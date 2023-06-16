Стадион: Аллегиант.
Ход матча
36'
37'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Веа ТимотиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 _Balogun F.Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Джонсон ШонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Трасти ОстонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 _Zendejas A.Полузащитник
-
22 Бут ТейлорПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Brian Callaghan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 ReyesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Чавес ЛуисПолузащитник
-
20 Henry ClarkПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Малагон ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вега АлексисНападающий
-
Главный тренер: Diego Cocca
История личных встреч
США
Мексика
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
3 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
22 матча
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
13.6%
72.7%
13.7%
3 победы 16 ничьих 3 победы
Второй тайм
40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
5
Голов в среднем за матч
1.47
0.71
Среднее время на гол
61
126
Всего голов
7
22
Голов в среднем за матч
1
1.47
Среднее время на гол
90
61
Всего голов
29
27
Голов в среднем за матч
1.32
1.23
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
68
73
Результаты последних матчей
США
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
США - Мексика 1:1 США - Сальвадор 1:0 Гренада - США 1:7 США - Колумбия 0:0
США - Сербия 1:2 Нидерланды - США 3:1 Иран - США 0:1 Англия - США 0:0 США - Уэльс 1:1 Саудовская Аравия - США 0:0 Япония - США 2:0 Сальвадор - США 1:1 США - Гренада 5:0 США - Уругвай 0:0 США - Марокко 3:0 Коста-Рика - США 2:0 США - Панама 5:1 Мексика - США 0:0 США - Гондурас 3:0 Канада - США 2:0
Мексика
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мексика - Камерун 2:2 Мексика - Гватемала 2:0 США - Мексика 1:1 Мексика - Ямайка 2:2
Суринам - Мексика 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Аргентина - Мексика 2:0 Мексика - Польша 0:0 Мексика - Швеция 1:2 Мексика - Ирак 4:0 Колумбия - Мексика 3:2 Мексика - Перу 1:0 Мексика - Парагвай 0:1 Ямайка - Мексика 1:1 Мексика - Суринам 3:0 Мексика - Эквадор 0:0 Мексика - Уругвай 0:3 Мексика - Нигерия 2:1 Гватемала - Мексика 0:0 Мексика - Сальвадор 2:0
|США
|Пулишич Кристиан
|1
|Мексика
|Антуна Уриэль
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч США - Мексика
Исход игры
США
53.1% (68)
Ничья
31.3% (40)
Мексика
15.6% (20)
Тотал 2.5
Больше
50.46% (55)
Меньше
49.54% (54)
Обе команды забьют
Да
76.15% (83)
Нет
23.85% (26)
Популярный счёт
2:1 США
28.1% (36)
1:1 Ничья
21.9% (28)
1:0 США
14.1% (18)
1:2 Мексика
10.2% (13)
0:0 Ничья
3.1% (4)
2:2 Ничья
3.1% (4)
2:0 США
1.6% (2)
0:1 Мексика
1.6% (2)
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