Стадион: Де Кёйп.
Позже
История личных встреч
Нидерланды
Хорватия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Результаты последних матчей
Нидерланды
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1
Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1 Нидерланды - Дания 4:2 Нидерланды - Норвегия 2:0 Черногория - Нидерланды 2:2 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Латвия - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Турция 6:1
Хорватия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0
Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7
Прогнозы на матч Нидерланды - Хорватия
Исход игры
Нидерланды
75% (48)
Ничья
15.6% (10)
Хорватия
9.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
83.33% (50)
Меньше
16.67% (10)
Обе команды забьют
Да
85% (51)
Нет
15% (9)
Популярный счёт
2:1 Нидерланды
54.7% (35)
2:2 Ничья
10.9% (7)
1:0 Нидерланды
7.8% (5)
1:2 Хорватия
6.3% (4)
2:0 Нидерланды
4.7% (3)
1:1 Ничья
3.1% (2)
3:1 Нидерланды
3.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!