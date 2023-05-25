2:2
Итог доп. времени
0'
1:0
11' ГолСоу Али
38' Желтая карточкаШахинер Омер Али
42' Желтая карточкаДьяк Ламин
46' Желтая карточкаТюрюдж Дениз
1:1
61' ГолГюрлер Сердар
63' Желтая карточкаМалку Кевин
2:1
90' ГолХадзийованнис Анастасиос
90' Желтая карточкаДжоканович Андрей
97' Желтая карточкаМуякич Нихад
97' Вторая желтая карточкаМуякич Нихад
2:2
111' ГолКени Филипп
115' Желтая карточкаШенгезер Мухаммед
120' Желтая карточкаКылынч Эмре
Бонусы букмекеров
Ход матча
11'
1:0
38'
42'
46'
61'
1:1
63'
65'
90'
97'
97'
100'
111'
2:2
115'
120'
Прогноз на матч от Liveresult
32
Аккан
Гёкхан
24
Малку
Кевин
18
Муякич
Нихад
14
Дьяк
Ламин
22
Соу
Али
70
Милсон
60
Лима
Лукас
20
Билья
Лукас
11
Янузай
Аднан
- Основной состав
-
32 Аккан ГёкханВратарь
-
24 Малку КевинЗащитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дьяк ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Соу АлиНападающий
-
70 МилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Тёре ГёкханПолузащитник
-
54 Кылынч ЭмреПолузащитник
-
19 Захид ГайасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Толунай Кафкас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
60 Лима ЛукасЗащитник
-
20 Билья ЛукасПолузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кени ФилиппНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
История личных встреч
Анкарагюджю
Истанбул Башакшехир
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
0.83
Среднее время на гол
112
108
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.83
1.6
Среднее время на гол
49
56
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.36
1.18
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
76
Бомбардиры внутри турнира
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соу Али
|4
|0.67
|Хесе Родригес
|3
|0.5
|Захид Гайас
|2
|0.33
|Хадзийованнис Анастасиос
|2
|0.33
|Македа Федерико
|1
|0.17
|Sinan Osmanoglu
|1
|0.17
|Дьяк Ламин
|1
|0.17
|Кициу Стелиос
|0
|0
|Кылынч Эмре
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюрлер Сердар
|3
|0.6
|Шиш Патрик
|2
|0.4
|Тюрюдж Дениз
|1 (1)
|0.2
|Фигейредо Жоау
|1
|0.2
|Окака Стефано
|1
|0.2
|Алексич Даниел
|1
|0.2
|Кени Филипп
|1
|0.2
|Эркин Джанер
|0
|0
Карточки
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муякич Нихад
|2
|1
|Малку Кевин
|2
|0
|Кылынч Эмре
|1
|0
|Ганоушек Матей
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
|Дьяк Ламин
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Билья Лукас
|2
|0
|Шенгезер Мухаммед
|2
|0
|Тоуба Ахмед
|0
|1
|Эркин Джанер
|1
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|Тюрюдж Дениз
|1
|0
Результаты матчей
Анкарагюджю
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
2
2
Анкарагюджю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
4
Анкарагюджю
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Истанбул Башакшехир
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
2
6
Голы по времени матча
Забито
15
6
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
5
33%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
0
0%
2
33%
91-120
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
1
20%
1
14%
91-120
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
15
10
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
5
33%
1
10%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
3
20%
1
10%
76-90
0
0%
2
20%
91-120
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
3
50%
1
13%
76-90
1
17%
1
13%
91-120
Результаты последних матчей
Анкарагюджю
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Умраниеспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0
Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Анкарагюджю - Гиресунспор 3:1 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Истанбулспор 3:2 Анкарагюджю - Трабзонспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Анкарагюджю 2:0 Анкарагюджю - Аланьяспор 2:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 0:2 Анкарагюджю - Газиантеп 0:2 Коньяспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Адана Демирспор - Анкарагюджю 3:1
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0
Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:3 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0
Результаты матчей
Анкарагюджю
Истанбул Башакшехир
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:2
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Анкарагюджю
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
11
23
11
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
41
24
23
15
15
15
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Шанлыурфаспор
|Buenyamin Balat
|5
|Анкарагюджю
|Соу Али
|4
|Киркларелиспор
|Арслан Энсар
|4
|Адана Демирспор
|Ассомбалонга Бритт
|4
|Истанбул Башакшехир
|Гюрлер Сердар
|3 (1)
|Анкарагюджю
|Муякич Нихад
|1 2
|Истанбул Башакшехир
|Билья Лукас
|2
|Анкарагюджю
|Малку Кевин
|2
|Трабзонспор
|Бакасетас Тасос
|2
|Истанбул Башакшехир
|Шенгезер Мухаммед
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Анкарагюджю 2:2 Истанбул Башакшехир
Исход игры
Анкарагюджю
15.8% (3)
Ничья
42.1% (8)
Истанбул Башакшехир
42.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
31.58% (6)
Меньше
68.42% (13)
Обе команды забьют
Да
68.42% (13)
Нет
31.58% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.8% (7)
1:2 Истанбул Башакшехир
21.1% (4)
0:1 Истанбул Башакшехир
15.8% (3)
1:0 Анкарагюджю
10.5% (2)
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