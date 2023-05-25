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  4. Кубок 2022-2023

Турция: Кубок
2022-2023

Анкарагюджю
1:0
Первый тайм: 21'
Истанбул Башакшехир
0'
1:0
11' Гол
Соу Али
Анкарагюджю - Истанбул. 1:0. Гол...

Ход матча

11'
Соу Али
(Кициу Стелиос)
1:0
Прогнозы 11
Анкарагюджю 18.2% (2)
X 45.5% (5)
Истанбул Башакшехир 36.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анкарагюджю
Ничья
Истанбул Башакшехир
2.59
5.50
9.40
Все Коэффициенты
32
Аккан
Гёкхан
24
Малку
Кевин
37
Кызылдаг
Арда
18
Муякич
Нихад
17
Кициу
Стелиос
14
Дьяк
Ламин
16
Джоканович
Андрей
33
Калдырым
Хасан
Али
21
Беридзе
Георгий
22
Соу
Али
70
Милсон
16
Шенгезер
Мухаммед
2
Озбайракли
Шенер
5
Дуарте
Леонардо
21
Текдемир
Махмут
60
Лима
Лукас
20
Билья
Лукас
11
Янузай
Аднан
42
Шахинер
Омер
Али
19
Озджан
Беркай
7
Гюрлер
Сердар
25
Фигейредо
Жоау
Анкарагюджю
3-4-3
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1

История личных встреч

Анкарагюджю
Истанбул Башакшехир

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

История матчей

К
1:0
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
0:1
К
1:1
КТ
3:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
0.83

Среднее время на гол

112
108

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.83
1.6

Среднее время на гол

49
56

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.36
1.18

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
76

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хесе Родригес 3 0.5
Соу Али 3 0.5
Захид Гайас 2 0.33
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.17
Македа Федерико 1 0.17
Sinan Osmanoglu 1 0.17
Дьяк Ламин 1 0.17
Кылынч Эмре 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюрлер Сердар 2 0.4
Шиш Патрик 2 0.4
Фигейредо Жоау 1 0.2
Тюрюдж Дениз 1 (1) 0.2
Окака Стефано 1 0.2
Алексич Даниел 1 0.2

Карточки

Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малку Кевин 1 0
Ганоушек Матей 1 0
Муякич Нихад 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Хавьер Марлон 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Билья Лукас 2 0
Тоуба Ахмед 0 1
Эркин Джанер 1 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Шенгезер Мухаммед 1 0

Результаты матчей

Анкарагюджю
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

0
0
Анкарагюджю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
4
Анкарагюджю
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Истанбул Башакшехир
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
4
31%
1
25%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
25%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
4
31%
1
13%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
2
15%
1
13%
76-90
0
0%
1
13%
91-120

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Результаты последних матчей

Анкарагюджю
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Умраниеспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0
Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Анкарагюджю - Гиресунспор 3:1 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Истанбулспор 3:2 Анкарагюджю - Трабзонспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Анкарагюджю 2:0 Анкарагюджю - Аланьяспор 2:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 0:2 Анкарагюджю - Газиантеп 0:2 Коньяспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Адана Демирспор - Анкарагюджю 3:1
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0
Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:3 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0

Результаты матчей

Анкарагюджю
Истанбул Башакшехир

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Анкарагюджю
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2
2
2.5
1
1
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
1
2
3
2.5
2
2
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5
1/8 финала
3 Сивасспор
0 Караджабей
8 Газиантеп
7 Коньяспор
2 Фенербахче
1 Ризеспор
0 Антальяспор
2 Кайсериспор
1 Аланьяспор
2 Галатасарай
5 Фатих Карагюмрюк
7 Истанбул Башакшехир
5 Анкарагюджю
4 Бешикташ
1 Умраниеспор
4 Трабзонспор
1/4 финала
3 Сивасспор
0 Газиантеп
4 Фенербахче
1 Кайсериспор
2 Галатасарай
3 Истанбул Башакшехир
3 Анкарагюджю
1 Трабзонспор
1/2 финала
0 Сивасспор
3 Фенербахче
1 Истанбул Башакшехир
0 Анкарагюджю
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Шанлыурфаспор Buenyamin Balat 5
Киркларелиспор Арслан Энсар 4
Адана Демирспор Ассомбалонга Бритт 4
Фенербахче Бачуайи Миши 3 (1)
Газиантеп Фигейредо Жоау 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Истанбул Башакшехир Билья Лукас 2
Трабзонспор Бакасетас Тасос 2
Эрокспор Айтач Сакыб 1
Хатайспор Фалетт Симон 1
Истанбул Башакшехир Тоуба Ахмед 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Инициатива всё больше переходит к гостям. Пока это никак не сказывается на остроте их атак, которой нет.
  • 20'
    Озбайракли справа получил передачу от Янузая продвинулся вперёд, упёрся в Дьяка и потерял мяч.
  • Фол, нарушение
    19'
    Калдырым в центре поля придержал руками Янузая.
  • Фол, нарушение
    18'
    Билья у центрального круга сбил Соу.
  • 17'
    После пропущенного гола стамбульская команда стала больше владеть мячом, но до ударов по воротам свои комбинации она не доводит.
  • 16'
    Беридзе слева со штрафного направил мяч под перекладину. Шенгезер сделал пару шагов назад и забрал сферу в руки.
  • Фол, нарушение
    15'
    Шахинер на фланге сбил Милсона.
  • 14'
    У Озджана не прошёл слева заброс к воротам  на партнёра.
  • 13'
    Суммарный счёт двух матчей стал равным. Кто будет дальше играть активнее?
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    СОУ!!! Кациу отличным пасом вывел справа к воротам Соу, который одним касанием направил мяч низом в дальний угол.
  • 10'
    Стамбульская команда больше внимания уделяет комбинациям в центре поля и вперёд пробирается реже.
  • Угловой
    8'
    Вторая подача Беридзе от углового флага получилась к воротам, но там на вынос уверенно сыграли гости.
  • Угловой
    7'
    Беридзе первый угловой удар в матче исполнил слишком сильно. Партнёрам удачно сыграть вверху не удалось.
  • 6'
    Команды стараются начинать атаки длинными забросами вперёд. Такие передачи соперниками перехватываются.
  • 5'
    Команды начали встречу очень осторожно, а вот зрители сразу погнали команды вперёд. На турецких стадионах тихо не бывает, и столичные зрители не смолкают ни на секунду.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 4'
      Гюрлер слева обыгрался с Фигейредо и с линии штрафной площади пробил выше ворот.
    • 3'
      Малку в центре поля подтолкнул в спину Фигейредо.
    • 2'
      "Анкарагюджю" играет в тёмно-синей форме, "Истанбул Башакшехир" - в светло-серой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Эрьямане"!
    • До матча
    • Первый матч в Стамбуле выиграл "Истанбул Башакшехир" со счётом 1:0.
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного полуфинального матча кубка Турции, в котором сыграют «Анкарагюджю» и «Истанбул Башакшехир». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • 13 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    Прогнозы 11
    Анкарагюджю 18.2% (2)
    X 45.5% (5)
    Истанбул Башакшехир 36.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Анкарагюджю
    Ничья
    Истанбул Башакшехир
    2.59
    5.50
    9.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Анкарагюджю 1:0 Истанбул Башакшехир онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Анкарагюджю 1:0 Истанбул Башакшехир

    Исход игры
    Анкарагюджю
    16.7% (3)
    Ничья
    44.4% (8)
    Истанбул Башакшехир
    38.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.78% (5)
    Меньше
    72.22% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (12)
    Нет
    33.33% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.9% (7)
    1:2 Истанбул Башакшехир
    22.2% (4)
    0:1 Истанбул Башакшехир
    16.7% (3)
    1:0 Анкарагюджю
    11.1% (2)
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