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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес
0:1
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
22' Желтая карточка
Бюк Стипе
0:1
23' Гол
Micael
27' Желтая карточка
Санчес Илье
64' Желтая карточка
Кларк Стив
76' Желтая карточка
Artur Moraes III
79' Красная карточка
Опоку Квадво
89' Желтая карточка
Паласиос Диего
90' Желтая карточка
Святченко Эрик
90' Желтая карточка
Бэрд Кори
90' Желтая карточка
Стирс Дэниэл
90'+6
77
Маккарти
Джон
2
Мальдонадо
Дениль
3
Мурильо
Хесус
14
Кьеллини
Джорджо
24
Холлингсхед
Райан
18
Дуэньяс
Эрик
6
Санчес
Илье
12
Паласиос
Диего
19
Богуш
Матеуш
10
Вела
Карлос
7
Бюк
Стипе
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Micael
5
Стирс
Дэниэл
6
Artur
Moraes
III
16
Эррера
Эктор
27
Luis
Caicedo
III
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
21
Nelson
Quinones
Лос-Анджелес
4-3-3
Хьюстон Динамо
4-3-3

История личных встреч

Лос-Анджелес
Хьюстон Динамо

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

М
4:0
М
3:1
М
2:1
М
1:1
М
1:1
М
2:1
М
3:3
М
3:1
М
1:3
М
4:2
ОК
3:3
М
2:2

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Среднее время на гол

33
54

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

2.17
1.5

Среднее время на гол

41
60

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

2.42
1.58

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

37
56

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 10 (1) 0.67
Вела Карлос 4 (3) 0.27
Опоку Квадво 2 0.13
Бюк Стипе 2 0.13
Тильман Тимоти 2 0.13
Кьеллини Джорджо 1 0.07
Холлингсхед Райан 1 0.07
Богуш Матеуш 1 (1) 0.07
Сифуэнтес Хосе 0 0
Санчес Илье 0 0
Паленсия Серги 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 7 (5) 0.41
Эррера Эктор 3 0.18
Бэрд Кори 2 0.12
Стирс Дэниэл 1 0.06
Карраскилья Адальберто 1 0.06
Ivan Franco 1 0.06
Micael 1 0.06
Эскобар Франко 1 0.06
Шмитт Тейт 1 0.06
Nelson Quinones 1 0.06
Thor Ulfarsson 1 0.06
Дорси Гриффин 0 0
Алию Ибрахим 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Диего 4 0
Санчес Илье 3 0
Холлингсхед Райан 3 0
Мальдонадо Дениль 3 0
Мурильо Хесус 3 0
Сифуэнтес Хосе 3 0
Акоста Келлин 2 0
Лонг Аарон 2 0
Тильман Тимоти 2 0
Опоку Квадво 0 1
Буанга Денис 1 0
Паленсия Серги 1 0
Богуш Матеуш 1 0
Крисостомо Даниэль 1 0
Дуэньяс Эрик 1 0
Бюк Стипе 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Эктор 2 2
Эскобар Франко 5 0
Кларк Стив 4 0
Карраскилья Адальберто 4 0
Artur Moraes III 4 0
Nelson Quinones 2 1
Micael 3 0
Luis Caicedo III 3 0
Бартлоу Итан 3 0
Басси Амине 1 1
Ivan Franco 2 0
Бэрд Кори 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Святченко Эрик 1 0
Стирс Дэниэл 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Шмитт Тейт 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Хьюстон Динамо
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
6
Лос-Анджелес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Хьюстон Динамо
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

7
13
Лос-Анджелес
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Хьюстон Динамо
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

10
1

Волевые поражения

8
19

Голы по времени матча

Забито

15
7
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
4
27%
1
14%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
4
27%
1
14%
76-90

Пропущено

6
19
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
4
21%
1-15
2
33%
2
11%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
1
17%
6
32%
46-60
2
33%
2
11%
61-75
1
17%
4
21%
76-90

Забито

8
13
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
1
13%
1
8%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
2
25%
5
38%
61-75
1
13%
3
23%
76-90

Пропущено

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
50%
76-90

Забито

23
20
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
5
22%
2
10%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
3
13%
4
20%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
4
17%
6
30%
61-75
5
22%
4
20%
76-90

Пропущено

15
21
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
2
13%
4
19%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
2
13%
6
29%
46-60
3
20%
2
10%
61-75
4
27%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Леон 0:1 Леон - Лос-Анджелес 2:1
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Монтерей Бей - Лос-Анджелес 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2
Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Тампа Бэй - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Хьюстон Динамо

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
4
4
3
5
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
3
2
5
1.5
1
8
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
5
7
8
1.5
5
12
5
10
2.5
2
15
1
14
3.5
1
16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 9 2 5 33 - 17 29
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 18 8 4 6 24 - 17 28
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 7 5 3 23 - 15 26
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 7 5 5 21 - 20 26
5.
Даллас
 Заявка 18 7 5 6 21 - 19 26
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 7 3 7 20 - 21 24
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 5 7 5 27 - 21 22
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 5 5 7 20 - 24 20
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
10.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 5 5 7 18 - 27 20
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 18 5 5 8 20 - 25 20
12.
Остин
 Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 3 4 9 14 - 27 13
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 17 12 4 1 27 - 16 40
2.
Нэшвилл
 Заявка 17 9 5 3 25 - 12 32
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 9 3 5 28 - 17 30
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 8 6 3 28 - 21 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 7 7 4 35 - 29 28
6.
Коламбус Кру
 Заявка 17 8 3 6 35 - 25 27
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 5 4 22 - 17 26
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 18 6 5 7 25 - 24 23
9.
ФК Монреаль
 Заявка 17 7 1 9 19 - 27 22
10.
Шарлотт
 Заявка 18 6 4 8 25 - 33 22
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Торонто
 Заявка 18 3 10 5 17 - 21 19
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 4 6 7 17 - 22 18
14.
Чикаго Файр
 Заявка 17 3 8 6 22 - 27 17
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 6 2 0 13 - 5 20
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 6 1 1 13 - 2 19
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 6 1 2 23 - 7 19
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
10.
Остин
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 9 0 0 16 - 5 27
2.
Коламбус Кру
 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 6 2 1 22 - 11 20
5.
Нэшвилл
 Заявка 9 6 2 1 16 - 5 20
6.
ФК Монреаль
 Заявка 7 6 0 1 14 - 3 18
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 5 3 0 18 - 7 18
8.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 3 3 2 7 - 8 12
12.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
13.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
14.
Шарлотт
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
6.
Даллас
 Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Остин
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 15 6
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 1 3 5 5 - 16 6
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
14.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
2.
Цинциннати
 Заявка 8 3 4 1 11 - 11 13
3.
Нэшвилл
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
7.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 12 - 18 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
9.
Коламбус Кру
 Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
12.
Торонто
 Заявка 8 0 4 4 6 - 12 4
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 0 4 5 5 - 11 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 10 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      27'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Санчес Илье получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Micael бьет в цель!
    • Желтая карточка
      22'
      Stipe Biuk получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лос-Анджелес 0:1 Хьюстон Динамо онлайн

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