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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 35.
Аполлон
3:2
Конец матча
АПОЭЛ
0'
0:1
21' Гол
Квилитая Георгий
1:1
30' Гол
Питтас Яннис
48' Желтая карточка
Сарфо Кингсли
55' Желтая карточка
Квилитая Георгий
60' Желтая карточка
Илиев Илиан
67' Желтая карточка
Дигин Николя
2:1
71' Гол
Питтас Яннис
78' Желтая карточка
Македа Федерико
3:1
81' Гол
Варда Амр
82' Желтая карточка
Варда Амр
3:2
90' Гол
Квилитая Георгий
90'+8
Аполлон
АПОЭЛ

История личных встреч

Аполлон
АПОЭЛ

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
57.7%
22 победы 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 0 побед

36 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 26 побед

Первый тайм

30.6%
69.4%
0 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 14 ничьих 25 побед

62 матча

35.5%
22.6%
41.9%
22 победы 14 ничьих 26 побед

Первый тайм

35.5%
41.9%
22.6%
22 победы 26 ничьих 14 побед

Второй тайм

22.6%
37.1%
40.3%
14 побед 23 ничьи 25 побед

История матчей

ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:0
К
2:1
ПД
1:1
ТМС
2:1
ПД
1:1
ПД
4:1
К
1:2
К
1:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
1:2
ПД
5:1
ПД
2:1
ПД
4:2
ПД
1:2
ПД
0:4
С
1:2
К
0:1
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:1
С
1:2
ПД
1:0
К
1:1
К
1:1
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
2:0
С
1:0
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
2:1
К
2:0
К
1:1
ПД
0:5
К
2:1
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
2:2

Голы

Всего голов

36
38

Голов в среднем за матч

1.24
1.15

Среднее время на гол

72
78

Всего голов

55
33

Голов в среднем за матч

1.67
1.14

Среднее время на гол

54
79

Всего голов

91
71

Голов в среднем за матч

1.47
1.15

Тотал матчей

2.5
60
Больше 97%
Меньше 3%
2
47
Больше 76%
Меньше 24%
15
32
Больше 52%
Меньше 48%
30
14
Больше 23%
Меньше 77%
48
7
Больше 11%
Меньше 89%
55
2
Больше 3%
Меньше 97%
60

Среднее время на гол

61
78

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 17 (1) 0.5
Варда Амр 4 0.12
Доньё Годсвей 3 0.09
Жради Бассель 3 (1) 0.09
Дигин Николя 2 0.06
Кириаку Хараламбос 2 0.06
Антонио Владимиро 2 0.06
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.06
Шахар Идо 2 (2) 0.06
Роберж Валентин 1 0.03
Илиев Илиан 1 0.03
Коль Исраэль 1 0.03
Экполо Годсвилл 1 0.03
Хаммас Амин 1 0.03
Шполярич Данило 1 0.03
Пинакас Димитрис 1 (1) 0.03
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квилитая Георгий 8 (1) 0.23
Маркиньос XXIII 8 (5) 0.23
Донис Анастасиос 5 0.14
Двали Лаша 4 0.11
Эфрем Георгиос 3 0.09
Сушич Матео 3 0.09
Креспо Хосе 2 0.06
Бен-Набуан Эль-Фарду 2 0.06
Македа Федерико 2 0.06
Блум Данни 2 0.06
Костадинов Георги 2 0.06
Далсью 2 0.06
Элиа Мариос 1 0.03
Ндонгаля Дьемерси 1 0.03
Сарфо Кингсли 1 0.03
Сациас Яннис 1 0.03

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберж Валентин 7 1
Хаммас Амин 5 1
Пейбернес Матьё 4 1
Йованович Вукашин 5 0
Коль Исраэль 5 0
Ресио Хосе 3 1
Панайоту Антреас 4 0
Антонио Владимиро 4 0
Шахар Идо 4 0
Хенти Эзекиэль 2 1
Илиев Илиан 3 0
Кириаку Хараламбос 3 0
Алеесами Хайтам 3 0
Йованович Александар II 3 0
Питтас Яннис 3 0
Шполярич Данило 3 0
Доньё Годсвей 2 0
Йоостен Патрик 2 0
Артиматас Панайотис 2 0
Кабрал Эуклидес 2 0
Дигин Николя 1 0
Хуссейн Эцаз 1 0
Харис Мавриас 1 0
Nearchos Zinonos 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилер Христос 5 1
Каро Андреас 4 1
Квилитая Георгий 5 0
Маркиньос XXIII 5 0
Сациас Яннис 5 0
Эфрем Георгиос 3 1
Сушич Матео 4 0
Вильяфаньес Лукас 4 0
Костадинов Георги 4 0
Донис Анастасиос 4 0
Шебаке Иссам 4 0
Феррари Франко 4 0
Креспо Хосе 2 1
Даушвили Муртаз 3 0
Македа Федерико 3 0
Двали Лаша 3 0
Сарфо Кингсли 3 0
Ндонгаля Дьемерси 2 0
Далсью 2 0
Бен-Набуан Эль-Фарду 1 0
Блум Данни 1 0
Маглица Антун 1 0
Rafael Moreira 1 0

Результаты матчей

Аполлон
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
АПОЭЛ
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

4
8
Аполлон
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
АПОЭЛ
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

18
20
Аполлон
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
41% (14)
38% (13)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
26% (9)
38% (13)
АПОЭЛ
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
37% (13)
40% (14)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
49% (17)
34% (12)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

10
8

Волевые победы

19
8

Волевые поражения

22
28

Голы по времени матча

Забито

25
27
10 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 12
22 Не забивали 19
2
8%
3
11%
1-15
6
24%
5
19%
16-30
2
8%
8
30%
30%
31-45
3
12%
2
7%
46-60
5
20%
1
4%
61-75
7
28%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

18
16
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
0
0%
3
19%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
9
50%
6
38%
76-90

Забито

19
20
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 25
2
11%
1
5%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
5
26%
5
25%
61-75
6
32%
4
20%
76-90

Пропущено

19
8
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
4
21%
2
25%
1-15
3
16%
3
38%
16-30
3
16%
1
13%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
1
13%
76-90

Забито

44
47
15 В 1-м тайме 23
29 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 19
9 Не забивали 9
4
9%
4
9%
1-15
7
16%
8
17%
16-30
4
9%
11
23%
31-45
6
14%
6
13%
46-60
10
23%
6
13%
61-75
13
30%
30%
12
26%
76-90

Пропущено

37
24
17 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 13
17 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 19
4
11%
5
21%
1-15
7
19%
4
17%
16-30
6
16%
2
8%
31-45
2
5%
3
13%
46-60
5
14%
3
13%
61-75
13
35%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Арис Лимассол - Аполлон 2:0 Омония - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 Аполлон - Пафос 0:1
АПОЭЛ - Аполлон 0:2 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Аполлон - Омония 3:1 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Акритас Хлоракас - Аполлон 1:3 Аполлон - Кармиотисса 3:4 АПОЭЛ - Аполлон 3:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 Аполлон - Анортосис 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:0 Пафос - Аполлон 2:2 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Омония - Аполлон 2:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Омония 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0
АПОЭЛ - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Омония - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 АПОЭЛ - Омония 0:2 Омония - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Омония - АПОЭЛ 1:2 Эносис - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Аполлон 3:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Акритас Хлоракас 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 1:0

Результаты матчей

Аполлон
АПОЭЛ

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
2
9 раз 50%
1
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
7 раз 21%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 38%
2
9 раз 26%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
2
12 раз 34%
1
11 раз 31%
0
8 раз 23%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аполлон
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
6
9
8
1.5
6
11
4
13
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
16
2
5
12
1.5
10
8
1
16
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
7
0.5
Больше Меньше
27
8
14
20
1.5
16
19
5
29
2.5
4
31

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 35 21 11 3 62 - 24 74
2.
АПОЭЛ
 35 19 11 5 48 - 23 68
3.
АЕК Ларнака
 35 19 6 10 53 - 37 63
4.
Аполлон
 34 19 5 10 46 - 35 62
5.
Пафос
 35 16 12 7 58 - 29 60
6.
Омония
 35 15 4 16 43 - 41 49

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 38 16 9 13 49 - 43 57
2.
Неа Саламина
 38 15 7 16 48 - 53 52
3.
АЕЛ Лимаcсол
 38 13 9 16 34 - 39 48
4.
Кармиотисса
 38 13 8 17 36 - 52 47
5.
Докса Катокопия
 38 10 8 20 31 - 54 38
6.
Эносис
 39 10 7 22 40 - 51 37
7.
Акритас Хлоракас
 38 9 5 24 35 - 71 32
8.
Олимпиакос Никосия
 38 5 12 21 26 - 57 27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 18 12 5 1 34 - 14 41
2.
Арис Лимассол
 18 11 5 2 34 - 13 38
3.
Аполлон
 17 11 1 5 26 - 17 34
4.
АПОЭЛ
 17 9 6 2 21 - 7 33
5.
Омония
 17 10 2 5 28 - 14 32
6.
Пафос
 17 9 5 3 34 - 15 32

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимаcсол
 19 9 3 7 22 - 19 30
2.
Неа Саламина
 19 9 3 7 28 - 26 30
3.
Анортосис
 19 8 6 5 30 - 23 30
4.
Кармиотисса
 19 7 4 8 19 - 22 25
5.
Акритас Хлоракас
 19 7 1 11 19 - 31 22
6.
Эносис
 20 6 4 10 24 - 20 22
7.
Докса Катокопия
 19 4 4 11 10 - 25 16
8.
Олимпиакос Никосия
 19 2 8 9 12 - 22 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 17 10 6 1 28 - 11 36
2.
АПОЭЛ
 18 10 5 3 27 - 16 35
3.
Аполлон
 17 8 4 5 20 - 18 28
4.
Пафос
 18 7 7 4 24 - 14 28
5.
АЕК Ларнака
 17 7 1 9 19 - 23 22
6.
Омония
 18 5 2 11 15 - 27 17

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 19 8 3 8 19 - 20 27
2.
Неа Саламина
 19 6 4 9 20 - 27 22
3.
Докса Катокопия
 19 6 4 9 21 - 29 22
4.
Кармиотисса
 19 6 4 9 17 - 30 22
5.
АЕЛ Лимаcсол
 19 4 6 9 12 - 20 18
6.
Эносис
 19 4 3 12 16 - 31 15
7.
Олимпиакос Никосия
 19 3 4 12 14 - 35 13
8.
Акритас Хлоракас
 19 2 4 13 16 - 40 10

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 18
Аполлон Питтас Яннис 17
Неа Саламина Diego Dorregaray 16
Арис Лимассол Кокорин Александр 13
АЕК Ларнака Тричковски Иван 11
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Докса Катокопия Ковачевич Боян 13
Арис Лимассол Сёке Юлиус 13
Пафос Кане Мамаду 2 9
Анортосис Варда Амр 11
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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