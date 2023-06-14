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Лига наций УЕФА
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Нидерланды
FIFA #6
1:1
Второй тайм: 69'
Хорватия
FIFA #7
0'
17' Желтая карточка
Ковачич Матео
24' Желтая карточка
Пашалич Марио
1:0
34' Гол
Мален Дониэлл
38' Желтая карточка
Де Йонг Френки
1:1
55' Пенальти
Крамарич Андрей
63' Желтая карточка
Брозович Марсело

Ход матча

17'
 
Ковачич Матео
24'
 
Пашалич Марио
34'
Мален Дониэлл
(Виффер Матс)
1:0
38'
Де Йонг Френки
 
55'
1:1
Крамарич Андрей
63'
 
Брозович Марсело
64'
Вегхорст Ваут
Симонс Хави
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 192 Количество передач 217
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 183
Нидерланды 69.4% (127)
X 15.8% (29)
Хорватия 14.8% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нидерланды
Ничья
Хорватия
4.95
3.70
6.10
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бейло
Юстин
22
Дюмфрис
Дензел
12
Гертрейда
Лютсхарел
4
Ван
Дейк
Виргил
5
Аке
Натан
6
Виффер
Матс
20
Копмейнерс
Тëн
21
Де
Йонг
Френки
18
Мален
Дониэлл
9
Гакпо
Коди
11
Симонс
Хави
1
Ливакович
Доминик
22
Юранович
Йосип
6
Шутало
Йосип
21
Вида
Домагой
14
Перишич
Иван
10
Модрич
Лука
11
Брозович
Марсело
8
Ковачич
Матео
15
Пашалич
Марио
9
Крамарич
Андрей
16
Иванушец
Лука
Нидерланды
4-3-3
Хорватия
4-3-3

История личных встреч

Нидерланды
Хорватия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 3 0.43
Дюмфрис Дензел 2 0.29
Гакпо Коди 2 0.29
Бергвейн Стевен 2 0.29
Ван Дейк Виргил 1 0.14
Классен Дэви 1 0.14
Вегхорст Ваут 1 0.14
Мален Дониэлл 1 0.14
Ланг Ноа 1 0.14
Копмейнерс Тëн 1 0.14
Блинд Дэйли 0 0
Янссен Винсент 0 0
Бергёйс Стивен 0 0
Де Йонг Френки 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Маласиа Тирелл 0 0
Виффер Матс 0 0
Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модрич Лука 2 (1) 0.29
Крамарич Андрей 2 (2) 0.29
Майер Ловро 1 0.14
Ловрен Деян 1 0.14
Ливайя Марко 1 0.14
Пашалич Марио 1 0.14
Соса Борна 1 0.14
Перишич Иван 0 0
Петкович Бруно 0 0
Влашич Никола 0 0

Карточки

Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Френки 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Инди Мартинс 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Аке Натан 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Янссен Винсент 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Гакпо Коди 1 0
Копмейнерс Тëн 1 0
Тезе Джордан 1 0
Тейлор Кеннет 1 0
Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перишич Иван 2 0
Брозович Марсело 2 0
Вида Домагой 1 0
Ловрен Деян 1 0
Ковачич Матео 1 0
Будимир Анте 1 0
Пашалич Марио 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Станишич Йосип 1 0

Результаты матчей

Нидерланды
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хорватия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
0
Нидерланды
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Хорватия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

8
3
Нидерланды
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Хорватия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

10
3

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
60%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
67%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
20%
76-90

Забито

14
8
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
7%
2
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
36%
1
13%
46-60
3
21%
3
38%
61-75
2
14%
2
25%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Нидерланды
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1
Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1 Нидерланды - Дания 4:2 Нидерланды - Норвегия 2:0 Черногория - Нидерланды 2:2 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Латвия - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Турция 6:1
Хорватия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0
Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7

Результаты матчей

Нидерланды
Хорватия

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Нидерланды
Хорватия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
4
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5
1/2 финала
Нидерланды
Хорватия
Испания
Италия
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 6 (1)
Сербия Митрович Александар 6
Косово Мурики Ведат 5 (3)
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Латвия Гутковский Владислав 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Словения Стоянович Петар 4
Швеция Кулушевски Деян 4
Армения Дашян Артак 1 2
Черногория Томашевич Зарко 1 2
Армения Амбарцумян Оганес 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    67'
    Аке снес в центре поля Пашалича. Едва он не получил карточку желтого цвета в свой пассив. Благо, все для него в этой ситуации обошлось.
  • 66'
    Долго Брозович с рефери спорил после того, как он показал игроку сборной Хорватии карточку желтого цвета, но свои же футболисты успокоили хорватского бунтаря. 
  • Замена
    65'
    Вегхорст на поле появился. Симонс отправился отдыхать за пределы поля. Первая в нашей встреча замена только что состоялась. 
  • Желтая карточка
    63'
    Брозович сейчас правила нарушает. Снова свисток рефери в нашей встрече раздается. Получает по итогу эпизода карточку желтого цвета Брозович.
  • 62'
    Крамарич нанес удар по воротам соперника сейчас, но его выстрел пришелся в защитника, после чего мяч улетел за боковую линию. Мяч в игру не торопятся вводить хорваты. 
  • 61'
    Да, все идет пока к тому, что счет в матче будет ничейный, друзья. По крайней мере, команды очень активно действуют, пытаясь забить мяч, который может стать победным. 
  • Фол, нарушение
    59'
    Аке после подачи со штрафного головой пробил в ближний левый угол, но вратарь спокойно играет в рамке, фиксируя снаряд в своих перчатках. 
  • Фол, нарушение
    58'
    В центре поля сейчас де Йонг сбивает Модрича, но судья не фиксирует нарушения правил, что весьма странно. Нет, все-таки с запозданием все же звучит свисток рефери.
  • Пенальти
    56'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КРАМАРИЧ! 1:1!
    Сборная Хорватии сравнивает счет в нашем поединке! Дождался сейчас Крамарич, пока кипер дернется в сторону, в то время, как сам нанес выстрел по центру! Красивый удар игрока Хорватии, браво!
  • Пенальти!
    55'
    И пенальти сейчас назначает рефери! Модрича роняют на газон в своей штрафной голландцы, после чего судья без колебаний указывает на "точку".
  • 54'
    Хорватия сейчас заведена до предела. "Апельсины" буквально сместились на свою половину поля и обороняют то преимущество, которое добыли по ходу первого тайма.
  • 53'
    Опасно сейчас на правом фланге с мячом работал Пашалич, который ушел от двух защитников Нидерландов, но прострелил и попал в спину третьему. 
  • 51'
    Снова у нас отошла игра на половину поля сборной Хорватии. "Оранжевые" смогли сместить вектор игры на половину поля соперника и сейчас активно его прессингуют.
  • 50'
    Могла Хорватия сравнять счет в матче, но промахнулась, хотя был прекрасный момент у балканцев сейчас. Крамаричу нужно использовать свои шансы лучше. 
  • Опасный момент
    49'
    МОМЕНТИЩЕ! Крамарич получил сейчас мяч от партнера, после чего нанес выстрел в дальний угол, но направил мяч рядом с правой "девяткой"!. Было очень опасно!
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    • 47'
      С первых минут мяч под свой контроль смогли захватить футболисты сборной Нидерландов, которые уверенно перекатывают мяч с фланга на фланг. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал в нашей встрече второй тайм. В перерыве без замен. Поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Минуту рефери добавил, но она уже истекла. Свисток на перерыв прозвучал. Пока счет в матче - 1:0. Впереди сборная Нидерландов.
    • 44'
      Никуда сами голландцы не торопятся. Задачу-минимум по ходу первого тайма они выполнили, и теперь с мячом отошли на свою половину поля.
    • 43'
      Модрич пока ничего не может придумать на поле. Не всегда Луке удается открыться и принять мяч от партнеров, а также с ними обыграться. Пространства сейчас у "шашечных" просто нет.
    • 42'
      Пытается сборная Нидерландов раскачать своего соперника и забить второй мяч, но в обороне чуть ли не всем составом сейчас выстроилась балканская команда, не желая пропускать второй гол.
    • Травма, повреждение
      41'
      Дюмфрис получил сейчас повреждение при столкновении с соперником. Даже помощь потребовалась игроку миланского "Интера", но уже вернулся он на поле.
    • Желтая карточка
      39'
      Желтую карточку Френки де Йонг получает от рефери за грубый фол в районе центрального круга. Много нарушений в первом тайме, и уже три "горчичника". 
    • 38'
      Завтра, кстати говоря, Италия и Испания в этом же славно голландском городке свою игру проведут, и по результатам той встречи определится второй финалист Лиги А Лиги наций. 
    • 37'
      Подходит постепенно к концу первый тайм нашего матча. Ведет коллектив "оранжевых" благодаря голу Малена во второй половине тайма. 
    • Фол, нарушение
      36'
      Бейло от Перишич сейчас досталось. Хотел было выбить вратарь мяч в центре поля, да получил смачный толчок от оппонента, после чего рухнул на газон.
    • 35'
      Нельзя сказать, что логичный гол забивает сборная Нидерландов, ведь играли лучшие хорваты в первом тайме, но пропустили мяч, который снова заставит их двигаться.
    • Описание гола
      33'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАЛЕН! 1:0!
      Выходят вперед "оранжевые"! На левом фланге смог Симонс отдать пас на Виффера, тот выкатил на свободного Малена, который хлестким ударом в дальний угол сумел вывести свой коллектив вперед.
    • Опасный момент
      32'
      ОПАСНО! Первый по-настоящему голевой момент в матче! Копмейнерс получил мяч в чужой штрафной, нанес с левого края удар по воротам, но выше перекладины сферу он направил!
    • Угловой
      31'
      Снова угловой заработали гости. Крамарич после подачи с левого края пробил под перекладину, но намного выше цели послал снаряд. Хотя со стороны момент казался опасным.
    • Анонс
      30'
      Продолжают активно вести себя на трибунах болельщики, нам же показывают процент владения мячом. По этому показателю 53% против 47% в пользу Нидерландов. А ведь визуально этого преимущества не видно.
    • 29'
      Модрич с правого края забросил мяч на дальнюю штангу, где до снаряда не смог допрыгнуть Иван Перишич. Голкипер выпрыгнул выше всех и сферу в перчатках зафиксировал.
    • Угловой
      28'
      Почти полчаса отыграли соперники на поле. Большое количество угловых подали уже оппоненты. Свой четвертый корнер и пятый в матче "шашечные" заработали после прострела Юрановича. 
    • Желтая карточка
      26'
      Более того, карточка желтого цвета была показана Луке Модричу, который начал с рефери спорить и обсуждать предыдущий эпизод, получив предупреждение. 
    • 25'
      Отбивается снова сборная Нидерландов после подачи углового. Далее в падении через себя пробил Пашалич, но попал по голове оппоненту. Мяч отскочил к игроку Хорватии, который после свистка переправил его в ворота. Мяч засчитан не будет.
    • Угловой
      24'
      Дюмфриса Крамарич на левом фланге затерзал, но защитник миланского "Интера" все же смог по позиции отработать в обороне, выбив мяч на угловой. 
    • 22'
      Снова игра у нас успокоилась. В центре поля контролирует сферу коллектив "оранжевых", который чувствует себя настоящим хозяином положения. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Начинают у нас страсти на поле разгораться. Виффер снова получает по ногам после коллективного отбора Хорватии. Очередной свисток рефери коллектив гостей воспринимает весьма неоднозначно.
    • 20'
      Уф! Хави Симонс после заброса на левый край догнал мяч у лицевой линии и выполнил прострельный пас на ближнюю штангу - Ливакович проявил себя в рамке, сыграв на перехвате. 
    • 19'
      Вернулся к игре Виффер, которому даже медицинская помощь не потребовалась. Кстати говоря, Ковачич спорить с рефери не стал. Свой "горчичник" он воспринял, как должное.
    • Желтая карточка
      18'
      Разыграли угловой сейчас не лучшим образом Хорваты. У нас же грубый фол в центре поля совершил Ковачич, который получил от рефери карточку желтого цвета. А досталось Вифферу. 
    • Угловой
      17'
      Простреливал Перишич с левого края мяч в штрафную соперника, но попал в ногу защитнику, после чего сфера отправилась за пределы поля. Угловой заработала балканская команда.
    • 16'
      Снова Хави Симонс в центре внимания. Мелкий фол с его стороны мы увидели. В итоге футболист сборной Нидерландов оказался лежащим на газоне и получил от рефери замечание.
    • Фол, нарушение
      15'
      Хави Симонс действовал неосторожно в центре поля. Разворачивался он к воротам и зарядил по лицу оппоненту. Это еще повезло, что судья не решился в этой ситуации желтую карточку показать.
    • 14'
      Ливакович сейчас под жесткий прессинг попал. Пришлось срочно выбивать мяч за пределы поля вратарю сборной Хорватии, чтобы не допустить обострения ситуации у собственной рамки.
    • 12'
      Хави Симонс простреливал мяч с левого края в штрафную соперника, но угодил в оппонента. По итогу мяч был выбит в аут, за пределы футбольного газона.
    • 11'
      Неудачно угловой разыграли футболисты сборной Нидерландов, но мяч остался у "оранжевых", которые продолжают искать ключики к обороне соперника.
    • Угловой
      10'
      А тут Мален по правому краю пронесся к воротам соперника и выполнил подачу в чужую штрафную. Мяч по итогу попал в ногу защитнику и улетел за пределы поля. На угловой. 
    • 9'
      Пока присматриваются друг к другу оппоненты. Был на старте матча прорыв от Хорватии, но он ни к чему интересному не привел. Снова в оборону отошли голландцы.
    • 8'
      Сегодня фактически полный стадион в Нидерландах мы видим. Оранжевое поле на трибунах, красота и яркость - вот главный символ фанатского движения голландской команды.
    • 7'
      Пока Нидерланды толком с мячом не были. Но сейчас впервые перешли в наступлении центр поля, однако заброс с левого края в штрафную соперника был слишком авантюрным.
    • 6'
      Оба наставника с первых минут на ногах. Подсказывают они своим подопечным, как именно им действовать на футбольном поле и как себя вести в прессинге.
    • Угловой
      4'
      А сейчас первый угловой сборная Хорватии разыграл. Подача на ближнюю штангу закончилась тем, что Ковачич не сумел удержать мяч в игре и упустил его за пределы поля.
    • 3'
      В центре поля мяч перекатывают футболисты сборной Хорватии. От игрока к игроку стремительно ходит мяч. Пока без атак соперники обходятся. 
    • 2'
      Футболисты сборной Нидерландов вышли сегодня на газон в синих цветах, как игроки Хорватии предстали перед нами в бело-красных цветах с шашечкой расцветкой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал первый тайм нашего матча в Нидерландах! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нидерланды 1:1 Хорватия

    Исход игры
    Нидерланды
    69.4% (127)
    Ничья
    15.8% (29)
    Хорватия
    14.8% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.44% (86)
    Меньше
    24.56% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    80.7% (92)
    Нет
    19.3% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Нидерланды
    36.6% (67)
    1:0 Нидерланды
    8.7% (16)
    2:2 Ничья
    4.4% (8)
    1:1 Ничья
    3.8% (7)
    1:2 Хорватия
    2.7% (5)
    2:0 Нидерланды
    2.7% (5)
    3:2 Нидерланды
    1.1% (2)
    3:1 Нидерланды
    1.1% (2)
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