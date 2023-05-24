Сайс по центру сделал заброс к воротам на Муса. Ахмед вместо удара сделал пас налево на Джеймса, который оказался не готов к рывку.

Гюлер справа не смог прорваться в штрафную площадь и зацепил ногу Чифтчи.

Ульвестад по центру ворвался в штрафную площадь, где его удар с четырнадцати метров заблокировал Перес.

Муса от углового флага навесил к воротам. Мяч вынесен на Сайса, который с двадцати метров с лёта пробил левее ворот.

Сайс у центрального круга подтолкнул в спину Кавечи.

У Граделя свело ногу. Выход медиков не понадобился, но Макс-Ален отправился за пределы поля.

Кадыоглу справа навесил на Валенсию, которому вверху не позволил сыграть Ялчин.

Теперь у Чифтчи проблема с мышцами ноги. Снова небольшая пауза в матче.

Замена в составе "Сивасспора": вместо Макс-Алена Граделя на поле вышел Ахмед Муса.

Ялчин в центре поля толкнул в спину Кавечи.

Перес слева прошёл вперёд, но его прострел к воротам перехватил Гутас.

Вурал на выходе забрал мяч в руки после заброса вперёд от Гюлера.

Зайц по центру подошёл к штрафной площади, где у него мяч выбил Гутас.

Гюлер от углового флага навесил к дальней штанге, где Салаи в прыжке не попал ногой по мячу.

Виллиан не позволил Сайсу справа доставить мяч к воротам.

Кавечи слева навес исполнил высоко. Гюлер в высоком прыжке мяч достать не смог.

За первые полчаса игры гости не провели ни одной опасной атаки. У "Фенербахче" тоже нет большого количества опасных моментов, есть только постоянно давление на игроков обороны.

Кадыоглу на фланге подтолкнул в спину Чифтчи.

Градель справа со штрафного пробил под перекладину. Эгрибайят успел сделать пару шагов назад и мяч отбил.

Сайс от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда хозяева мяч выбили.

26' Кавечи исполнил подачу от углового флага Гости мяч из штрафной площади выбили.

25' Хозяева предприняли серию забросов в чужую штрафную площадь, но каждый раз соперники оказывались лучше в борьбе вверху и мяч выносили.

24' Кофи у центрального круга сбил Гюлера.

22' "Фенербахче" успешно использует прессинг в центре поля и не позволяет соперникам быстро переходить в атаку.

21' Валенсию справа встретили два соперника и не позволили доставить мяч к воротам.

20' Вурал выскочил за пределы штрафной площади и не позволил сыграть убегавшему в отрыв Бачуайи.

19' Кавечи со штрафного пробил в стенку. Повторный удар Ирфана вышел очень неудачным и неточным.

18' Удар Гюлера справа с двадцати трёх метров заблокировал Харисис с использованием руки. Арбитр показал жёлтую карточку Харилаосу.

16' Территориальное преимущество остаётся за хозяевами. "Сивасспор" свои атаки проводит реже.

15' Прострел Кадыоглу справа в штрафную площадь никто из партнёров замкнуть не смог. Мяч летел слишком высоко.

14' Кавечи в чужой штрафной площади нарушил правила в борьбе с Ялчином.

13' Кавечи от углового флага покатил мяч на Зайца. Миха навесил к дальней штанге, откуда последовала скидка на Гюлера. А вот Арда пробить по воротам с лёта не смог.

12' Гюлер в центральном круге красиво пробросил мяч над Чифтчи, но убежать от соперника не смог.

10' Хозяева создали первый опасный момент у чужих ворот. Посмотрим, чем ответит "Сивасспор".

9' Кавечит исполнил первый угловой удар в матче. Нацеленного удара по воротам никто нанести не смог.

8' Салаи отличным забросом вперёд вывел к воротам Бачуайи. Миши ушёл влево и пробил по воротам. Вурал успел вернуться на линию ворот и отбить мяч.

7' Харисис слишком сильно сделал пас налево на Сайса. Мяч оказался за боковой линией поля. Гости постепенно начинают проводить свои атаки.

6' Чифтчи на левом фланге забрался в офсайд.

5' Зайц по центру прошёл вперёд и сделал пас налево на Кавечи. Прострел Ирфана в центр соперники заблокировали.

4' Валенсия с Кавечи покомбинировали на левом фланге и заработали аут.

3' Хозяева попробовали провести атаки разными флангами. Далеко вперёд столичным игрокам забраться не удалось.

2' "Фенербахче" играет в полосатых жёлто-синих футболках и белых трусах, "Сивасспор" - в красной форме.