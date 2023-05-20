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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 39.
Эносис
0:0
Перерыв
АЕЛ Лимаcсол
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эносис
Ничья
АЕЛ Лимаcсол
5.70
6.40
5.75
Все Коэффициенты
Эносис
АЕЛ Лимаcсол

История личных встреч

Эносис
АЕЛ Лимаcсол

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

17 матчей

23.5%
17.6%
58.9%
4 победы 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
4:1
ПД
2:2
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
0:2
ПД
2:2
ПД
4:1
ПД
1:3
ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:1

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.78

Среднее время на гол

72
115

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

2.11
1.63

Среднее время на гол

42
55

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

1.71
1.18

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

52
76

Бомбардиры внутри турнира

Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вученович Александар 9 0.23
Дьявара Кандет 5 (1) 0.13
Julien Lamy 4 0.1
Фернандеш Виктор 3 0.08
Рушиас Онисифорос 3 0.08
Antonis Katsiaris 3 0.08
Сильва Луис 3 0.08
Мейра Марсиу 2 0.05
Дрекса Павел 1 0.03
Вукчевич Стефан 1 0.03
Эхманн Марко 1 0.03
Джаве Флорисс 1 0.03
Marko Jevremovic 1 (1) 0.03
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Качаниклич Алекс 4 0.11
Берахино Сейдо 4 (1) 0.11
Миральяс Кевин 4 (2) 0.11
Макрис Андреас 2 0.05
Милинчану Николай 2 0.05
Тшибола Аарон 2 0.05
Папафотис Вассилис 2 0.05
Andre Ferreira Teixeira 2 0.05
Silva 2 (1) 0.05
Ромо Хосе 1 0.03
Деваст Себастьен 1 0.03
Черных Фёдор 1 0.03
Бруно Араужо 1 0.03
Хаза Жаред 1 0.03
Франдзис Христофорос 1 0.03
Андреу Эвангелос 1 0.03
Vittorio Continella 1 0.03

Карточки

Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вученович Александар 8 0
Marko Jevremovic 8 0
Эхманн Марко 6 1
Demetris Mavroudis 6 1
Adrian Oscar Lucero 7 0
Antonis Katsiaris 7 0
Сильва Луис 7 0
Мейра Марсиу 7 0
Вукчевич Стефан 6 0
Константину Константинос 6 0
Дрекса Павел 5 0
Andreas Christofi 5 0
Рушиас Онисифорос 3 1
Fotis Kotsonis 4 0
Omer Korsia 4 0
Костич Иван 3 0
Поликарпу Парис 3 0
Дьявара Кандет 2 0
Pantelis Gavriel 2 0
Фернандеш Виктор 1 0
Джаве Флорисс 1 0
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тшибола Аарон 9 0
Здравковски Давор 9 0
Andre Ferreira Teixeira 7 0
Миральяс Кевин 6 0
Бруно Араужо 5 0
Пантели Стилианос 5 0
Башту Угу 3 1
Милинчану Николай 4 0
Vittorio Continella 4 0
Качаниклич Алекс 3 0
Черных Фёдор 3 0
Сисс Амаду 3 0
Франдзис Христофорос 3 0
Silva 3 0
Деваст Себастьен 1 1
Медоевич Слободан 2 0
Муриэл Беккер 2 0
Берахино Сейдо 2 0
Папафотис Вассилис 2 0
Michalis Kolias 2 0
Оливейра Мигель 1 0
Филипович Петар 1 0
Ромо Хосе 1 0
Макрис Андреас 1 0
Мендоса Хавьер 1 0
Биловар Кристиан 1 0
Stylianos Christodoulou 1 0

Результаты матчей

Эносис
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
АЕЛ Лимаcсол
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

4
2
Эносис
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (11)
32% (6)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
АЕЛ Лимаcсол
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
61% (11)
33% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

27
11

Волевые поражения

10
19
Эносис
54.8%
45.2%
17 побед 14 поражений
Первый тайм
37% (14)
39% (15)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
45% (17)
26% (10)
АЕЛ Лимаcсол
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (6)
49% (18)
35% (13)

Сухие победы

10
7

Сухие поражения

10
14

Волевые победы

29
14

Волевые поражения

14
21

Голы по времени матча

Забито

21
11
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
29 Не забивали 31
1
5%
1
9%
1-15
2
10%
3
27%
16-30
5
24%
3
27%
31-45
4
19%
2
18%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
33%
2
18%
76-90

Пропущено

20
18
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
10%
2
11%
1-15
4
20%
4
22%
16-30
5
25%
2
11%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
3
15%
5
28%
76-90

Забито

16
22
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
27 Не забивали 24
3
19%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
6%
5
23%
31-45
6
38%
4
18%
46-60
4
25%
5
23%
61-75
2
13%
4
18%
76-90

Пропущено

31
19
16 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
5
16%
3
16%
1-15
5
16%
3
16%
16-30
6
19%
4
21%
31-45
3
10%
4
21%
46-60
2
6%
3
16%
61-75
10
32%
2
11%
76-90

Забито

37
33
12 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 15
18 Не забивали 18
4
11%
3
9%
1-15
2
5%
5
15%
16-30
6
16%
8
24%
31-45
10
27%
6
18%
46-60
6
16%
5
15%
61-75
9
24%
6
18%
76-90

Пропущено

51
37
27 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 19
22 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 24
7
14%
5
14%
1-15
9
18%
7
19%
16-30
11
22%
6
16%
31-45
7
14%
6
16%
46-60
4
8%
6
16%
61-75
13
25%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Эносис
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Неа Саламина - Эносис 4:2 Эносис - Олимпиакос Никосия 3:0 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Эносис - Акритас Хлоракас 5:1
Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Эносис - Неа Саламина 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Кармиотисса - Эносис 2:1 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Эносис - Акритас Хлоракас 5:0 Кармиотисса - Эносис 1:1 Эносис - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - Эносис 1:0 Анортосис - Эносис 0:0
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3
Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0

Результаты матчей

Эносис
АЕЛ Лимаcсол

Точный счет

0:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 53%
1
4 раза 21%
2
2 раза 11%
5
2 раза 11%
3
1 раз 5%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
0
11 раз 61%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
8 раз 22%
0:0
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
18 раз 47%
1
11 раз 29%
2
5 раз 13%
3
2 раза 5%
5
2 раза 5%
0
17 раз 46%
1
10 раз 27%
2
6 раз 16%
3
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Эносис
АЕЛ Лимаcсол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
10
0.5
Больше Меньше
13
6
5
14
1.5
7
12
3
16
2.5
2
17
2
17
3.5
2
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
7
11
4
15
1.5
3
15
1
18
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
18
0.5
Больше Меньше
20
17
9
29
1.5
10
27
4
34
2.5
4
33
2
36
3.5
2
36
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 1:0 35 21 11 3 62 - 24 74
2.
АПОЭЛ
 34 19 11 4 46 - 20 68
3.
АЕК Ларнака
 34 19 5 10 52 - 36 62
4.
Аполлон
 33 18 5 10 43 - 33 59
5.
Пафос
 34 16 11 7 57 - 28 59
6.
Омония
 0:1 35 15 4 16 43 - 41 49

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 38 16 9 13 49 - 43 57
2.
Неа Саламина
 38 15 7 16 48 - 53 52
3.
АЕЛ Лимаcсол
 0:0 38 13 10 15 34 - 36 49
4.
Кармиотисса
 38 13 8 17 36 - 52 47
5.
Докса Катокопия
 38 10 8 20 31 - 54 38
6.
Эносис
 0:0 39 9 8 22 37 - 51 35
7.
Акритас Хлоракас
 38 9 5 24 35 - 71 32
8.
Олимпиакос Никосия
 38 5 12 21 26 - 57 27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 17 12 4 1 33 - 13 40
2.
Арис Лимассол
 1:0 18 11 5 2 34 - 13 38
3.
АПОЭЛ
 17 9 6 2 21 - 7 33
4.
Омония
 0:1 17 10 2 5 28 - 14 32
5.
Пафос
 17 9 5 3 34 - 15 32
6.
Аполлон
 16 10 1 5 23 - 15 31

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимаcсол
 0:0 19 9 3 7 22 - 19 30
2.
Неа Саламина
 19 9 3 7 28 - 26 30
3.
Анортосис
 19 8 6 5 30 - 23 30
4.
Кармиотисса
 19 7 4 8 19 - 22 25
5.
Акритас Хлоракас
 19 7 1 11 19 - 31 22
6.
Эносис
 0:0 20 5 5 10 21 - 20 20
7.
Докса Катокопия
 19 4 4 11 10 - 25 16
8.
Олимпиакос Никосия
 19 2 8 9 12 - 22 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 1:0 17 10 6 1 28 - 11 36
2.
АПОЭЛ
 17 10 5 2 25 - 13 35
3.
Аполлон
 17 8 4 5 20 - 18 28
4.
Пафос
 17 7 6 4 23 - 13 27
5.
АЕК Ларнака
 17 7 1 9 19 - 23 22
6.
Омония
 0:1 18 5 2 11 15 - 27 17

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 19 8 3 8 19 - 20 27
2.
Неа Саламина
 19 6 4 9 20 - 27 22
3.
Докса Катокопия
 19 6 4 9 21 - 29 22
4.
Кармиотисса
 19 6 4 9 17 - 30 22
5.
АЕЛ Лимаcсол
 0:0 19 4 7 8 12 - 17 19
6.
Эносис
 0:0 19 4 3 12 16 - 31 15
7.
Олимпиакос Никосия
 19 3 4 12 14 - 35 13
8.
Акритас Хлоракас
 19 2 4 13 16 - 40 10

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 18
Неа Саламина Diego Dorregaray 16
Аполлон Питтас Яннис 15
Арис Лимассол Кокорин Александр 13
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Докса Катокопия Ковачевич Боян 13
Арис Лимассол Сёке Юлиус 13
Пафос Кане Мамаду 2 9
Арис Лимассол Яго Стив 1 9
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эносис
Ничья
АЕЛ Лимаcсол
5.70
6.40
5.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эносис 0:0 АЕЛ Лимаcсол онлайн

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