  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Сборные
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Гринфилд Орел
Польша
FIFA #23
1:0
Второй тайм: 65'
Германия
FIFA #14
0'
1:0
31' Гол
Кивёр Якуб
58' Undefined phrase: football_event_
Беднарек Ян

Ход матча

17'
Скораш Михал
Блащиковский Якуб
 
31'
Кивёр Якуб
1:0
46'
 
Госенс Робин
Хофманн Йонас
46'
Милик Аркадиуш
Левандовски Роберт
 
46'
Линетти Кароль
Шиманьски Себастьян
 
58'
Беднарек Ян
 
65'
Слиш Бартош
Зелиньски Пётр
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 112 Количество передач 363
  • 25 Владение мячом, % 75

Владение мячом

Прогнозы 133
Польша 9% (12)
X 17.3% (23)
Германия 73.7% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Польша
Ничья
Германия
5.30
4.10
4.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Щесны
Войцех
4
Кедзёра
Томаш
5
Беднарек
Ян
14
Кивёр
Якуб
18
Берешиньски
Бартош
16
Блащиковский
Якуб
17
Шиманьски
Дамиан
10
Шиманьски
Себастьян
20
Зелиньски
Пётр
13
Каминьски
Якуб
9
Левандовски
Роберт
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
5
Керер
Тило
26
Тиав
Малик
2
Рюдигер
Антонио
18
Хофманн
Йонас
24
Вирц
Флориан
23
Джан
Эмре
13
Хенрихс
Бенджамин
6
Киммих
Йозуа
14
Мусиала
Джамал
7
Хаверц
Кай
Польша
Германия

История личных встреч

Польша
Германия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

Е2
0:0
Е2ОМ
3:1
Е2ОМ
2:0
ТМС
0:0
ММ
1:0
ТМС
2:2
ЧЕ2(2
2:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.2

Среднее время на гол

45
450

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.43
0.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

63
210

Результаты последних матчей

Польша
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2
Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1
Германия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3 Германия - Перу 2:0 Коста-Рика - Германия 2:4
Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2 Оман - Германия 0:1 Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Нидерланды - Германия 1:1 Германия - Израиль 2:0 Армения - Германия 1:4 Германия - Лихтенштейн 9:0 Северная Македония - Германия 0:4 Германия - Румыния 2:1 Исландия - Германия 0:4
  • Второй тайм
  • 65'
    Удар игрока гостей со штрафного оказывается заблокирован, а немного погодя приходит черёд выстрела Кая Хаверца, который низом переправляет мяч в руки Войцеха Щесны и хватается за лицо от разочарования.
  • Замена
    64'
    Бартош Слиш появляется на замену в составе сборной Польши, покидает сейчас футбольное поле Пётр Зелиньски.
  • Фол, нарушение
    64'
    Джамал Мусила заработал штрафной удар для сборной Германии, поскольку Кароль Линетти сфолил против него недалеко от своей штрафной площади.
  • Судья
    63'
    Аркадиуш Милик оказался на газоне после контакта с соперником в районе линии штрафной площади сборной Германии. Судья не усмотрел там нарушения правил.
  • Видеоповтор
    62'
    Томаш Кедзёра в своей штрафной площади отмахнулся рукой в лицо Кая Хаверца. Появилась плашка относительно ВАР-проверки, но она уже завершена, и пенальти здесь в ворота хозяев снова не будет.
  • Желтая карточка
    60'
    Обрезались немцы на чужой половине поля, а поляки попробовали убежать в контратаку, которую ценой жёлтой карточки сорвал Малик Тиав, ударивший по ноге Михала Скораша.
  • Фол, нарушение
    59'
    С правого фланга подавал штрафной удар игрок сборной Польши, однако не переросло это стандартное положение в опасный момент перед воротами команды Германии.
  • Судья
    58'
    Орел Гринфилд после видеоповтора быстро принял правильное решение: пенальти в пользу сборной Германии не будет. Защитник сборной Польши не играл рукой.
  • Видеоповтор
    57'
    Пенальти в ворота сборной Польши? Йозуа Киммих подал корнер справа, и Антонио Рюдигер головой попал мячом в спину расставлявшего руки в стороны Яна Бендарека. Главный арбитр пошёл смотреть ВАР.
  • Угловой
    56'
    С правого полуфланга нанёс низовой удар игрок гостей, а мяч срикошетил от защитника хозяев и отправился за лицевую на угловой.
  • 55'
    Йозуа Киммих прицелился с дальней дистанции, и кручёный удар пролетел немного выше ворот сборной Польши. Есть впечатление, что контролировал ситуацию Войцех Щесны.
  • 54'
    Напомним, что матч носит статус товарищеского. У сборной Польши сегодня выходной относительно отбора на Евро-2024, а сборная Германии в нём вообще не участвует.
  • 53'
    Ещё ни одной атаки не провела во втором тайме сборная Польши, всё время занятая позиционными оборонительными действиями.
  • Опасный момент
    52'
    Йозуа Киммих осуществил подачу корнера с левого фланга, и Малик Тиав отметился ударом головой, после которого мяч прошёл рядом с дальней штангой.
  • Угловой
    52'
    Робин Госенс добивается очередного углового для сборной Германии, пробуя сделать прострельную передачу с левого края.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Опасный момент
      51'
      Кай Хаверц пробивал с лёта с проекции правой штанги, но не сумел попасть в ближний угол, когда пытались ему помешать это сделать польские защитники.
    • Угловой
      50'
      Свежий Робин Госенс проявляет активность на старте второй половины встречи. Получив заброс в зоне левого инсайда, он попытался перевести мяч в центр и заработал для немцев угловой удар, не оказавшийся опасным.
    • Штанга
      48'
      Йозуа Киммих с приличной дистанции отправил мяч в перекладину, а незадолго до этого был эпизод, когда Войцех Щесны отразил удар Робина Госенса с левого полуфланга.
    • Фол, нарушение
      47'
      Пётр Зелиньски оказался на газоне в срединной части поля, но он сам фолил, и Йозуа Киммих здесь тоже упал вниз.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Замена
      Аркадиуш Милик и Кароль Линетти вступают в игру в составе сборной Польши в перерыве матча. Больше не сыграют сегодня Роберт Левандовски и Себастьян Шиманьски.
    • Замена
      Робин Госенс появляется в перерыве на замену в составе сборной Германии вместо Йонаса Хофманна.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Неудачно подали штрафной хозяева, и арбитр дал свисток на перерыв. Сборная Польши на данный момент минимально выигрывает у сборной Германии благодаря голу Якуба Кивёра, забитому по истечении получаса матча.
    • 45'
      Неинтересное владение мячом в центре поля показывает сборная Германии, а под прессингом поляков гости и вовсе катят передачу назад своему вратарю.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавляются к первому тайму главным арбитром встречи.
    • Угловой
      44'
      Пётр Зелиньски перебежал на правый фланг, потому что новый угловой у поляков исполнялся оттуда. С этим стандартом соперника немцам оказалось совладать проще.
    • Угловой
      44'
      С левого полуфланга наносил удар по воротам Себастьян Шиманьски, и мяч отскочил на угловой. Подачу слева с корнера выполнил Пётр Зелиньски, а после чего футбольный снаряд ушёл на ещё один угловой.
    • 42'
      Уже конец первого тайма, и можно сказать, что тактика сборной Польши пока себя оправдывает, раз она ведёт в счёте. Промежуточный результат на табло, как говорится.
    • Фол, нарушение
      41'
      Антонио Рюдигер на половине поля соперника поставил подножку Михалу Скорашу. За такое вполне можно было получить жёлтую карточку, но арбитр решил её не показывать.
    • Угловой
      40'
      Пётр Зелиньски сделал подачу углового с левого края, после чего не удалось хозяевам совершить обострение в штрафной площадке своего оппонента. 
    • 39'
      Подача с левого фланга следует от сборной Германии в штрафную площадь команды Польши, а там Войцех Щесны легко забирает сферу в свои руки.
    • 38'
      Не самые высокие скорости наблюдаются в сегодняшней встрече. Зачастую поляки стоят в позиционной обороне, что не предрасполагает к тому, чтобы немцы могли разбегаться.
    • 37'
      Йозуа Киммих далековато отпустил от себя мяч перед штрафной площадью поляков, поэтому немцы потеряли владение, однако быстро его себе вернули.
    • Фол, нарушение
      36'
      Йонаса Хофманна задержал на фланге в центральной трети поля Якуб Каминьски. Очередное нарушение правил, но здесь без "горчичника".
    • Желтая карточка
      35'
      Жёлтая карточка вынимается арбитром из кармана. Предупреждение получает Себастьян Шиманьски, от чьего подката пострадал Джамал Мусиала.
    • Фол, нарушение
      34'
      Кай Хаверц из правого угла вратарской пытался проткнуть мяч в створ мимо голкипера. Войцех Щесны отразил эту попытку. А дальше Хаверц наступил на чужого вратаря.
    • 33'
      Йонас Хофманн в атаке на правом фланге снабжал мячом Кая Хаверца, от которого случился внезапный отскок игрового снаряда за боковую линию.
    • 32'
      Весьма бережно отнеслась сборная Польша к своему стандартному положению и довольно неожиданно повела в счёте, учитывая характер игры на поле.
    • Описание гола
      31'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Якуб Кивёр!
      Себастьян Шиманьски подал угловой с правого края, и Кивёр верхом сумел переправить мяч в левый угол с отскоком от газона.
    • Опасный момент
      29'
      Эмре Джан в падении простреливал с правого угла вратарской, и мяч вроде срикошетил от Томаша Кедзёры, а дальше было важно полякам не занести сферу в свои ворота. Они справились с задачей и выбили снаряд за боковую.
    • Опасный момент
      29'
      Кай Хаверц имел голевую возможность, когда пробивал почти с линии штрафной обводящим ударом в правый угол. Отразил этот мяч Войцех Щесны на угловой.
    • 28'
      35 процентов игрового времени мяч находится под контролем сборной Польши, ну а 65 процентов им владеет национальная команда Германии.
    • 27'
      В принципе, то же самое происходит заново. Сборная Германии катает мяч на половине поля соперника, стремясь расшатать оборонительные порядки команды Фернанду Сантуша.
    • Фол, нарушение
      26'
      Бенджамин Хенрихс отметился нарушением правил как раз перед чужой штрафной площадью. От его настойчивых действий на газоне оказался Пётр Зелиньски.
    • 25'
      Немцы же делают ставку на комбинирование около чужой штрафной площадки, чтобы вскрывать таким способом оборону "белых орлов".
    • 24'
      Поляки по-прежнему не претендуют на игру первым номером, довольствуясь форматом игры от соперника и карауля возможности для контратакующих воздействий на соперника.
    • 23'
      Тило Керер прикладывался из-за пределов штрафной площади по воротам сборной Польши, это была средней опасности попытка, и мяч зафиксировал в своих перчатках Войцех Щесны.
    • Офсайд
      21'
      Опасно только что было у ворот сборной Германии! Якуб Каминьски с левого полуфланга пробивал с острого угла, и мяч отразил Марк-Андре тер Штеген, после чего не попал в створ примерно с линии штрафной площади Роберт Левандовски, пробив чуть левее положенного. Однако всё равно зафиксировано положение "вне игры", в котором побывал Каминьски.
    • 20'
      Сборной Германии сейчас ничего не остаётся, кроме проведения товарищеских матчей, поскольку она освобождена от отбора на Евро-2024 как хозяйка этого турнира.
    • 19'
      Что касается самой игры, то пока в достаточно спокойном темпе она проходит. Обострений практически не случалось на стартовом этапе матча.
    • 18'
      У всех когда-то завершается игровая карьера в сборной и вообще в целом. Одни футболисты приходят на смену другим. Это данность.
    • Замена
      17'
      Якуб Блащиковски под аплодисменты трибун уходит с поля, а перед этим кланяется болельщикам во все стороны. Это его последний матч в составе сборной Польши. Вместо него появляется на поле Михал Скораш. И коридор устроили для заслуженного ветерана футболисты обеих команд. Трогательное прощание. Замена готовилась к 16-й минуте, потому что Блащиковски имеет на спине 16-й номер. 
    • 15'
      Теперь летит подача с правого края в штрафную площадь сборной Польши, а там мяч уверенно заключает в свои перчатки Войцех Щесны.
    • 15'
      Прострел с правого фланга был у сборной Германии, и был так доставлен мяч на ногу Томаша Кедзёры, выбившего игровой снаряд за боковую линию.
    • 13'
      Якуб Блащиковски мог что-то придумать в центре нападения, откликнувшись на длинный заброс из глубины, однако упал на газон без фола в его адрес.
    • 12'
      Первым номером действует сборная Германии, несмотря на то что эта команда сегодня играет на выезде. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше.
    • Опасный момент
      11'
      Йонас Хофманн с правого фланга, наверное, пытался навесить, однако мяч мог залететь в дальнюю девятку, и тогда получился бы курьёзный гол. Но не залетел по факту.
    • 10'
      Проникающий пас из глубины поля делался гостями в расчёте на выход один на один, но Войцех Щесны всё вовремя прочитал, выскочил вперёд и вынес мяч за боковую линию.
    • 9'
      Перевели немцы свои атакующие усилия на левый фланг, где также ничего интересного им не удалось придумать перед утратой контроля над мячом.
    • 8'
      Сборная Германии находится в позиционной атаке и действует правым флангом, где не подбирается к созданию опасного момента.
    • 7'
      Бартош Берешиньски не смог сохранить мяч в пределах поля на правом фланге, куда ему адресовался диагональный перевод от партнёра.
    • Фол, нарушение
      6'
      Якуб Блащиковски осуществил подачу корнера с правого края, но мяч перелетел через всех, плюс был зафиксирован фол в атаке.
    • Угловой
      5'
      Угловой зарабатывают хозяева на правом фланге усилиями Бартоша Берешиньски, которому отдавал передачу Якуб Блащиковски.
    • 4'
      Безадресная вертикальная подача прибывает в штрафную площадку сборной Польши, где мяч забирает в свои перчатки Войцех Щесны.
    • Фол, нарушение
      3'
      Ещё одно нарушение в центральной части поля, но в обратную сторону. Здесь Ян Беднарек с фолом подкатывается в ноги Кая Хаверца.
    • 2'
      Сборная Польши, как обычно, играет в бело-красной форме, в то время как у сборной Германии сегодня чёрный комплект экипировки.
    • Фол, нарушение
      2'
      Флориан Вирц в центре поля на одном из флангов затолкал на газон своего соперника по эпизоду, коим был Дамиан Шиманьски.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на National Stadium, Warsaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.63. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.63 ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Польша 1:0 Германия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Польша 1:0 Германия

    Исход игры
    Польша
    9% (12)
    Ничья
    17.3% (23)
    Германия
    73.7% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.45% (83)
    Меньше
    24.55% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    89.09% (98)
    Нет
    10.91% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Германия
    49.6% (66)
    1:1 Ничья
    11.3% (15)
    2:2 Ничья
    5.3% (7)
    0:1 Германия
    4.5% (6)
    0:2 Германия
    3.8% (5)
    1:3 Германия
    3.8% (5)
    2:1 Польша
    2.3% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Польша
    Германия
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     