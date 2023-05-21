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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 35.
АЕК Ларнака
1:1
Конец матча
Пафос
0'
0:1
38' Гол
Квида Джозев
45' Красная карточка
Танкович Муамер
45' Желтая карточка
Хочко Дени
45' Желтая карточка
Лопеш Рафаэл
45' Желтая карточка
Jeisson Palacios III
45' Желтая карточка
Икоко Джордан
49' Желтая карточка
Гарсия Анхель
1:1
90' Гол
Тричковски Иван
90'+5
АЕК Ларнака
Пафос

История личных встреч

АЕК Ларнака
Пафос

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

21 матч

52.4%
19%
28.6%
11 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
4:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
1:4
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.6
1.18

Среднее время на гол

56
76

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.18
0.5

Среднее время на гол

76
180

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.38
0.86

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

65
105

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тричковски Иван 11 (3) 0.31
Альтман Омри 8 (1) 0.23
Дьюрчо Адам 6 (1) 0.17
Лопеш Рафаэл 5 0.14
Фараж Имад 5 0.14
Понс Пере 4 0.11
Ромо Хосе 2 0.06
Ойер Санхурхо 2 0.06
Миличевич Хрвое 2 0.06
Энглезу Никос 1 0.03
Николич Неманья III 1 0.03
Гарсия Анхель 1 0.03
Олатунджи Виктор 1 0.03
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 18 0.51
Танкович Муамер 8 (4) 0.23
Абдураими Бешарт 7 0.2
Валакари Онни 7 (3) 0.2
Семедо Вилли 4 0.11
Наме Мустафа 4 0.11
Кане Мамаду 3 0.09
Квида Джозев 2 0.06
Байрич Кенан 1 0.03
Аль-Гаддиуи Хамади 1 0.03
Jeisson Palacios III 1 0.03
Драгомир Влад 1 0.03

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томович Ненад 8 1
Гарсия Анхель 7 1
Альтман Омри 6 0
Мамас Рафаил 6 0
Густаву Луиш 4 1
Понс Пере 5 0
Микель Гонсалес 4 0
Росалес Роберто 3 0
Лопеш Рафаэл 3 0
Энглезу Никос 3 0
Ойер Санхурхо 3 0
Касас Исмаэль 3 0
Миличевич Хрвое 3 0
Ромо Хосе 2 0
Николич Неманья III 2 0
Фараж Имад 2 0
Тричковски Иван 1 0
Дьюрчо Адам 1 0
Пирич Кенан 1 0
Наум Гиоргос 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кане Мамаду 9 2
Леовижилду 7 1
Квида Джозев 7 0
Танкович Муамер 5 1
Икоко Джордан 6 0
Jeisson Palacios III 6 0
Байрич Кенан 5 0
Драгомир Влад 5 0
Жайро 3 0
Хочко Дени 3 0
Пеладжио Педро 3 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Хестад Эйрик 2 0
Валакари Онни 2 0
Наме Мустафа 2 0
Абдураими Бешарт 1 0
Ивушич Ивица 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Антош Даниэль 1 0
Семедо Вилли 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
44% (8)
0% (0)
Пафос
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

4
8
АЕК Ларнака
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Пафос
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

20
5

Волевые поражения

14
33
АЕК Ларнака
72.4%
27.6%
21 победа 8 поражений
Первый тайм
37% (13)
37% (13)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (16)
40% (14)
14% (5)
Пафос
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
40% (14)
34% (12)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
37% (13)
46% (16)

Сухие победы

12
7

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

31
7

Волевые поражения

18
41

Голы по времени матча

Забито

30
23
16 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 11
20 Не забивали 21
8
27%
1
4%
1-15
1
3%
5
22%
16-30
7
23%
7
30%
31-45
1
3%
1
4%
46-60
4
13%
2
9%
61-75
9
30%
7
30%
76-90

Пропущено

18
15
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
11%
3
20%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
4
22%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
4
22%
4
27%
76-90

Забито

19
35
9 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
24 Не забивали 19
3
16%
6
17%
1-15
2
11%
4
11%
16-30
4
21%
6
17%
31-45
4
21%
2
6%
46-60
5
26%
6
17%
61-75
1
5%
11
31%
76-90

Пропущено

23
14
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
13%
3
21%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
5
22%
6
43%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
7
30%
1
7%
76-90

Забито

49
58
25 В 1-м тайме 29
24 Во 2-м тайме 29
18 Забивали первыми 22
9 Не забивали 5
11
22%
7
12%
1-15
3
6%
9
16%
16-30
11
22%
13
22%
31-45
5
10%
3
5%
46-60
9
18%
8
14%
61-75
10
20%
18
31%
76-90

Пропущено

41
29
20 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 19
5
12%
6
21%
1-15
6
15%
1
3%
16-30
9
22%
7
24%
31-45
8
20%
5
17%
46-60
2
5%
5
17%
61-75
11
27%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Омония 2:0
Пафос - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 АЕК Ларнака - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 4:3
Пафос
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Пафос - Омония 0:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Омония - Пафос 3:1
Аполлон - Пафос 0:1 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Омония 1:1 Омония - Пафос 2:0 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Анортосис - Пафос 2:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Неа Саламина 1:2 Омония - Пафос 0:0 Пафос - Докса Катокопия 3:1 Пафос - Акритас Хлоракас 3:1

Результаты матчей

АЕК Ларнака
Пафос

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
4
4 раза 22%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 20%
2:1
5 раз 14%
4:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 31%
2
10 раз 29%
0
8 раз 23%
4
4 раза 11%
3
2 раза 6%
1
16 раз 46%
0
5 раз 14%
2
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
16
1
9
9
1.5
8
9
5
13
2.5
6
11
4
14
3.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
4
7
10
1.5
6
12
1
16
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
8
0.5
Больше Меньше
30
5
16
19
1.5
14
21
6
29
2.5
9
26
4
31
3.5
4
31

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 35 21 11 3 62 - 24 74
2.
АПОЭЛ
 35 19 11 5 48 - 23 68
3.
АЕК Ларнака
 35 19 6 10 53 - 37 63
4.
Аполлон
 34 19 5 10 46 - 35 62
5.
Пафос
 35 16 12 7 58 - 29 60
6.
Омония
 35 15 4 16 43 - 41 49

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 38 16 9 13 49 - 43 57
2.
Неа Саламина
 38 15 7 16 48 - 53 52
3.
АЕЛ Лимаcсол
 38 13 9 16 34 - 39 48
4.
Кармиотисса
 38 13 8 17 36 - 52 47
5.
Докса Катокопия
 38 10 8 20 31 - 54 38
6.
Эносис
 39 10 7 22 40 - 51 37
7.
Акритас Хлоракас
 38 9 5 24 35 - 71 32
8.
Олимпиакос Никосия
 38 5 12 21 26 - 57 27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 18 12 5 1 34 - 14 41
2.
Арис Лимассол
 18 11 5 2 34 - 13 38
3.
Аполлон
 17 11 1 5 26 - 17 34
4.
АПОЭЛ
 17 9 6 2 21 - 7 33
5.
Омония
 17 10 2 5 28 - 14 32
6.
Пафос
 17 9 5 3 34 - 15 32

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимаcсол
 19 9 3 7 22 - 19 30
2.
Неа Саламина
 19 9 3 7 28 - 26 30
3.
Анортосис
 19 8 6 5 30 - 23 30
4.
Кармиотисса
 19 7 4 8 19 - 22 25
5.
Акритас Хлоракас
 19 7 1 11 19 - 31 22
6.
Эносис
 20 6 4 10 24 - 20 22
7.
Докса Катокопия
 19 4 4 11 10 - 25 16
8.
Олимпиакос Никосия
 19 2 8 9 12 - 22 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 17 10 6 1 28 - 11 36
2.
АПОЭЛ
 18 10 5 3 27 - 16 35
3.
Аполлон
 17 8 4 5 20 - 18 28
4.
Пафос
 18 7 7 4 24 - 14 28
5.
АЕК Ларнака
 17 7 1 9 19 - 23 22
6.
Омония
 18 5 2 11 15 - 27 17

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 19 8 3 8 19 - 20 27
2.
Неа Саламина
 19 6 4 9 20 - 27 22
3.
Докса Катокопия
 19 6 4 9 21 - 29 22
4.
Кармиотисса
 19 6 4 9 17 - 30 22
5.
АЕЛ Лимаcсол
 19 4 6 9 12 - 20 18
6.
Эносис
 19 4 3 12 16 - 31 15
7.
Олимпиакос Никосия
 19 3 4 12 14 - 35 13
8.
Акритас Хлоракас
 19 2 4 13 16 - 40 10

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 18
Аполлон Питтас Яннис 17
Неа Саламина Diego Dorregaray 16
Арис Лимассол Кокорин Александр 13
АЕК Ларнака Тричковски Иван 11
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Докса Катокопия Ковачевич Боян 13
Арис Лимассол Сёке Юлиус 13
Пафос Кане Мамаду 2 9
Анортосис Варда Амр 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    53'
    Икоко Джордан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    52'
    Jeisson Palacios получил желтую карточку от судьи
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