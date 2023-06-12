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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Портленд Тимберс
1:0
Конец матча
Даллас
0'
16' Желтая карточка
Феррейра Эвандер
1:0
35' Гол
Боли Франк
45' Желтая карточка
Обриан Ядер
46' Желтая карточка
Серрильо Эдвин
71' Желтая карточка
Чара Диего
71' Желтая карточка
Geovane
90' Желтая карточка
Паредес Кристиан
90' Желтая карточка
Лориа Марвин
90'+10
1
Бингэм
Дэвид
29
Juan
Mosquera
13
Жупарич
Дарио
18
Макгро
Зак
15
Миллер
Эрик
21
Чара
Диего
22
Паредес
Кристиан
27
Асприлья
Дайрон
20
Феррейра
Эвандер
30
Santiago
Moreno
7
Боли
Франк
30
Пас
Мартен
2
Geovane
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
4
Фарфан
Марко
20
Alan
Velasco
5
Факундо
Киньон
6
Серрильо
Эдвин
8
Обриан
Ядер
9
Хименес
Хесус
10
Феррейра
Хесус
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Даллас
4-4-2

История личных встреч

Портленд Тимберс
Даллас

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

31 матч

35.5%
29%
35.5%
11 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

32.3%
48.4%
19.3%
10 побед 15 ничьих 6 побед

История матчей

М
1:1
М
1:1
М
4:1
М
1:0
М
4:1
М
1:1
М
1:0
М
2:1
М
1:2
М
0:0
М
1:1
М
2:0
М
2:2
М
3:1
М
2:1
М
1:3
М
2:2
М
3:1
М
4:1
М
3:1
М
0:2
М
2:2
М
2:1
М
2:1
ОК
2:3
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
5:0
М
4:0
М
3:2

Голы

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.57
1.24

Среднее время на гол

57
72

Всего голов

40
13

Голов в среднем за матч

2.35
0.93

Среднее время на гол

38
96

Всего голов

62
34

Голов в среднем за матч

2
1.1

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
6
Больше 19%
Меньше 81%
25

Среднее время на гол

45
82

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 4 (1) 0.24
Боли Франк 4 0.24
Juan Mosquera 2 0.12
Асприлья Дайрон 2 0.12
Чара Йимми 1 0.06
Паредес Кристиан 1 0.06
Браво Клаудио III 1 0.06
Nathan Fogaca 1 0.06
Жупарич Дарио 1 0.06
Незгода Ярослав 1 0.06
Макгро Зак 1 0.06
Tega Ikoba 1 0.06
Santiago Moreno 0 0
Diego Gutierrez 0 0
Уильямсон Эрик 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 10 0.56
Обриан Ядер 2 0.11
Alan Velasco 2 0.11
Берджесс Нкоси 2 0.11
Фарфан Марко 1 0.06
Факундо Киньон 1 0.06
Ибеага Себастьен 1 0.06
Мартинес Хосе VI 1 0.06
Bernard Kamungo 1 0.06
Tsiki Ntsabeleng 0 0
Geovane 0 0
Арриола Пол 0 0
Хименес Хесус 0 0
Ллетгет Себастьян 0 0
Помикал Пакстон 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгро Зак 7 0
Жупарич Дарио 5 0
Браво Клаудио III 5 0
Чара Диего 4 0
Мабьяла Ларрис 2 0
Боли Франк 2 0
Паредес Кристиан 2 0
Лориа Марвин 2 0
Феррейра Эвандер 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Nathan Fogaca 2 0
Santiago Moreno 2 0
Асприлья Дайрон 1 0
Juan Mosquera 1 0
Бонилья Пабло 1 0
David Ayala 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серрильо Эдвин 6 0
Обриан Ядер 5 0
Помикал Пакстон 4 0
Alan Velasco 4 0
Geovane 3 0
Фарфан Марко 3 0
Берджесс Нкоси 3 0
Твумаси Эма 1 1
Феррейра Хесус 2 0
Tsiki Ntsabeleng 2 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Факундо Киньон 1 0
Арриола Пол 1 0
Ибеага Себастьен 1 0
Мартинес Хосе VI 1 0
Пас Мартен 1 0
Nolan Norris 1 0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Даллас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
6
Портленд Тимберс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Даллас
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

3
13
Портленд Тимберс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
59% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Даллас
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
2

Волевые поражения

6
19

Голы по времени матча

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
3
23%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
3
23%
4
50%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
2
33%
3
33%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Забито

9
15
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
11%
4
27%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
4
44%
4
27%
76-90

Пропущено

16
8
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
4
25%
1
13%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
4
25%
1
13%
61-75
3
19%
3
38%
76-90

Забито

22
23
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
4
18%
3
13%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
2
9%
4
17%
46-60
5
23%
3
13%
61-75
7
32%
8
35%
76-90

Пропущено

22
17
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
0
0%
2
12%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
5
23%
4
24%
31-45
5
23%
4
24%
46-60
5
23%
2
12%
61-75
5
23%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Портленд Тимберс 2:2
Даллас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Даллас - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1
Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин - Даллас 0:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Интер Майами - Даллас 0:1 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Хаммарбю - Даллас 0:1

Результаты матчей

Портленд Тимберс
Даллас

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
7 раз 78%
0
2 раза 22%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
10 раз 56%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Портленд Тимберс
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
5
4
2
6
2.5
1
8
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
15
3
5
12
1.5
5
13
2
15
2.5
1
17
1
16
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 9 2 5 33 - 17 29
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 18 8 4 6 24 - 17 28
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 7 5 5 21 - 20 26
5.
Даллас
 Заявка 18 7 5 6 21 - 19 26
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 5 7 5 27 - 21 22
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 3 7 19 - 21 21
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 5 5 7 20 - 24 20
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
10.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 5 5 7 18 - 27 20
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 18 5 5 8 20 - 25 20
12.
Остин
 Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 3 4 9 14 - 27 13
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 17 12 4 1 27 - 16 40
2.
Нэшвилл
 Заявка 17 9 5 3 25 - 12 32
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 9 3 5 28 - 17 30
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 8 6 3 28 - 21 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 7 7 4 35 - 29 28
6.
Коламбус Кру
 Заявка 17 8 3 6 35 - 25 27
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 5 4 22 - 17 26
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 18 6 5 7 25 - 24 23
9.
ФК Монреаль
 Заявка 17 7 1 9 19 - 27 22
10.
Шарлотт
 Заявка 18 6 4 8 25 - 33 22
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Торонто
 Заявка 18 3 10 5 17 - 21 19
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 4 6 7 17 - 22 18
14.
Чикаго Файр
 Заявка 17 3 8 6 22 - 27 17
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 6 2 0 13 - 5 20
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 6 1 1 13 - 2 19
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 6 1 2 23 - 7 19
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
10.
Остин
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 9 0 0 16 - 5 27
2.
Коламбус Кру
 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 6 2 1 22 - 11 20
5.
Нэшвилл
 Заявка 9 6 2 1 16 - 5 20
6.
ФК Монреаль
 Заявка 7 6 0 1 14 - 3 18
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 5 3 0 18 - 7 18
8.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 3 3 2 7 - 8 12
12.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
13.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
14.
Шарлотт
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
6.
Даллас
 Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Остин
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 15 6
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 1 3 5 5 - 16 6
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
2.
Цинциннати
 Заявка 8 3 4 1 11 - 11 13
3.
Нэшвилл
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
7.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 12 - 18 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
9.
Коламбус Кру
 Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
12.
Торонто
 Заявка 8 0 4 4 6 - 12 4
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 0 4 5 5 - 11 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 10 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • 72'
    Santiago Moreno уходит с поля. Лориа Марвин выходит вместо него
  • 72'
    Боли Франк уходит с поля. Незгода Ярослав выходит вместо него
  • Желтая карточка
    71'
    Чара Диего получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    71'
    Geovane получил желтую карточку от судьи
  • 67'
    УДАЛЕНИЕ! - Geovane увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    46'
    Серрильо Эдвин получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Хименес Хесус уходит с поля. Джункуа Сэм выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      45'
      Обриан Ядер получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Феррейра Эвандер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Боли Франк бьет в цель!
    • Желтая карточка
      16'
      Феррейра Эвандер получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Портленд Тимберс 1:0 Даллас онлайн

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