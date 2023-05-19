Тур: 38.
1:2
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаИлич Кристиан
45' Желтая карточкаТруич Никола
45' Желтая карточкаПехливанис Мариос
50' Желтая карточкаСтилиану Мариос
59' Желтая карточкаАсанте Эрнест
1:0
62' ГолLewis Enoh
72' Желтая карточкаДурмишай Фиорин
1:1
80' ГолТруич Никола
90' Желтая карточкаЯкумакис Петрос
90' Желтая карточкаThanasis Liasidis
1:2
90' ПенальтиBenjamin Asamoah
90'+12
Ход матча
38'
45'
50'
59'
62'
1:0
72'
76'
80'
1:1
90'
90'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
92 Альсё БрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
50 Lewis EnohНападающий
- Нападающий
-
99 Osman Koroma
-
-
- Запасные игроки
-
77 Малл ДжоэлВратарь
-
29 Хендрикс СэмНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nedim Tutic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
92 Труич НиколаНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ояла ЮханиЗащитник
- Полузащитник
-
70 МескаНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Costas Sakkas
История личных встреч
Олимпиакос Никосия
Докса Катокопия
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
26 матчей
23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
23.1%
50%
26.9%
6 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.08
1
Среднее время на гол
83
90
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.92
1.15
Среднее время на гол
46
78
Всего голов
39
28
Голов в среднем за матч
1.5
1.08
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
60
83
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эсселинк Берт
|4
|0.11
|Дурмишай Фиорин
|3
|0.08
|Психас Петрос
|3
|0.08
|Гуррье Вильд-Дональд
|3 (2)
|0.08
|Хендрикс Сэм
|2
|0.05
|Fabrice Nkwoh
|2
|0.05
|Халили Абдул
|1
|0.03
|Lewis Enoh
|1
|0.03
|Дезир Жонель
|1
|0.03
|Мучтарис Стефанос
|1
|0.03
|Stefanos Charalambous
|1
|0.03
|Шлогар Мартин
|1
|0.03
|Досис Николаос
|1
|0.03
|Osman Koroma
|1
|0.03
|Michalis Christodoulou
|1 (1)
|0.03
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Берат
|8 (3)
|0.21
|Асанте Эрнест
|6
|0.16
|Труич Никола
|3
|0.08
|Анаане Тиджани
|3
|0.08
|Собчик Алекс
|2
|0.05
|Andreas Karamanolis
|2
|0.05
|Benjamin Asamoah
|2 (1)
|0.05
|Аденон Халед
|1
|0.03
|Бенни Бернарду
|1
|0.03
|Ковачевич Боян
|1
|0.03
Карточки
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Osman Koroma
|8
|0
|Гуррье Вильд-Дональд
|7
|0
|Мучтарис Стефанос
|7
|0
|Барди Пьер
|7
|0
|Нани II
|6
|0
|Янну Томас
|6
|0
|Альсё Бриан
|6
|0
|Evgenios Kyriakou
|5
|0
|Шлогар Мартин
|5
|0
|Досис Николаос
|5
|0
|Салли Эдгар
|4
|0
|Психас Петрос
|4
|0
|Эсселинк Берт
|4
|0
|Маркович Саша
|3
|0
|Якумакис Петрос
|3
|0
|Пехливанис Мариос
|3
|0
|Малл Джоэл
|2
|0
|Дурмишай Фиорин
|2
|0
|Evangelos Kyriakou
|2
|0
|Картащян Артур
|2
|0
|Дезир Жонель
|2
|0
|Fabrice Nkwoh
|2
|0
|Thanasis Liasidis
|2
|0
|Michalis Christodoulou
|2
|0
|Халили Абдул
|1
|0
|Горупец Тони
|1
|0
|Lewis Enoh
|1
|0
|Evagoras Charalambous
|1
|0
|Sotiris Kaiafas
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Боян
|13
|0
|Аденон Халед
|6
|1
|Садик Берат
|7
|0
|Fawaz Abdullahi
|5
|1
|Стилиану Мариос
|6
|0
|Труич Никола
|5
|0
|Илич Кристиан
|4
|0
|Керла Семир
|4
|0
|Benjamin Asamoah
|4
|0
|Andreas Karamanolis
|4
|0
|Трайчевски Душко
|3
|0
|Шишковски Дамьян
|3
|0
|Бенни Бернарду
|3
|0
|Diego Mesen
|1
|1
|Ояла Юхани
|2
|0
|Меска
|2
|0
|Вальехо Алекс
|2
|0
|Собчик Алекс
|2
|0
|Анаане Тиджани
|2
|0
|Каргбо Ибрагим
|1
|0
|Асанте Эрнест
|1
|0
|Эррера Себастьян
|1
|0
|Theodoros Iosifidis
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос Никосия
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Докса Катокопия
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
58% (11)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Сухие победы
2
9
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
7
Волевые поражения
10
10
Олимпиакос Никосия
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
47% (9)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Докса Катокопия
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
30
23
Волевые поражения
8
8
Олимпиакос Никосия
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (11)
53% (20)
18% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
47% (18)
24% (9)
Докса Катокопия
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (13)
42% (16)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
34% (13)
29% (11)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
30
30
Волевые поражения
18
18
Голы по времени матча
Забито
12
21
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
27 Не забивали 23
0
0%
4
19%
1-15
2
17%
5
24%
16-30
4
33%
3
14%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
3
25%
5
24%
76-90
Пропущено
22
29
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 17
3
14%
2
7%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
5
23%
6
21%
31-45
2
9%
5
17%
46-60
4
18%
7
24%
61-75
5
23%
5
17%
76-90
Забито
15
10
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
27 Не забивали 32
3
20%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
4
27%
1
10%
46-60
6
40%
1
10%
61-75
1
7%
2
20%
76-90
Пропущено
34
25
13 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 12
1
3%
3
12%
1-15
6
18%
3
12%
16-30
6
18%
4
16%
31-45
6
18%
5
20%
46-60
3
9%
4
16%
61-75
12
35%
6
24%
76-90
Забито
27
31
10 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 12
16 Не забивали 17
3
11%
6
19%
1-15
2
7%
8
26%
16-30
5
19%
4
13%
31-45
5
19%
3
10%
46-60
8
30%
30%
3
10%
61-75
4
15%
7
23%
76-90
Пропущено
56
54
24 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 32
20 Пропускали первыми 21
28 Не пропускали 29
4
7%
5
9%
1-15
9
16%
7
13%
16-30
11
20%
10
19%
31-45
8
14%
10
19%
46-60
7
13%
11
20%
61-75
17
30%
11
20%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Эносис - Олимпиакос Никосия 3:0 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1
АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0 Акритас Хлоракас - Олимпиакос Никосия 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2
Докса Катокопия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5
Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:0 Пафос - Докса Катокопия 3:1
Результаты матчей
Олимпиакос Никосия
Докса Катокопия
Точный счет
1:2
5 раз 26%
0:0
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:1
5 раз 26%
0:0
4 раза 21%
0:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
8 раз 42%
2
1 раз 5%
0
13 раз 68%
1
3 раза 16%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Точный счет
2:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:2
6 раз 32%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
2
3 раза 16%
2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
Точный счет
0:0
5 раз 13%
1:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
1:2
5 раз 13%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:2
7 раз 18%
0:0
5 раз 13%
0:1
5 раз 13%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 47%
0
16 раз 42%
2
4 раза 11%
0
18 раз 47%
1
10 раз 26%
2
9 раз 24%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос Никосия
Докса Катокопия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
613
118
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
145
316
712
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2216
Больше Меньше
2018
434
1028
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|20
|11
|3
|61 - 24
|71
|2.
|34
|19
|11
|4
|46 - 20
|68
|3.
|34
|19
|5
|10
|52 - 36
|62
|4.
|33
|18
|5
|10
|43 - 33
|59
|5.
|34
|16
|11
|7
|57 - 28
|59
|6.
|34
|15
|4
|15
|43 - 40
|49
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|38
|16
|9
|13
|49 - 43
|57
|2.
|38
|15
|7
|16
|48 - 53
|52
|3.
|37
|13
|9
|15
|34 - 36
|48
|4.
|38
|13
|8
|17
|36 - 52
|47
|5.
|38
|10
|8
|20
|31 - 54
|38
|6.
|38
|9
|7
|22
|37 - 51
|34
|7.
|38
|9
|5
|24
|35 - 71
|32
|8.
|38
|5
|12
|21
|26 - 57
|27
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|4
|1
|33 - 13
|40
|2.
|17
|10
|5
|2
|33 - 13
|35
|3.
|17
|9
|6
|2
|21 - 7
|33
|4.
|17
|10
|2
|5
|28 - 14
|32
|5.
|17
|9
|5
|3
|34 - 15
|32
|6.
|16
|10
|1
|5
|23 - 15
|31
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|9
|3
|7
|22 - 19
|30
|2.
|19
|9
|3
|7
|28 - 26
|30
|3.
|19
|8
|6
|5
|30 - 23
|30
|4.
|19
|7
|4
|8
|19 - 22
|25
|5.
|19
|7
|1
|11
|19 - 31
|22
|6.
|19
|5
|4
|10
|21 - 20
|19
|7.
|19
|4
|4
|11
|10 - 25
|16
|8.
|19
|2
|8
|9
|12 - 22
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|6
|1
|28 - 11
|36
|2.
|17
|10
|5
|2
|25 - 13
|35
|3.
|17
|8
|4
|5
|20 - 18
|28
|4.
|17
|7
|6
|4
|23 - 13
|27
|5.
|17
|7
|1
|9
|19 - 23
|22
|6.
|17
|5
|2
|10
|15 - 26
|17
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|8
|3
|8
|19 - 20
|27
|2.
|19
|6
|4
|9
|20 - 27
|22
|3.
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|4.
|19
|6
|4
|9
|17 - 30
|22
|5.
|18
|4
|6
|8
|12 - 17
|18
|6.
|19
|4
|3
|12
|16 - 31
|15
|7.
|19
|3
|4
|12
|14 - 35
|13
|8.
|19
|2
|4
|13
|16 - 40
|10
|Пафос
|Жайро
|18
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|16
|Аполлон
|Питтас Яннис
|15
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|13
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|13
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|13
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 9
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 9