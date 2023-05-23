Тур: 39.
1:2
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаКонстантину Константинос
0:1
45' ГолАнтониадес Мариос
0:2
71' ГолЭредия Антоньин
1:2
78' ГолХараламбус Ангелис
90' Желтая карточкаКику Франсишку
90'+5
Ход матча
45'
71'
0:2
78'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Калцас НикосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
32 Antonio Mico
-
-
Главный тренер: Florin Bratu
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
-
25 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Мраз СамуэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Vesko Mihajlovic
История личных встреч
Кармиотисса
Анортосис
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
1.2
Среднее время на гол
120
75
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.4
2.25
Среднее время на гол
64
40
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
1.11
1.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
54
Бомбардиры внутри турнира
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Алуши Мунир
|10 (6)
|0.26
|Дюриш Михал
|6
|0.15
|Калцас Никос
|6
|0.15
|Сулейман Кулибали I
|3
|0.08
|Зелая Эмилио
|3 (3)
|0.08
|Малоне Дион
|2
|0.05
|Думбия Абубакар
|2
|0.05
|Хараламбус Ангелис
|1
|0.03
|Гравенберх Данзел
|1
|0.03
|Лукили Карим
|1
|0.03
|Меджиморец Винко
|1
|0.03
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Мигель
|10 (5)
|0.26
|Мраз Самуэл
|6
|0.15
|Христофи Димитрос
|5
|0.13
|Нинга Казимир
|5
|0.13
|Эредия Антоньин
|4
|0.1
|Элдер Феррейра
|3
|0.08
|Байшиньу Марку
|2
|0.05
|Danil Paroutis
|2
|0.05
|Сабо Эрик
|2 (1)
|0.05
|Техера Серхио
|2 (2)
|0.05
|Уорис Маджид
|1
|0.03
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.03
|Ароян Вараздат
|1
|0.03
|Антониадес Мариос
|1
|0.03
|Кику Франсишку
|1
|0.03
|Эбралидзе Автандил
|1
|0.03
|Варда Амр
|1
|0.03
|Хрисостому Андреас
|1
|0.03
Карточки
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малоне Дион
|10
|0
|Дюриш Михал
|8
|0
|Саллам Самир Бен
|8
|0
|Калцас Никос
|6
|1
|Губочан Томаш
|7
|0
|Сулейман Кулибали I
|7
|0
|Гастаньяга Йон
|6
|0
|Думбия Абубакар
|6
|0
|Грэдинару Рэзван
|5
|0
|Хараламбус Ангелис
|4
|0
|Экономидис Гиоргос
|4
|0
|Неофуту Андреас III
|4
|0
|Зелая Эмилио
|3
|0
|Эль-Алуши Мунир
|3
|0
|Меджиморец Винко
|3
|0
|Antonio Mico
|1
|1
|Цанакакис Манолис
|2
|0
|Гравенберх Данзел
|2
|0
|Хадьивасилис Иоаннис
|2
|0
|Rasheed Oreoluwa Yusuf
|2
|0
|Лукили Карим
|0
|1
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0
|Авраам Андреас
|1
|0
|Подставски Томаш
|1
|0
|Челюстка Томас
|1
|0
|Танди Симранджит
|1
|0
|Андронику Теодорос
|1
|0
|Шполярич Александер
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антониу Минас
|9
|0
|Иоанну Михалис
|7
|0
|Уорис Маджид
|5
|1
|Техера Серхио
|6
|0
|Сабо Эрик
|6
|0
|Коррейя Андерсон
|6
|0
|Варда Амр
|6
|0
|Байшиньу Марку
|5
|0
|Ароян Вараздат
|5
|0
|Артиматас Костакис
|5
|0
|Антониадес Мариос
|3
|1
|Амбарцумян Оганес
|4
|0
|Корреа Павлос
|4
|0
|Панчеон Джейсон
|3
|0
|Кику Франсишку
|3
|0
|Danil Paroutis
|3
|0
|Мраз Самуэл
|2
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|Христофи Димитрос
|1
|0
|Лория Гиорги
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Элдер Феррейра
|1
|0
|Герреро Мигель
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
|Sotiris Argyrou
|1
|0
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0
Результаты матчей
Кармиотисса
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Анортосис
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
9
6
Кармиотисса
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Анортосис
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
23
10
Волевые поражения
13
26
Кармиотисса
51.6%
48.4%
16 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (13)
33% (13)
33% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (12)
46% (18)
23% (9)
Анортосис
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
31% (12)
33% (13)
36% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (11)
44% (17)
28% (11)
Сухие победы
11
10
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
26
13
Волевые поражения
22
32
Голы по времени матча
Забито
20
25
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
23 Не забивали 26
1
5%
2
8%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
7
35%
7
28%
31-45
2
10%
4
16%
46-60
6
30%
5
20%
61-75
3
15%
3
12%
76-90
Пропущено
24
17
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
5
21%
1
6%
1-15
3
13%
3
18%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
5
21%
5
29%
29%
76-90
Забито
18
28
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
29 Не забивали 27
3
17%
4
14%
1-15
4
22%
3
11%
16-30
4
22%
4
14%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
5
28%
7
25%
76-90
Пропущено
28
24
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
4
14%
3
13%
1-15
5
18%
4
17%
16-30
2
7%
2
8%
31-45
6
21%
6
25%
46-60
4
14%
6
25%
61-75
7
25%
3
13%
76-90
Забито
38
53
20 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 17
13 Не забивали 14
4
11%
6
11%
1-15
5
13%
7
13%
16-30
11
29%
11
21%
31-45
2
5%
10
19%
46-60
8
21%
9
17%
61-75
8
21%
10
19%
76-90
Пропущено
52
41
23 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 24
19 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 26
9
17%
4
10%
1-15
8
15%
7
17%
16-30
6
12%
6
15%
31-45
9
17%
7
17%
46-60
8
15%
9
22%
61-75
12
23%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кармиотисса
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1
Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Эносис 2:1 Кармиотисса - Омония 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2 Кармиотисса - Эносис 1:1 Аполлон - Кармиотисса 3:4 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2
Анортосис
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1
Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Эносис - Анортосис 0:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис - Пафос 2:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1 Неа Саламина - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:0
Результаты матчей
Кармиотисса
Анортосис
Точный счет
1:2
5 раз 25%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 60%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
0
6 раз 32%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
4:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 58%
2
4 раза 21%
1
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
9 раз 45%
2
6 раз 30%
1
4 раза 20%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:2
7 раз 18%
0:0
5 раз 13%
1:0
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
0:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:2
5 раз 13%
0:0
4 раза 10%
1:0
4 раза 10%
1:1
4 раза 10%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 38%
1
14 раз 36%
2
8 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
15 раз 38%
2
10 раз 26%
1
8 раз 21%
4
3 раза 8%
3
2 раза 5%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кармиотисса
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
136
416
910
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
811
Больше Меньше
119
613
713
217
119
118
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2415
Больше Меньше
2415
1029
1623
237
633
138
435
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|21
|11
|3
|62 - 24
|74
|2.
|35
|19
|11
|5
|48 - 23
|68
|3.
|35
|19
|6
|10
|53 - 37
|63
|4.
|34
|19
|5
|10
|46 - 35
|62
|5.
|35
|16
|12
|7
|58 - 29
|60
|6.
|35
|15
|4
|16
|43 - 41
|49
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|39
|17
|9
|13
|51 - 44
|60
|2.
|39
|16
|7
|16
|49 - 53
|55
|3.
|38
|13
|9
|16
|34 - 39
|48
|4.
|39
|13
|8
|18
|37 - 54
|47
|5.
|39
|10
|8
|21
|31 - 55
|38
|6.
|39
|10
|7
|22
|40 - 51
|37
|7.
|39
|9
|6
|24
|37 - 73
|33
|8.
|39
|5
|13
|21
|28 - 59
|28
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|5
|1
|34 - 14
|41
|2.
|18
|11
|5
|2
|34 - 13
|38
|3.
|17
|11
|1
|5
|26 - 17
|34
|4.
|17
|9
|6
|2
|21 - 7
|33
|5.
|17
|10
|2
|5
|28 - 14
|32
|6.
|17
|9
|5
|3
|34 - 15
|32
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|9
|3
|7
|22 - 19
|30
|2.
|19
|9
|3
|7
|28 - 26
|30
|3.
|19
|8
|6
|5
|30 - 23
|30
|4.
|20
|7
|4
|9
|20 - 24
|25
|5.
|19
|7
|1
|11
|19 - 31
|22
|6.
|20
|6
|4
|10
|24 - 20
|22
|7.
|20
|4
|4
|12
|10 - 26
|16
|8.
|20
|2
|9
|9
|14 - 24
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|6
|1
|28 - 11
|36
|2.
|18
|10
|5
|3
|27 - 16
|35
|3.
|17
|8
|4
|5
|20 - 18
|28
|4.
|18
|7
|7
|4
|24 - 14
|28
|5.
|17
|7
|1
|9
|19 - 23
|22
|6.
|18
|5
|2
|11
|15 - 27
|17
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|9
|3
|8
|21 - 21
|30
|2.
|20
|7
|4
|9
|21 - 27
|25
|3.
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|4.
|19
|6
|4
|9
|17 - 30
|22
|5.
|19
|4
|6
|9
|12 - 20
|18
|6.
|19
|4
|3
|12
|16 - 31
|15
|7.
|19
|3
|4
|12
|14 - 35
|13
|8.
|20
|2
|5
|13
|18 - 42
|11
|Пафос
|Жайро
|18
|Аполлон
|Питтас Яннис
|17
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|16
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|13
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|11
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|13
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|13
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 9
|Анортосис
|Варда Амр
|11