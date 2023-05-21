Тур: 35.
1:1
Конец матча
0'
0:1
38' ГолКвида Джозев
45' Красная карточкаТанкович Муамер
45' Желтая карточкаХочко Дени
45' Желтая карточкаЛопеш Рафаэл
45' Желтая карточкаJeisson Palacios III
45' Желтая карточкаИкоко Джордан
49' Желтая карточкаГарсия Анхель
1:1
90' ГолТричковски Иван
90'+5
Ход матча
38'
0:1
45'
45'
45'
45'
49'
90'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.21 Победа АЕКа
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
- Запасные игроки
-
25 Гордич МилошВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Громов АртёмПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
- Основной состав
-
26 Ивушич ИвицаВратарь
- Защитник
-
20 ЛеовижилдуЗащитник
- Защитник
-
33 Байрич КенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
27 Бруно VПолузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Michel Salgado
История личных встреч
АЕК Ларнака
Пафос
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
21 матч
52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.6
1.18
Среднее время на гол
56
76
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.18
0.5
Среднее время на гол
76
180
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
1.38
0.86
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
65
105
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тричковски Иван
|11 (3)
|0.31
|Альтман Омри
|8 (1)
|0.23
|Дьюрчо Адам
|6 (1)
|0.17
|Лопеш Рафаэл
|5
|0.14
|Фараж Имад
|5
|0.14
|Понс Пере
|4
|0.11
|Ромо Хосе
|2
|0.06
|Ойер Санхурхо
|2
|0.06
|Миличевич Хрвое
|2
|0.06
|Энглезу Никос
|1
|0.03
|Николич Неманья III
|1
|0.03
|Гарсия Анхель
|1
|0.03
|Олатунджи Виктор
|1
|0.03
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|18
|0.51
|Танкович Муамер
|8 (4)
|0.23
|Абдураими Бешарт
|7
|0.2
|Валакари Онни
|7 (3)
|0.2
|Семедо Вилли
|4
|0.11
|Наме Мустафа
|4
|0.11
|Кане Мамаду
|3
|0.09
|Квида Джозев
|2
|0.06
|Байрич Кенан
|1
|0.03
|Аль-Гаддиуи Хамади
|1
|0.03
|Jeisson Palacios III
|1
|0.03
|Драгомир Влад
|1
|0.03
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томович Ненад
|8
|1
|Гарсия Анхель
|7
|1
|Альтман Омри
|6
|0
|Мамас Рафаил
|6
|0
|Густаву Луиш
|4
|1
|Понс Пере
|5
|0
|Микель Гонсалес
|4
|0
|Росалес Роберто
|3
|0
|Лопеш Рафаэл
|3
|0
|Энглезу Никос
|3
|0
|Ойер Санхурхо
|3
|0
|Касас Исмаэль
|3
|0
|Миличевич Хрвое
|3
|0
|Ромо Хосе
|2
|0
|Николич Неманья III
|2
|0
|Фараж Имад
|2
|0
|Тричковски Иван
|1
|0
|Дьюрчо Адам
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Наум Гиоргос
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кане Мамаду
|9
|2
|Леовижилду
|7
|1
|Квида Джозев
|7
|0
|Танкович Муамер
|5
|1
|Икоко Джордан
|6
|0
|Jeisson Palacios III
|6
|0
|Байрич Кенан
|5
|0
|Драгомир Влад
|5
|0
|Жайро
|3
|0
|Хочко Дени
|3
|0
|Пеладжио Педро
|3
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Хестад Эйрик
|2
|0
|Валакари Онни
|2
|0
|Наме Мустафа
|2
|0
|Абдураими Бешарт
|1
|0
|Ивушич Ивица
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Антош Даниэль
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
44% (8)
0% (0)
Пафос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
4
8
АЕК Ларнака
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Пафос
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
20
5
Волевые поражения
14
33
АЕК Ларнака
72.4%
27.6%
21 победа 8 поражений
Первый тайм
37% (13)
37% (13)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (16)
40% (14)
14% (5)
Пафос
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
40% (14)
34% (12)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
37% (13)
46% (16)
Сухие победы
12
7
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
31
7
Волевые поражения
18
41
Голы по времени матча
Забито
30
23
16 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 11
20 Не забивали 21
8
27%
1
4%
1-15
1
3%
5
22%
16-30
7
23%
7
30%
31-45
1
3%
1
4%
46-60
4
13%
2
9%
61-75
9
30%
7
30%
76-90
Пропущено
18
15
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
11%
3
20%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
4
22%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
4
22%
4
27%
76-90
Забито
19
35
9 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
24 Не забивали 19
3
16%
6
17%
1-15
2
11%
4
11%
16-30
4
21%
6
17%
31-45
4
21%
2
6%
46-60
5
26%
6
17%
61-75
1
5%
11
31%
76-90
Пропущено
23
14
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
13%
3
21%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
5
22%
6
43%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
7
30%
1
7%
76-90
Забито
49
58
25 В 1-м тайме 29
24 Во 2-м тайме 29
18 Забивали первыми 22
9 Не забивали 5
11
22%
7
12%
1-15
3
6%
9
16%
16-30
11
22%
13
22%
31-45
5
10%
3
5%
46-60
9
18%
8
14%
61-75
10
20%
18
31%
76-90
Пропущено
41
29
20 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 19
5
12%
6
21%
1-15
6
15%
1
3%
16-30
9
22%
7
24%
31-45
8
20%
5
17%
46-60
2
5%
5
17%
61-75
11
27%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Омония 2:0
Пафос - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 АЕК Ларнака - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 4:3
Пафос
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Пафос - Омония 0:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Омония - Пафос 3:1
Аполлон - Пафос 0:1 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Омония 1:1 Омония - Пафос 2:0 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Анортосис - Пафос 2:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Неа Саламина 1:2 Омония - Пафос 0:0 Пафос - Докса Катокопия 3:1 Пафос - Акритас Хлоракас 3:1
Результаты матчей
АЕК Ларнака
Пафос
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
4
4 раза 22%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 20%
2:1
5 раз 14%
4:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 31%
2
10 раз 29%
0
8 раз 23%
4
4 раза 11%
3
2 раза 6%
1
16 раз 46%
0
5 раз 14%
2
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АЕК Ларнака
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
161
99
89
513
611
414
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
144
710
612
116
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
278
Больше Меньше
305
1619
1421
629
926
431
431
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|21
|11
|3
|62 - 24
|74
|2.
|35
|19
|11
|5
|48 - 23
|68
|3.
|35
|19
|6
|10
|53 - 37
|63
|4.
|34
|19
|5
|10
|46 - 35
|62
|5.
|35
|16
|12
|7
|58 - 29
|60
|6.
|35
|15
|4
|16
|43 - 41
|49
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|38
|16
|9
|13
|49 - 43
|57
|2.
|38
|15
|7
|16
|48 - 53
|52
|3.
|38
|13
|9
|16
|34 - 39
|48
|4.
|38
|13
|8
|17
|36 - 52
|47
|5.
|38
|10
|8
|20
|31 - 54
|38
|6.
|39
|10
|7
|22
|40 - 51
|37
|7.
|38
|9
|5
|24
|35 - 71
|32
|8.
|38
|5
|12
|21
|26 - 57
|27
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|5
|1
|34 - 14
|41
|2.
|18
|11
|5
|2
|34 - 13
|38
|3.
|17
|11
|1
|5
|26 - 17
|34
|4.
|17
|9
|6
|2
|21 - 7
|33
|5.
|17
|10
|2
|5
|28 - 14
|32
|6.
|17
|9
|5
|3
|34 - 15
|32
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|9
|3
|7
|22 - 19
|30
|2.
|19
|9
|3
|7
|28 - 26
|30
|3.
|19
|8
|6
|5
|30 - 23
|30
|4.
|19
|7
|4
|8
|19 - 22
|25
|5.
|19
|7
|1
|11
|19 - 31
|22
|6.
|20
|6
|4
|10
|24 - 20
|22
|7.
|19
|4
|4
|11
|10 - 25
|16
|8.
|19
|2
|8
|9
|12 - 22
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|6
|1
|28 - 11
|36
|2.
|18
|10
|5
|3
|27 - 16
|35
|3.
|17
|8
|4
|5
|20 - 18
|28
|4.
|18
|7
|7
|4
|24 - 14
|28
|5.
|17
|7
|1
|9
|19 - 23
|22
|6.
|18
|5
|2
|11
|15 - 27
|17
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|8
|3
|8
|19 - 20
|27
|2.
|19
|6
|4
|9
|20 - 27
|22
|3.
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|4.
|19
|6
|4
|9
|17 - 30
|22
|5.
|19
|4
|6
|9
|12 - 20
|18
|6.
|19
|4
|3
|12
|16 - 31
|15
|7.
|19
|3
|4
|12
|14 - 35
|13
|8.
|19
|2
|4
|13
|16 - 40
|10
|Пафос
|Жайро
|18
|Аполлон
|Питтас Яннис
|17
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|16
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|13
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|11
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|13
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|13
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 9
|Анортосис
|Варда Амр
|11
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.21 Победа АЕКа
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