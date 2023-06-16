С правого фланга подавал штрафной удар игрок сборной Польши, однако не переросло это стандартное положение в опасный момент перед воротами команды Германии.

Обрезались немцы на чужой половине поля, а поляки попробовали убежать в контратаку, которую ценой жёлтой карточки сорвал Малик Тиав, ударивший по ноге Михала Скораша.

Томаш Кедзёра в своей штрафной площади отмахнулся рукой в лицо Кая Хаверца. Появилась плашка относительно ВАР-проверки, но она уже завершена, и пенальти здесь в ворота хозяев снова не будет.

Аркадиуш Милик оказался на газоне после контакта с соперником в районе линии штрафной площади сборной Германии. Судья не усмотрел там нарушения правил.

Джамал Мусила заработал штрафной удар для сборной Германии, поскольку Кароль Линетти сфолил против него недалеко от своей штрафной площади.

Бартош Слиш появляется на замену в составе сборной Польши, покидает сейчас футбольное поле Пётр Зелиньски.

Удар игрока гостей со штрафного оказывается заблокирован, а немного погодя приходит черёд выстрела Кая Хаверца, который низом переправляет мяч в руки Войцеха Щесны и хватается за лицо от разочарования.

Йозуа Киммих осуществил подачу корнера с левого фланга, и Малик Тиав отметился ударом головой, после которого мяч прошёл рядом с дальней штангой.

Ещё ни одной атаки не провела во втором тайме сборная Польши, всё время занятая позиционными оборонительными действиями.

Напомним, что матч носит статус товарищеского. У сборной Польши сегодня выходной относительно отбора на Евро-2024, а сборная Германии в нём вообще не участвует.

Йозуа Киммих прицелился с дальней дистанции, и кручёный удар пролетел немного выше ворот сборной Польши. Есть впечатление, что контролировал ситуацию Войцех Щесны.

С правого полуфланга нанёс низовой удар игрок гостей, а мяч срикошетил от защитника хозяев и отправился за лицевую на угловой.

Пенальти в ворота сборной Польши? Йозуа Киммих подал корнер справа, и Антонио Рюдигер головой попал мячом в спину расставлявшего руки в стороны Яна Бендарека. Главный арбитр пошёл смотреть ВАР.

Орел Гринфилд после видеоповтора быстро принял правильное решение: пенальти в пользу сборной Германии не будет. Защитник сборной Польши не играл рукой.

Робин Госенс появляется в перерыве на замену в составе сборной Германии вместо Йонаса Хофманна.

Аркадиуш Милик и Кароль Линетти вступают в игру в составе сборной Польши в перерыве матча. Больше не сыграют сегодня Роберт Левандовски и Себастьян Шиманьски.

Пётр Зелиньски оказался на газоне в срединной части поля, но он сам фолил, и Йозуа Киммих здесь тоже упал вниз.

Йозуа Киммих с приличной дистанции отправил мяч в перекладину, а незадолго до этого был эпизод, когда Войцех Щесны отразил удар Робина Госенса с левого полуфланга.

Свежий Робин Госенс проявляет активность на старте второй половины встречи. Получив заброс в зоне левого инсайда, он попытался перевести мяч в центр и заработал для немцев угловой удар, не оказавшийся опасным.

Кай Хаверц пробивал с лёта с проекции правой штанги, но не сумел попасть в ближний угол, когда пытались ему помешать это сделать польские защитники.

Неинтересное владение мячом в центре поля показывает сборная Германии, а под прессингом поляков гости и вовсе катят передачу назад своему вратарю.

Неудачно подали штрафной хозяева, и арбитр дал свисток на перерыв. Сборная Польши на данный момент минимально выигрывает у сборной Германии благодаря голу Якуба Кивёра, забитому по истечении получаса матча.

44' Пётр Зелиньски перебежал на правый фланг, потому что новый угловой у поляков исполнялся оттуда. С этим стандартом соперника немцам оказалось совладать проще.

44' С левого полуфланга наносил удар по воротам Себастьян Шиманьски, и мяч отскочил на угловой. Подачу слева с корнера выполнил Пётр Зелиньски, а после чего футбольный снаряд ушёл на ещё один угловой.

42' Уже конец первого тайма, и можно сказать, что тактика сборной Польши пока себя оправдывает, раз она ведёт в счёте. Промежуточный результат на табло, как говорится.

41' Антонио Рюдигер на половине поля соперника поставил подножку Михалу Скорашу. За такое вполне можно было получить жёлтую карточку, но арбитр решил её не показывать.

40' Пётр Зелиньски сделал подачу углового с левого края, после чего не удалось хозяевам совершить обострение в штрафной площадке своего оппонента.

39' Подача с левого фланга следует от сборной Германии в штрафную площадь команды Польши, а там Войцех Щесны легко забирает сферу в свои руки.

38' Не самые высокие скорости наблюдаются в сегодняшней встрече. Зачастую поляки стоят в позиционной обороне, что не предрасполагает к тому, чтобы немцы могли разбегаться.

37' Йозуа Киммих далековато отпустил от себя мяч перед штрафной площадью поляков, поэтому немцы потеряли владение, однако быстро его себе вернули.

36' Йонаса Хофманна задержал на фланге в центральной трети поля Якуб Каминьски. Очередное нарушение правил, но здесь без "горчичника".

35' Жёлтая карточка вынимается арбитром из кармана. Предупреждение получает Себастьян Шиманьски, от чьего подката пострадал Джамал Мусиала.

34' Кай Хаверц из правого угла вратарской пытался проткнуть мяч в створ мимо голкипера. Войцех Щесны отразил эту попытку. А дальше Хаверц наступил на чужого вратаря.

33' Йонас Хофманн в атаке на правом фланге снабжал мячом Кая Хаверца, от которого случился внезапный отскок игрового снаряда за боковую линию.

32' Весьма бережно отнеслась сборная Польша к своему стандартному положению и довольно неожиданно повела в счёте, учитывая характер игры на поле.

31' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Якуб Кивёр!

Себастьян Шиманьски подал угловой с правого края, и Кивёр верхом сумел переправить мяч в левый угол с отскоком от газона.

29' Эмре Джан в падении простреливал с правого угла вратарской, и мяч вроде срикошетил от Томаша Кедзёры, а дальше было важно полякам не занести сферу в свои ворота. Они справились с задачей и выбили снаряд за боковую.

29' Кай Хаверц имел голевую возможность, когда пробивал почти с линии штрафной обводящим ударом в правый угол. Отразил этот мяч Войцех Щесны на угловой.

28' 35 процентов игрового времени мяч находится под контролем сборной Польши, ну а 65 процентов им владеет национальная команда Германии.

27' В принципе, то же самое происходит заново. Сборная Германии катает мяч на половине поля соперника, стремясь расшатать оборонительные порядки команды Фернанду Сантуша.

26' Бенджамин Хенрихс отметился нарушением правил как раз перед чужой штрафной площадью. От его настойчивых действий на газоне оказался Пётр Зелиньски.

25' Немцы же делают ставку на комбинирование около чужой штрафной площадки, чтобы вскрывать таким способом оборону "белых орлов".

24' Поляки по-прежнему не претендуют на игру первым номером, довольствуясь форматом игры от соперника и карауля возможности для контратакующих воздействий на соперника.

23' Тило Керер прикладывался из-за пределов штрафной площади по воротам сборной Польши, это была средней опасности попытка, и мяч зафиксировал в своих перчатках Войцех Щесны.

21' Опасно только что было у ворот сборной Германии! Якуб Каминьски с левого полуфланга пробивал с острого угла, и мяч отразил Марк-Андре тер Штеген, после чего не попал в створ примерно с линии штрафной площади Роберт Левандовски, пробив чуть левее положенного. Однако всё равно зафиксировано положение "вне игры", в котором побывал Каминьски.

20' Сборной Германии сейчас ничего не остаётся, кроме проведения товарищеских матчей, поскольку она освобождена от отбора на Евро-2024 как хозяйка этого турнира.

19' Что касается самой игры, то пока в достаточно спокойном темпе она проходит. Обострений практически не случалось на стартовом этапе матча.

18' У всех когда-то завершается игровая карьера в сборной и вообще в целом. Одни футболисты приходят на смену другим. Это данность.

17' Якуб Блащиковски под аплодисменты трибун уходит с поля, а перед этим кланяется болельщикам во все стороны. Это его последний матч в составе сборной Польши. Вместо него появляется на поле Михал Скораш. И коридор устроили для заслуженного ветерана футболисты обеих команд. Трогательное прощание. Замена готовилась к 16-й минуте, потому что Блащиковски имеет на спине 16-й номер.

15' Теперь летит подача с правого края в штрафную площадь сборной Польши, а там мяч уверенно заключает в свои перчатки Войцех Щесны.

15' Прострел с правого фланга был у сборной Германии, и был так доставлен мяч на ногу Томаша Кедзёры, выбившего игровой снаряд за боковую линию.

13' Якуб Блащиковски мог что-то придумать в центре нападения, откликнувшись на длинный заброс из глубины, однако упал на газон без фола в его адрес.

12' Первым номером действует сборная Германии, несмотря на то что эта команда сегодня играет на выезде. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше.

11' Йонас Хофманн с правого фланга, наверное, пытался навесить, однако мяч мог залететь в дальнюю девятку, и тогда получился бы курьёзный гол. Но не залетел по факту.

10' Проникающий пас из глубины поля делался гостями в расчёте на выход один на один, но Войцех Щесны всё вовремя прочитал, выскочил вперёд и вынес мяч за боковую линию.

9' Перевели немцы свои атакующие усилия на левый фланг, где также ничего интересного им не удалось придумать перед утратой контроля над мячом.

8' Сборная Германии находится в позиционной атаке и действует правым флангом, где не подбирается к созданию опасного момента.

7' Бартош Берешиньски не смог сохранить мяч в пределах поля на правом фланге, куда ему адресовался диагональный перевод от партнёра.

6' Якуб Блащиковски осуществил подачу корнера с правого края, но мяч перелетел через всех, плюс был зафиксирован фол в атаке.

5' Угловой зарабатывают хозяева на правом фланге усилиями Бартоша Берешиньски, которому отдавал передачу Якуб Блащиковски.

4' Безадресная вертикальная подача прибывает в штрафную площадку сборной Польши, где мяч забирает в свои перчатки Войцех Щесны.

3' Ещё одно нарушение в центральной части поля, но в обратную сторону. Здесь Ян Беднарек с фолом подкатывается в ноги Кая Хаверца.

2' Сборная Польши, как обычно, играет в бело-красной форме, в то время как у сборной Германии сегодня чёрный комплект экипировки.

2' Флориан Вирц в центре поля на одном из флангов затолкал на газон своего соперника по эпизоду, коим был Дамиан Шиманьски.