Уриэль Антуна действовал в нападении на правом фланге, и сумел форвард команды Мексики добиться нового углового для своей команды.

Всё-таки смогли мексиканцы в конце первого тайма перевести игру на половину поля оппонента. Другое дело, что стандарты гостей не являют собой угрозу для американцев, как видно по факту.

Уриэль Антуна допустил технический брак на правом фланге в центральной части поля. Когда он принимал заброс в свой адрес, то выпустил мяч за боковую линию.

Кларк, опять-таки, на одном из флангов вдали от обоих ворот совершил нарушение правил против Майлза Робинсона, зацепив того сзади по ногам.

Штрафной удар разыграли американцы на правом фланге, закомбинировали и упустили мяч за лицевую линию.

Продемонстрировали сейчас на повторе, как перекувыркнулся через голову Орбелин Пинеда, поднимаясь на ноги. Довольно эффектно получилось это у полузащитника мексиканской сборной.

Уриэль Антуна сфолил на левом фланге обороны, где буквально схватил руками за обе ноги Кристиана Пулишича. Арбитр счёл, что такое бесцеремонное нарушение правил достойно жёлтой карточки.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Кристиан Пулишич! Удалось подцепить плюс-минус спорный мяч Пулишичу в центральной зоне в начале штрафной площади мексиканцев, и дальше сдвинулся он к левому углу вратарской, откуда низом поразил дальний угол створа.

Мексиканцы не могут быстро отреагировать на пропущенный мяч, не в состоянии они мгновенно перестоить игру на атакующий лад для себя.

В то же время американцы продолжают давить на соперника, находящегося не в своей тарелке, и вот пробивает из зоны левого инсайда метров с шестнадцати Джованни Рейна, однако его попытка блокируется.

Уэстон Маккенни остался лежать в чужой штрафной площади после неудачной подачи из глубины со штрафного от Джованни Рейны, но нужно подниматься.

Подача с правого края с углового удара производится у сборной Мексики, и не образуется опасного момента, зато аут вбросят гости на противоположном фланге.

Кристиан Пулишич двигал мяч к штрафной площадке соперника в районе левого полуфланга, и был совершён против него фол со стороны Хорхе Санчеса путём цепляния руками.

Сам Кристиан Пулишич решил пробивать с назначенного штрафного удара и направил мяч низом в правый угол, где его без проблем зафиксировал в своих перчатках Гильермо Очоа.

Перед своими болельщиками, конечно, хотят одержать победу американцы, но для этого им придётся продолжать стараться при ведении атакующих действий.

Джованни Рейна выполнил навесную передачу с правофлангового корнера, и выбили мяч верхом из своей штрафной мексиканцы, чтобы далее сферу подхватили американцы.

Сборная Мексики катает мяч на своей половине поля, американцы пытаются обозначить прессинг, и следует от гостей передача назад на вратаря.

Юнус Муса не по правилам действовал на чужой половине поля ближе к правому флангу против Орбелина Пинеды, оказавшегося на газоне.

Да, можно сказать, что США против Мексики - это классическое футбольное противостояние внутри Северной Америки.

Орбелин Пинеда приноровился зарабатывать на себе фолы на половине поля сборной Мексики. Только что его подтолкнул в борьбе за верховой мяч Энтони Робинсон.

Атака мексиканцев правым флангом стала слишком затяжной и вязкой, поэтому не получилось у визитёров доставить мяч в центр чужой штрафной площади.

24' Сборная США на правах хозяйки матча и вообще полуфинально-финальной стадии Лиги наций КОНКАКАФ действует с территориальным преимуществом.

23' А вот это как можно было не забить вообще?! Кристиан Пулишич вошёл в левую часть чужой штрафной, сместился к центру, увёл мяч от вратаря и умудрился запустить его выше цели с нескольких метров, когда никто не мешал игроку "Челси".

22' Уриэль Антуна планировал ускоряться по правому флангу, однако не достал в падении до мяча, ушедшего за боковую линию.

21' Пока ещё не проявляли команды свою голевую сущность в нападении. Приберегли всё самое интересное на потом?

20' Второй угловой за короткое время исполнял Джованни Рейна с левого фланга, и вновь не получилось создать опасную ситуацию у чужих ворот футболистам сборной США.

19' С левого фланга сам же Джованни Рейна исполнял стандартное положение в виде корнера, однако не привело это к остроте возле ворот сборной Мексики.

18' Джованни Рейна в атаке на средней скорости простреливал из зоны правого инсайда, после чего удалось американцам добиться в свою пользу углового удара.

17' Зрители обеспечивают определённый шум на трибунах, так что с футбольной атмосферой нет проблем на стадионе в Лас-Вегасе.

16' Много фолов фиксируется со стороны обеих команд. Это значит, что игра весьма плотная, и никто не намерен уступать в единоборствах.

16' 62 процента игрового времени владеет мячом сборная США, тогда как у команды Мексики, соответственно, 38 процентов по этому показателю.

14' Позиционно атаковали американцы на протяжении примерно одной минуты, так и не сумев организовать какой-то опасный момент у ворот соперников.

13' Встречаются сегодня друг с другом два фаворита турнира, можно так сказать. Сборные США и Мексики считаются самыми серьёзными национальными командами Северной Америки.

12' Чуть выходит из своей штрафной Мэтт Тернёр, и удачно это получается у вратаря сборной США, который затем отдаёт короткий низовой пас своему полевому партнёру.

11' Что касается мексиканцев, то вот дальним ударом отмечается Хорхе Санчес. Получается это неточно, мяч летит поверх створа, таким высоким выстрелом забить невозможно.

10' Два безадресных вертикальных заброса следовали в недавнее время в штрафную площадь сборной Мексики. Нужно что-то более нестандартное придумывать американцам.

9' Ставки высоки сегодня, поскольку это матч навылет, и победитель проходит в финал Лиги наций КОНКАКАФ - турнира, который образовался после ЧМ-2018, как и Лига наций УЕФА.

8' Энтони Робинсон переборщил на чужой половине поля на левом фланге при прессинге, отправив вниз на газон Уриэля Антуну.

7' Ну и очередной фол фиксируется главным арбитром встречи. Эдсон Альварес заставляет упасть на газон Серджиньо Деста недалеко от центрального круга.

6' Теперь сборная США фолит вдали от ворот на одном из флангов. Юнус Муса в данном случае не по правилам действует против Орбелина Пинеды.

5' Свистит главный арбитр встречи, поскольку нарушают мексиканцы правила в атаке. Это Хорхе Санчес на правом фланге облокачивается на Джованни Рейну.

4' Сборная Соединённых Штатов Америки играет в белой форме, тогда как у сборной Мексики зелёно-красная расцветка.

3' Теперь у мексиканцев подача слева по диагонали во вратарскую площадь сборной США, а там Мэтт Тёрнер действует на перехвате, опережая своего соперника.

2' Тимоти Веа простреливал с правого полуфланга от лицевой линии к ближней штанге, откуда Кристиан Пулишич не сумел опасно пробить по воротам, и мяч забрал Гильермо Очоа.

2' Игра стартовала в 5:15 по московскому времени, то есть на 15 минут позже изначально запланированного.