Стадион: Гролс Весте.
История личных встреч
Испания
Италия
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
21.4%
71.4%
7.2%
3 победы 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
26
10
Голов в среднем за матч
1.86
0.71
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
48
126
Бомбардиры внутри турнира
Испания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарабия Пабло
|2
|0.33
|Мората Альваро
|2
|0.33
|Альба Жорди
|1
|0.17
|Иньиго Мартинес
|1
|0.17
|Солер Карлос
|1
|0.17
|Гави
|1
|0.17
|Асенсио Марко
|0
|0
|Родри Эрнандес
|0
|0
|Льоренте Маркос
|0
|0
|Торрес Ферран
|0
|0
|Уильямс Нико
|0
|0
Италия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.33
|Распадори Джакомо
|2
|0.33
|Димарко Федерико
|1
|0.17
|Ньонто Вильфред
|1
|0.17
|Барелла Николо
|1
|0.17
|Бастони Алессандро
|1
|0.17
|Бонуччи Леонардо
|0
|0
|Кристанте Бриан
|0
|0
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Политано Маттео
|0
|0
Карточки
Испания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Бускетс Серхио
|1
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Гильямон Уго
|1
|0
Италия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тонали Сандро
|2
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Кристанте Бриан
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Бастони Алессандро
|1
|0
|Канчельери Маттео
|1
|0
|Гатти Федерико
|1
|0
Результаты матчей
Испания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Италия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Испания
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Италия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
5
Испания
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Италия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
7
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Испания
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1
Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2
Италия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3
Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1
Результаты матчей
Испания
Италия
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Испания
Италия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
33
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|Сербия
|Митрович Александар
|6
|Косово
|Мурики Ведат
|5 (3)
|Грузия
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Латвия
|Гутковский Владислав
|5 (1)
|Словения
|Стоянович Петар
|4
|Швеция
|Кулушевски Деян
|4
|Армения
|Дашян Артак
|1 2
|Черногория
|Томашевич Зарко
|1 2
|Армения
|Амбарцумян Оганес
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Испания - Италия
Исход игры
Испания
58.3% (42)
Ничья
30.6% (22)
Италия
11.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (39)
Меньше
40.91% (27)
Обе команды забьют
Да
81.82% (54)
Нет
18.18% (12)
Популярный счёт
2:1 Испания
38.9% (28)
1:1 Ничья
20.8% (15)
1:0 Испания
12.5% (9)
2:2 Ничья
6.9% (5)
1:2 Италия
5.6% (4)
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