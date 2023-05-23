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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 39.
Кармиотисса
1:2
Конец матча
Анортосис
0'
14' Желтая карточка
Константину Константинос
0:1
45' Гол
Антониадес Мариос
0:2
71' Гол
Эредия Антоньин
1:2
78' Гол
Хараламбус Ангелис
90' Желтая карточка
Кику Франсишку
90'+5
Кармиотисса
Анортосис

История личных встреч

Кармиотисса
Анортосис

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
0:0
ПД
0:3
ПД
0:2
К
5:1
К
1:2
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
1:4
ПД
0:1

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
1.2

Среднее время на гол

120
75

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.4
2.25

Среднее время на гол

64
40

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.11
1.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
54

Бомбардиры внутри турнира

Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Алуши Мунир 10 (6) 0.26
Дюриш Михал 6 0.15
Калцас Никос 6 0.15
Сулейман Кулибали I 3 0.08
Зелая Эмилио 3 (3) 0.08
Малоне Дион 2 0.05
Думбия Абубакар 2 0.05
Хараламбус Ангелис 1 0.03
Гравенберх Данзел 1 0.03
Лукили Карим 1 0.03
Меджиморец Винко 1 0.03
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Мигель 10 (5) 0.26
Мраз Самуэл 6 0.15
Христофи Димитрос 5 0.13
Нинга Казимир 5 0.13
Эредия Антоньин 4 0.1
Элдер Феррейра 3 0.08
Байшиньу Марку 2 0.05
Danil Paroutis 2 0.05
Сабо Эрик 2 (1) 0.05
Техера Серхио 2 (2) 0.05
Уорис Маджид 1 0.03
Амбарцумян Оганес 1 0.03
Ароян Вараздат 1 0.03
Антониадес Мариос 1 0.03
Кику Франсишку 1 0.03
Эбралидзе Автандил 1 0.03
Варда Амр 1 0.03
Хрисостому Андреас 1 0.03

Карточки

Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малоне Дион 10 0
Дюриш Михал 8 0
Саллам Самир Бен 8 0
Калцас Никос 6 1
Губочан Томаш 7 0
Сулейман Кулибали I 7 0
Гастаньяга Йон 6 0
Думбия Абубакар 6 0
Грэдинару Рэзван 5 0
Хараламбус Ангелис 4 0
Экономидис Гиоргос 4 0
Неофуту Андреас III 4 0
Зелая Эмилио 3 0
Эль-Алуши Мунир 3 0
Меджиморец Винко 3 0
Antonio Mico 1 1
Цанакакис Манолис 2 0
Гравенберх Данзел 2 0
Хадьивасилис Иоаннис 2 0
Rasheed Oreoluwa Yusuf 2 0
Лукили Карим 0 1
Гушбауэр Йозеф 1 0
Авраам Андреас 1 0
Подставски Томаш 1 0
Челюстка Томас 1 0
Танди Симранджит 1 0
Андронику Теодорос 1 0
Шполярич Александер 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антониу Минас 9 0
Иоанну Михалис 7 0
Уорис Маджид 5 1
Техера Серхио 6 0
Сабо Эрик 6 0
Коррейя Андерсон 6 0
Варда Амр 6 0
Байшиньу Марку 5 0
Ароян Вараздат 5 0
Артиматас Костакис 5 0
Антониадес Мариос 3 1
Амбарцумян Оганес 4 0
Корреа Павлос 4 0
Панчеон Джейсон 3 0
Кику Франсишку 3 0
Danil Paroutis 3 0
Мраз Самуэл 2 0
Нинга Казимир 2 0
Христодулопулос Лазарос 1 0
Христофи Димитрос 1 0
Лория Гиорги 1 0
Радонич Деян 1 0
Элдер Феррейра 1 0
Герреро Мигель 1 0
Хрисостому Андреас 1 0
Sotiris Argyrou 1 0
Dimitrianos Tzouliou 1 0

Результаты матчей

Кармиотисса
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Анортосис
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

9
6
Кармиотисса
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Анортосис
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

23
10

Волевые поражения

13
26
Кармиотисса
51.6%
48.4%
16 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (13)
33% (13)
33% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (12)
46% (18)
23% (9)
Анортосис
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
31% (12)
33% (13)
36% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (11)
44% (17)
28% (11)

Сухие победы

11
10

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

26
13

Волевые поражения

22
32

Голы по времени матча

Забито

20
25
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
23 Не забивали 26
1
5%
2
8%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
7
35%
7
28%
31-45
2
10%
4
16%
46-60
6
30%
5
20%
61-75
3
15%
3
12%
76-90

Пропущено

24
17
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
5
21%
1
6%
1-15
3
13%
3
18%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
5
21%
5
29%
29%
76-90

Забито

18
28
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
29 Не забивали 27
3
17%
4
14%
1-15
4
22%
3
11%
16-30
4
22%
4
14%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
5
28%
7
25%
76-90

Пропущено

28
24
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
4
14%
3
13%
1-15
5
18%
4
17%
16-30
2
7%
2
8%
31-45
6
21%
6
25%
46-60
4
14%
6
25%
61-75
7
25%
3
13%
76-90

Забито

38
53
20 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 17
13 Не забивали 14
4
11%
6
11%
1-15
5
13%
7
13%
16-30
11
29%
11
21%
31-45
2
5%
10
19%
46-60
8
21%
9
17%
61-75
8
21%
10
19%
76-90

Пропущено

52
41
23 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 24
19 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 26
9
17%
4
10%
1-15
8
15%
7
17%
16-30
6
12%
6
15%
31-45
9
17%
7
17%
46-60
8
15%
9
22%
61-75
12
23%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кармиотисса
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1
Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Эносис 2:1 Кармиотисса - Омония 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2 Кармиотисса - Эносис 1:1 Аполлон - Кармиотисса 3:4 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2
Анортосис
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1
Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Эносис - Анортосис 0:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис - Пафос 2:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1 Неа Саламина - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:0

Результаты матчей

Кармиотисса
Анортосис

Точный счет

1:2
5 раз 25%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 60%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
0
6 раз 32%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
4:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 58%
2
4 раза 21%
1
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
9 раз 45%
2
6 раз 30%
1
4 раза 20%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:2
7 раз 18%
0:0
5 раз 13%
1:0
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
0:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:2
5 раз 13%
0:0
4 раза 10%
1:0
4 раза 10%
1:1
4 раза 10%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 38%
1
14 раз 36%
2
8 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
15 раз 38%
2
10 раз 26%
1
8 раз 21%
4
3 раза 8%
3
2 раза 5%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кармиотисса
Анортосис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
13
6
4
16
1.5
9
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
11
0.5
Больше Меньше
11
9
6
13
1.5
7
13
2
17
2.5
1
19
1
18
3.5
1
19

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
15
0.5
Больше Меньше
24
15
10
29
1.5
16
23
2
37
2.5
6
33
1
38
3.5
4
35

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 35 21 11 3 62 - 24 74
2.
АПОЭЛ
 35 19 11 5 48 - 23 68
3.
АЕК Ларнака
 35 19 6 10 53 - 37 63
4.
Аполлон
 34 19 5 10 46 - 35 62
5.
Пафос
 35 16 12 7 58 - 29 60
6.
Омония
 35 15 4 16 43 - 41 49

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 39 17 9 13 51 - 44 60
2.
Неа Саламина
 39 16 7 16 49 - 53 55
3.
АЕЛ Лимаcсол
 38 13 9 16 34 - 39 48
4.
Кармиотисса
 39 13 8 18 37 - 54 47
5.
Докса Катокопия
 39 10 8 21 31 - 55 38
6.
Эносис
 39 10 7 22 40 - 51 37
7.
Акритас Хлоракас
 39 9 6 24 37 - 73 33
8.
Олимпиакос Никосия
 39 5 13 21 28 - 59 28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 18 12 5 1 34 - 14 41
2.
Арис Лимассол
 18 11 5 2 34 - 13 38
3.
Аполлон
 17 11 1 5 26 - 17 34
4.
АПОЭЛ
 17 9 6 2 21 - 7 33
5.
Омония
 17 10 2 5 28 - 14 32
6.
Пафос
 17 9 5 3 34 - 15 32

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимаcсол
 19 9 3 7 22 - 19 30
2.
Неа Саламина
 19 9 3 7 28 - 26 30
3.
Анортосис
 19 8 6 5 30 - 23 30
4.
Кармиотисса
 20 7 4 9 20 - 24 25
5.
Акритас Хлоракас
 19 7 1 11 19 - 31 22
6.
Эносис
 20 6 4 10 24 - 20 22
7.
Докса Катокопия
 20 4 4 12 10 - 26 16
8.
Олимпиакос Никосия
 20 2 9 9 14 - 24 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 17 10 6 1 28 - 11 36
2.
АПОЭЛ
 18 10 5 3 27 - 16 35
3.
Аполлон
 17 8 4 5 20 - 18 28
4.
Пафос
 18 7 7 4 24 - 14 28
5.
АЕК Ларнака
 17 7 1 9 19 - 23 22
6.
Омония
 18 5 2 11 15 - 27 17

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 20 9 3 8 21 - 21 30
2.
Неа Саламина
 20 7 4 9 21 - 27 25
3.
Докса Катокопия
 19 6 4 9 21 - 29 22
4.
Кармиотисса
 19 6 4 9 17 - 30 22
5.
АЕЛ Лимаcсол
 19 4 6 9 12 - 20 18
6.
Эносис
 19 4 3 12 16 - 31 15
7.
Олимпиакос Никосия
 19 3 4 12 14 - 35 13
8.
Акритас Хлоракас
 20 2 5 13 18 - 42 11

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 18
Аполлон Питтас Яннис 17
Неа Саламина Diego Dorregaray 16
Арис Лимассол Кокорин Александр 13
АЕК Ларнака Тричковски Иван 11
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Докса Катокопия Ковачевич Боян 13
Арис Лимассол Сёке Юлиус 13
Пафос Кане Мамаду 2 9
Анортосис Варда Амр 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Антониадес Мариос бьет в цель!
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    • Описание гола
      36'
      ГОООООЛ Анортосис забивает
    • Желтая карточка
      14'
      Konstantinos Konstantinou получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Кармиотисса 1:2 Анортосис онлайн

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