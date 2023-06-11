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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 10.
Сан-Паулу
0:1
Перерыв
Палмейрас Сан-Паулу
0'
0:1
10' Гол
Менино Габриэль
15' Желтая карточка
Абел Феррейра

Ход матча

10'
0:1
Менино Габриэль
15'
 
Абел Феррейра
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
7.60
3.70
3.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
Марсио
5
Арболеда
Роберт
35
Lucas
Beraldo
38
Caio
Paulista
29
Pablo
Maia
20
Невес
Габриэль
7
Alisson
II
10
Лусиано
Невес
15
Michel
Araujo
9
Кальери
Хонатан
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
13
Луан
Гарсия
IV
34
Kaiky
Naves
22
Пикерес
Хоакин
25
Менино
Габриэль
8
Рафаэл
Жозе
14
Гимарайнс
Артур
23
Вейга
Рафаэль
7
Дуду
X
10
Рони
III
Сан-Паулу
4-2-3-1
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Паулу
Палмейрас Сан-Паулу

27 матчей

63%
37%
17 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

63%
40.7%
17 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

48.1%
51.9%
13 побед 14 ничьих 0 побед

29 матчей

31%
69%
0 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

51.7%
48.3%
0 побед 15 ничьих 13 побед

Второй тайм

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы

56 матчей

30.4%
33.9%
35.7%
17 побед 19 ничьих 20 побед

Первый тайм

30.4%
46.4%
23.2%
17 побед 26 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.2%
37.5%
39.3%
13 побед 21 ничья 22 победы

История матчей

ПА
0:0
СA
0:0
К
2:1
К
1:0
СA
1:2
ПА
4:0
ПА
3:1
ПА
0:1
СA
0:2
КЛ
3:0
КЛ
1:1
СA
0:0
ПА
2:0
ПА
0:0
ПА
0:1
СA
1:1
СA
0:2
ПА
0:0
СA
3:0
СA
1:1
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
0:1
СA
0:2
СA
3:1
П
2:0
СA
4:2
СA
2:0
ПА
3:0
СA
2:1
СA
1:0
ПА
0:2
СA
1:1
СA
4:0
ПА
3:0
БСА
2:0
БСА
1:2
П
2:0
П
0:0
СA
3:0
СA
1:1
CP
3:3
СA
1:0
СA
1:1
CP
1:1
СA
0:2
СA
1:0
CP
2:0
СA
0:0
СA
0:0
CP
1:0
СA
2:2
СA
2:1
CP
2:0
CP
2:1
CP
4:1

Голы

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.04
0.7

Среднее время на гол

86
128

Всего голов

51
17

Голов в среднем за матч

1.7
0.65

Среднее время на гол

52
137

Всего голов

78
38

Голов в среднем за матч

1.39
0.68

Тотал матчей

2.5
46
Больше 82%
Меньше 18%
10
38
Больше 68%
Меньше 32%
18
19
Больше 34%
Меньше 66%
37
8
Больше 14%
Меньше 86%
48
3
Больше 5%
Меньше 95%
53
2
Больше 4%
Меньше 96%
54

Среднее время на гол

64
132

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 4 0.4
Лусиано Невес 2 0.2
Пауло Маркос 2 0.2
Pablo Maia 2 0.2
Michel Araujo 1 0.1
Жуан Бланко 1 0.1
David VI 1 0.1
Rodrigo Nestor 1 0.1
Lucas Beraldo 1 0.1
Alisson II 0 0
Caio Paulista 0 0
Wellington Rato 0 0
Рафинья Марсио 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гимарайнс Артур 4 0.4
Вейга Рафаэль 4 (1) 0.4
Дуду X 2 0.2
Рони III 2 0.2
Endrick 2 0.2
Майке Роша 1 0.1
Менино Габриэль 1 0.1
Лопес Хосе Мануэль 1 0.1
Наварро Рафа 1 0.1
Луан Гарсия IV 1 0.1
Мурило Серкейра 1 0.1
Пикерес Хоакин 0 0
Гомес Густаво 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Vanderlan 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Nestor 1 1
Рафинья Марсио 2 0
Лусиано Невес 2 0
Невес Габриэль 2 0
Alan Franco1 2 0
Rai Ramos 2 0
Wellington Rato 2 0
Пауло Маркос 1 0
Кальери Хонатан 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Alisson II 1 0
Michel Araujo 1 0
Patryck 1 0
Caio Paulista 1 0
Lucas Beraldo 1 0
Pablo Maia 1 0
Dorival Junior 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 4 1
Рафаэл Жозе 4 0
Гомес Густаво 3 0
Майке Роша 3 0
Вейга Рафаэль 3 0
Пикерес Хоакин 3 0
Жонатан Луис 2 0
Менино Габриэль 2 0
Лопес Хосе Мануэль 1 0
Наварро Рафа 1 0
Луан Гарсия IV 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Endrick 1 0
Vanderlan 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
3
Сан-Паулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
13
Сан-Паулу
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

2
16

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
5
45%
3
43%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
13
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
25%
1
8%
1-15
2
50%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
1
25%
1
8%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

15
20
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
1
7%
2
10%
1-15
4
27%
3
15%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
1
7%
6
30%
61-75
6
40%
4
20%
76-90

Пропущено

9
8
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
4
44%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сан-Паулу - Депортес Толима 5:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Спорт Ресифи 1:3 Сан-Паулу - Гойяс 2:1
Академия Пуэрто-Кабельо - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Сан-Паулу 0:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Итуано - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Итуано 0:0 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Агуа-Санта 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Томбенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Томбенсе 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 4:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 2:1

Результаты матчей

Сан-Паулу
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
2
3
1
3
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
6
3
2
7
2.5
3
6
1
8
3.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 8 0 2 18 - 7 24
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 10 6 4 0 21 - 8 22
3.
Атлетико Минейро
 10 5 3 2 14 - 8 18
4.
Гремио
 9 5 2 2 14 - 12 17
5.
Фламенго
 9 5 1 3 18 - 11 16
6.
Флуминенсе
 9 5 1 3 14 - 9 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 10 5 1 4 14 - 13 16
8.
Сан-Паулу
 0:1 10 4 3 3 15 - 10 15
9.
Крузейро
 10 4 2 4 14 - 10 14
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 2:1 10 4 2 4 10 - 13 14
11.
Форталеза Сеара
 10 3 5 2 12 - 8 14
12.
Ред Булл Брагантино
 10 3 5 2 15 - 14 14
13.
Сантос
 10 3 4 3 9 - 8 13
14.
Куяба
 10 3 3 4 9 - 14 12
15.
Байя
 10 2 3 5 11 - 16 9
16.
Коринтианс
 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Америка Минейро
 10 2 2 6 11 - 22 8
18.
Гойяс
 9 2 1 6 7 - 16 7
19.
Васко да Гама
 1:2 10 1 3 6 10 - 19 6
20.
Коритиба Парана
 10 0 4 6 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Сан-Паулу
 0:1 5 4 0 1 11 - 4 12
4.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 0 1 9 - 5 12
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 2:1 5 4 0 1 7 - 4 12
6.
Гремио
 5 3 2 0 9 - 5 11
7.
Флуминенсе
 4 3 1 0 7 - 2 10
8.
Фламенго
 5 3 1 1 9 - 4 10
9.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 8 - 6 10
10.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 7 - 3 9
11.
Сантос
 5 2 3 0 7 - 3 9
12.
Коринтианс
 5 2 3 0 7 - 4 9
13.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Америка Минейро
 6 2 1 3 7 - 12 7
15.
Гойяс
 4 2 0 2 5 - 8 6
16.
Крузейро
 5 2 0 3 3 - 5 6
17.
Байя
 5 1 2 2 9 - 9 5
18.
Коритиба Парана
 5 0 3 2 3 - 7 3
19.
Куяба
 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 1:2 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 5 3 1 1 7 - 3 10
2.
Куяба
 6 3 1 2 6 - 6 10
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 5 2 3 0 9 - 3 9
4.
Крузейро
 5 2 2 1 11 - 5 8
5.
Фламенго
 4 2 0 2 9 - 7 6
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 0 2 6 - 6 6
7.
Гремио
 4 2 0 2 5 - 7 6
8.
Флуминенсе
 5 2 0 3 7 - 7 6
9.
Форталеза Сеара
 5 1 2 2 5 - 5 5
10.
Васко да Гама
 1:2 6 1 2 3 7 - 11 5
11.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 5 1 1 3 5 - 8 4
13.
Байя
 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Ред Булл Брагантино
 5 0 4 1 7 - 8 4
15.
Сан-Паулу
 0:1 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 2:1 5 0 2 3 3 - 9 2
17.
Америка Минейро
 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Гойяс
 5 0 1 4 2 - 8 1
19.
Коритиба Парана
 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коринтианс
 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 8 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 4 (2)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 4
Гойяс Магиньо 1 4
Ред Булл Брагантино Cleiton Schwengber 1 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    15'
    Abel Ferreira получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Габриэль Менино бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой Сан-Паулу.
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Паулу
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
7.60
3.70
3.20
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