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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Швеция
FIFA #22
1:1
Первый тайм: 40'
Новая Зеландия
FIFA #100

Ход матча

7'
0:1
Маккоуотт Каллум
39'
Карлссон Йеспер
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Швеция
Ничья
Новая Зеландия
2.50
5.35
9.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Нордфельдт
Кристоффер
4
Сундгрен
Даниэль
15
Старфельт
Карл
5
Экдаль
Хьяльмар
6
Гудмундссон
Габриэль
21
Роден
Маркус
17
Каюсте
Йенс
20
Олссон
Кристоффер
14
Карлссон
Йеспер
III
22
Кайсон
Робин
7
Классон
Виктор
1
Сэил
Оливер
21
Пейн
Тим
6
Туилома
Билл
5
Боксолл
Михаэл
13
Какаче
Либерато
7
Гарбетт
Мэттью
8
Белл
Джо
10
Стаменич
Марко
20
Маккоуотт
Каллум
9
Уэйн
Бен
14
Джаст
Элайджа
Швеция
Новая Зеландия

Результаты последних матчей

Швеция
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0
Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1
Новая Зеландия
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Новая Зеландия - Китай 2:1 Новая Зеландия - Китай 0:0 Новая Зеландия - Австралия 0:2 Австралия - Новая Зеландия 1:0
Коста-Рика - Новая Зеландия 1:0 Новая Зеландия - Оман 0:0 Перу - Новая Зеландия 1:0 Соломоновы острова - Новая Зеландия 0:5 Новая Зеландия - Таити 1:0 Новая Зеландия - Новая Каледония 7:1 Новая Зеландия - Фиджи 4:0 Папуа — Новая Гвинея - Новая Зеландия 0:1 Иордания - Новая Зеландия 3:1 Новая Зеландия - Гамбия 2:0 Бахрейн - Новая Зеландия 0:1 Новая Зеландия - Кюрасао 2:1 Литва - Новая Зеландия 1:0 Ирландия - Новая Зеландия 3:1 Индия - Новая Зеландия 1:2 Тайвань - Новая Зеландия 0:1
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Швеция
    Ничья
    Новая Зеландия
    2.50
    5.35
    9.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Швеция 1:1 Новая Зеландия онлайн

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