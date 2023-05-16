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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Гронинген
2:3
Конец матча
Аякс
0'
9' Желтая карточка
Пепи Рикардо
0:1
18' Пенальти
Тадич Душан
1:1
38' Гол
Крюгер Флориан
1:2
68' Гол
Бробби Брайан
72' Желтая карточка
Соренсен Мадс Бек
1:3
81' Гол
Тимбер Юрриен
2:3
87' Гол
Дуарте Ларос
90' Желтая карточка
Мусампа Норден
90'+4

Ход матча

9'
Пепи Рикардо
 
18'
0:1
Тадич Душан
25'
Крюгер Флориан
Пепи Рикардо
 
38'
Крюгер Флориан
1:1
68'
1:2
Бробби Брайан
(Кудус Мохаммед)
69'
 
Классен Дэви
Вейндал Оуэн
72'
Соренсен Мадс Бек
 
79'
Ирандуст Далехо
Антман Оливер
 
81'
1:3
Тимбер Юрриен
(Тадич Душан)
86'
 
Годс Мика
Бробби Брайан
87'
Дуарте Ларос
(Суслов Томаш)
2:3
90'
Мусампа Норден
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 10
  • 4 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 297 Количество передач 629
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Леувенбург
Петер
39
Jorg
Schreuders
12
Балкер
Радинио
29
Соренсен
Мадс
Бек
24
Мусампа
Норден
7
Суслов
Томаш
6
Дуарте
Ларос
21
Антман
Оливер
8
Хове
Йохан
18
Дубвик
Исак
9
Пепи
Рикардо
12
Рульи
Херонимо
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юрриен
57
Хато
Йоррель
5
Вейндал
Оуэн
4
Альварес
Эдсон
8
Тейлор
Кеннет
20
Кудус
Мохаммед
7
Бергвейн
Стевен
10
Тадич
Душан
9
Бробби
Брайан
Гронинген
4-2-3-1
Аякс
4-2-3-1

История личных встреч

Гронинген
Аякс

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

24 матча

4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Второй тайм

4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы

32 матча

15.6%
12.5%
71.9%
5 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

12.5%
34.4%
53.1%
4 победы 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

12.5%
15.6%
71.9%
4 победы 5 ничьих 23 победы

История матчей

Э
6:1
Э
1:3
Э
3:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
3:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:2
К
0:3
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
2:2
Э
3:0
ТМС
1:1
Э
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

0.94
0.31

Среднее время на гол

96
288

Всего голов

39
22

Голов в среднем за матч

2.44
1.38

Среднее время на гол

36
65

Всего голов

54
27

Голов в среднем за матч

1.69
0.84

Тотал матчей

2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

53
106

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 12 (1) 0.38
Крюгер Флориан 4 0.13
Нгонж Сириль 3 0.09
Хове Йохан 2 0.06
Дуарте Ларос 2 0.06
Антман Оливер 2 0.06
Ларсен Йорген 1 0.03
Суслов Томаш 1 0.03
Пелюпесси Йоей 1 0.03
Ван Гелдерен Лиам 1 0.03
Балкер Радинио 1 0.03
Ирандуст Далехо 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Мусампа Норден 0 0
Дубвик Исак 0 0
Касанвирджо Нерайшо 0 0
Блокзайл Тиймен 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 12 0.38
Бергвейн Стевен 11 0.34
Кудус Мохаммед 11 0.34
Тадич Душан 10 (4) 0.31
Бергёйс Стивен 9 (1) 0.28
Тейлор Кеннет 8 0.25
Классен Дэви 7 0.22
Альварес Эдсон 3 0.09
Ренсх Девайн 3 0.09
Санчес Хорхе 2 0.06
Тимбер Юрриен 2 0.06
Лукка Лоренцо 2 0.06
Угелумба Кэлвин 1 0.03
Антони 1 0.03
Консейсау Франсишку 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Вейндал Оуэн 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 5 1
Суслов Томаш 6 0
Дубвик Исак 4 1
Ван Гелдерен Лиам 4 0
Luciano Valente 4 0
Балкер Радинио 2 1
Пепи Рикардо 3 0
Халуш Матей 2 0
Соренсен Мадс Бек 2 0
Сверко Марин 2 0
Касанвирджо Нерайшо 2 0
Каллей Яхья 2 0
Дуарте Ларос 0 1
Пелюпесси Йоей 1 0
Веррипс Михаэл 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Хове Йохан 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Крюгер Флориан 1 0
Мусампа Норден 1 0
Thom van Bergen 1 0
Jorg Schreuders 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 10 0
Бергёйс Стивен 4 0
Тейлор Кеннет 4 0
Ренсх Девайн 2 1
Тадич Душан 3 0
Классен Дэви 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Тимбер Юрриен 3 0
Консейсау Франсишку 3 0
Гриллич Флориан 2 0
Вейндал Оуэн 2 0
Блинд Дэйли 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Кудус Мохаммед 1 0
Бробби Брайан 1 0
Лукка Лоренцо 1 0
Хато Йоррель 1 0

Результаты матчей

Гронинген
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Аякс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

3
11

Волевые поражения

12
6
Гронинген
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Аякс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

33
5

Волевые поражения

3
41
Гронинген
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (10)
53% (17)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)
Аякс
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

36
16

Волевые поражения

15
47

Голы по времени матча

Забито

19
38
12 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
22 Не забивали 18
4
21%
5
13%
1-15
0
0%
8
21%
16-30
8
42%
7
18%
31-45
1
5%
5
13%
46-60
2
11%
7
18%
61-75
4
21%
6
16%
76-90

Пропущено

30
21
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
4
13%
3
14%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
6
20%
7
33%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
12
40%
6
29%
76-90

Забито

11
44
4 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 24
5 Забивали первыми 10
22 Не забивали 18
2
18%
6
14%
1-15
0
0%
7
16%
16-30
2
18%
7
16%
31-45
1
9%
8
18%
46-60
5
45%
6
14%
61-75
1
9%
10
23%
76-90

Пропущено

35
13
10 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
4
11%
2
15%
1-15
4
11%
3
23%
16-30
2
6%
0
0%
31-45
5
14%
4
31%
46-60
7
20%
1
8%
61-75
13
37%
3
23%
76-90

Забито

30
82
16 В 1-м тайме 40
14 Во 2-м тайме 42
11 Забивали первыми 20
12 Не забивали 4
6
20%
11
13%
1-15
0
0%
15
18%
16-30
10
33%
14
17%
31-45
2
7%
13
16%
46-60
7
23%
13
16%
61-75
5
17%
16
20%
76-90

Пропущено

65
34
24 В 1-м тайме 16
41 Во 2-м тайме 18
20 Пропускали первыми 9
29 Не пропускали 21
8
12%
5
15%
1-15
8
12%
4
12%
16-30
8
12%
7
21%
31-45
5
8%
7
21%
46-60
11
17%
2
6%
61-75
25
38%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Гронинген 2:1 Гронинген - Утрехт 1:2
Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Арминия - Гронинген 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Гронинген - Эммен 1:1 ПСВ - Гронинген 6:0 Гронинген - Твенте 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Гронинген - Спакенбург 2:3 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Гронинген - Алмере Сити 0:2
Аякс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1
Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 1:2 Унион Берлин - Аякс 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 Аякс - Валвейк 3:1 Твенте - Аякс 0:1 Камбюр - Аякс 0:5 Эксельсиор - Аякс 1:4 Аякс - Волендам 1:1

Результаты матчей

Гронинген
Аякс

Точный счет

2:3
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
4 раза 25%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
1
4 раза 25%
4
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
6:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
2:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
6:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 44%
0
11 раз 34%
2
5 раз 16%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
8 раз 25%
4
7 раз 22%
3
5 раз 16%
0
4 раза 13%
2
4 раза 13%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гронинген
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
2
6
10
1.5
10
6
2
14
2.5
8
8
1
15
3.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
14
2
1
15
1.5
10
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
28
4
7
25
1.5
20
12
2
30
2.5
16
16
1
31
3.5
11
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 32 24 7 1 78 - 28 79
2.
ПСВ
 32 22 5 5 84 - 36 71
3.
Аякс
 32 19 9 4 82 - 34 66
4.
АЗ Алкмаар
 32 19 7 6 64 - 33 64
5.
Твенте
 32 16 10 6 58 - 26 58
6.
Спарта Роттердам
 32 15 8 9 51 - 36 53
7.
Утрехт
 32 14 9 9 51 - 45 51
8.
Херенвен
 32 11 9 12 39 - 47 42
9.
Валвейк
 32 11 8 13 50 - 55 41
10.
НЕК Неймеген
 32 8 14 10 41 - 41 38
11.
Гоу Эхед Иглс
 32 9 10 13 43 - 54 37
12.
Фортуна Ситтард
 32 10 5 17 38 - 58 35
13.
Витесс
 32 8 10 14 38 - 50 34
14.
Волендам
 32 9 6 17 39 - 66 33
15.
Эксельсиор
 32 8 5 19 27 - 68 29
16.
Эммен
 32 6 10 16 30 - 59 28
17.
Гронинген
 32 4 6 22 31 - 64 18
18.
Камбюр
 32 4 4 24 21 - 65 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 16 14 1 1 51 - 11 43
2.
Твенте
 16 12 4 0 43 - 10 40
3.
Фейеноорд
 16 12 4 0 37 - 9 40
4.
АЗ Алкмаар
 16 9 5 2 35 - 18 32
5.
Аякс
 16 9 5 2 44 - 13 32
6.
Валвейк
 16 9 3 4 34 - 21 30
7.
Спарта Роттердам
 16 9 2 5 28 - 17 29
8.
Утрехт
 16 7 5 4 17 - 13 26
9.
Волендам
 16 8 1 7 26 - 30 25
10.
Гоу Эхед Иглс
 16 6 6 4 25 - 23 24
11.
Эксельсиор
 16 7 2 7 19 - 26 23
12.
Фортуна Ситтард
 16 5 3 8 20 - 27 18
13.
Херенвен
 16 5 3 8 19 - 26 18
14.
Витесс
 16 4 6 6 18 - 25 18
15.
НЕК Неймеген
 16 3 9 4 28 - 25 18
16.
Эммен
 16 3 9 4 15 - 20 18
17.
Гронинген
 16 3 3 10 20 - 29 12
18.
Камбюр
 16 2 0 14 10 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 16 12 3 1 41 - 19 39
2.
Аякс
 16 10 4 2 38 - 21 34
3.
АЗ Алкмаар
 16 10 2 4 29 - 15 32
4.
ПСВ
 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Утрехт
 16 7 4 5 34 - 32 25
6.
Спарта Роттердам
 16 6 6 4 23 - 19 24
7.
Херенвен
 16 6 6 4 20 - 21 24
8.
НЕК Неймеген
 16 5 5 6 13 - 16 20
9.
Твенте
 16 4 6 6 15 - 16 18
10.
Фортуна Ситтард
 16 5 2 9 18 - 31 17
11.
Витесс
 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Гоу Эхед Иглс
 16 3 4 9 18 - 31 13
13.
Валвейк
 16 2 5 9 16 - 34 11
14.
Камбюр
 16 2 4 10 11 - 32 10
15.
Эммен
 16 3 1 12 15 - 39 10
16.
Волендам
 16 1 5 10 13 - 36 8
17.
Гронинген
 16 1 3 12 11 - 35 6
18.
Эксельсиор
 16 1 3 12 8 - 42 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 17 (4)
ПСВ Симонс Хави 16 (8)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Твенте Проппер Робин 10
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 92'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Аякс
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 90'
    Контроль мяча: Гронинген: 31%, Аякс: 69%.
  • 89'
    Рульи Херонимо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 88'
    Гронинген пытается что-то создать.
  • 87'
    Отличная индивидуальная работа от Дуарте Ларос, гол забит с изяществом.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Команда Аякс играла лучше в этом тайме.
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Гронинген: 27%, Аякс: 73%.
    • 50'
      Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Угловой
      50'
      Дуарте Ларос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Хорошую попытку сделал Антман Оливер. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Фол, нарушение
      49'
      Тейлор Кеннет из команды Аякс фолит на Томаш Суслов, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 49'
      Гронинген начинает контратаку
    • 48'
      Аякс контролирует мяч.
    • 48'
      Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 47'
      Тейлор Кеннет не смог попасть в створ ударом издали
    • 47'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • Угловой
      46'
      Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Аякс контролирует мяч.
    • 45'
      Оооо... вот это был удар! Кудус Мохаммед должен был забить с этой позиции.
    • 45'
      Хорошую попытку сделал Кудус Мохаммед. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 45'
      Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Контроль мяча: Гронинген: 27%, Аякс: 73%.
    • 45'
      Тадич Душан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      45'
      Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Jorg Schreuders ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Тимбер Юрриен из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Хове Йохан
    • 43'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 42'
      Аякс контролирует мяч.
    • 42'
      Хове Йохан пробует нанести удар издали, но Херонимо Рульи держит все под контролем
    • 42'
      Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Соренсен Мадс Бек ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 40'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 40'
      Матч возобновлен
    • 40'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 40'
      Контроль мяча: Гронинген: 30%, Аякс: 70%.
    • 39'
      Аякс контролирует мяч.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Крюгер Флориан забивает ударом с правой ноги!
    • 38'
      Дубвик Исак нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Крюгер Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Гронинген начинает контратаку
    • 38'
      Кудус Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 38'
      Антман Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 37'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 37'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 36'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Соренсен Мадс Бек ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Аякс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      36'
      Судья сигнализирует, что Дуарте Ларос из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Альварес Эдсон
    • 36'
      Дуарте Ларос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Аякс контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Гронинген: 31%, Аякс: 69%.
    • 35'
      Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Вейндал Оуэн из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Jorg Schreuders
    • 34'
      Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      33'
      Тадич Душан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Мусампа Норден ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 33'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Гронинген контролирует мяч.
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 32'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 31'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 31'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Балкер Радинио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Аякс начинает контратаку
    • 30'
      Контроль мяча: Гронинген: 34%, Аякс: 66%.
    • 30'
      Аякс контролирует мяч.
    • Офсайд
      29'
      Антман Оливер из команды Гронинген в офсайде
    • Угловой
      29'
      Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 29'
      Балкер Радинио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Аякс контролирует мяч.
    • 27'
      Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Аякс контролирует мяч.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 25'
      Рикардо Пепи получил травму и заменен. Крюгер Флориан выходит на поле.
    • 25'
      Контроль мяча: Гронинген: 34%, Аякс: 66%.
    • 25'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 24'
      Аякс контролирует мяч.
    • 23'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      23'
      Ох, нехорошо это выглядит. Рикардо Пепи получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      22'
      Рикардо Пепи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 21'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 21'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Леувенбург Петер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Аякс контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Гронинген: 33%, Аякс: 67%.
    • Офсайд
      20'
      Бробби Брайан из команды Аякс в офсайде
    • 19'
      Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О О Л - Тадич Душан из команды Аякс забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Петер Леувенбург прыгнул не в ту сторону.
    • Фол, нарушение
      18'
      ПЕНАЛЬТИ - Дуарте Ларос из команды Гронинген привез своей команде пенальти за опасную игру против Вейндал Оуэн.
    • 17'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 16'
      Кудус Мохаммед не смог попасть в створ ударом издали
    • 16'
      Аякс контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Гронинген: 40%, Аякс: 60%.
    • 15'
      Матч возобновлен
    • 15'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Тадич Душан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Jorg Schreuders
    • Угловой
      11'
      Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Бергвейн Стевен нанес удар головой, но Петер Леувенбург спокойно отбил мяч.
    • 10'
      Гронинген контролирует мяч.
    • Свисток
      10'
      Матч приостановлен
    • Свисток
      10'
      Матч прерван
    • 10'
      Матч приостановлен из-за петард на поле
    • 10'
      Контроль мяча: Гронинген: 31%, Аякс: 69%.
    • Первый тайм начался
      9'
      Судья начинает матч
    • Желтая карточка
      9'
      Рикардо Пепи получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Рикардо Пепи из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Тимбер Юрриен
    • 9'
      Аякс контролирует мяч.
    • 9'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Jorg Schreuders ошибается в защите.
    • 9'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 8'
      Хорошую попытку сделал Бробби Брайан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 8'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 8'
      Аякс контролирует мяч.
    • 8'
      Аякс контролирует мяч.
    • 8'
      Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Гронинген контролирует мяч.
    • 8'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 7'
      Соренсен Мадс Бек из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      7'
      Тадич Душан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Матч возобновлен
    • Первый тайм начался
      7'
      Судья начинает матч
    • Свисток
      7'
      Матч прерван
    • 7'
      Матч приостановлен из-за петард на поле
    • 6'
      Мусампа Норден ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Девайн Ренш создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 6'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Аякс контролирует мяч.
    • 5'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Гронинген: 50%, Аякс: 50%.
    • Офсайд
      4'
      Бробби Брайан из команды Аякс в офсайде
    • 4'
      Аякс контролирует мяч.
    • 3'
      Аякс контролирует мяч.
    • 3'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Гронинген контролирует мяч.
    • 2'
      Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Рикардо Пепи выиграл воздушное противоборство у Альварес Эдсон.
    • Офсайд
      2'
      Бробби Брайан из команды Аякс в офсайде
    • 1'
      Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 1'
      Тимбер Юрриен выиграл воздушное противоборство у Рикардо Пепи.
    • 1'
      Гронинген контролирует мяч.
    • 1'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Гронинген начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Euroborg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Гронинген 2:3 Аякс онлайн

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