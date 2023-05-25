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  4. Кубок 2022-2023

Турция: Кубок
2022-2023

Анкарагюджю
2:2
Итог доп. времени
Истанбул Башакшехир
0'
1:0
11' Гол
Соу Али
38' Желтая карточка
Шахинер Омер Али
42' Желтая карточка
Дьяк Ламин
46' Желтая карточка
Тюрюдж Дениз
1:1
61' Гол
Гюрлер Сердар
63' Желтая карточка
Малку Кевин
2:1
90' Гол
Хадзийованнис Анастасиос
90' Желтая карточка
Джоканович Андрей
97' Желтая карточка
Муякич Нихад
97' Вторая желтая карточка
Муякич Нихад
2:2
111' Гол
Кени Филипп
115' Желтая карточка
Шенгезер Мухаммед
120' Желтая карточка
Кылынч Эмре
Анкарагюджю - Истанбул. 2:2. Гол...
Анкарагюджю - Истанбул. 2:1. Гол...
Анкарагюджю - Истанбул. 1:1. Гол...
Анкарагюджю - Истанбул. 1:0. Гол...

Ход матча

11'
Соу Али
(Кициу Стелиос)
1:0
38'
 
Шахинер Омер Али
42'
Дьяк Ламин
 
46'
 
Тюрюдж Дениз
Озбайракли Шенер
46'
 
Тюрюдж Дениз
61'
1:1
Гюрлер Сердар
(Тюрюдж Дениз)
63'
Малку Кевин
 
65'
Кылынч Эмре
Милсон
 
65'
Захид Гайас
Беридзе Георгий
 
77'
Тёре Гёкхан
Малку Кевин
 
85'
 
Алексич Даниел
Гюрлер Сердар
88'
Хадзийованнис Анастасиос
Дьяк Ламин
 
90'
Хадзийованнис Анастасиос
2:1
90'
Джоканович Андрей
 
96'
 
Эркин Джанер
Янузай Аднан
96'
 
Кени Филипп
Билья Лукас
97'
Муякич Нихад
 
97'
Муякич Нихад
 
100'
Чанкая Атакан
Соу Али
 
111'
2:2
Кени Филипп
(Эркин Джанер)
113'
 
Арсланташ Мухаммет
Фигейредо Жоау
115'
 
Шенгезер Мухаммед
120'
Кылынч Эмре
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 19
Анкарагюджю 15.8% (3)
X 42.1% (8)
Истанбул Башакшехир 42.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
32
Аккан
Гёкхан
24
Малку
Кевин
37
Кызылдаг
Арда
18
Муякич
Нихад
17
Кициу
Стелиос
14
Дьяк
Ламин
16
Джоканович
Андрей
33
Калдырым
Хасан
Али
21
Беридзе
Георгий
22
Соу
Али
70
Милсон
16
Шенгезер
Мухаммед
2
Озбайракли
Шенер
5
Дуарте
Леонардо
21
Текдемир
Махмут
60
Лима
Лукас
20
Билья
Лукас
11
Янузай
Аднан
42
Шахинер
Омер
Али
19
Озджан
Беркай
7
Гюрлер
Сердар
25
Фигейредо
Жоау
Анкарагюджю
3-4-3
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1

История личных встреч

Анкарагюджю
Истанбул Башакшехир

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

История матчей

К
1:0
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
0:1
К
1:1
КТ
3:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
0.83

Среднее время на гол

112
108

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.83
1.6

Среднее время на гол

49
56

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.36
1.18

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
76

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соу Али 4 0.67
Хесе Родригес 3 0.5
Захид Гайас 2 0.33
Хадзийованнис Анастасиос 2 0.33
Македа Федерико 1 0.17
Sinan Osmanoglu 1 0.17
Дьяк Ламин 1 0.17
Кициу Стелиос 0 0
Кылынч Эмре 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюрлер Сердар 3 0.6
Шиш Патрик 2 0.4
Тюрюдж Дениз 1 (1) 0.2
Фигейредо Жоау 1 0.2
Окака Стефано 1 0.2
Алексич Даниел 1 0.2
Кени Филипп 1 0.2
Эркин Джанер 0 0

Карточки

Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муякич Нихад 2 1
Малку Кевин 2 0
Кылынч Эмре 1 0
Ганоушек Матей 1 0
Джоканович Андрей 1 0
Дьяк Ламин 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Хавьер Марлон 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Билья Лукас 2 0
Шенгезер Мухаммед 2 0
Тоуба Ахмед 0 1
Эркин Джанер 1 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Шахинер Омер Али 1 0
Тюрюдж Дениз 1 0

Результаты матчей

Анкарагюджю
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

2
2
Анкарагюджю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
4
Анкарагюджю
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Истанбул Башакшехир
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

15
6
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
5
33%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
0
0%
2
33%
91-120

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
1
20%
1
14%
91-120

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

15
10
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
5
33%
1
10%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
3
20%
1
10%
76-90
0
0%
2
20%
91-120

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
3
50%
1
13%
76-90
1
17%
1
13%
91-120

Результаты последних матчей

Анкарагюджю
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Умраниеспор - Анкарагюджю 1:2 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0
Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Анкарагюджю - Гиресунспор 3:1 Хатайспор - Анкарагюджю 0:3 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Истанбулспор 3:2 Анкарагюджю - Трабзонспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Анкарагюджю 2:0 Анкарагюджю - Аланьяспор 2:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 0:2 Анкарагюджю - Газиантеп 0:2 Коньяспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Адана Демирспор - Анкарагюджю 3:1
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0
Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:3 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0

Результаты матчей

Анкарагюджю
Истанбул Башакшехир

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:2
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Анкарагюджю
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2
3
2.5
1
1
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
4
1
2
4
2.5
2
3
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5
1/8 финала
3 Сивасспор
0 Караджабей
8 Газиантеп
7 Коньяспор
2 Фенербахче
1 Ризеспор
0 Антальяспор
2 Кайсериспор
1 Аланьяспор
2 Галатасарай
5 Фатих Карагюмрюк
7 Истанбул Башакшехир
5 Анкарагюджю
4 Бешикташ
1 Умраниеспор
4 Трабзонспор
1/4 финала
3 Сивасспор
0 Газиантеп
4 Фенербахче
1 Кайсериспор
2 Галатасарай
3 Истанбул Башакшехир
3 Анкарагюджю
1 Трабзонспор
1/2 финала
0 Сивасспор
3 Фенербахче
3 Истанбул Башакшехир
2 Анкарагюджю
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Шанлыурфаспор Buenyamin Balat 5
Анкарагюджю Соу Али 4
Киркларелиспор Арслан Энсар 4
Адана Демирспор Ассомбалонга Бритт 4
Истанбул Башакшехир Гюрлер Сердар 3 (1)
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Топ нарушителей
Анкарагюджю Муякич Нихад 1 2
Истанбул Башакшехир Билья Лукас 2
Анкарагюджю Малку Кевин 2
Трабзонспор Бакасетас Тасос 2
Истанбул Башакшехир Шенгезер Мухаммед 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • После матча
  • "Анкарагюджю" - "Истанбул Башакшехир" - 2:2 (2:1, в дополнительное время). "Истанбул Башакшехир" вышел в финал кубка Турции благодаря победе в первой игре, а встретится там с "Фенербахче". За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!
  • Дополнительное время
  • Свисток
    Финальный свисток!
  • Желтая карточка
    120'
    Кылынч на чужой половине поля толкнул в спину Алексича, а жёлтую карточку получил Чанкая за несогласие с решением арбитра.
  • 120'
    Стамбульская команда старается подержать мяч на чужой половине поля.
  • 120'
    Петарды летят вор вратарскую площадь гостей. Шенгезер в это время находился у линии  штрафной площади и его жизни угрозы нет.
  • Дополнительное время
    120'
    3 минуты добавил Шансалан в овертайме.
  • Опасный момент
    120'
    Тёре справа в штрафной площади сыграл на подборе и с пятнадцати метров с лёта пробил немного выше ворот.
  • Фол, нарушение
    119'
    Чанкая на фланге сбил Кени.
  • 118'
    Кылынч слева прострелил в центр штрафной площади, где никто из партнёров по мячу не попал.
  • Фол, нарушение
    116'
    Джанер в центре поля попал по ногам Кылынчу.
  • Желтая карточка
    115'
    Шенгезер получил жёлтую карточку за задержку игры.
  • Фол, нарушение
    114'
    Джанер в центре поля подтолкнул в спину Захида.
  • Замена
    113'
    Замена в составе "Истанбул Башакшехира": вместо Жоау Фигейредо на поле вышел Мухаммет Арсланташ.
  • Описание гола
    111'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:2!!!
    КЕНИ!!! Джанер справа навесил к дальней штанге, где Кени головой пробил мимо Аккана.
  • Офсайд
    111'
    Хадзийованнис слева забежал в офсайд.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      110'
      Кени перед чужой штрафной площадью завалил на газон Кызылдага.
    • 109'
      Шахинер справа прострелил в штрафную площадь, где Кени не смог сыграть удачно на приёме.
    • Фол, нарушение
      108'
      Захид в центре поля заблокировал проход Озджана.
    • 107'
      Фигейредо слева с двадцати двух метров пробил правее ворот.
    • Свисток
      106'
      Второй дополнительный тайм стартовал!
    • Перерыв
      Перерыв! "Анкарагюджю" - "Истанбул Башакшехир" - 2:1.
    • Опасный момент
      105'
      Джанер справа навесил к дальней штанге, где Кени не попал ногой по мячу.
    • Дополнительное время
      105'
      1 минута добавлена.
    • 105'
      Фигейредо слева сделал пас в центр штрафной площади на Алексича, которому соперники не позволили нанести удар по воротам.
    • 104'
      Гости расположились на чужой половине поля, но всё проходит без ударов по воротам.
    • Фол, нарушение
      103'
      Фигейредо в штрафной площади не по правилам атаковал игравшего на выходе Аккана.
    • 102'
      Хадзийованнис слева не смог сделать точный пас в центр на Захида.
    • Замена
      100'
      Замена в составе "Анкаралюджю": вместо Али Соу на поле вышел Атакан Чанкая.
    • Жёлтая и сразу красная
      99'
      Муякич не успокоился и начал аплодировать решению арбитра и тут же увидел перед собой вторую жёлтую карточку, которая превратилась в красную.
    • Желтая карточка
      99'
      Муякич получил жёлтую карточку за недисциплинированное поведение.
    • Замена
      99'
      Замена в составе "Истанбул Башакшехира": вместо Лукаса Бильи на поле вышел Филипп Кени.
    • Замена
      98'
      Замена в составе "Истанбул Башакшехира": вместо Аднана Янузая на поле вышел Джанер Эркин.
    • Угловой
      97'
      Тёре от углового флага навесил на Соу. Попытка Али сделать скидку на партнёра не увенчалась успехом.
    • 96'
      Янузай не смог точно исполнил перевод направо на Тюрюджа.
    • 95'
      Подача Хадзийованниса справа получилась в руки Шенгезеру.
    • Офсайд
      94'
      Фигейредо слева забежал в офсайд.
    • Офсайд
      93'
      Тёре забежал в офсайд.
    • 92'
      Хозяева на своей половине поля контролируют мяч.
    • Свисток
      91'
      Первый дополнительный тайм стартовал!
    • Второй тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Анкарагюджю" - "Истанбул Башакшехир" - 2:1.
    • 90'
      Аккан выдвинулся на подачу Тюрюджа слева и забрал мяч в руки.
    • Угловой
      90'
      Тюрюдж от углового флага подачу исполнил слишком сильно. Мяч в штрафной площади никто достать не смог.
    • 90'
      Тюрюдж со штрафного пробил в дальний угол. После небольшого рикошета мяч пролетел рядом со штангой.
    • Желтая карточка
      90'
      Джоканович перед штрафной площадью сбил Фигейреду и получил жёлтую карточку. Двадцать один метр до ворот.
    • 90'
      Тюрюдж слева не смог сделать точную передачу к центру на партнёров.
    • Описание гола
      90'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:1!!!
      ХАДЗИЙОВАННИС!!! Тёре справа навесил к дальней штанге. Кылынч делает скидку на Хадзийованниса,, который вновь выводит хозяев вперёд.
    • Желтая карточка
      90'
      Арбитр показал жёлтую карточку Эмре Белезоглу за излишние эмоции.
    • Дополнительное время
      90'
      5 минут добавил Шансалан во втором тайме.
    • Замена
      90'
      Замена в составе "Анкарагюджю": вместо Ламина Дьяка на поле вышел Анастасиос Хадзийованнис.
    • Опасный момент
      89'
      Несогласованно сыграли защитники стамбульской команды. Этим воспользовался Тёре и справа откатил мяч в центр на Дьяка, который с двадцати метров пробил рядом с левой крестовиной.
    • Угловой
      88'
      Тёре исполнил подачу от углового флага. Последовала скидка к дальней штанге, где до мяча никто не добрался.
    • 87'
      Кициу справа от угла штрафной площади пробил выше ворот.
    • 86'
      Хозяева исполняют серии навесов справа и слева к воротам, но выиграть борьбу вверху им не удаётся. Лима с партнёрами играют на перехватах.
    • Замена
      85'
      Замена в составе "Истанбул Башакшехира": вместо Сердара Гюрлера на поле вышел Даниел Алексич.
    • Фол, нарушение
      84'
      Гюрлер на чужой половине поля подтолкнул Кызылдага.
    • 83'
      Кылынч от углового флага навесил к дальней штанге, откуда гости мяч выбили.
    • Опасный момент
      82'
      Мощнейший удар Кициу справа из пределов штрафной площади отразил Шенгезер.
    • Фол, нарушение
      81'
      Озджан в центре поля прихватил руками Захида.
    • 80'
      Захид слева сместился к центру и с двадцати метров пробил в соперника.
    • 79'
      Подачу Каьдырыма слева к воротам прервал Лима, вынесший мяч вперёд.
    • Замена
      78'
      Замена в составе "Анкарагюджю": вместо Кевина Малку на поле вышел Гёкхан Тёре.
    • 77'
      Лима слева навесил на Тюрюджа, который головой пробил точно в Аккана. Голкипер мяч поймал.
    • Травма, повреждение
      76'
      Кициу отправился за пределы поля к медикам, держась за затылок. Помощь Стелиосу была оказана быстро.
    • Офсайд
      75'
      Соу забрался в офсайд.
    • 74'
      Кициу справа в штрафной площади получил мяч,, но против него в отборе здорово сыграл тот  же Лима.
    • 73'
      Кициу справа сделал пас в штрафную площадь на Захида, чей удар с пятнадцати метров заблокировал Лима.
    • Угловой
      72'
      Билья от углового флага навесил к дальней штанге слишком сильно. Мяч описал высокую дугу и оказался за пределами поля.
    • 70'
      Захид справа со штрафного навесил на Муякича, который головой пробил левее ворот.
    • Фол, нарушение
      69'
      Лима на фланге прихватил руками за футболку Соу.
    • 68'
      "Анкарагюджю" пытается перехватить инициативу, но контроль мяча хозяевам даётся непросто под прессингом соперников.
    • Замена
      67'
      Замена в составе "Анкарагюджю": вместо Георгия Беридзе на поле вышел Гайас Захид.
    • Замена
      66'
      Замена в составе "Анкарагюджю": вместо Милсона на поле вышел Эмре Кылынч.
    • 65'
      Пас Лимы слева вперёд на Гюрлера перехватил Малку.
    • Желтая карточка
      64'
      Малку в центре поля схватил руками за футболку Гюрлера и получил жёлтую карточку.
    • 63'
      По сумме двух матчей вперёд вышли гости. Сумеют ли столичные игроки перестроить свою игру?
    • Описание гола
      61'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      ГЮРЛЕР!!! Тюрюдж справа исполнил великолепную подачу к дальней штанге на Гюрлера, который головой пробил под Акканом.
    • Опасный момент
      60'
      Джоканович с двадцати двух метров пробил рядом с левой штангой.
    • 58'
      Дуарте справа прошёл вперёд, но перед входом в штрафную площадь поскользнулся и мяч потерял.
    • 57'
      Соу откатил мяч на Джокановича, которпый с двадцати семи  метров пробил в спину партнёру на линии штрафной площади.
    • 56'
      Янузай от углового флага навесил к дальней штанге, где Гюрлер увлёкся борьбой с соперниками и к мячу не выпрыгнул.
    • 55'
      Подачу Лимы слева к воротам заблокировал Кициу.
    • 54'
      Заброс Шахинера справа к дальней штанге получился слишком сильным. Мяч улетел за пределы поля.
    • 53'
      Джоканович метров с сорока низом пробил по воротам. Шенгезер спокойно забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      52'
      Соу у центрального круга сыграл рукой.
    • 51'
      Милсон справа навесил в руки Шенгезеру.
    • 50'
      Гости начали второй тайм с уверенного контроля мяча. Ждём ударов по воротам.
    • Фол, нарушение
      49'
      Фигейредо в центральном круге сбил Дьяка.
    • Желтая карточка
      48'
      С Тюрюджем произошла странная история. Он получил жёлтую карточку ещё до того, как вышел на поле. Арбитр вышел из подтрибунного помещения, услышал что-то от Дениза и сразу показал ему карточку.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Истанбул Башакшехира" произошла замена: вместо Шенера Озбайракли на поле вышел Дених Тюрюдж.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Анкаре!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Анкарагюджю" - "Истанбул Башакшехир" - 1:0.
    • 45'
      Гости комбинируют на чужой половине поля. На ударную позицию никто выйти не может.
    • Офсайд
      45'
      Шахинер слева вывел к воротам Гюлера, который с четырнадцати  метров низом точно пробил в дальний угол. Вот только Арбитрпы зафиксировали офсайд у Сердара и гол не засчитали.
    • Фол, нарушение
      45'
      Фигейредо в чужой штрафной площади попал локтем по затылку Малку.
    • 45'
      Гюрлер слева заброс на ход Озджану исполнил =немного сильно.
    • 45'
      Милсон на левом фланге не смог пройти Озбайракли.
    • Дополнительное время
      45'
      5 минут добавил Шансалан в первом тайме.
    • 45'
      Щахинер остался на поле. Гости разыграли штрафной удар и постепенно продвигаются вперёд.
    • Травма, повреждение
      44'
      Шахинеру требуется помощь медиков. Продолжение игры Омер Али пока под вопросом.
    • Желтая карточка
      43'
      Дьяк у центрального круга наступил на ногу Шахинеру и получил жёлтую карточку.
    • Фол, нарушение
      42'
      Малку на чужой половине поля руками оттолкнул от мяча Лиму.
    • 41'
      Гости постепенно прибавляют в движении. Становится больше борьбы, но ударов по воротам и острых моментов это не прибавляет.
    • Желтая карточка
      40'
      Шахинер получил жёлтую карточку за недисциплинированное поведение.
    • 39'
      Удар Беридзе слева с линии штрафной площади заблокировал Дуарте.
    • 38'
      Гюрлер слева продвинулся вперёд и с двадцати метров пробил по воротам. На пути мяча оказалось плечо Малку.
    • Фол, нарушение
      37'
      Беридзе на левом фланге атаки подтолкнул в спину Дуарте.
    • Травма, повреждение
      36'
      Фигейредо в центре поля в стыке с Муякичем получил повреждение. Медики быстро появились на поле.
    • 35'
      Милсон справа навесил в центр штрафной площади, где Беридзе в прыжке не попал по мячу.
    • 34'
      Шенгезер вовремя выдвинулся к линии штрафной площади и не позволил сыграть Соу, откликнувшемуся на длинный заброс партнёров вперёд.
    • Травма, повреждение
      33'
      Медики оказывают Кызылдагу помощь. Небольшая пауза в матче.
    • Фол, нарушение
      32'
      Фигейредо на чужой половине поля отмахнулся от Кызылдага.
    • 31'
      Озджане слева ворвался в штрафную площадь, сместился немного к центру и сделал пас на Фигейредо, который не смог остановить мяч.
    • 30'
      Удар Фигейредо с линии штрафной площади с разворота заблокировал Муякич.
    • 28'
      Озджан справа продвинулся к штрафной площади и с линии пробил по центру ворот. Аккан мяч поймал.
    • 27'
      Лима слева прострелил к воротам, где Аккан на перехват пошёл ногой и пробил в Шахинера. Отскок получился удачным для голкипера хозяев.
    • 26'
      Аккан забрал мяч в руки после длинного заброса вперёд от Озджана.
    • Фол, нарушение
      25'
      Шахинер у центрального круга сбил Малку.
    • 24'
      Калдырым по левому флангу сделал неточный пас вперёд. Дуарте сыграл на перехвате.
    • Офсайд
      22'
      Гюрлер слева вывел к воротам Озджана, который наносил удар в ближний угол из офсайда.
    • 21'
      Инициатива всё больше переходит к гостям. Пока это никак не сказывается на остроте их атак, которой нет.
    • 20'
      Озбайракли справа получил передачу от Янузая продвинулся вперёд, упёрся в Дьяка и потерял мяч.
    • Фол, нарушение
      19'
      Калдырым в центре поля придержал руками Янузая.
    • Фол, нарушение
      18'
      Билья у центрального круга сбил Соу.
    • 17'
      После пропущенного гола стамбульская команда стала больше владеть мячом, но до ударов по воротам свои комбинации она не доводит.
    • 16'
      Беридзе слева со штрафного направил мяч под перекладину. Шенгезер сделал пару шагов назад и забрал сферу в руки.
    • Фол, нарушение
      15'
      Шахинер на фланге сбил Милсона.
    • 14'
      У Озджана не прошёл слева заброс к воротам  на партнёра.
    • 13'
      Суммарный счёт двух матчей стал равным. Кто будет дальше играть активнее?
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      СОУ!!! Кациу отличным пасом вывел справа к воротам Соу, который одним касанием направил мяч низом в дальний угол.
    • 10'
      Стамбульская команда больше внимания уделяет комбинациям в центре поля и вперёд пробирается реже.
    • Угловой
      8'
      Вторая подача Беридзе от углового флага получилась к воротам, но там на вынос уверенно сыграли гости.
    • Угловой
      7'
      Беридзе первый угловой удар в матче исполнил слишком сильно. Партнёрам удачно сыграть вверху не удалось.
    • 6'
      Команды стараются начинать атаки длинными забросами вперёд. Такие передачи соперниками перехватываются.
    • 5'
      Команды начали встречу очень осторожно, а вот зрители сразу погнали команды вперёд. На турецких стадионах тихо не бывает, и столичные зрители не смолкают ни на секунду.
    • 4'
      Гюрлер слева обыгрался с Фигейредо и с линии штрафной площади пробил выше ворот.
    • 3'
      Малку в центре поля подтолкнул в спину Фигейредо.
    • 2'
      "Анкарагюджю" играет в тёмно-синей форме, "Истанбул Башакшехир" - в светло-серой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Эрьямане"!
    • До матча
    • Первый матч в Стамбуле выиграл "Истанбул Башакшехир" со счётом 1:0.
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного полуфинального матча кубка Турции, в котором сыграют «Анкарагюджю» и «Истанбул Башакшехир». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 19
    Анкарагюджю 15.8% (3)
    X 42.1% (8)
    Истанбул Башакшехир 42.1% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Анкарагюджю 2:2 Истанбул Башакшехир онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Анкарагюджю 2:2 Истанбул Башакшехир

    Исход игры
    Анкарагюджю
    15.8% (3)
    Ничья
    42.1% (8)
    Истанбул Башакшехир
    42.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.58% (6)
    Меньше
    68.42% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    68.42% (13)
    Нет
    31.58% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.8% (7)
    1:2 Истанбул Башакшехир
    21.1% (4)
    0:1 Истанбул Башакшехир
    15.8% (3)
    1:0 Анкарагюджю
    10.5% (2)
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