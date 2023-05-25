Беридзе слева со штрафного направил мяч под перекладину. Шенгезер сделал пару шагов назад и забрал сферу в руки.

После пропущенного гола стамбульская команда стала больше владеть мячом, но до ударов по воротам свои комбинации она не доводит.

Озбайракли справа получил передачу от Янузая продвинулся вперёд, упёрся в Дьяка и потерял мяч.

Инициатива всё больше переходит к гостям. Пока это никак не сказывается на остроте их атак, которой нет.

14' У Озджана не прошёл слева заброс к воротам на партнёра.

13' Суммарный счёт двух матчей стал равным. Кто будет дальше играть активнее?

11' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

СОУ!!! Кациу отличным пасом вывел справа к воротам Соу, который одним касанием направил мяч низом в дальний угол.

10' Стамбульская команда больше внимания уделяет комбинациям в центре поля и вперёд пробирается реже.

8' Вторая подача Беридзе от углового флага получилась к воротам, но там на вынос уверенно сыграли гости.

7' Беридзе первый угловой удар в матче исполнил слишком сильно. Партнёрам удачно сыграть вверху не удалось.

6' Команды стараются начинать атаки длинными забросами вперёд. Такие передачи соперниками перехватываются.