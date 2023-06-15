Тур: 1. Стадион: BMO Stadium.
0:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаБюк Стипе
0:1
23' ГолMicael
27' Желтая карточкаСанчес Илье
64' Желтая карточкаКларк Стив
76' Желтая карточкаArtur Moraes III
79' Красная карточкаОпоку Квадво
89' Желтая карточкаПаласиос Диего
90' Желтая карточкаСвятченко Эрик
90' Желтая карточкаБэрд Кори
90' Желтая карточкаСтирс Дэниэл
90'+6
Ход матча
22'
23'
0:1
27'
53'
64'
76'
79'
89'
90'
90'
90'
18
Дуэньяс
Эрик
19
Богуш
Матеуш
10
Вела
Карлос
12
Кларк
Стив
31
Micael
16
Эррера
Эктор
18
Алию
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Богуш МатеушНападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Опоку КвадвоНападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 MicaelЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Алию ИбрахимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Гаспер ЧейзЗащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
История личных встреч
Лос-Анджелес
Хьюстон Динамо
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
2.67
1.67
Среднее время на гол
33
54
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
2.17
1.5
Среднее время на гол
41
60
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
2.42
1.58
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
37
56
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|10 (1)
|0.67
|Вела Карлос
|4 (3)
|0.27
|Опоку Квадво
|2
|0.13
|Бюк Стипе
|2
|0.13
|Тильман Тимоти
|2
|0.13
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.07
|Холлингсхед Райан
|1
|0.07
|Богуш Матеуш
|1 (1)
|0.07
|Сифуэнтес Хосе
|0
|0
|Санчес Илье
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|7 (5)
|0.41
|Эррера Эктор
|3
|0.18
|Бэрд Кори
|2
|0.12
|Стирс Дэниэл
|1
|0.06
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.06
|Ivan Franco
|1
|0.06
|Micael
|1
|0.06
|Эскобар Франко
|1
|0.06
|Шмитт Тейт
|1
|0.06
|Nelson Quinones
|1
|0.06
|Thor Ulfarsson
|1
|0.06
|Дорси Гриффин
|0
|0
|Алию Ибрахим
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Диего
|4
|0
|Санчес Илье
|3
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Мальдонадо Дениль
|3
|0
|Мурильо Хесус
|3
|0
|Сифуэнтес Хосе
|3
|0
|Акоста Келлин
|2
|0
|Лонг Аарон
|2
|0
|Тильман Тимоти
|2
|0
|Опоку Квадво
|0
|1
|Буанга Денис
|1
|0
|Паленсия Серги
|1
|0
|Богуш Матеуш
|1
|0
|Крисостомо Даниэль
|1
|0
|Дуэньяс Эрик
|1
|0
|Бюк Стипе
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Эктор
|2
|2
|Эскобар Франко
|5
|0
|Кларк Стив
|4
|0
|Карраскилья Адальберто
|4
|0
|Artur Moraes III
|4
|0
|Nelson Quinones
|2
|1
|Micael
|3
|0
|Luis Caicedo III
|3
|0
|Бартлоу Итан
|3
|0
|Басси Амине
|1
|1
|Ivan Franco
|2
|0
|Бэрд Кори
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Хьюстон Динамо
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
1
6
Лос-Анджелес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Хьюстон Динамо
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
7
13
Лос-Анджелес
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Хьюстон Динамо
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
10
1
Волевые поражения
8
19
Голы по времени матча
Забито
15
7
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
4
27%
1
14%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
4
27%
1
14%
76-90
Пропущено
6
19
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
4
21%
1-15
2
33%
2
11%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
1
17%
6
32%
46-60
2
33%
2
11%
61-75
1
17%
4
21%
76-90
Забито
8
13
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
1
13%
1
8%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
2
25%
5
38%
61-75
1
13%
3
23%
76-90
Пропущено
9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
50%
76-90
Забито
23
20
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
5
22%
2
10%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
3
13%
4
20%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
4
17%
6
30%
61-75
5
22%
4
20%
76-90
Пропущено
15
21
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
2
13%
4
19%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
2
13%
6
29%
46-60
3
20%
2
10%
61-75
4
27%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Леон 0:1 Леон - Лос-Анджелес 2:1
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Монтерей Бей - Лос-Анджелес 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2
Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Тампа Бэй - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Хьюстон Динамо
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
53
44
35
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
63
25
18
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
125
78
512
510
215
114
116
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|33 - 17
|29
|2.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 17
|28
|3.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 15
|26
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 20
|26
|5.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 19
|26
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 21
|24
|7.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|27 - 21
|22
|8.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|20 - 24
|20
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|10.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 27
|20
|11.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 25
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 27
|19
|13.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 27
|13
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|27 - 16
|40
|2.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 12
|32
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 17
|30
|4.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|28 - 21
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|35 - 29
|28
|6.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|35 - 25
|27
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 17
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 24
|23
|9.
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|19 - 27
|22
|10.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 33
|22
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|11 - 16
|19
|12.
|Заявка
|18
|3
|10
|5
|17 - 21
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|17 - 22
|18
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|22 - 27
|17
|15.
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 24
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 5
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|13 - 2
|19
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 7
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|16 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|6.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 7
|18
|8.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|12.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|2.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|3.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|6.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|9.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|14.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|2.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 11
|13
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|5.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|8.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|9.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|12.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 12
|4
|13.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|15.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 12
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|10 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6