Тур: 10.
0:1
Перерыв
Ход матча
10'
0:1
15'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Рафаэл
Пирес
29
Pablo
Maia
12
Майке
Роша
34
Kaiky
Naves
7
Дуду
X
10
Рони
III
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Жуан БланкоПолузащитник
-
32 Пауло МаркосПолузащитник
-
-
-
28 Alan Franco1
-
-
8 Luan5
-
-
-
36 Patryck
-
22 David VI
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
-
34 Kaiky NavesЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бруно ТабатаПолузащитник
-
29 Наварро РафаНападающий
- Нападающий
-
19 Лопес БреноНападающий
-
27 Richard Rios
-
-
-
9 Endrick
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Сан-Паулу
Палмейрас Сан-Паулу
27 матчей
63%
37%
17 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
63%
40.7%
17 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
48.1%
51.9%
13 побед 14 ничьих 0 побед
29 матчей
31%
69%
0 побед 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
51.7%
48.3%
0 побед 15 ничьих 13 побед
Второй тайм
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы
56 матчей
30.4%
33.9%
35.7%
17 побед 19 ничьих 20 побед
Первый тайм
30.4%
46.4%
23.2%
17 побед 26 ничьих 13 побед
Второй тайм
23.2%
37.5%
39.3%
13 побед 21 ничья 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.04
0.7
Среднее время на гол
86
128
Всего голов
51
17
Голов в среднем за матч
1.7
0.65
Среднее время на гол
52
137
Всего голов
78
38
Голов в среднем за матч
1.39
0.68
Тотал матчей
2.5
46
Больше 82%
Меньше 18%
10
38
Больше 68%
Меньше 32%
18
19
Больше 34%
Меньше 66%
37
8
Больше 14%
Меньше 86%
48
3
Больше 5%
Меньше 95%
53
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
Среднее время на гол
64
132
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|4
|0.4
|Лусиано Невес
|2
|0.2
|Пауло Маркос
|2
|0.2
|Pablo Maia
|2
|0.2
|Michel Araujo
|1
|0.1
|Жуан Бланко
|1
|0.1
|David VI
|1
|0.1
|Rodrigo Nestor
|1
|0.1
|Lucas Beraldo
|1
|0.1
|Alisson II
|0
|0
|Caio Paulista
|0
|0
|Wellington Rato
|0
|0
|Рафинья Марсио
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гимарайнс Артур
|4
|0.4
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|0.4
|Дуду X
|2
|0.2
|Рони III
|2
|0.2
|Endrick
|2
|0.2
|Майке Роша
|1
|0.1
|Менино Габриэль
|1
|0.1
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.1
|Наварро Рафа
|1
|0.1
|Луан Гарсия IV
|1
|0.1
|Мурило Серкейра
|1
|0.1
|Пикерес Хоакин
|0
|0
|Гомес Густаво
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Nestor
|1
|1
|Рафинья Марсио
|2
|0
|Лусиано Невес
|2
|0
|Невес Габриэль
|2
|0
|Alan Franco1
|2
|0
|Rai Ramos
|2
|0
|Wellington Rato
|2
|0
|Пауло Маркос
|1
|0
|Кальери Хонатан
|1
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Alisson II
|1
|0
|Michel Araujo
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Lucas Beraldo
|1
|0
|Pablo Maia
|1
|0
|Dorival Junior
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|4
|1
|Рафаэл Жозе
|4
|0
|Гомес Густаво
|3
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|0
|Пикерес Хоакин
|3
|0
|Жонатан Луис
|2
|0
|Менино Габриэль
|2
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0
|Наварро Рафа
|1
|0
|Луан Гарсия IV
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Endrick
|1
|0
|Vanderlan
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
3
Сан-Паулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
13
Сан-Паулу
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
2
16
Голы по времени матча
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
5
45%
3
43%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
13
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
25%
1
8%
1-15
2
50%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
1
25%
1
8%
76-90
Пропущено
6
4
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
15
20
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
1
7%
2
10%
1-15
4
27%
3
15%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
1
7%
6
30%
61-75
6
40%
4
20%
76-90
Пропущено
9
8
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
4
44%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сан-Паулу - Депортес Толима 5:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Спорт Ресифи 1:3 Сан-Паулу - Гойяс 2:1
Академия Пуэрто-Кабельо - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Сан-Паулу 0:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Итуано - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Итуано 0:0 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Агуа-Санта 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Томбенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Томбенсе 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 4:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Результаты матчей
Сан-Паулу
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
45
63
27
36
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|0
|2
|18 - 7
|24
|2.
|1:0
|10
|6
|4
|0
|21 - 8
|22
|3.
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|18 - 11
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|7.
|10
|5
|1
|4
|14 - 13
|16
|8.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|15 - 10
|15
|9.
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|10.
|2:1
|10
|4
|2
|4
|10 - 13
|14
|11.
|10
|3
|5
|2
|12 - 8
|14
|12.
|10
|3
|5
|2
|15 - 14
|14
|13.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|14.
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|15.
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|16.
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|11 - 22
|8
|18.
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|1:2
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|10
|0
|4
|6
|8 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|12 - 1
|18
|2.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|0:1
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|5.
|2:1
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|6.
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|7.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|9.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|11.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|12.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|15.
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|16.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|18.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|19.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|1:2
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|2.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|3.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|9 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|5.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|10.
|1:2
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|14.
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|15.
|0:1
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|2:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|17.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|19.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|20.
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|8 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|4 (2)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|4 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 4
|Гойяс
|Магиньо
|1 4
|Ред Булл Брагантино
|Cleiton Schwengber
|1 4