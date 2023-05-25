"Анкарагюджю" - "Истанбул Башакшехир" - 2:2 (2:1, в дополнительное время). "Истанбул Башакшехир" вышел в финал кубка Турции благодаря победе в первой игре, а встретится там с "Фенербахче". За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!

Тёре справа в штрафной площади сыграл на подборе и с пятнадцати метров с лёта пробил немного выше ворот.

Петарды летят вор вратарскую площадь гостей. Шенгезер в это время находился у линии штрафной площади и его жизни угрозы нет.

Кылынч на чужой половине поля толкнул в спину Алексича, а жёлтую карточку получил Чанкая за несогласие с решением арбитра.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! КЕНИ!!! Джанер справа навесил к дальней штанге, где Кени головой пробил мимо Аккана.

Замена в составе "Истанбул Башакшехира": вместо Жоау Фигейредо на поле вышел Мухаммет Арсланташ.

Джанер в центре поля подтолкнул в спину Захида.

Джанер в центре поля попал по ногам Кылынчу.

Кылынч слева прострелил в центр штрафной площади, где никто из партнёров по мячу не попал.

Гости расположились на чужой половине поля, но всё проходит без ударов по воротам.

Фигейредо слева сделал пас в центр штрафной площади на Алексича, которому соперники не позволили нанести удар по воротам.

Джанер справа навесил к дальней штанге, где Кени не попал ногой по мячу.

Фигейредо слева с двадцати двух метров пробил правее ворот.

Шахинер справа прострелил в штрафную площадь, где Кени не смог сыграть удачно на приёме.

Кени перед чужой штрафной площадью завалил на газон Кызылдага.

Хозяева на своей половине поля контролируют мяч.

Янузай не смог точно исполнил перевод направо на Тюрюджа.

Тёре от углового флага навесил на Соу. Попытка Али сделать скидку на партнёра не увенчалась успехом.

Замена в составе "Истанбул Башакшехира": вместо Аднана Янузая на поле вышел Джанер Эркин.

Замена в составе "Истанбул Башакшехира": вместо Лукаса Бильи на поле вышел Филипп Кени.

Муякич не успокоился и начал аплодировать решению арбитра и тут же увидел перед собой вторую жёлтую карточку, которая превратилась в красную.

Замена в составе "Анкаралюджю": вместо Али Соу на поле вышел Атакан Чанкая.

Хадзийованнис слева не смог сделать точный пас в центр на Захида.

Фигейредо в штрафной площади не по правилам атаковал игравшего на выходе Аккана.

Второй тайм

— Перерыв! "Анкарагюджю" - "Истанбул Башакшехир" - 2:1.

90' Аккан выдвинулся на подачу Тюрюджа слева и забрал мяч в руки.

90' Тюрюдж от углового флага подачу исполнил слишком сильно. Мяч в штрафной площади никто достать не смог.

90' Тюрюдж со штрафного пробил в дальний угол. После небольшого рикошета мяч пролетел рядом со штангой.

90' Джоканович перед штрафной площадью сбил Фигейреду и получил жёлтую карточку. Двадцать один метр до ворот.

90' Тюрюдж слева не смог сделать точную передачу к центру на партнёров.

90' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:1!!!

ХАДЗИЙОВАННИС!!! Тёре справа навесил к дальней штанге. Кылынч делает скидку на Хадзийованниса,, который вновь выводит хозяев вперёд.

90' Арбитр показал жёлтую карточку Эмре Белезоглу за излишние эмоции.

90' 5 минут добавил Шансалан во втором тайме.

90' Замена в составе "Анкарагюджю": вместо Ламина Дьяка на поле вышел Анастасиос Хадзийованнис.

89' Несогласованно сыграли защитники стамбульской команды. Этим воспользовался Тёре и справа откатил мяч в центр на Дьяка, который с двадцати метров пробил рядом с левой крестовиной.

88' Тёре исполнил подачу от углового флага. Последовала скидка к дальней штанге, где до мяча никто не добрался.

87' Кициу справа от угла штрафной площади пробил выше ворот.

86' Хозяева исполняют серии навесов справа и слева к воротам, но выиграть борьбу вверху им не удаётся. Лима с партнёрами играют на перехватах.

85' Замена в составе "Истанбул Башакшехира": вместо Сердара Гюрлера на поле вышел Даниел Алексич.

84' Гюрлер на чужой половине поля подтолкнул Кызылдага.

83' Кылынч от углового флага навесил к дальней штанге, откуда гости мяч выбили.

82' Мощнейший удар Кициу справа из пределов штрафной площади отразил Шенгезер.

81' Озджан в центре поля прихватил руками Захида.

80' Захид слева сместился к центру и с двадцати метров пробил в соперника.

79' Подачу Каьдырыма слева к воротам прервал Лима, вынесший мяч вперёд.

78' Замена в составе "Анкарагюджю": вместо Кевина Малку на поле вышел Гёкхан Тёре.

77' Лима слева навесил на Тюрюджа, который головой пробил точно в Аккана. Голкипер мяч поймал.

76' Кициу отправился за пределы поля к медикам, держась за затылок. Помощь Стелиосу была оказана быстро.

75' Соу забрался в офсайд.

74' Кициу справа в штрафной площади получил мяч,, но против него в отборе здорово сыграл тот же Лима.

73' Кициу справа сделал пас в штрафную площадь на Захида, чей удар с пятнадцати метров заблокировал Лима.

72' Билья от углового флага навесил к дальней штанге слишком сильно. Мяч описал высокую дугу и оказался за пределами поля.

70' Захид справа со штрафного навесил на Муякича, который головой пробил левее ворот.

69' Лима на фланге прихватил руками за футболку Соу.

68' "Анкарагюджю" пытается перехватить инициативу, но контроль мяча хозяевам даётся непросто под прессингом соперников.

67' Замена в составе "Анкарагюджю": вместо Георгия Беридзе на поле вышел Гайас Захид.

66' Замена в составе "Анкарагюджю": вместо Милсона на поле вышел Эмре Кылынч.

65' Пас Лимы слева вперёд на Гюрлера перехватил Малку.

64' Малку в центре поля схватил руками за футболку Гюрлера и получил жёлтую карточку.

63' По сумме двух матчей вперёд вышли гости. Сумеют ли столичные игроки перестроить свою игру?

61' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

ГЮРЛЕР!!! Тюрюдж справа исполнил великолепную подачу к дальней штанге на Гюрлера, который головой пробил под Акканом.

60' Джоканович с двадцати двух метров пробил рядом с левой штангой.

58' Дуарте справа прошёл вперёд, но перед входом в штрафную площадь поскользнулся и мяч потерял.

57' Соу откатил мяч на Джокановича, которпый с двадцати семи метров пробил в спину партнёру на линии штрафной площади.

56' Янузай от углового флага навесил к дальней штанге, где Гюрлер увлёкся борьбой с соперниками и к мячу не выпрыгнул.

55' Подачу Лимы слева к воротам заблокировал Кициу.

54' Заброс Шахинера справа к дальней штанге получился слишком сильным. Мяч улетел за пределы поля.

53' Джоканович метров с сорока низом пробил по воротам. Шенгезер спокойно забрал мяч в руки.

52' Соу у центрального круга сыграл рукой.

51' Милсон справа навесил в руки Шенгезеру.

50' Гости начали второй тайм с уверенного контроля мяча. Ждём ударов по воротам.

49' Фигейредо в центральном круге сбил Дьяка.

48' С Тюрюджем произошла странная история. Он получил жёлтую карточку ещё до того, как вышел на поле. Арбитр вышел из подтрибунного помещения, услышал что-то от Дениза и сразу показал ему карточку.

47' В перерыве в составе "Истанбул Башакшехира" произошла замена: вместо Шенера Озбайракли на поле вышел Дених Тюрюдж.