Стадион: Де Кёйп. Главный судья: Ковач Иштван
1:1
Второй тайм: 69'
0'
17' Желтая карточкаКовачич Матео
24' Желтая карточкаПашалич Марио
1:0
34' ГолМален Дониэлл
38' Желтая карточкаДе Йонг Френки
1:1
55' ПенальтиКрамарич Андрей
63' Желтая карточкаБрозович Марсело
Ход матча
17'
24'
34'
1:0
38'
55'
1:1
63'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
192 Количество передач 217
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Симонс
Хави
21
Вида
Домагой
14
Перишич
Иван
10
Модрич
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Симонс ХавиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ботман СвенЗащитник
-
17 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
-
14 Перишич ИванЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ивушич ИвицаВратарь
-
19 Соса БорнаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Муса ПетарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Далич Златко
История личных встреч
Нидерланды
Хорватия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Нидерланды
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|3
|0.43
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.29
|Гакпо Коди
|2
|0.29
|Бергвейн Стевен
|2
|0.29
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.14
|Классен Дэви
|1
|0.14
|Вегхорст Ваут
|1
|0.14
|Мален Дониэлл
|1
|0.14
|Ланг Ноа
|1
|0.14
|Копмейнерс Тëн
|1
|0.14
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Янссен Винсент
|0
|0
|Бергёйс Стивен
|0
|0
|Де Йонг Френки
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Маласиа Тирелл
|0
|0
|Виффер Матс
|0
|0
Хорватия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модрич Лука
|2 (1)
|0.29
|Крамарич Андрей
|2 (2)
|0.29
|Майер Ловро
|1
|0.14
|Ловрен Деян
|1
|0.14
|Ливайя Марко
|1
|0.14
|Пашалич Марио
|1
|0.14
|Соса Борна
|1
|0.14
|Перишич Иван
|0
|0
|Петкович Бруно
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
Карточки
Нидерланды
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Френки
|2
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Аке Натан
|1
|0
|Вегхорст Ваут
|1
|0
|Янссен Винсент
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Гакпо Коди
|1
|0
|Копмейнерс Тëн
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
|Тейлор Кеннет
|1
|0
Хорватия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перишич Иван
|2
|0
|Брозович Марсело
|2
|0
|Вида Домагой
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
Результаты матчей
Нидерланды
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хорватия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
0
Нидерланды
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Хорватия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
8
3
Нидерланды
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Хорватия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
10
3
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
60%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
8
3
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
67%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
20%
76-90
Забито
14
8
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
7%
2
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
36%
1
13%
46-60
3
21%
3
38%
61-75
2
14%
2
25%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Нидерланды
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1
Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1 Нидерланды - Дания 4:2 Нидерланды - Норвегия 2:0 Черногория - Нидерланды 2:2 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Латвия - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Турция 6:1
Хорватия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0
Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7
Результаты матчей
Нидерланды
Хорватия
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Нидерланды
Хорватия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
24
15
15
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|6
|Косово
|Мурики Ведат
|5 (3)
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|5 (1)
|Словения
|Стоянович Петар
|4
|Швеция
|Кулушевски Деян
|4
|Армения
|Дашян Артак
|1 2
|Черногория
|Томашевич Зарко
|1 2
|Армения
|Амбарцумян Оганес
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нидерланды 1:1 Хорватия
Исход игры
Нидерланды
69.4% (127)
Ничья
15.8% (29)
Хорватия
14.8% (27)
Тотал 2.5
Больше
75.44% (86)
Меньше
24.56% (28)
Обе команды забьют
Да
80.7% (92)
Нет
19.3% (22)
Популярный счёт
2:1 Нидерланды
36.6% (67)
1:0 Нидерланды
8.7% (16)
2:2 Ничья
4.4% (8)
1:1 Ничья
3.8% (7)
1:2 Хорватия
2.7% (5)
2:0 Нидерланды
2.7% (5)
3:2 Нидерланды
1.1% (2)
3:1 Нидерланды
1.1% (2)
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