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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 38.
Неа Саламина
4:2
Конец матча
Эносис
0'
10' Желтая карточка
Jose M.F. Moreno Chico3
1:0
21' Пенальти
Diego Dorregaray
2:0
29' Пенальти
Diego Dorregaray
45' Желтая карточка
Эхманн Марко
2:1
47' Гол
Julien Lamy
3:1
56' Гол
Карлитуш Тавареш
3:2
78' Гол
Дьявара Кандет
80' Желтая карточка
Фелипе Жуан
4:2
90' Гол
Карлитуш Тавареш
90'+8
Неа Саламина
Эносис

История личных встреч

Неа Саламина
Эносис

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
70%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед

20 матчей

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
2:0
ВД
1:0
ВД
0:1
ПД
3:3
ПД
1:2
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
3:5
ПД
2:2
ПД
3:1
Р
3:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:2

Голы

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

1.11
1.45

Среднее время на гол

81
61

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.36
0.89

Среднее время на гол

66
101

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.25
1.2

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

72
75

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Dorregaray 16 (4) 0.42
Сантос Тьяго III 5 0.13
Мигелито 4 0.11
Климович Владислав 3 0.08
Abdelaye Diakite 3 0.08
Jose M.F. Moreno Chico3 3 0.08
Michalis Koumouris 3 0.08
Толемесс Флориан 2 0.05
Фелипе Жуан 2 0.05
Карлитуш Тавареш 2 0.05
Zacharias Adoni 2 0.05
Даткович Нико 1 0.03
Konstrantinos Serghiou 1 0.03
Тчаха Серж 1 0.03
Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вученович Александар 9 0.24
Дьявара Кандет 5 (1) 0.13
Julien Lamy 4 0.11
Фернандеш Виктор 3 0.08
Рушиас Онисифорос 3 0.08
Antonis Katsiaris 3 0.08
Сильва Луис 3 0.08
Мейра Марсиу 2 0.05
Дрекса Павел 1 0.03
Вукчевич Стефан 1 0.03
Эхманн Марко 1 0.03
Джаве Флорисс 1 0.03
Marko Jevremovic 1 (1) 0.03

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджек Жорж 12 1
Офори Ричард 7 0
Jose M.F. Moreno Chico3 7 0
Карлитуш Тавареш 6 0
Diego Dorregaray 6 0
Abdelaye Diakite 4 1
Сантос Тьяго III 5 0
Zacharias Adoni 5 0
Толемесс Флориан 3 1
Konstrantinos Serghiou 4 0
Климович Владислав 3 0
Кацикас Георгиос 3 0
Andreas Fragkou 3 0
Тчаха Серж 3 0
Michalis Koumouris 3 0
Ботеак Эрик 2 0
Фелипе Жуан 2 0
Мелиссас Никос 2 0
Edson Silva 1 0
Мигелито 1 0
Маргаса Ренату 1 0
Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вученович Александар 8 0
Marko Jevremovic 8 0
Эхманн Марко 6 1
Demetris Mavroudis 6 1
Adrian Oscar Lucero 7 0
Antonis Katsiaris 7 0
Сильва Луис 7 0
Мейра Марсиу 7 0
Вукчевич Стефан 6 0
Константину Константинос 6 0
Дрекса Павел 5 0
Andreas Christofi 5 0
Рушиас Онисифорос 3 1
Fotis Kotsonis 4 0
Omer Korsia 4 0
Костич Иван 3 0
Поликарпу Парис 3 0
Дьявара Кандет 2 0
Pantelis Gavriel 2 0
Фернандеш Виктор 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
68% (13)
11% (2)
Эносис
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

9
9
Неа Саламина
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Эносис
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
32% (6)
58% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

15
17

Волевые поражения

18
18
Неа Саламина
58.1%
41.9%
18 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (13)
39% (15)
26% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
50% (19)
24% (9)
Эносис
45.2%
54.8%
14 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (9)
39% (15)
37% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
45% (17)
29% (11)

Сухие победы

12
10

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

21
18

Волевые поражения

27
27

Голы по времени матча

Забито

29
16
11 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
23 Не забивали 27
1
3%
3
19%
1-15
9
31%
0
0%
16-30
1
3%
1
6%
31-45
4
14%
6
38%
46-60
2
7%
4
25%
61-75
12
41%
2
13%
76-90

Пропущено

25
31
15 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
1
4%
5
16%
1-15
3
12%
5
16%
16-30
11
44%
6
19%
31-45
2
8%
3
10%
46-60
2
8%
2
6%
61-75
6
24%
10
32%
76-90

Забито

20
21
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
27 Не забивали 29
4
20%
1
5%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
2
10%
5
24%
31-45
5
25%
4
19%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
6
30%
7
33%
76-90

Пропущено

26
20
15 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
6
23%
2
10%
1-15
1
4%
4
20%
16-30
8
31%
5
25%
31-45
3
12%
4
20%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
5
19%
3
15%
76-90

Забито

49
37
19 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 12
12 Не забивали 18
5
10%
4
11%
1-15
11
22%
2
5%
16-30
3
6%
6
16%
31-45
9
18%
10
27%
46-60
3
6%
6
16%
61-75
18
37%
9
24%
76-90

Пропущено

51
51
30 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 24
20 Пропускали первыми 22
30 Не пропускали 28
7
14%
7
14%
1-15
4
8%
9
18%
16-30
19
37%
11
22%
31-45
5
10%
7
14%
46-60
5
10%
4
8%
61-75
11
22%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Неа Саламина - Анортосис 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:0
Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 4:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:1 Пафос - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Омония 2:1
Эносис
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эносис - Олимпиакос Никосия 3:0 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Эносис - Акритас Хлоракас 5:1 Эносис - Кармиотисса 0:1
Эносис - Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Эносис - Неа Саламина 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Кармиотисса - Эносис 2:1 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Эносис - Акритас Хлоракас 5:0 Кармиотисса - Эносис 1:1 Эносис - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - Эносис 1:0 Анортосис - Эносис 0:0 Эносис - Пафос 0:2

Результаты матчей

Неа Саламина
Эносис

Точный счет

2:1
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
4
2 раза 11%
0
10 раз 53%
1
4 раза 21%
2
2 раза 11%
5
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:0
6 раз 16%
0:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 34%
2
11 раз 29%
1
10 раз 26%
4
3 раза 8%
3
1 раз 3%
0
18 раз 47%
1
11 раз 29%
2
5 раз 13%
3
2 раза 5%
5
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
Эносис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
9
10
9
10
1.5
5
14
2
17
2.5
3
16
2
17
3.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
11
8
6
13
1.5
4
15
2
17
2.5
1
18
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
13
0.5
Больше Меньше
20
18
15
23
1.5
9
29
4
34
2.5
4
34
3
35
3.5
2
36

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 34 20 11 3 61 - 24 71
2.
АПОЭЛ
 34 19 11 4 46 - 20 68
3.
АЕК Ларнака
 34 19 5 10 52 - 36 62
4.
Аполлон
 33 18 5 10 43 - 33 59
5.
Пафос
 34 16 11 7 57 - 28 59
6.
Омония
 34 15 4 15 43 - 40 49

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 37 16 9 12 48 - 40 57
2.
Неа Саламина
 38 15 7 16 48 - 53 52
3.
АЕЛ Лимаcсол
 37 13 9 15 34 - 36 48
4.
Кармиотисса
 38 13 8 17 36 - 52 47
5.
Докса Катокопия
 37 9 8 20 29 - 53 35
6.
Эносис
 38 9 7 22 37 - 51 34
7.
Акритас Хлоракас
 37 8 5 24 32 - 70 29
8.
Олимпиакос Никосия
 37 5 12 20 25 - 55 27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 17 12 4 1 33 - 13 40
2.
Арис Лимассол
 17 10 5 2 33 - 13 35
3.
АПОЭЛ
 17 9 6 2 21 - 7 33
4.
Омония
 17 10 2 5 28 - 14 32
5.
Пафос
 17 9 5 3 34 - 15 32
6.
Аполлон
 16 10 1 5 23 - 15 31

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимаcсол
 19 9 3 7 22 - 19 30
2.
Неа Саламина
 19 9 3 7 28 - 26 30
3.
Анортосис
 19 8 6 5 30 - 23 30
4.
Кармиотисса
 19 7 4 8 19 - 22 25
5.
Акритас Хлоракас
 18 6 1 11 16 - 30 19
6.
Эносис
 19 5 4 10 21 - 20 19
7.
Докса Катокопия
 19 4 4 11 10 - 25 16
8.
Олимпиакос Никосия
 18 2 8 8 11 - 20 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 17 10 6 1 28 - 11 36
2.
АПОЭЛ
 17 10 5 2 25 - 13 35
3.
Аполлон
 17 8 4 5 20 - 18 28
4.
Пафос
 17 7 6 4 23 - 13 27
5.
АЕК Ларнака
 17 7 1 9 19 - 23 22
6.
Омония
 17 5 2 10 15 - 26 17

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 18 8 3 7 18 - 17 27
2.
Неа Саламина
 19 6 4 9 20 - 27 22
3.
Кармиотисса
 19 6 4 9 17 - 30 22
4.
Докса Катокопия
 18 5 4 9 19 - 28 19
5.
АЕЛ Лимаcсол
 18 4 6 8 12 - 17 18
6.
Эносис
 19 4 3 12 16 - 31 15
7.
Олимпиакос Никосия
 19 3 4 12 14 - 35 13
8.
Акритас Хлоракас
 19 2 4 13 16 - 40 10

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 18
Неа Саламина Diego Dorregaray 16
Аполлон Питтас Яннис 15
Арис Лимассол Кокорин Александр 13
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Докса Катокопия Ковачевич Боян 13
Арис Лимассол Сёке Юлиус 13
Пафос Кане Мамаду 2 9
Арис Лимассол Яго Стив 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    96'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    95'
    Г О О О О Л - Carlitos бьет в цель!
  • 80'
    Marko Jevremovic уходит с поля. Поликарпу Парис выходит вместо него
  • 80'
    Фелипе Жуан уходит с поля. Саллаллих Синтаеху выходит вместо него
  • Желтая карточка
    80'
    Фелипе Жуан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    78'
    Г О О О О Л - Канде Диавара бьет в цель!
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      49'
      Эхманн Марко получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Diego Dorregaray из команды Неа Саламина забивает с точки!
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Diego Dorregaray из команды Неа Саламина забивает с точки!
    • Желтая карточка
      10'
      Chico Banza получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Неа Саламина 4:2 Эносис онлайн

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