Тур: 35.
1:0
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаМилетич Неманья
1:0
32' ПенальтиГоми Янник
45' Желтая карточкаБенгтссон Лео
45' Желтая карточкаМэтьюз Адам
90' Желтая карточкаЛанг Адам
90'+4
Ход матча
30'
32'
1:0
45'
45'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Гоми ЯнникНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 ДелмироЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
14 Кицос ФотисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
-
-
Главный тренер: Софронис Августис
История личных встреч
Арис Лимассол
Омония
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
15 матчей
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.75
1.71
Среднее время на гол
51
52
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.4
1.33
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
64
67
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кокорин Александр
|13 (5)
|0.37
|Гоми Янник
|9 (2)
|0.26
|Бенгтссон Лео
|8
|0.23
|Шави Уоррен
|7
|0.2
|Маямбела Михлали
|4
|0.11
|Струски Кароль
|4
|0.11
|Браун Морган
|3
|0.09
|Шполярич Матья
|2
|0.06
|Кажу
|2
|0.06
|Сёке Юлиус
|2
|0.06
|Стемпиньски Мариуш
|2 (1)
|0.06
|Яблонский Евгений
|1
|0.03
|Брорссон Франц
|1
|0.03
|Боакье Эрик
|1
|0.03
|Джаве Флорисс
|1
|0.03
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Какулис Андроникос
|8
|0.23
|Бруно V
|8 (2)
|0.23
|Лойзу Лойзос
|4
|0.11
|Ансарифард Карим
|4 (1)
|0.11
|Безус Роман
|3
|0.09
|Хупер Гэри
|2
|0.06
|Лекьякс Ян
|2
|0.06
|Юсте Эктор
|2
|0.06
|Матавж Тим
|1
|0.03
|Папулис Фотис
|1
|0.03
|Ланг Адам
|1
|0.03
|Беседин Артём
|1
|0.03
|Баркер Брэндон
|1
|0.03
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0.03
|Захариу Панайотис
|1
|0.03
|Милетич Неманья
|1
|0.03
|Панайоту Николас
|1
|0.03
Карточки
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёке Юлиус
|13
|0
|Яго Стив
|9
|1
|Кокорин Александр
|9
|0
|Струски Кароль
|9
|0
|Бенгтссон Лео
|7
|0
|Кажу
|6
|0
|Брорссон Франц
|4
|1
|Пилеас Костас
|4
|1
|Мукету-Муссунда Алекс
|4
|1
|Шави Уоррен
|5
|0
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Джаве Флорисс
|4
|0
|Делмиро
|3
|0
|Боакье Эрик
|3
|0
|Браун Морган
|3
|0
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0
|Шполярич Матья
|2
|0
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Гоми Янник
|1
|0
|Медиуб Абдель
|1
|0
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассама Морету
|8
|1
|Безус Роман
|7
|0
|Кусулос Янис
|6
|0
|Ланг Адам
|4
|1
|Ансарифард Карим
|5
|0
|Харалампус Харалампос
|5
|0
|Мэтьюз Адам
|4
|0
|Какулис Андроникос
|4
|0
|Дискеруд Миккел
|3
|0
|Бруно V
|3
|0
|Милетич Неманья
|3
|0
|Псалтис Парис
|3
|0
|Лекьякс Ян
|2
|0
|Папулис Фотис
|2
|0
|Юсте Эктор
|2
|0
|Панайоту Николас
|0
|1
|Баширу Фуад
|1
|0
|Баркер Брэндон
|1
|0
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Кирякидес Хараламбос
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимассол
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Омония
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
9
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
6
6
Арис Лимассол
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Омония
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
4
10
Волевые поражения
25
25
Арис Лимассол
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (9)
40% (14)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
43% (15)
26% (9)
Омония
32.3%
67.7%
10 побед 21 поражение
Первый тайм
23% (8)
26% (9)
51% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
34% (12)
43% (15)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
7
15
Волевые победы
8
11
Волевые поражения
31
31
Голы по времени матча
Забито
35
15
17 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 7
19 Не забивали 24
6
17%
0
0%
1-15
6
17%
5
33%
16-30
5
14%
4
27%
31-45
6
17%
1
7%
46-60
6
17%
1
7%
61-75
6
17%
4
27%
76-90
Пропущено
12
27
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
2
17%
3
11%
1-15
2
17%
1
4%
16-30
2
17%
9
33%
31-45
1
8%
2
7%
46-60
3
25%
6
22%
61-75
2
17%
6
22%
76-90
Забито
28
27
16 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 10
21 Не забивали 22
4
14%
2
7%
1-15
6
21%
1
4%
16-30
6
21%
7
26%
31-45
2
7%
4
15%
46-60
2
7%
2
7%
61-75
8
29%
11
41%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
3
21%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
4
36%
4
29%
76-90
Забито
63
42
33 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 23
26 Забивали первыми 17
5 Не забивали 11
10
16%
2
5%
1-15
12
19%
6
14%
16-30
11
17%
11
26%
31-45
8
13%
5
12%
46-60
8
13%
3
7%
61-75
14
22%
15
36%
76-90
Пропущено
23
41
10 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 23
4 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 21
2
9%
3
7%
1-15
4
17%
4
10%
16-30
4
17%
11
27%
31-45
1
4%
6
15%
46-60
6
26%
7
17%
61-75
6
26%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимассол
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Арис Лимассол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0
Омония - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 Омония - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 0:0 Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1
Омония
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пафос - Омония 0:1 Омония - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония 0:0 Омония - Пафос 3:1
АЕК Ларнака - Омония 2:0 Омония - Арис Лимассол 0:3 Пафос - Омония 1:1 Омония - Пафос 2:0 Аполлон - Омония 3:1 Омония - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Омония 1:2 АПОЭЛ - Омония 0:2 Омония - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Омония - АПОЭЛ 1:2 Омония - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Омония 4:1 Омония - Пафос 0:0 Неа Саламина - Омония 2:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0
Результаты матчей
Арис Лимассол
Омония
Точный счет
2:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
4:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
0:3
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
4:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 31%
1
10 раз 29%
3
7 раз 20%
0
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
13 раз 37%
0
11 раз 31%
2
6 раз 17%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Арис Лимассол
Омония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
134
117
89
414
413
216
314
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
117
98
315
512
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
305
Больше Меньше
2411
2015
1124
926
530
233
332
134
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|21
|11
|3
|62 - 24
|74
|2.
|34
|19
|11
|4
|46 - 20
|68
|3.
|34
|19
|5
|10
|52 - 36
|62
|4.
|33
|18
|5
|10
|43 - 33
|59
|5.
|34
|16
|11
|7
|57 - 28
|59
|6.
|35
|15
|4
|16
|43 - 41
|49
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|38
|16
|9
|13
|49 - 43
|57
|2.
|38
|15
|7
|16
|48 - 53
|52
|3.
|38
|13
|9
|16
|34 - 39
|48
|4.
|38
|13
|8
|17
|36 - 52
|47
|5.
|38
|10
|8
|20
|31 - 54
|38
|6.
|39
|10
|7
|22
|40 - 51
|37
|7.
|38
|9
|5
|24
|35 - 71
|32
|8.
|38
|5
|12
|21
|26 - 57
|27
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|4
|1
|33 - 13
|40
|2.
|18
|11
|5
|2
|34 - 13
|38
|3.
|17
|9
|6
|2
|21 - 7
|33
|4.
|17
|10
|2
|5
|28 - 14
|32
|5.
|17
|9
|5
|3
|34 - 15
|32
|6.
|16
|10
|1
|5
|23 - 15
|31
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|9
|3
|7
|22 - 19
|30
|2.
|19
|9
|3
|7
|28 - 26
|30
|3.
|19
|8
|6
|5
|30 - 23
|30
|4.
|19
|7
|4
|8
|19 - 22
|25
|5.
|19
|7
|1
|11
|19 - 31
|22
|6.
|20
|6
|4
|10
|24 - 20
|22
|7.
|19
|4
|4
|11
|10 - 25
|16
|8.
|19
|2
|8
|9
|12 - 22
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|6
|1
|28 - 11
|36
|2.
|17
|10
|5
|2
|25 - 13
|35
|3.
|17
|8
|4
|5
|20 - 18
|28
|4.
|17
|7
|6
|4
|23 - 13
|27
|5.
|17
|7
|1
|9
|19 - 23
|22
|6.
|18
|5
|2
|11
|15 - 27
|17
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|8
|3
|8
|19 - 20
|27
|2.
|19
|6
|4
|9
|20 - 27
|22
|3.
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|4.
|19
|6
|4
|9
|17 - 30
|22
|5.
|19
|4
|6
|9
|12 - 20
|18
|6.
|19
|4
|3
|12
|16 - 31
|15
|7.
|19
|3
|4
|12
|14 - 35
|13
|8.
|19
|2
|4
|13
|16 - 40
|10
|Пафос
|Жайро
|18
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|16
|Аполлон
|Питтас Яннис
|15
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|13
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|13
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|13
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 9
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 9