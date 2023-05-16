Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Томаш Суслов нанес удар, но тот был заблокирован.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Томаш Суслов нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

50' Команда Аякс играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Дуарте Ларос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Хорошую попытку сделал Антман Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Тейлор Кеннет из команды Аякс фолит на Томаш Суслов, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

48' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Гронинген

47' Тейлор Кеннет не смог попасть в створ ударом издали

47' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Оооо... вот это был удар! Кудус Мохаммед должен был забить с этой позиции.

45' Хорошую попытку сделал Кудус Мохаммед . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Хове Йохан пробует нанести удар издали, но Херонимо Рульи держит все под контролем

42' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Матч возобновится спорным мячом

40' Матч возобновлен

40' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

38' Г О О О О Л - Крюгер Флориан забивает ударом с правой ноги!

38' Крюгер Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Удар от ворот произведет Аякс

38' Антман Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Аякс

34' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

33' Тадич Душан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Гронинген

25' Рикардо Пепи получил травму и заменен. Крюгер Флориан выходит на поле.

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Рикардо Пепи получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Рикардо Пепи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Г О О О О О Л - Тадич Душан из команды Аякс забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Петер Леувенбург прыгнул не в ту сторону.

16' Удар от ворот произведет Гронинген

16' Кудус Мохаммед не смог попасть в створ ударом издали

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Бергвейн Стевен нанес удар головой, но Петер Леувенбург спокойно отбил мяч.

10' Матч приостановлен

10' Матч прерван

10' Матч приостановлен из-за петард на поле

9' Судья начинает матч

9' Рикардо Пепи получил желтую карточку от судьи

9' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Гронинген

8' Хорошую попытку сделал Бробби Брайан . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Тадич Душан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Матч возобновлен

7' Судья начинает матч

7' Матч прерван

7' Матч приостановлен из-за петард на поле

6' Девайн Ренш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Рикардо Пепи выиграл воздушное противоборство у Альварес Эдсон

1' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Тимбер Юрриен выиграл воздушное противоборство у Рикардо Пепи.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Гронинген начинает с центра поля