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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 10.
Сан-Паулу
0:2
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
0:1
11' Гол
Менино Габриэль
15' Желтая карточка
Абел Феррейра
0:2
78' Гол
Endrick
88' Желтая карточка
Гимарайнс Артур
88' Желтая карточка
David VI
90' Желтая карточка
Rodrigo Huendra
90' Желтая карточка
Pablo Maia
90' Вторая желтая карточка
Pablo Maia
90'+6
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
Марсио
5
Арболеда
Роберт
35
Lucas
Beraldo
38
Caio
Paulista
29
Pablo
Maia
20
Невес
Габриэль
7
Alisson
II
10
Лусиано
Невес
15
Michel
Araujo
9
Кальери
Хонатан
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
13
Луан
Гарсия
IV
34
Kaiky
Naves
22
Пикерес
Хоакин
25
Менино
Габриэль
8
Рафаэл
Жозе
14
Гимарайнс
Артур
23
Вейга
Рафаэль
7
Дуду
X
10
Рони
III
Сан-Паулу
4-2-3-1
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Паулу
Палмейрас Сан-Паулу

27 матчей

63%
37%
17 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

63%
40.7%
17 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

48.1%
51.9%
13 побед 14 ничьих 0 побед

29 матчей

31%
69%
0 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

51.7%
48.3%
0 побед 15 ничьих 13 побед

Второй тайм

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы

56 матчей

30.4%
33.9%
35.7%
17 побед 19 ничьих 20 побед

Первый тайм

30.4%
46.4%
23.2%
17 побед 26 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.2%
37.5%
39.3%
13 побед 21 ничья 22 победы

История матчей

ПА
0:0
СA
0:0
К
2:1
К
1:0
СA
1:2
ПА
4:0
ПА
3:1
ПА
0:1
СA
0:2
КЛ
3:0
КЛ
1:1
СA
0:0
ПА
2:0
ПА
0:0
ПА
0:1
СA
1:1
СA
0:2
ПА
0:0
СA
3:0
СA
1:1
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
0:1
СA
0:2
СA
3:1
П
2:0
СA
4:2
СA
2:0
ПА
3:0
СA
2:1
СA
1:0
ПА
0:2
СA
1:1
СA
4:0
ПА
3:0
БСА
2:0
БСА
1:2
П
2:0
П
0:0
СA
3:0
СA
1:1
CP
3:3
СA
1:0
СA
1:1
CP
1:1
СA
0:2
СA
1:0
CP
2:0
СA
0:0
СA
0:0
CP
1:0
СA
2:2
СA
2:1
CP
2:0
CP
2:1
CP
4:1

Голы

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.04
0.7

Среднее время на гол

86
128

Всего голов

51
17

Голов в среднем за матч

1.7
0.65

Среднее время на гол

52
137

Всего голов

78
38

Голов в среднем за матч

1.39
0.68

Тотал матчей

2.5
46
Больше 82%
Меньше 18%
10
38
Больше 68%
Меньше 32%
18
19
Больше 34%
Меньше 66%
37
8
Больше 14%
Меньше 86%
48
3
Больше 5%
Меньше 95%
53
2
Больше 4%
Меньше 96%
54

Среднее время на гол

64
132

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 4 0.4
Лусиано Невес 2 0.2
Пауло Маркос 2 0.2
Pablo Maia 2 0.2
Michel Araujo 1 0.1
Жуан Бланко 1 0.1
David VI 1 0.1
Rodrigo Nestor 1 0.1
Lucas Beraldo 1 0.1
Alisson II 0 0
Caio Paulista 0 0
Wellington Rato 0 0
Рафинья Марсио 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гимарайнс Артур 4 0.4
Вейга Рафаэль 4 (1) 0.4
Endrick 3 0.3
Дуду X 2 0.2
Рони III 2 0.2
Майке Роша 1 0.1
Менино Габриэль 1 0.1
Лопес Хосе Мануэль 1 0.1
Наварро Рафа 1 0.1
Луан Гарсия IV 1 0.1
Мурило Серкейра 1 0.1
Пикерес Хоакин 0 0
Гомес Густаво 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Лопес Брено 0 0
Vanderlan 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Maia 2 1
Rodrigo Nestor 1 1
Рафинья Марсио 2 0
Лусиано Невес 2 0
Невес Габриэль 2 0
Alan Franco1 2 0
Rai Ramos 2 0
Wellington Rato 2 0
Пауло Маркос 1 0
Кальери Хонатан 1 0
David VI 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Alisson II 1 0
Michel Araujo 1 0
Patryck 1 0
Caio Paulista 1 0
Lucas Beraldo 1 0
Rodrigo Huendra 1 0
Dorival Junior 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 4 1
Рафаэл Жозе 4 0
Гомес Густаво 3 0
Майке Роша 3 0
Вейга Рафаэль 3 0
Пикерес Хоакин 3 0
Жонатан Луис 2 0
Менино Габриэль 2 0
Лопес Хосе Мануэль 1 0
Наварро Рафа 1 0
Луан Гарсия IV 1 0
Гимарайнс Артур 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Endrick 1 0
Vanderlan 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
3
Сан-Паулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
13
Сан-Паулу
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

2
16

Голы по времени матча

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
5
45%
4
44%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

4
13
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
25%
1
8%
1-15
2
50%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
1
25%
1
8%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

15
22
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
1
7%
3
14%
1-15
4
27%
3
14%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
1
7%
6
27%
61-75
6
40%
5
23%
76-90

Пропущено

11
8
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
4
36%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сан-Паулу - Депортес Толима 5:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Спорт Ресифи 1:3 Сан-Паулу - Гойяс 2:1
Академия Пуэрто-Кабельо - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Сан-Паулу 0:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Итуано - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Итуано 0:0 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Агуа-Санта 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Томбенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Томбенсе 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 4:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 2:1

Результаты матчей

Сан-Паулу
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
4
1
2
3
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
7
3
2
8
2.5
3
7
1
9
3.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 8 0 2 18 - 7 24
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 6 4 0 22 - 8 22
3.
Фламенго
 1:0 10 6 1 3 19 - 11 19
4.
Флуминенсе
 2:1 10 6 1 3 16 - 10 19
5.
Атлетико Минейро
 10 5 3 2 14 - 8 18
6.
Гремио
 0:1 10 5 2 3 14 - 13 17
7.
Атлетико Паранаэнсе
 10 5 1 4 14 - 13 16
8.
Сан-Паулу
 10 4 3 3 15 - 11 15
9.
Крузейро
 10 4 2 4 14 - 10 14
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 2 4 10 - 13 14
11.
Форталеза Сеара
 10 3 5 2 12 - 8 14
12.
Ред Булл Брагантино
 10 3 5 2 15 - 14 14
13.
Сантос
 10 3 4 3 9 - 8 13
14.
Куяба
 10 3 3 4 9 - 14 12
15.
Байя
 10 2 3 5 11 - 16 9
16.
Коринтианс
 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Америка Минейро
 10 2 2 6 11 - 22 8
18.
Гойяс
 1:2 10 2 1 7 8 - 18 7
19.
Васко да Гама
 10 1 3 6 10 - 19 6
20.
Коритиба Парана
 10 0 4 6 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Фламенго
 1:0 6 4 1 1 10 - 4 13
4.
Сан-Паулу
 5 4 0 1 11 - 5 12
5.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 0 1 9 - 5 12
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 4 0 1 7 - 4 12
7.
Гремио
 0:1 5 3 2 0 9 - 5 11
8.
Флуминенсе
 2:1 4 3 1 0 7 - 2 10
9.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 8 - 6 10
10.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 7 - 3 9
11.
Сантос
 5 2 3 0 7 - 3 9
12.
Коринтианс
 5 2 3 0 7 - 4 9
13.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Америка Минейро
 6 2 1 3 7 - 12 7
15.
Крузейро
 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Гойяс
 1:2 5 2 0 3 6 - 10 6
17.
Байя
 5 1 2 2 9 - 9 5
18.
Коритиба Парана
 5 0 3 2 3 - 7 3
19.
Куяба
 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 5 3 1 1 7 - 3 10
2.
Куяба
 6 3 1 2 6 - 6 10
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 2 3 0 10 - 3 9
4.
Флуминенсе
 2:1 6 3 0 3 9 - 8 9
5.
Крузейро
 5 2 2 1 11 - 5 8
6.
Фламенго
 1:0 4 2 0 2 9 - 7 6
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Гремио
 0:1 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Форталеза Сеара
 5 1 2 2 5 - 5 5
10.
Васко да Гама
 6 1 2 3 7 - 11 5
11.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
12.
Атлетико Паранаэнсе
 5 1 1 3 5 - 8 4
13.
Байя
 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Ред Булл Брагантино
 5 0 4 1 7 - 8 4
15.
Сан-Паулу
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 0 2 3 3 - 9 2
17.
Америка Минейро
 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Гойяс
 1:2 5 0 1 4 2 - 8 1
19.
Коритиба Парана
 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коринтианс
 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 8 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 4 (2)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 4
Гойяс Магиньо 1 4
Ред Булл Брагантино Cleiton Schwengber 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Pablo Maia получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    93'
    Pablo Maia получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    90'
    Rodrigo Huendra получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Вейга Рафаэль уходит с поля. Fabinho выходит вместо него
  • Желтая карточка
    88'
    Давид получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    88'
    Гимарайнс Артур получил желтую карточку от судьи
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    • 58'
      Kaiky Naves уходит с поля. Жаилсон Маркес выходит вместо него
    • 46'
      Алиссон уходит с поля. Жуан выходит вместо него
    • 46'
      Невес Габриэль уходит с поля. Родриго Нестор выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      15'
      Abel Ferreira получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Габриэль Менино бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу онлайн

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