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Лига наций УЕФА
2022-2023

Стадион: .
Испания
FIFA #10
 
Позже
Италия
FIFA #8
Прогнозы 72
Испания 58.3% (42)
X 30.6% (22)
Италия 11.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Испания
Ничья
Италия
3.45
3.40
3.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Испания
Италия

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

21.4%
71.4%
7.2%
3 победы 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ЛНУ
1:2
Е2
1:1
ОМЧ2Е
3:0
ОМЧ2Е
1:1
Е2
2:0
ТМС
1:1
ТМС
1:0
КК
0:0
Е2
4:0
Е2
1:1
ТМС
2:1
КЛ
8:3
ЧЕ2(2
0:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

26
10

Голов в среднем за матч

1.86
0.71

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

48
126

Бомбардиры внутри турнира

Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарабия Пабло 2 0.33
Мората Альваро 2 0.33
Альба Жорди 1 0.17
Иньиго Мартинес 1 0.17
Солер Карлос 1 0.17
Гави 1 0.17
Асенсио Марко 0 0
Родри Эрнандес 0 0
Льоренте Маркос 0 0
Торрес Ферран 0 0
Уильямс Нико 0 0
Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 2 0.33
Распадори Джакомо 2 0.33
Димарко Федерико 1 0.17
Ньонто Вильфред 1 0.17
Барелла Николо 1 0.17
Бастони Алессандро 1 0.17
Бонуччи Леонардо 0 0
Кристанте Бриан 0 0
Спинаццола Леонардо 0 0
Политано Маттео 0 0

Карточки

Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвахаль Даниэль 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Бускетс Серхио 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Льоренте Диего 1 0
Гильямон Уго 1 0
Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тонали Сандро 2 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Флоренци Алессандро 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Барелла Николо 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Бастони Алессандро 1 0
Канчельери Маттео 1 0
Гатти Федерико 1 0

Результаты матчей

Испания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Италия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Испания
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Италия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
5
Испания
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Италия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
7

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1
Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2 Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2
Италия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3
Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1

Результаты матчей

Испания
Италия

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Испания
Италия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
3
3
1/2 финала
Нидерланды
Хорватия
Испания
Италия
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Норвегия Холанн Эрлинг 6 (1)
Сербия Митрович Александар 6
Косово Мурики Ведат 5 (3)
Грузия Кварацхелия Хвича 5 (2)
Латвия Гутковский Владислав 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Словения Стоянович Петар 4
Швеция Кулушевски Деян 4
Армения Дашян Артак 1 2
Черногория Томашевич Зарко 1 2
Армения Амбарцумян Оганес 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Италия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июня 2023, осталось 2 дня 14 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 72
    Испания 58.3% (42)
    X 30.6% (22)
    Италия 11.1% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Испания
    Ничья
    Италия
    3.45
    3.40
    3.50
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Испания - Италия

    Исход игры
    Испания
    58.3% (42)
    Ничья
    30.6% (22)
    Италия
    11.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.09% (39)
    Меньше
    40.91% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (54)
    Нет
    18.18% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Испания
    38.9% (28)
    1:1 Ничья
    20.8% (15)
    1:0 Испания
    12.5% (9)
    2:2 Ничья
    6.9% (5)
    1:2 Италия
    5.6% (4)
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    Испания
    Италия
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