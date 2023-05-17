Тур: 38.
4:2
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаJose M.F. Moreno Chico3
1:0
21' ПенальтиDiego Dorregaray
2:0
29' ПенальтиDiego Dorregaray
45' Желтая карточкаЭхманн Марко
2:1
47' ГолJulien Lamy
3:1
56' ГолКарлитуш Тавареш
3:2
78' ГолДьявара Кандет
80' Желтая карточкаФелипе Жуан
4:2
90' ГолКарлитуш Тавареш
90'+8
Ход матча
21'
1:0
29'
2:0
45'
47'
2:1
56'
3:1
78'
3:2
80'
90'
4:2
- Основной состав
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 Фелипе ЖуанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
8 МигелитоЗащитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
-
10 Манджек ЖоржПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Poursaitidis
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
-
25 Дрекса ПавелЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
99 Julien Lamy
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Костич ИванЗащитник
- Полузащитник
-
10 Мейра МарсиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
История личных встреч
Неа Саламина
Эносис
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
70%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед
20 матчей
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
1.11
1.45
Среднее время на гол
81
61
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.36
0.89
Среднее время на гол
66
101
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
1.25
1.2
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
72
75
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|16 (4)
|0.42
|Сантос Тьяго III
|5
|0.13
|Мигелито
|4
|0.11
|Климович Владислав
|3
|0.08
|Abdelaye Diakite
|3
|0.08
|Jose M.F. Moreno Chico3
|3
|0.08
|Michalis Koumouris
|3
|0.08
|Толемесс Флориан
|2
|0.05
|Фелипе Жуан
|2
|0.05
|Карлитуш Тавареш
|2
|0.05
|Zacharias Adoni
|2
|0.05
|Даткович Нико
|1
|0.03
|Konstrantinos Serghiou
|1
|0.03
|Тчаха Серж
|1
|0.03
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вученович Александар
|9
|0.24
|Дьявара Кандет
|5 (1)
|0.13
|Julien Lamy
|4
|0.11
|Фернандеш Виктор
|3
|0.08
|Рушиас Онисифорос
|3
|0.08
|Antonis Katsiaris
|3
|0.08
|Сильва Луис
|3
|0.08
|Мейра Марсиу
|2
|0.05
|Дрекса Павел
|1
|0.03
|Вукчевич Стефан
|1
|0.03
|Эхманн Марко
|1
|0.03
|Джаве Флорисс
|1
|0.03
|Marko Jevremovic
|1 (1)
|0.03
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджек Жорж
|12
|1
|Офори Ричард
|7
|0
|Jose M.F. Moreno Chico3
|7
|0
|Карлитуш Тавареш
|6
|0
|Diego Dorregaray
|6
|0
|Abdelaye Diakite
|4
|1
|Сантос Тьяго III
|5
|0
|Zacharias Adoni
|5
|0
|Толемесс Флориан
|3
|1
|Konstrantinos Serghiou
|4
|0
|Климович Владислав
|3
|0
|Кацикас Георгиос
|3
|0
|Andreas Fragkou
|3
|0
|Тчаха Серж
|3
|0
|Michalis Koumouris
|3
|0
|Ботеак Эрик
|2
|0
|Фелипе Жуан
|2
|0
|Мелиссас Никос
|2
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Маргаса Ренату
|1
|0
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вученович Александар
|8
|0
|Marko Jevremovic
|8
|0
|Эхманн Марко
|6
|1
|Demetris Mavroudis
|6
|1
|Adrian Oscar Lucero
|7
|0
|Antonis Katsiaris
|7
|0
|Сильва Луис
|7
|0
|Мейра Марсиу
|7
|0
|Вукчевич Стефан
|6
|0
|Константину Константинос
|6
|0
|Дрекса Павел
|5
|0
|Andreas Christofi
|5
|0
|Рушиас Онисифорос
|3
|1
|Fotis Kotsonis
|4
|0
|Omer Korsia
|4
|0
|Костич Иван
|3
|0
|Поликарпу Парис
|3
|0
|Дьявара Кандет
|2
|0
|Pantelis Gavriel
|2
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Неа Саламина
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
68% (13)
11% (2)
Эносис
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
9
9
Неа Саламина
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Эносис
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
32% (6)
58% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
15
17
Волевые поражения
18
18
Неа Саламина
58.1%
41.9%
18 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (13)
39% (15)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
50% (19)
24% (9)
Эносис
45.2%
54.8%
14 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (9)
39% (15)
37% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
45% (17)
29% (11)
Сухие победы
12
10
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
21
18
Волевые поражения
27
27
Голы по времени матча
Забито
29
16
11 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
23 Не забивали 27
1
3%
3
19%
1-15
9
31%
0
0%
16-30
1
3%
1
6%
31-45
4
14%
6
38%
46-60
2
7%
4
25%
61-75
12
41%
2
13%
76-90
Пропущено
25
31
15 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
1
4%
5
16%
1-15
3
12%
5
16%
16-30
11
44%
6
19%
31-45
2
8%
3
10%
46-60
2
8%
2
6%
61-75
6
24%
10
32%
76-90
Забито
20
21
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
27 Не забивали 29
4
20%
1
5%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
2
10%
5
24%
31-45
5
25%
4
19%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
6
30%
7
33%
76-90
Пропущено
26
20
15 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
6
23%
2
10%
1-15
1
4%
4
20%
16-30
8
31%
5
25%
31-45
3
12%
4
20%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
5
19%
3
15%
76-90
Забито
49
37
19 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 12
12 Не забивали 18
5
10%
4
11%
1-15
11
22%
2
5%
16-30
3
6%
6
16%
31-45
9
18%
10
27%
46-60
3
6%
6
16%
61-75
18
37%
9
24%
76-90
Пропущено
51
51
30 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 24
20 Пропускали первыми 22
30 Не пропускали 28
7
14%
7
14%
1-15
4
8%
9
18%
16-30
19
37%
11
22%
31-45
5
10%
7
14%
46-60
5
10%
4
8%
61-75
11
22%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Неа Саламина - Анортосис 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:0
Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 4:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:1 Пафос - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Омония 2:1
Эносис
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эносис - Олимпиакос Никосия 3:0 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Эносис - Акритас Хлоракас 5:1 Эносис - Кармиотисса 0:1
Эносис - Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Эносис - Неа Саламина 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Кармиотисса - Эносис 2:1 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Эносис - Акритас Хлоракас 5:0 Кармиотисса - Эносис 1:1 Эносис - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - Эносис 1:0 Анортосис - Эносис 0:0 Эносис - Пафос 0:2
Результаты матчей
Неа Саламина
Эносис
Точный счет
2:1
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
4
2 раза 11%
0
10 раз 53%
1
4 раза 21%
2
2 раза 11%
5
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:0
6 раз 16%
0:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 34%
2
11 раз 29%
1
10 раз 26%
4
3 раза 8%
3
1 раз 3%
0
18 раз 47%
1
11 раз 29%
2
5 раз 13%
3
2 раза 5%
5
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Неа Саламина
Эносис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
910
910
514
217
316
217
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
118
613
415
217
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2513
Больше Меньше
2018
1523
929
434
434
335
236
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|20
|11
|3
|61 - 24
|71
|2.
|34
|19
|11
|4
|46 - 20
|68
|3.
|34
|19
|5
|10
|52 - 36
|62
|4.
|33
|18
|5
|10
|43 - 33
|59
|5.
|34
|16
|11
|7
|57 - 28
|59
|6.
|34
|15
|4
|15
|43 - 40
|49
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|37
|16
|9
|12
|48 - 40
|57
|2.
|38
|15
|7
|16
|48 - 53
|52
|3.
|37
|13
|9
|15
|34 - 36
|48
|4.
|38
|13
|8
|17
|36 - 52
|47
|5.
|37
|9
|8
|20
|29 - 53
|35
|6.
|38
|9
|7
|22
|37 - 51
|34
|7.
|37
|8
|5
|24
|32 - 70
|29
|8.
|37
|5
|12
|20
|25 - 55
|27
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|4
|1
|33 - 13
|40
|2.
|17
|10
|5
|2
|33 - 13
|35
|3.
|17
|9
|6
|2
|21 - 7
|33
|4.
|17
|10
|2
|5
|28 - 14
|32
|5.
|17
|9
|5
|3
|34 - 15
|32
|6.
|16
|10
|1
|5
|23 - 15
|31
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|9
|3
|7
|22 - 19
|30
|2.
|19
|9
|3
|7
|28 - 26
|30
|3.
|19
|8
|6
|5
|30 - 23
|30
|4.
|19
|7
|4
|8
|19 - 22
|25
|5.
|18
|6
|1
|11
|16 - 30
|19
|6.
|19
|5
|4
|10
|21 - 20
|19
|7.
|19
|4
|4
|11
|10 - 25
|16
|8.
|18
|2
|8
|8
|11 - 20
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|6
|1
|28 - 11
|36
|2.
|17
|10
|5
|2
|25 - 13
|35
|3.
|17
|8
|4
|5
|20 - 18
|28
|4.
|17
|7
|6
|4
|23 - 13
|27
|5.
|17
|7
|1
|9
|19 - 23
|22
|6.
|17
|5
|2
|10
|15 - 26
|17
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|8
|3
|7
|18 - 17
|27
|2.
|19
|6
|4
|9
|20 - 27
|22
|3.
|19
|6
|4
|9
|17 - 30
|22
|4.
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|5.
|18
|4
|6
|8
|12 - 17
|18
|6.
|19
|4
|3
|12
|16 - 31
|15
|7.
|19
|3
|4
|12
|14 - 35
|13
|8.
|19
|2
|4
|13
|16 - 40
|10
|Пафос
|Жайро
|18
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|16
|Аполлон
|Питтас Яннис
|15
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|13
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|13
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|13
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 9
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 9