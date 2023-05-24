  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Кубок 2022-2023

Турция: Кубок
2022-2023

Фенербахче
0:0
Перерыв
Сивасспор
0'
18' Желтая карточка
Харисис Харилаос

Ход матча

18'
 
Харисис Харилаос
38'
 
Муса Ахмед
Градель Макс-Ален
Прогнозы 114
Фенербахче 96.5% (110)
X 0.9% (1)
Сивасспор 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Сивасспор
1.55
5.20
9.70
Все Коэффициенты
70
Эгрибайят
Ирфан
Джан
7
Кадыоглу
Ферди
3
Акайдин
Самет
41
Салаи
Аттила
28
Перес
Луан
10
Гюлер
Арда
5
Виллиан
Арао
26
Зайц
Миха
17
Кавечи
Ирфан
23
Бачуайи
Миши
13
Валенсия
Эннер
35
Вурал
Али
Шашал
8
Ялчин
Робин
6
Гутас
Димитрис
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
5
Кофи
Исаак
7
Градель
Макс-Ален
15
Харисис
Харилаос
23
Ульвестад
Фредрик
24
Сайс
Самуэль
90
Джеймс
Леке
Фенербахче
4-4-2
Сивасспор
4-1-4-1

История личных встреч

Фенербахче
Сивасспор

21 матч

95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
23.8%
18 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

37 матчей

54.1%
24.3%
21.6%
20 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

27%
45.9%
27.1%
10 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

48.6%
32.4%
19%
18 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

К
0:0
С
1:3
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
ТМС
1:0
С
1:2
С
3:1
ТМК
2:1
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
4:1
С
2:2
С
2:1
ТМК
2:3
С
2:3
С
4:1
С
2:0
С
5:2
С
1:2
КТ
0:0
КТ
2:0
С
0:0
С
4:2
С
2:0
С
3:4
С
1:0
С
1:5
С
3:0
К
0:0
К
3:1
С
4:2
С
2:1
С
1:4

Голы

Всего голов

40
31

Голов в среднем за матч

2.35
1.55

Среднее время на гол

38
58

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.3
1.06

Среднее время на гол

69
85

Всего голов

66
49

Голов в среднем за матч

1.78
1.32

Тотал матчей

2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

50
67

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мор Эмре 2 0.4
Бачуайи Миши 2 0.4
Дурсун Сердар 1 0.2
Валенсия Эннер 1 0.2
Гюлер Арда 1 0.2
Кинг Джошуа 1 0.2
Зайц Миха 1 0.2
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ятабаре Мустафа 3 0.6
Арслан Хакан 2 0.4
Ешильюрт Эрдоган 1 0.2
Нжи Клинтон Муа 1 0.2
Градель Макс-Ален 1 (1) 0.2
Ульвестад Фредрик 0 0
Харисис Харилаос 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кавечи Ирфан 1 0
Яндаш Мерт Хакан 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтчи Угюр 1 0
Харисис Харилаос 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сивасспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0
Фенербахче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сивасспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
8
Фенербахче
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сивасспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
8

Голы по времени матча

Забито

9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
22%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0
Сивасспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Фенербахче - Зенит 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Фенербахче 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Коньяспор 4:0 Фенербахче - Карагумрук 4:2 Адана Демирспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Касымпаша 5:1
Сивасспор
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Галатасарай - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Умраниеспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0
Сивасспор - Фенербахче 1:3 Антальяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 4:1 Гиресунспор - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Хатайспор - Сивасспор 0:3 Сивасспор - Анкарагюджю 2:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3 Сивасспор - Газиантеп 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Аланьяспор - Сивасспор 0:3 Сивасспор - Адана Демирспор 1:2

Результаты матчей

Фенербахче
Сивасспор

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
3
1
1
2
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
3
1
2
2
2.5
3
1
1
3
3.5
1
3
1/8 финала
3 Сивасспор
0 Караджабей
8 Газиантеп
7 Коньяспор
2 Фенербахче
1 Ризеспор
0 Антальяспор
2 Кайсериспор
1 Аланьяспор
2 Галатасарай
5 Фатих Карагюмрюк
7 Истанбул Башакшехир
5 Анкарагюджю
4 Бешикташ
1 Умраниеспор
4 Трабзонспор
1/4 финала
3 Сивасспор
0 Газиантеп
4 Фенербахче
1 Кайсериспор
2 Галатасарай
3 Истанбул Башакшехир
3 Анкарагюджю
1 Трабзонспор
1/2 финала
0 Сивасспор
0 Фенербахче
1 Истанбул Башакшехир
0 Анкарагюджю
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Шанлыурфаспор Buenyamin Balat 5
Киркларелиспор Арслан Энсар 4
Адана Демирспор Ассомбалонга Бритт 4
Газиантеп Фигейредо Жоау 3 (1)
Сивасспор Ятабаре Мустафа 3
Весь список

Топ нарушителей
Истанбул Башакшехир Билья Лукас 2
Трабзонспор Бакасетас Тасос 2
Эрокспор Айтач Сакыб 1
Хатайспор Фалетт Симон 1
Истанбул Башакшехир Тоуба Ахмед 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Фенербахче" - "Сивасспор" - 0:0.
  • Фол, нарушение
    45'
    Сайс у центрального круга подтолкнул в спину Кавечи.
  • Угловой
    45'
    Муса от углового флага навесил к воротам. Мяч вынесен на Сайса, который с двадцати метров с лёта пробил левее ворот.
  • 45'
    Ульвестад по центру ворвался в штрафную площадь, где его удар с четырнадцати метров заблокировал Перес.
  • Фол, нарушение
    45'
    Гюлер справа не смог прорваться в штрафную площадь и зацепил ногу Чифтчи.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавил Байарслан в первом тайме.
  • 45'
    Сайс по центру сделал заброс к воротам на Муса. Ахмед вместо удара сделал пас налево на Джеймса, который оказался не готов к рывку.
  • 44'
    Перес слева прошёл вперёд, но его прострел к воротам перехватил Гутас.
  • Фол, нарушение
    43'
    Ульвестад в центре поля руками остановил рывок Кавечи.
  • Фол, нарушение
    42'
    Ялчин в центре поля толкнул в спину Кавечи.
  • Фол, нарушение
    41'
    Кавечи в центральном круге сбил Ульвестада.
  • Замена
    40'
    Замена в составе "Сивасспора": вместо Макс-Алена Граделя на поле вышел Ахмед Муса.
  • Травма, повреждение
    39'
    Теперь у Чифтчи проблема с мышцами ноги. Снова небольшая пауза в матче.
  • 38'
    Кадыоглу справа навесил на Валенсию, которому вверху не позволил сыграть Ялчин.
  • Травма, повреждение
    37'
    У Граделя свело ногу. Выход медиков не понадобился, но Макс-Ален отправился за пределы поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Офсайд
      36'
      Гутас головой из офсайда пробил левее ворот.
    • Угловой
      35'
      Сайс от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда хозяева мяч выбили.
    • Опасный момент
      34'
      Градель справа со штрафного пробил под перекладину. Эгрибайят успел сделать пару шагов назад и мяч отбил.
    • Фол, нарушение
      33'
      Кадыоглу на фланге подтолкнул в спину Чифтчи.
    • 32'
      За первые полчаса игры гости не провели ни одной опасной атаки. У "Фенербахче" тоже нет большого количества опасных моментов, есть только постоянно давление на игроков обороны.
    • 31'
      Кавечи слева навес исполнил высоко. Гюлер в высоком прыжке мяч достать не смог.
    • 30'
      Виллиан не позволил Сайсу справа доставить мяч к воротам.
    • Угловой
      29'
      Гюлер от углового флага навесил к дальней штанге, где Салаи в прыжке не попал ногой по мячу.
    • 28'
      Зайц по центру подошёл к штрафной площади, где у него мяч выбил Гутас.
    • 27'
      Вурал на выходе забрал мяч в руки после заброса вперёд от Гюлера.
    • Угловой
      26'
      Кавечи исполнил подачу от углового флага  Гости мяч из штрафной площади выбили.
    • 25'
      Хозяева предприняли серию забросов в чужую штрафную площадь, но каждый раз соперники оказывались лучше в борьбе вверху и мяч выносили.
    • Фол, нарушение
      24'
      Кофи у центрального круга сбил Гюлера.
    • 22'
      "Фенербахче" успешно использует прессинг в центре поля и не позволяет соперникам быстро переходить в атаку.
    • 21'
      Валенсию справа встретили два соперника и не позволили доставить мяч к воротам.
    • 20'
      Вурал выскочил за пределы штрафной площади и не позволил сыграть убегавшему в отрыв Бачуайи.
    • 19'
      Кавечи со штрафного пробил в стенку. Повторный удар Ирфана вышел очень неудачным и неточным.
    • Желтая карточка
      18'
      Удар Гюлера справа с двадцати трёх метров заблокировал Харисис с использованием руки. Арбитр показал жёлтую карточку Харилаосу.
    • 16'
      Территориальное преимущество остаётся за хозяевами. "Сивасспор" свои атаки проводит реже.
    • 15'
      Прострел Кадыоглу справа в штрафную площадь никто из партнёров замкнуть не смог. Мяч летел слишком высоко.
    • Фол, нарушение
      14'
      Кавечи в чужой штрафной площади нарушил правила в борьбе с Ялчином.
    • Угловой
      13'
      Кавечи от углового флага покатил мяч на Зайца. Миха навесил к дальней штанге, откуда последовала скидка на Гюлера. А вот Арда пробить по воротам с лёта не смог.
    • 12'
      Гюлер в центральном круге красиво пробросил мяч над Чифтчи, но убежать от соперника не смог.
    • 10'
      Хозяева создали первый опасный момент у чужих ворот. Посмотрим, чем ответит  "Сивасспор".
    • Угловой
      9'
      Кавечит исполнил первый угловой удар в матче. Нацеленного удара по воротам никто нанести не смог.
    • Опасный момент
      8'
      Салаи отличным забросом вперёд вывел к воротам Бачуайи. Миши ушёл влево и пробил по воротам. Вурал успел вернуться на линию ворот и отбить мяч.
    • 7'
      Харисис слишком сильно сделал пас налево на Сайса. Мяч оказался за боковой линией поля. Гости постепенно начинают проводить свои атаки.
    • Офсайд
      6'
      Чифтчи на левом фланге забрался в офсайд.
    • 5'
      Зайц по центру прошёл вперёд и сделал пас налево на Кавечи. Прострел Ирфана в центр соперники заблокировали.
    • 4'
      Валенсия с Кавечи покомбинировали на левом фланге и  заработали аут.
    • 3'
      Хозяева попробовали провести атаки разными флангами. Далеко вперёд столичным игрокам забраться не удалось.
    • 2'
      "Фенербахче" играет в полосатых жёлто-синих футболках и белых трусах, "Сивасспор" - в красной форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Сукру Саракоглу"!
    • До матча
    • В первом полуфинальном матчи команды голов не забивали: 0-0.
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного полуфинального матча кубка Турции, в котором сыграют «Фенербахче» и «Сивасспор». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 37.7% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 114
    Фенербахче 96.5% (110)
    X 0.9% (1)
    Сивасспор 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фенербахче
    Ничья
    Сивасспор
    1.55
    5.20
    9.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Фенербахче 0:0 Сивасспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фенербахче 0:0 Сивасспор

    Исход игры
    Фенербахче
    96.5% (110)
    Ничья
    0.9% (1)
    Сивасспор
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.93% (55)
    Меньше
    49.07% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (54)
    Нет
    50% (54)
    Популярный счёт
    2:0 Фенербахче
    37.7% (43)
    2:1 Фенербахче
    30.7% (35)
    3:1 Фенербахче
    14% (16)
    1:0 Фенербахче
    8.8% (10)
    4:1 Фенербахче
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Фенербахче
    Сивасспор
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     