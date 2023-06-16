Тур: 1. Стадион: Национальный стадион (Варшава). Главный судья: Гринфилд Орел
Ход матча
31'
1:0
58'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
112 Количество передач 363
-
25 Владение мячом, % 75
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Кивёр
Якуб
26
Тиав
Малик
24
Вирц
Флориан
23
Джан
Эмре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Скораш МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Слиш БартошПолузащитник
-
24 Лидерман БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Вирц ФлорианПолузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Трапп КевинВратарь
-
22 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Вольф МариусЗащитник
- Полузащитник
-
17 Брандт ЮлианПолузащитник
-
20 Госенс РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Сане ЛеройНападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
История личных встреч
Польша
Германия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.2
Среднее время на гол
45
450
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.43
0.43
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
63
210
Результаты последних матчей
Польша
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2
Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1
Германия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3 Германия - Перу 2:0 Коста-Рика - Германия 2:4
Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2 Оман - Германия 0:1 Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Нидерланды - Германия 1:1 Германия - Израиль 2:0 Армения - Германия 1:4 Германия - Лихтенштейн 9:0 Северная Македония - Германия 0:4 Германия - Румыния 2:1 Исландия - Германия 0:4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Польша 1:0 Германия
Исход игры
Польша
9% (12)
Ничья
17.3% (23)
Германия
73.7% (98)
Тотал 2.5
Больше
75.45% (83)
Меньше
24.55% (27)
Обе команды забьют
Да
89.09% (98)
Нет
10.91% (12)
Популярный счёт
1:2 Германия
49.6% (66)
1:1 Ничья
11.3% (15)
2:2 Ничья
5.3% (7)
0:1 Германия
4.5% (6)
0:2 Германия
3.8% (5)
1:3 Германия
3.8% (5)
2:1 Польша
2.3% (3)
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