22
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|11 - 16
|19
|12.
|Заявка
|18
|3
|10
|5
|17 - 21
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|17 - 22
|18
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|22 - 27
|17
|15.
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 24
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 5
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|13 - 2
|19
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 7
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|6.
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|16 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|6.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 7
|18
|8.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|12.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|2.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|3.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|6.
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|9.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|13.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|14.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|2.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 11
|13
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|5.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|8.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|9.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|12.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 12
|4
|13.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|15.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 12
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|10 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6