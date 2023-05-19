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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 38.
Олимпиакос Никосия
1:2
Конец матча
Докса Катокопия
0'
38' Желтая карточка
Илич Кристиан
45' Желтая карточка
Труич Никола
45' Желтая карточка
Пехливанис Мариос
50' Желтая карточка
Стилиану Мариос
59' Желтая карточка
Асанте Эрнест
1:0
62' Гол
Lewis Enoh
72' Желтая карточка
Дурмишай Фиорин
1:1
80' Гол
Труич Никола
90' Желтая карточка
Якумакис Петрос
90' Желтая карточка
Thanasis Liasidis
1:2
90' Пенальти
Benjamin Asamoah
90'+12
Олимпиакос Никосия
Докса Катокопия

История личных встреч

Олимпиакос Никосия
Докса Катокопия

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

26 матчей

23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.1%
50%
26.9%
6 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
2:6
ПД
1:1
ПД
5:0
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
0:0
К
2:1
К
1:1
Р
1:1
КК
6:0
КК
1:3
ПД
1:1
ПД
1:2
К
3:2
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:0

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.08
1

Среднее время на гол

83
90

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.92
1.15

Среднее время на гол

46
78

Всего голов

39
28

Голов в среднем за матч

1.5
1.08

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

60
83

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эсселинк Берт 4 0.11
Дурмишай Фиорин 3 0.08
Психас Петрос 3 0.08
Гуррье Вильд-Дональд 3 (2) 0.08
Хендрикс Сэм 2 0.05
Fabrice Nkwoh 2 0.05
Халили Абдул 1 0.03
Lewis Enoh 1 0.03
Дезир Жонель 1 0.03
Мучтарис Стефанос 1 0.03
Stefanos Charalambous 1 0.03
Шлогар Мартин 1 0.03
Досис Николаос 1 0.03
Osman Koroma 1 0.03
Michalis Christodoulou 1 (1) 0.03
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Берат 8 (3) 0.21
Асанте Эрнест 6 0.16
Труич Никола 3 0.08
Анаане Тиджани 3 0.08
Собчик Алекс 2 0.05
Andreas Karamanolis 2 0.05
Benjamin Asamoah 2 (1) 0.05
Аденон Халед 1 0.03
Бенни Бернарду 1 0.03
Ковачевич Боян 1 0.03

Карточки

Олимпиакос Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Osman Koroma 8 0
Гуррье Вильд-Дональд 7 0
Мучтарис Стефанос 7 0
Барди Пьер 7 0
Нани II 6 0
Янну Томас 6 0
Альсё Бриан 6 0
Evgenios Kyriakou 5 0
Шлогар Мартин 5 0
Досис Николаос 5 0
Салли Эдгар 4 0
Психас Петрос 4 0
Эсселинк Берт 4 0
Маркович Саша 3 0
Якумакис Петрос 3 0
Пехливанис Мариос 3 0
Малл Джоэл 2 0
Дурмишай Фиорин 2 0
Evangelos Kyriakou 2 0
Картащян Артур 2 0
Дезир Жонель 2 0
Fabrice Nkwoh 2 0
Thanasis Liasidis 2 0
Michalis Christodoulou 2 0
Халили Абдул 1 0
Горупец Тони 1 0
Lewis Enoh 1 0
Evagoras Charalambous 1 0
Sotiris Kaiafas 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Боян 13 0
Аденон Халед 6 1
Садик Берат 7 0
Fawaz Abdullahi 5 1
Стилиану Мариос 6 0
Труич Никола 5 0
Илич Кристиан 4 0
Керла Семир 4 0
Benjamin Asamoah 4 0
Andreas Karamanolis 4 0
Трайчевски Душко 3 0
Шишковски Дамьян 3 0
Бенни Бернарду 3 0
Diego Mesen 1 1
Ояла Юхани 2 0
Меска 2 0
Вальехо Алекс 2 0
Собчик Алекс 2 0
Анаане Тиджани 2 0
Каргбо Ибрагим 1 0
Асанте Эрнест 1 0
Эррера Себастьян 1 0
Theodoros Iosifidis 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос Никосия
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Докса Катокопия
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
58% (11)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)

Сухие победы

2
9

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
7

Волевые поражения

10
10
Олимпиакос Никосия
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (9)
47% (9)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Докса Катокопия
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

30
23

Волевые поражения

8
8
Олимпиакос Никосия
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (11)
53% (20)
18% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
47% (18)
24% (9)
Докса Катокопия
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (13)
42% (16)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
34% (13)
29% (11)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

30
30

Волевые поражения

18
18

Голы по времени матча

Забито

12
21
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
27 Не забивали 23
0
0%
4
19%
1-15
2
17%
5
24%
16-30
4
33%
3
14%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
3
25%
5
24%
76-90

Пропущено

22
29
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 17
3
14%
2
7%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
5
23%
6
21%
31-45
2
9%
5
17%
46-60
4
18%
7
24%
61-75
5
23%
5
17%
76-90

Забито

15
10
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
27 Не забивали 32
3
20%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
4
27%
1
10%
46-60
6
40%
1
10%
61-75
1
7%
2
20%
76-90

Пропущено

34
25
13 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 12
1
3%
3
12%
1-15
6
18%
3
12%
16-30
6
18%
4
16%
31-45
6
18%
5
20%
46-60
3
9%
4
16%
61-75
12
35%
6
24%
76-90

Забито

27
31
10 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 12
16 Не забивали 17
3
11%
6
19%
1-15
2
7%
8
26%
16-30
5
19%
4
13%
31-45
5
19%
3
10%
46-60
8
30%
30%
3
10%
61-75
4
15%
7
23%
76-90

Пропущено

56
54
24 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 32
20 Пропускали первыми 21
28 Не пропускали 29
4
7%
5
9%
1-15
9
16%
7
13%
16-30
11
20%
10
19%
31-45
8
14%
10
19%
46-60
7
13%
11
20%
61-75
17
30%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Эносис - Олимпиакос Никосия 3:0 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1
АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0 Акритас Хлоракас - Олимпиакос Никосия 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2
Докса Катокопия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5
Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:0 Пафос - Докса Катокопия 3:1

Результаты матчей

Олимпиакос Никосия
Докса Катокопия

Точный счет

1:2
5 раз 26%
0:0
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:1
5 раз 26%
0:0
4 раза 21%
0:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
8 раз 42%
2
1 раз 5%
0
13 раз 68%
1
3 раза 16%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Точный счет

2:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:2
6 раз 32%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
2
3 раза 16%
2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%

Точный счет

0:0
5 раз 13%
1:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
1:2
5 раз 13%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:2
7 раз 18%
0:0
5 раз 13%
0:1
5 раз 13%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 47%
0
16 раз 42%
2
4 раза 11%
0
18 раз 47%
1
10 раз 26%
2
9 раз 24%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос Никосия
Докса Катокопия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
6
13
1
18
1.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
14
5
3
16
1.5
7
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
16
0.5
Больше Меньше
20
18
4
34
1.5
10
28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 34 20 11 3 61 - 24 71
2.
АПОЭЛ
 34 19 11 4 46 - 20 68
3.
АЕК Ларнака
 34 19 5 10 52 - 36 62
4.
Аполлон
 33 18 5 10 43 - 33 59
5.
Пафос
 34 16 11 7 57 - 28 59
6.
Омония
 34 15 4 15 43 - 40 49

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 38 16 9 13 49 - 43 57
2.
Неа Саламина
 38 15 7 16 48 - 53 52
3.
АЕЛ Лимаcсол
 37 13 9 15 34 - 36 48
4.
Кармиотисса
 38 13 8 17 36 - 52 47
5.
Докса Катокопия
 38 10 8 20 31 - 54 38
6.
Эносис
 38 9 7 22 37 - 51 34
7.
Акритас Хлоракас
 38 9 5 24 35 - 71 32
8.
Олимпиакос Никосия
 38 5 12 21 26 - 57 27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 17 12 4 1 33 - 13 40
2.
Арис Лимассол
 17 10 5 2 33 - 13 35
3.
АПОЭЛ
 17 9 6 2 21 - 7 33
4.
Омония
 17 10 2 5 28 - 14 32
5.
Пафос
 17 9 5 3 34 - 15 32
6.
Аполлон
 16 10 1 5 23 - 15 31

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимаcсол
 19 9 3 7 22 - 19 30
2.
Неа Саламина
 19 9 3 7 28 - 26 30
3.
Анортосис
 19 8 6 5 30 - 23 30
4.
Кармиотисса
 19 7 4 8 19 - 22 25
5.
Акритас Хлоракас
 19 7 1 11 19 - 31 22
6.
Эносис
 19 5 4 10 21 - 20 19
7.
Докса Катокопия
 19 4 4 11 10 - 25 16
8.
Олимпиакос Никосия
 19 2 8 9 12 - 22 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 17 10 6 1 28 - 11 36
2.
АПОЭЛ
 17 10 5 2 25 - 13 35
3.
Аполлон
 17 8 4 5 20 - 18 28
4.
Пафос
 17 7 6 4 23 - 13 27
5.
АЕК Ларнака
 17 7 1 9 19 - 23 22
6.
Омония
 17 5 2 10 15 - 26 17

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 19 8 3 8 19 - 20 27
2.
Неа Саламина
 19 6 4 9 20 - 27 22
3.
Докса Катокопия
 19 6 4 9 21 - 29 22
4.
Кармиотисса
 19 6 4 9 17 - 30 22
5.
АЕЛ Лимаcсол
 18 4 6 8 12 - 17 18
6.
Эносис
 19 4 3 12 16 - 31 15
7.
Олимпиакос Никосия
 19 3 4 12 14 - 35 13
8.
Акритас Хлоракас
 19 2 4 13 16 - 40 10

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 18
Неа Саламина Diego Dorregaray 16
Аполлон Питтас Яннис 15
Арис Лимассол Кокорин Александр 13
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Докса Катокопия Ковачевич Боян 13
Арис Лимассол Сёке Юлиус 13
Пафос Кане Мамаду 2 9
Арис Лимассол Яго Стив 1 9
Весь список
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    • Второй тайм начался
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