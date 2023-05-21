Тур: 35.
0'
0:1
21' ГолКвилитая Георгий
1:1
30' ГолПиттас Яннис
48' Желтая карточкаСарфо Кингсли
55' Желтая карточкаКвилитая Георгий
60' Желтая карточкаИлиев Илиан
67' Желтая карточкаДигин Николя
2:1
71' ГолПиттас Яннис
78' Желтая карточкаМакеда Федерико
3:1
81' ГолВарда Амр
82' Желтая карточкаВарда Амр
3:2
90' ГолКвилитая Георгий
90'+8
Ход матча
21'
0:1
30'
1:1
48'
55'
60'
67'
71'
2:1
78'
81'
3:1
82'
90'
3:2
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
-
28 Дигин НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Варда АмрНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
-
18 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Фоти СотирисПолузащитник
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bogdan Andone
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
-
19 Элиа МариосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
43 David Djamas
-
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
История личных встреч
Аполлон
АПОЭЛ
26 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
57.7%
22 победы 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 0 побед
36 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 26 побед
Первый тайм
30.6%
69.4%
0 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 14 ничьих 25 побед
62 матча
35.5%
22.6%
41.9%
22 победы 14 ничьих 26 побед
Первый тайм
35.5%
41.9%
22.6%
22 победы 26 ничьих 14 побед
Второй тайм
22.6%
37.1%
40.3%
14 побед 23 ничьи 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
38
Голов в среднем за матч
1.24
1.15
Среднее время на гол
72
78
Всего голов
55
33
Голов в среднем за матч
1.67
1.14
Среднее время на гол
54
79
Всего голов
91
71
Голов в среднем за матч
1.47
1.15
Тотал матчей
2.5
60
Больше 97%
Меньше 3%
2
47
Больше 76%
Меньше 24%
15
32
Больше 52%
Меньше 48%
30
14
Больше 23%
Меньше 77%
48
7
Больше 11%
Меньше 89%
55
2
Больше 3%
Меньше 97%
60
Среднее время на гол
61
78
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|17 (1)
|0.5
|Варда Амр
|4
|0.12
|Доньё Годсвей
|3
|0.09
|Жради Бассель
|3 (1)
|0.09
|Дигин Николя
|2
|0.06
|Кириаку Хараламбос
|2
|0.06
|Антонио Владимиро
|2
|0.06
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.06
|Шахар Идо
|2 (2)
|0.06
|Роберж Валентин
|1
|0.03
|Илиев Илиан
|1
|0.03
|Коль Исраэль
|1
|0.03
|Экполо Годсвилл
|1
|0.03
|Хаммас Амин
|1
|0.03
|Шполярич Данило
|1
|0.03
|Пинакас Димитрис
|1 (1)
|0.03
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квилитая Георгий
|8 (1)
|0.23
|Маркиньос XXIII
|8 (5)
|0.23
|Донис Анастасиос
|5
|0.14
|Двали Лаша
|4
|0.11
|Эфрем Георгиос
|3
|0.09
|Сушич Матео
|3
|0.09
|Креспо Хосе
|2
|0.06
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|2
|0.06
|Македа Федерико
|2
|0.06
|Блум Данни
|2
|0.06
|Костадинов Георги
|2
|0.06
|Далсью
|2
|0.06
|Элиа Мариос
|1
|0.03
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0.03
|Сарфо Кингсли
|1
|0.03
|Сациас Яннис
|1
|0.03
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роберж Валентин
|7
|1
|Хаммас Амин
|5
|1
|Пейбернес Матьё
|4
|1
|Йованович Вукашин
|5
|0
|Коль Исраэль
|5
|0
|Ресио Хосе
|3
|1
|Панайоту Антреас
|4
|0
|Антонио Владимиро
|4
|0
|Шахар Идо
|4
|0
|Хенти Эзекиэль
|2
|1
|Илиев Илиан
|3
|0
|Кириаку Хараламбос
|3
|0
|Алеесами Хайтам
|3
|0
|Йованович Александар II
|3
|0
|Питтас Яннис
|3
|0
|Шполярич Данило
|3
|0
|Доньё Годсвей
|2
|0
|Йоостен Патрик
|2
|0
|Артиматас Панайотис
|2
|0
|Кабрал Эуклидес
|2
|0
|Дигин Николя
|1
|0
|Хуссейн Эцаз
|1
|0
|Харис Мавриас
|1
|0
|Nearchos Zinonos
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилер Христос
|5
|1
|Каро Андреас
|4
|1
|Квилитая Георгий
|5
|0
|Маркиньос XXIII
|5
|0
|Сациас Яннис
|5
|0
|Эфрем Георгиос
|3
|1
|Сушич Матео
|4
|0
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0
|Костадинов Георги
|4
|0
|Донис Анастасиос
|4
|0
|Шебаке Иссам
|4
|0
|Феррари Франко
|4
|0
|Креспо Хосе
|2
|1
|Даушвили Муртаз
|3
|0
|Македа Федерико
|3
|0
|Двали Лаша
|3
|0
|Сарфо Кингсли
|3
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|2
|0
|Далсью
|2
|0
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|1
|0
|Блум Данни
|1
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Rafael Moreira
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
АПОЭЛ
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
4
8
Аполлон
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
АПОЭЛ
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
18
20
Аполлон
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
41% (14)
38% (13)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
26% (9)
38% (13)
АПОЭЛ
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
37% (13)
40% (14)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
49% (17)
34% (12)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
10
8
Волевые победы
19
8
Волевые поражения
22
28
Голы по времени матча
Забито
25
27
10 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 12
22 Не забивали 19
2
8%
3
11%
1-15
6
24%
5
19%
16-30
2
8%
8
30%
30%
31-45
3
12%
2
7%
46-60
5
20%
1
4%
61-75
7
28%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
18
16
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
0
0%
3
19%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
9
50%
6
38%
76-90
Забито
19
20
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 25
2
11%
1
5%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
5
26%
5
25%
61-75
6
32%
4
20%
76-90
Пропущено
19
8
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
4
21%
2
25%
1-15
3
16%
3
38%
16-30
3
16%
1
13%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
1
13%
76-90
Забито
44
47
15 В 1-м тайме 23
29 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 19
9 Не забивали 9
4
9%
4
9%
1-15
7
16%
8
17%
16-30
4
9%
11
23%
31-45
6
14%
6
13%
46-60
10
23%
6
13%
61-75
13
30%
30%
12
26%
76-90
Пропущено
37
24
17 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 13
17 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 19
4
11%
5
21%
1-15
7
19%
4
17%
16-30
6
16%
2
8%
31-45
2
5%
3
13%
46-60
5
14%
3
13%
61-75
13
35%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Арис Лимассол - Аполлон 2:0 Омония - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 Аполлон - Пафос 0:1
АПОЭЛ - Аполлон 0:2 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Аполлон - Омония 3:1 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Акритас Хлоракас - Аполлон 1:3 Аполлон - Кармиотисса 3:4 АПОЭЛ - Аполлон 3:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 Аполлон - Анортосис 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:0 Пафос - Аполлон 2:2 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Омония - Аполлон 2:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Омония 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0
АПОЭЛ - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Омония - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 АПОЭЛ - Омония 0:2 Омония - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Омония - АПОЭЛ 1:2 Эносис - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Аполлон 3:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Акритас Хлоракас 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 1:0
Результаты матчей
Аполлон
АПОЭЛ
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
2
9 раз 50%
1
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
7 раз 21%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 38%
2
9 раз 26%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
2
12 раз 34%
1
11 раз 31%
0
8 раз 23%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аполлон
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
116
98
611
413
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
162
512
108
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
277
Больше Меньше
278
1420
1619
529
431
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|21
|11
|3
|62 - 24
|74
|2.
|35
|19
|11
|5
|48 - 23
|68
|3.
|35
|19
|6
|10
|53 - 37
|63
|4.
|34
|19
|5
|10
|46 - 35
|62
|5.
|35
|16
|12
|7
|58 - 29
|60
|6.
|35
|15
|4
|16
|43 - 41
|49
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|38
|16
|9
|13
|49 - 43
|57
|2.
|38
|15
|7
|16
|48 - 53
|52
|3.
|38
|13
|9
|16
|34 - 39
|48
|4.
|38
|13
|8
|17
|36 - 52
|47
|5.
|38
|10
|8
|20
|31 - 54
|38
|6.
|39
|10
|7
|22
|40 - 51
|37
|7.
|38
|9
|5
|24
|35 - 71
|32
|8.
|38
|5
|12
|21
|26 - 57
|27
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|5
|1
|34 - 14
|41
|2.
|18
|11
|5
|2
|34 - 13
|38
|3.
|17
|11
|1
|5
|26 - 17
|34
|4.
|17
|9
|6
|2
|21 - 7
|33
|5.
|17
|10
|2
|5
|28 - 14
|32
|6.
|17
|9
|5
|3
|34 - 15
|32
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|9
|3
|7
|22 - 19
|30
|2.
|19
|9
|3
|7
|28 - 26
|30
|3.
|19
|8
|6
|5
|30 - 23
|30
|4.
|19
|7
|4
|8
|19 - 22
|25
|5.
|19
|7
|1
|11
|19 - 31
|22
|6.
|20
|6
|4
|10
|24 - 20
|22
|7.
|19
|4
|4
|11
|10 - 25
|16
|8.
|19
|2
|8
|9
|12 - 22
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|6
|1
|28 - 11
|36
|2.
|18
|10
|5
|3
|27 - 16
|35
|3.
|17
|8
|4
|5
|20 - 18
|28
|4.
|18
|7
|7
|4
|24 - 14
|28
|5.
|17
|7
|1
|9
|19 - 23
|22
|6.
|18
|5
|2
|11
|15 - 27
|17
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|8
|3
|8
|19 - 20
|27
|2.
|19
|6
|4
|9
|20 - 27
|22
|3.
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|4.
|19
|6
|4
|9
|17 - 30
|22
|5.
|19
|4
|6
|9
|12 - 20
|18
|6.
|19
|4
|3
|12
|16 - 31
|15
|7.
|19
|3
|4
|12
|14 - 35
|13
|8.
|19
|2
|4
|13
|16 - 40
|10
|Пафос
|Жайро
|18
|Аполлон
|Питтас Яннис
|17
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|16
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|13
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|11
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|13
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|13
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 9
|Анортосис
|Варда Амр
|11