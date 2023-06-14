Аке после подачи со штрафного головой пробил в ближний левый угол, но вратарь спокойно играет в рамке, фиксируя снаряд в своих перчатках.

Да, все идет пока к тому, что счет в матче будет ничейный, друзья. По крайней мере, команды очень активно действуют, пытаясь забить мяч, который может стать победным.

Крамарич нанес удар по воротам соперника сейчас, но его выстрел пришелся в защитника, после чего мяч улетел за боковую линию. Мяч в игру не торопятся вводить хорваты.

Брозович сейчас правила нарушает. Снова свисток рефери в нашей встрече раздается. Получает по итогу эпизода карточку желтого цвета Брозович.

Вегхорст на поле появился. Симонс отправился отдыхать за пределы поля. Первая в нашей встреча замена только что состоялась.

Долго Брозович с рефери спорил после того, как он показал игроку сборной Хорватии карточку желтого цвета, но свои же футболисты успокоили хорватского бунтаря.

Аке снес в центре поля Пашалича. Едва он не получил карточку желтого цвета в свой пассив. Благо, все для него в этой ситуации обошлось.

МОМЕНТИЩЕ! Крамарич получил сейчас мяч от партнера, после чего нанес выстрел в дальний угол, но направил мяч рядом с правой "девяткой"!. Было очень опасно!

Могла Хорватия сравнять счет в матче, но промахнулась, хотя был прекрасный момент у балканцев сейчас. Крамаричу нужно использовать свои шансы лучше.

Снова у нас отошла игра на половину поля сборной Хорватии. "Оранжевые" смогли сместить вектор игры на половину поля соперника и сейчас активно его прессингуют.

Опасно сейчас на правом фланге с мячом работал Пашалич, который ушел от двух защитников Нидерландов, но прострелил и попал в спину третьему.

Хорватия сейчас заведена до предела. "Апельсины" буквально сместились на свою половину поля и обороняют то преимущество, которое добыли по ходу первого тайма.

И пенальти сейчас назначает рефери! Модрича роняют на газон в своей штрафной голландцы, после чего судья без колебаний указывает на "точку".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КРАМАРИЧ! 1:1! Сборная Хорватии сравнивает счет в нашем поединке! Дождался сейчас Крамарич, пока кипер дернется в сторону, в то время, как сам нанес выстрел по центру! Красивый удар игрока Хорватии, браво!

В центре поля сейчас де Йонг сбивает Модрича, но судья не фиксирует нарушения правил, что весьма странно. Нет, все-таки с запозданием все же звучит свисток рефери.

Стартовал в нашей встрече второй тайм. В перерыве без замен. Поехали!

С первых минут мяч под свой контроль смогли захватить футболисты сборной Нидерландов, которые уверенно перекатывают мяч с фланга на фланг.

Подходит постепенно к концу первый тайм нашего матча. Ведет коллектив "оранжевых" благодаря голу Малена во второй половине тайма.

Завтра, кстати говоря, Италия и Испания в этом же славно голландском городке свою игру проведут, и по результатам той встречи определится второй финалист Лиги А Лиги наций.

Желтую карточку Френки де Йонг получает от рефери за грубый фол в районе центрального круга. Много нарушений в первом тайме, и уже три "горчичника".

Дюмфрис получил сейчас повреждение при столкновении с соперником. Даже помощь потребовалась игроку миланского "Интера", но уже вернулся он на поле.

Пытается сборная Нидерландов раскачать своего соперника и забить второй мяч, но в обороне чуть ли не всем составом сейчас выстроилась балканская команда, не желая пропускать второй гол.

Модрич пока ничего не может придумать на поле. Не всегда Луке удается открыться и принять мяч от партнеров, а также с ними обыграться. Пространства сейчас у "шашечных" просто нет.

Никуда сами голландцы не торопятся. Задачу-минимум по ходу первого тайма они выполнили, и теперь с мячом отошли на свою половину поля.

Минуту рефери добавил, но она уже истекла. Свисток на перерыв прозвучал. Пока счет в матче - 1:0. Впереди сборная Нидерландов.

36' Бейло от Перишич сейчас досталось. Хотел было выбить вратарь мяч в центре поля, да получил смачный толчок от оппонента, после чего рухнул на газон.

35' Нельзя сказать, что логичный гол забивает сборная Нидерландов, ведь играли лучшие хорваты в первом тайме, но пропустили мяч, который снова заставит их двигаться.

33' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАЛЕН! 1:0!

Выходят вперед "оранжевые"! На левом фланге смог Симонс отдать пас на Виффера, тот выкатил на свободного Малена, который хлестким ударом в дальний угол сумел вывести свой коллектив вперед.

32' ОПАСНО! Первый по-настоящему голевой момент в матче! Копмейнерс получил мяч в чужой штрафной, нанес с левого края удар по воротам, но выше перекладины сферу он направил!

31' Снова угловой заработали гости. Крамарич после подачи с левого края пробил под перекладину, но намного выше цели послал снаряд. Хотя со стороны момент казался опасным.

30' Продолжают активно вести себя на трибунах болельщики, нам же показывают процент владения мячом. По этому показателю 53% против 47% в пользу Нидерландов. А ведь визуально этого преимущества не видно.

29' Модрич с правого края забросил мяч на дальнюю штангу, где до снаряда не смог допрыгнуть Иван Перишич. Голкипер выпрыгнул выше всех и сферу в перчатках зафиксировал.

28' Почти полчаса отыграли соперники на поле. Большое количество угловых подали уже оппоненты. Свой четвертый корнер и пятый в матче "шашечные" заработали после прострела Юрановича.

26' Более того, карточка желтого цвета была показана Луке Модричу, который начал с рефери спорить и обсуждать предыдущий эпизод, получив предупреждение.

25' Отбивается снова сборная Нидерландов после подачи углового. Далее в падении через себя пробил Пашалич, но попал по голове оппоненту. Мяч отскочил к игроку Хорватии, который после свистка переправил его в ворота. Мяч засчитан не будет.

24' Дюмфриса Крамарич на левом фланге затерзал, но защитник миланского "Интера" все же смог по позиции отработать в обороне, выбив мяч на угловой.

22' Снова игра у нас успокоилась. В центре поля контролирует сферу коллектив "оранжевых", который чувствует себя настоящим хозяином положения.

21' Начинают у нас страсти на поле разгораться. Виффер снова получает по ногам после коллективного отбора Хорватии. Очередной свисток рефери коллектив гостей воспринимает весьма неоднозначно.

20' Уф! Хави Симонс после заброса на левый край догнал мяч у лицевой линии и выполнил прострельный пас на ближнюю штангу - Ливакович проявил себя в рамке, сыграв на перехвате.

19' Вернулся к игре Виффер, которому даже медицинская помощь не потребовалась. Кстати говоря, Ковачич спорить с рефери не стал. Свой "горчичник" он воспринял, как должное.

18' Разыграли угловой сейчас не лучшим образом Хорваты. У нас же грубый фол в центре поля совершил Ковачич, который получил от рефери карточку желтого цвета. А досталось Вифферу.

17' Простреливал Перишич с левого края мяч в штрафную соперника, но попал в ногу защитнику, после чего сфера отправилась за пределы поля. Угловой заработала балканская команда.

16' Снова Хави Симонс в центре внимания. Мелкий фол с его стороны мы увидели. В итоге футболист сборной Нидерландов оказался лежащим на газоне и получил от рефери замечание.

15' Хави Симонс действовал неосторожно в центре поля. Разворачивался он к воротам и зарядил по лицу оппоненту. Это еще повезло, что судья не решился в этой ситуации желтую карточку показать.

14' Ливакович сейчас под жесткий прессинг попал. Пришлось срочно выбивать мяч за пределы поля вратарю сборной Хорватии, чтобы не допустить обострения ситуации у собственной рамки.

12' Хави Симонс простреливал мяч с левого края в штрафную соперника, но угодил в оппонента. По итогу мяч был выбит в аут, за пределы футбольного газона.

11' Неудачно угловой разыграли футболисты сборной Нидерландов, но мяч остался у "оранжевых", которые продолжают искать ключики к обороне соперника.

10' А тут Мален по правому краю пронесся к воротам соперника и выполнил подачу в чужую штрафную. Мяч по итогу попал в ногу защитнику и улетел за пределы поля. На угловой.

9' Пока присматриваются друг к другу оппоненты. Был на старте матча прорыв от Хорватии, но он ни к чему интересному не привел. Снова в оборону отошли голландцы.

8' Сегодня фактически полный стадион в Нидерландах мы видим. Оранжевое поле на трибунах, красота и яркость - вот главный символ фанатского движения голландской команды.

7' Пока Нидерланды толком с мячом не были. Но сейчас впервые перешли в наступлении центр поля, однако заброс с левого края в штрафную соперника был слишком авантюрным.

6' Оба наставника с первых минут на ногах. Подсказывают они своим подопечным, как именно им действовать на футбольном поле и как себя вести в прессинге.

4' А сейчас первый угловой сборная Хорватии разыграл. Подача на ближнюю штангу закончилась тем, что Ковачич не сумел удержать мяч в игре и упустил его за пределы поля.

3' В центре поля мяч перекатывают футболисты сборной Хорватии. От игрока к игроку стремительно ходит мяч. Пока без атак соперники обходятся.

2' Футболисты сборной Нидерландов вышли сегодня на газон в синих цветах, как игроки Хорватии предстали перед нами в бело-красных цветах с шашечкой расцветкой.