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  3. Лига наций КОНКАКАФ 2022-2023

Лига наций КОНКАКАФ
2022-2023

Стадион: .
США
FIFA #13
 
Позже
Мексика
FIFA #15

Ход матча

36'
 
Антуна Уриэль
37'
Пулишич Кристиан
1:0
Прогнозы 128
США 53.1% (68)
X 31.3% (40)
Мексика 15.6% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
США
Ничья
Мексика
3.40
5.00
3.71
Все Коэффициенты
США
Мексика

История личных встреч

США
Мексика

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

22 матча

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

13.6%
72.7%
13.7%
3 победы 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

ТМС
1:1
ОМЧСА
0:0
ОМЧСА
2:0
ЗКК
1:0
ЛНК
3:2
ТМС
0:3
ЗКК
1:0
ТМС
1:0
ОМЧСА
1:1
ОМЧСА
1:2
КК
3:2
ТМС
2:0
ММ
2:2
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
0:0
ММ
0:1
ТМС
1:1
К
2:4
ЧМОМ
2:1
К
0:5
ЧМОМ
2:0
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

22
5

Голов в среднем за матч

1.47
0.71

Среднее время на гол

61
126

Всего голов

7
22

Голов в среднем за матч

1
1.47

Среднее время на гол

90
61

Всего голов

29
27

Голов в среднем за матч

1.32
1.23

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

68
73

Результаты последних матчей

США
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
США - Мексика 1:1 США - Сальвадор 1:0 Гренада - США 1:7 США - Колумбия 0:0
США - Сербия 1:2 Нидерланды - США 3:1 Иран - США 0:1 Англия - США 0:0 США - Уэльс 1:1 Саудовская Аравия - США 0:0 Япония - США 2:0 Сальвадор - США 1:1 США - Гренада 5:0 США - Уругвай 0:0 США - Марокко 3:0 Коста-Рика - США 2:0 США - Панама 5:1 Мексика - США 0:0 США - Гондурас 3:0 Канада - США 2:0
Мексика
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мексика - Камерун 2:2 Мексика - Гватемала 2:0 США - Мексика 1:1 Мексика - Ямайка 2:2
Суринам - Мексика 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Аргентина - Мексика 2:0 Мексика - Польша 0:0 Мексика - Швеция 1:2 Мексика - Ирак 4:0 Колумбия - Мексика 3:2 Мексика - Перу 1:0 Мексика - Парагвай 0:1 Ямайка - Мексика 1:1 Мексика - Суринам 3:0 Мексика - Эквадор 0:0 Мексика - Уругвай 0:3 Мексика - Нигерия 2:1 Гватемала - Мексика 0:0 Мексика - Сальвадор 2:0
1/2 финала
0 Панама
2 Канада
США
Мексика
Финал
?
?

Топ бомбардиров
США Пулишич Кристиан 1
Весь список

Топ нарушителей
Мексика Антуна Уриэль 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв.
  • Фол, нарушение
    45'
    Штрафной удар разыграли американцы на правом фланге, закомбинировали и упустили мяч за лицевую линию.
  • Фол, нарушение
    45'
    Кларк, опять-таки, на одном из флангов вдали от обоих ворот совершил нарушение правил против Майлза Робинсона, зацепив того сзади по ногам. 
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляются к первому тайму главным арбитром встречи.
  • 45'
    Уриэль Антуна допустил технический брак на правом фланге в центральной части поля. Когда он принимал заброс в свой адрес, то выпустил мяч за боковую линию. 
  • 44'
    Всё-таки смогли мексиканцы в конце первого тайма перевести игру на половину поля оппонента. Другое дело, что стандарты гостей не являют собой угрозу для американцев, как видно по факту.
  • Угловой
    43'
    Уриэль Антуна действовал в нападении на правом фланге, и сумел форвард команды Мексики добиться нового углового для своей команды.
  • Угловой
    42'
    Подача с правого края с углового удара производится у сборной Мексики, и не образуется опасного момента, зато аут вбросят гости на противоположном фланге.
  • Травма, повреждение
    41'
    Уэстон Маккенни остался лежать в чужой штрафной площади после неудачной подачи из глубины со штрафного от Джованни Рейны, но нужно подниматься.
  • 40'
    В то же время американцы продолжают давить на соперника, находящегося не в своей тарелке, и вот пробивает из зоны левого инсайда метров с шестнадцати Джованни Рейна, однако его попытка блокируется.
  • 39'
    Мексиканцы не могут быстро отреагировать на пропущенный мяч, не в состоянии они мгновенно перестоить игру на атакующий лад для себя.
  • Судья
    38'
    Что-то разъяснил главный арбитр встречи автору гола в ворота сборной Мексики. Возможно, рефери усмотрел некую провокационность в праздновании забитого мяча Пулишичем.
  • Описание гола
    37'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Кристиан Пулишич!
    Удалось подцепить плюс-минус спорный мяч Пулишичу в центральной зоне в начале штрафной площади мексиканцев, и дальше сдвинулся он к левому углу вратарской, откуда низом поразил дальний угол створа.
  • Желтая карточка
    36'
    Уриэль Антуна сфолил на левом фланге обороны, где буквально схватил руками за обе ноги Кристиана Пулишича. Арбитр счёл, что такое бесцеремонное нарушение правил достойно жёлтой карточки. 
  • 35'
    Продемонстрировали сейчас на повторе, как перекувыркнулся через голову Орбелин Пинеда, поднимаясь на ноги. Довольно эффектно получилось это у полузащитника мексиканской сборной.
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    • 34'
      Атака мексиканцев правым флангом стала слишком затяжной и вязкой, поэтому не получилось у визитёров доставить мяч в центр чужой штрафной площади.
    • Фол, нарушение
      33'
      Орбелин Пинеда приноровился зарабатывать на себе фолы на половине поля сборной Мексики. Только что его подтолкнул в борьбе за верховой мяч Энтони Робинсон.
    • 32'
      Да, можно сказать, что США против Мексики - это классическое футбольное противостояние внутри Северной Америки.
    • Фол, нарушение
      31'
      Юнус Муса не по правилам действовал на чужой половине поля ближе к правому флангу против Орбелина Пинеды, оказавшегося на газоне.
    • 30'
      Сборная Мексики катает мяч на своей половине поля, американцы пытаются обозначить прессинг, и следует от гостей передача назад на вратаря.
    • 29'
      Джованни Рейна выполнил навесную передачу с правофлангового корнера, и выбили мяч верхом из своей штрафной мексиканцы, чтобы далее сферу подхватили американцы.
    • Угловой
      28'
      Правом флангом проводили позиционную атаку "звёздно-полосатые", делался там проникающий пас, и удалось заработать угловой команде США.
    • 27'
      Перед своими болельщиками, конечно, хотят одержать победу американцы, но для этого им придётся продолжать стараться при ведении атакующих действий.
    • 26'
      Сам Кристиан Пулишич решил пробивать с назначенного штрафного удара и направил мяч низом в правый угол, где его без проблем зафиксировал в своих перчатках Гильермо Очоа.
    • Фол, нарушение
      25'
      Кристиан Пулишич двигал мяч к штрафной площадке соперника в районе левого полуфланга, и был совершён против него фол со стороны Хорхе Санчеса путём цепляния руками.
    • 24'
      Сборная США на правах хозяйки матча и вообще полуфинально-финальной стадии Лиги наций КОНКАКАФ действует с территориальным преимуществом.
    • Опасный момент
      23'
      А вот это как можно было не забить вообще?! Кристиан Пулишич вошёл в левую часть чужой штрафной, сместился к центру, увёл мяч от вратаря и умудрился запустить его выше цели с нескольких метров, когда никто не мешал игроку "Челси".
    • 22'
      Уриэль Антуна планировал ускоряться по правому флангу, однако не достал в падении до мяча, ушедшего за боковую линию.
    • 21'
      Пока ещё не проявляли команды свою голевую сущность в нападении. Приберегли всё самое интересное на потом?
    • Угловой
      20'
      Второй угловой за короткое время исполнял Джованни Рейна с левого фланга, и вновь не получилось создать опасную ситуацию у чужих ворот футболистам сборной США.
    • 19'
      С левого фланга сам же Джованни Рейна исполнял стандартное положение в виде корнера, однако не привело это к остроте возле ворот сборной Мексики. 
    • Угловой
      18'
      Джованни Рейна в атаке на средней скорости простреливал из зоны правого инсайда, после чего удалось американцам добиться в свою пользу углового удара.
    • 17'
      Зрители обеспечивают определённый шум на трибунах, так что с футбольной атмосферой нет проблем на стадионе в Лас-Вегасе.
    • 16'
      Много фолов фиксируется со стороны обеих команд. Это значит, что игра весьма плотная, и никто не намерен уступать в единоборствах.
    • 16'
      62 процента игрового времени владеет мячом сборная США, тогда как у команды Мексики, соответственно, 38 процентов по этому показателю.
    • 14'
      Позиционно атаковали американцы на протяжении примерно одной минуты, так и не сумев организовать какой-то опасный момент у ворот соперников.
    • 13'
      Встречаются сегодня друг с другом два фаворита турнира, можно так сказать. Сборные США и Мексики считаются самыми серьёзными национальными командами Северной Америки. 
    • 12'
      Чуть выходит из своей штрафной Мэтт Тернёр, и удачно это получается у вратаря сборной США, который затем отдаёт короткий низовой пас своему полевому партнёру.
    • 11'
      Что касается мексиканцев, то вот дальним ударом отмечается Хорхе Санчес. Получается это неточно, мяч летит поверх створа, таким высоким выстрелом забить невозможно.
    • 10'
      Два безадресных вертикальных заброса следовали в недавнее время в штрафную площадь сборной Мексики. Нужно что-то более нестандартное придумывать американцам. 
    • 9'
      Ставки высоки сегодня, поскольку это матч навылет, и победитель проходит в финал Лиги наций КОНКАКАФ - турнира, который образовался после ЧМ-2018, как и Лига наций УЕФА.
    • Фол, нарушение
      8'
      Энтони Робинсон переборщил на чужой половине поля на левом фланге при прессинге, отправив вниз на газон Уриэля Антуну.
    • Фол, нарушение
      7'
      Ну и очередной фол фиксируется главным арбитром встречи. Эдсон Альварес заставляет упасть на газон Серджиньо Деста недалеко от центрального круга.
    • Фол, нарушение
      6'
      Теперь сборная США фолит вдали от ворот на одном из флангов. Юнус Муса в данном случае не по правилам действует против Орбелина Пинеды.
    • Фол, нарушение
      5'
      Свистит главный арбитр встречи, поскольку нарушают мексиканцы правила в атаке. Это Хорхе Санчес на правом фланге облокачивается на Джованни Рейну.
    • 4'
      Сборная Соединённых Штатов Америки играет в белой форме, тогда как у сборной Мексики зелёно-красная расцветка.
    • 3'
      Теперь у мексиканцев подача слева по диагонали во вратарскую площадь сборной США, а там Мэтт Тёрнер действует на перехвате, опережая своего соперника.
    • 2'
      Тимоти Веа простреливал с правого полуфланга от лицевой линии к ближней штанге, откуда Кристиан Пулишич не сумел опасно пробить по воротам, и мяч забрал Гильермо Очоа.
    • 2'
      Игра стартовала в 5:15 по московскому времени, то есть на 15 минут позже изначально запланированного.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Виртуально приветствуем всех любителей футбола на стадионе "Аллегиант" в Лас-Вегасе, где сборные США и Мексики разыграют вторую путёвку в финал Лиги наций КОНКАКАФ. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • 55 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 128
    США 53.1% (68)
    X 31.3% (40)
    Мексика 15.6% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    США
    Ничья
    Мексика
    3.40
    5.00
    3.71
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч США - Мексика

    Исход игры
    США
    53.1% (68)
    Ничья
    31.3% (40)
    Мексика
    15.6% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.46% (55)
    Меньше
    49.54% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    76.15% (83)
    Нет
    23.85% (26)
    Популярный счёт
    2:1 США
    28.1% (36)
    1:1 Ничья
    21.9% (28)
    1:0 США
    14.1% (18)
    1:2 Мексика
    10.2% (13)
    0:0 Ничья
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    2:0 США
    1.6% (2)
    0:1 Мексика
    1.6% (2)
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    США
    Мексика
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