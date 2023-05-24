0:0
Перерыв
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
41
Салаи
Аттила
28
Перес
Луан
10
Гюлер
Арда
26
Зайц
Миха
17
Кавечи
Ирфан
23
Бачуайи
Миши
24
Сайс
Самуэль
90
Джеймс
Леке
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
28 Перес ЛуанЗащитник
-
10 Гюлер АрдаПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
- Защитник
- Защитник
-
80 Юксек ИсмаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
15 Кинг ДжошуаНападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сайс СамуэльПолузащитник
-
90 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
-
21 Гекай ЭмреПолузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Муса АхмедНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
История личных встреч
Фенербахче
Сивасспор
21 матч
95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
23.8%
18 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
37 матчей
54.1%
24.3%
21.6%
20 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
27%
45.9%
27.1%
10 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
48.6%
32.4%
19%
18 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
31
Голов в среднем за матч
2.35
1.55
Среднее время на гол
38
58
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.3
1.06
Среднее время на гол
69
85
Всего голов
66
49
Голов в среднем за матч
1.78
1.32
Тотал матчей
2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
50
67
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мор Эмре
|2
|0.4
|Бачуайи Миши
|2
|0.4
|Дурсун Сердар
|1
|0.2
|Валенсия Эннер
|1
|0.2
|Гюлер Арда
|1
|0.2
|Кинг Джошуа
|1
|0.2
|Зайц Миха
|1
|0.2
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ятабаре Мустафа
|3
|0.6
|Арслан Хакан
|2
|0.4
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0.2
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.2
|Градель Макс-Ален
|1 (1)
|0.2
|Ульвестад Фредрик
|0
|0
|Харисис Харилаос
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтчи Угюр
|1
|0
|Харисис Харилаос
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сивасспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
0
Фенербахче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сивасспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
8
Фенербахче
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сивасспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
8
Голы по времени матча
Забито
9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
22%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0
Сивасспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Фенербахче - Зенит 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Фенербахче 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Коньяспор 4:0 Фенербахче - Карагумрук 4:2 Адана Демирспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Касымпаша 5:1
Сивасспор
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Галатасарай - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Умраниеспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0
Сивасспор - Фенербахче 1:3 Антальяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 4:1 Гиресунспор - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Хатайспор - Сивасспор 0:3 Сивасспор - Анкарагюджю 2:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3 Сивасспор - Газиантеп 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Аланьяспор - Сивасспор 0:3 Сивасспор - Адана Демирспор 1:2
Результаты матчей
Фенербахче
Сивасспор
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Сивасспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
31
22
31
13
13
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Шанлыурфаспор
|Buenyamin Balat
|5
|Киркларелиспор
|Арслан Энсар
|4
|Адана Демирспор
|Ассомбалонга Бритт
|4
|Газиантеп
|Фигейредо Жоау
|3 (1)
|Сивасспор
|Ятабаре Мустафа
|3
|Истанбул Башакшехир
|Билья Лукас
|2
|Трабзонспор
|Бакасетас Тасос
|2
|Эрокспор
|Айтач Сакыб
|1
|Хатайспор
|Фалетт Симон
|1
|Истанбул Башакшехир
|Тоуба Ахмед
|1
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фенербахче 0:0 Сивасспор
Исход игры
Фенербахче
96.5% (110)
Ничья
0.9% (1)
Сивасспор
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
50.93% (55)
Меньше
49.07% (53)
Обе команды забьют
Да
50% (54)
Нет
50% (54)
Популярный счёт
2:0 Фенербахче
37.7% (43)
2:1 Фенербахче
30.7% (35)
3:1 Фенербахче
14% (16)
1:0 Фенербахче
8.8% (10)
4:1 Фенербахче
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!