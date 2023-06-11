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  3. Лига наций УЕФА: Плей-офф: 1/2 финала
Стадион: .
Нидерланды
FIFA #6
 
Позже
Хорватия
FIFA #7
Прогнозы 64
Нидерланды 75% (48)
X 15.6% (10)
Хорватия 9.4% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нидерланды
Ничья
Хорватия
4.15
3.55
4.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Нидерланды
Хорватия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Результаты последних матчей

Нидерланды
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1
Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1 Нидерланды - Дания 4:2 Нидерланды - Норвегия 2:0 Черногория - Нидерланды 2:2 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Латвия - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Турция 6:1
Хорватия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0
Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нидерланды - Хорватия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 июня 2023, осталось 2 дня 13 часов 21 минуту.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 64
    Нидерланды 75% (48)
    X 15.6% (10)
    Хорватия 9.4% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нидерланды
    Ничья
    Хорватия
    4.15
    3.55
    4.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Нидерланды - Хорватия онлайн

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    Прогнозы на матч Нидерланды - Хорватия

    Исход игры
    Нидерланды
    75% (48)
    Ничья
    15.6% (10)
    Хорватия
    9.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.33% (50)
    Меньше
    16.67% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    85% (51)
    Нет
    15% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Нидерланды
    54.7% (35)
    2:2 Ничья
    10.9% (7)
    1:0 Нидерланды
    7.8% (5)
    1:2 Хорватия
    6.3% (4)
    2:0 Нидерланды
    4.7% (3)
    1:1 Ничья
    3.1% (2)
    3:1 Нидерланды
    3.1% (2)
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    Нидерланды
    Хорватия
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