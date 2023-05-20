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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 35.
Арис Лимассол
1:0
Конец матча
Омония
0'
30' Желтая карточка
Милетич Неманья
1:0
32' Пенальти
Гоми Янник
45' Желтая карточка
Бенгтссон Лео
45' Желтая карточка
Мэтьюз Адам
90' Желтая карточка
Ланг Адам
90'+4
Арис Лимассол
Омония

История личных встреч

Арис Лимассол
Омония

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

15 матчей

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

История матчей

ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
2:4
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:1
КК
1:1
КК
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.75
1.71

Среднее время на гол

51
52

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.4
1.33

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

64
67

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кокорин Александр 13 (5) 0.37
Гоми Янник 9 (2) 0.26
Бенгтссон Лео 8 0.23
Шави Уоррен 7 0.2
Маямбела Михлали 4 0.11
Струски Кароль 4 0.11
Браун Морган 3 0.09
Шполярич Матья 2 0.06
Кажу 2 0.06
Сёке Юлиус 2 0.06
Стемпиньски Мариуш 2 (1) 0.06
Яблонский Евгений 1 0.03
Брорссон Франц 1 0.03
Боакье Эрик 1 0.03
Джаве Флорисс 1 0.03
Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Какулис Андроникос 8 0.23
Бруно V 8 (2) 0.23
Лойзу Лойзос 4 0.11
Ансарифард Карим 4 (1) 0.11
Безус Роман 3 0.09
Хупер Гэри 2 0.06
Лекьякс Ян 2 0.06
Юсте Эктор 2 0.06
Матавж Тим 1 0.03
Папулис Фотис 1 0.03
Ланг Адам 1 0.03
Беседин Артём 1 0.03
Баркер Брэндон 1 0.03
Тажури-Шради Исмаэль 1 0.03
Захариу Панайотис 1 0.03
Милетич Неманья 1 0.03
Панайоту Николас 1 0.03

Карточки

Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёке Юлиус 13 0
Яго Стив 9 1
Кокорин Александр 9 0
Струски Кароль 9 0
Бенгтссон Лео 7 0
Кажу 6 0
Брорссон Франц 4 1
Пилеас Костас 4 1
Мукету-Муссунда Алекс 4 1
Шави Уоррен 5 0
Маямбела Михлали 4 0
Джаве Флорисс 4 0
Делмиро 3 0
Боакье Эрик 3 0
Браун Морган 3 0
Стемпиньски Мариуш 2 0
Шполярич Матья 2 0
Сикорский Даниэль 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Гоми Янник 1 0
Медиуб Абдель 1 0
Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 8 1
Безус Роман 7 0
Кусулос Янис 6 0
Ланг Адам 4 1
Ансарифард Карим 5 0
Харалампус Харалампос 5 0
Мэтьюз Адам 4 0
Какулис Андроникос 4 0
Дискеруд Миккел 3 0
Бруно V 3 0
Милетич Неманья 3 0
Псалтис Парис 3 0
Лекьякс Ян 2 0
Папулис Фотис 2 0
Юсте Эктор 2 0
Панайоту Николас 0 1
Баширу Фуад 1 0
Баркер Брэндон 1 0
Тажури-Шради Исмаэль 1 0
Захариу Панайотис 1 0
Кирякидес Хараламбос 1 0

Результаты матчей

Арис Лимассол
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Омония
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
9

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

6
6
Арис Лимассол
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Омония
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

4
10

Волевые поражения

25
25
Арис Лимассол
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (9)
40% (14)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
43% (15)
26% (9)
Омония
32.3%
67.7%
10 побед 21 поражение
Первый тайм
23% (8)
26% (9)
51% (18)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
34% (12)
43% (15)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

7
15

Волевые победы

8
11

Волевые поражения

31
31

Голы по времени матча

Забито

35
15
17 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 7
19 Не забивали 24
6
17%
0
0%
1-15
6
17%
5
33%
16-30
5
14%
4
27%
31-45
6
17%
1
7%
46-60
6
17%
1
7%
61-75
6
17%
4
27%
76-90

Пропущено

12
27
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
2
17%
3
11%
1-15
2
17%
1
4%
16-30
2
17%
9
33%
31-45
1
8%
2
7%
46-60
3
25%
6
22%
61-75
2
17%
6
22%
76-90

Забито

28
27
16 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 10
21 Не забивали 22
4
14%
2
7%
1-15
6
21%
1
4%
16-30
6
21%
7
26%
31-45
2
7%
4
15%
46-60
2
7%
2
7%
61-75
8
29%
11
41%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
3
21%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
4
36%
4
29%
76-90

Забито

63
42
33 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 23
26 Забивали первыми 17
5 Не забивали 11
10
16%
2
5%
1-15
12
19%
6
14%
16-30
11
17%
11
26%
31-45
8
13%
5
12%
46-60
8
13%
3
7%
61-75
14
22%
15
36%
76-90

Пропущено

23
41
10 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 23
4 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 21
2
9%
3
7%
1-15
4
17%
4
10%
16-30
4
17%
11
27%
31-45
1
4%
6
15%
46-60
6
26%
7
17%
61-75
6
26%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимассол
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Арис Лимассол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0
Омония - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 Омония - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 0:0 Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1
Омония
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пафос - Омония 0:1 Омония - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония 0:0 Омония - Пафос 3:1
АЕК Ларнака - Омония 2:0 Омония - Арис Лимассол 0:3 Пафос - Омония 1:1 Омония - Пафос 2:0 Аполлон - Омония 3:1 Омония - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Омония 1:2 АПОЭЛ - Омония 0:2 Омония - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Омония - АПОЭЛ 1:2 Омония - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Омония 4:1 Омония - Пафос 0:0 Неа Саламина - Омония 2:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0

Результаты матчей

Арис Лимассол
Омония

Точный счет

2:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
4:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
0:3
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
4:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 31%
1
10 раз 29%
3
7 раз 20%
0
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
13 раз 37%
0
11 раз 31%
2
6 раз 17%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Арис Лимассол
Омония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
13
4
11
7
1.5
8
9
4
14
2.5
4
13
2
16
3.5
3
14
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
11
7
9
8
1.5
3
15
5
12
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
5
0.5
Больше Меньше
24
11
20
15
1.5
11
24
9
26
2.5
5
30
2
33
3.5
3
32
1
34
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 35 21 11 3 62 - 24 74
2.
АПОЭЛ
 34 19 11 4 46 - 20 68
3.
АЕК Ларнака
 34 19 5 10 52 - 36 62
4.
Аполлон
 33 18 5 10 43 - 33 59
5.
Пафос
 34 16 11 7 57 - 28 59
6.
Омония
 35 15 4 16 43 - 41 49

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 38 16 9 13 49 - 43 57
2.
Неа Саламина
 38 15 7 16 48 - 53 52
3.
АЕЛ Лимаcсол
 38 13 9 16 34 - 39 48
4.
Кармиотисса
 38 13 8 17 36 - 52 47
5.
Докса Катокопия
 38 10 8 20 31 - 54 38
6.
Эносис
 39 10 7 22 40 - 51 37
7.
Акритас Хлоракас
 38 9 5 24 35 - 71 32
8.
Олимпиакос Никосия
 38 5 12 21 26 - 57 27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 17 12 4 1 33 - 13 40
2.
Арис Лимассол
 18 11 5 2 34 - 13 38
3.
АПОЭЛ
 17 9 6 2 21 - 7 33
4.
Омония
 17 10 2 5 28 - 14 32
5.
Пафос
 17 9 5 3 34 - 15 32
6.
Аполлон
 16 10 1 5 23 - 15 31

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимаcсол
 19 9 3 7 22 - 19 30
2.
Неа Саламина
 19 9 3 7 28 - 26 30
3.
Анортосис
 19 8 6 5 30 - 23 30
4.
Кармиотисса
 19 7 4 8 19 - 22 25
5.
Акритас Хлоракас
 19 7 1 11 19 - 31 22
6.
Эносис
 20 6 4 10 24 - 20 22
7.
Докса Катокопия
 19 4 4 11 10 - 25 16
8.
Олимпиакос Никосия
 19 2 8 9 12 - 22 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 17 10 6 1 28 - 11 36
2.
АПОЭЛ
 17 10 5 2 25 - 13 35
3.
Аполлон
 17 8 4 5 20 - 18 28
4.
Пафос
 17 7 6 4 23 - 13 27
5.
АЕК Ларнака
 17 7 1 9 19 - 23 22
6.
Омония
 18 5 2 11 15 - 27 17

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 19 8 3 8 19 - 20 27
2.
Неа Саламина
 19 6 4 9 20 - 27 22
3.
Докса Катокопия
 19 6 4 9 21 - 29 22
4.
Кармиотисса
 19 6 4 9 17 - 30 22
5.
АЕЛ Лимаcсол
 19 4 6 9 12 - 20 18
6.
Эносис
 19 4 3 12 16 - 31 15
7.
Олимпиакос Никосия
 19 3 4 12 14 - 35 13
8.
Акритас Хлоракас
 19 2 4 13 16 - 40 10

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 18
Неа Саламина Diego Dorregaray 16
Аполлон Питтас Яннис 15
Арис Лимассол Кокорин Александр 13
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Докса Катокопия Ковачевич Боян 13
Арис Лимассол Сёке Юлиус 13
Пафос Кане Мамаду 2 9
Арис Лимассол Яго Стив 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    46'
    Мэтьюз Адам получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Бенгтссон Лео получил желтую карточку от судьи
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