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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Швеция
FIFA #22
4:1
Конец матча
Новая Зеландия
FIFA #100

Ход матча

8'
0:1
Маккоуотт Каллум
39'
Карлссон Йеспер
1:1
44'
Кайсон Робин
2:1
45'
Карлссон Йеспер
3:1
46'
Карлстрём Йеспер
Олссон Кристоффер
 
46'
Сема Кен
Гудмундссон Габриэль
 
61'
Ларссон Хуго
Каюсте Йенс
 
61'
Эланга Энтони
Классон Виктор
 
68'
 
Мата Макс
Уэйн Бен
75'
 
Эллиот Каллан
Пейн Тим
75'
 
Льюис Клейтон Рис
Гарбетт Мэттью
76'
Куртулус Эдвин
Экдаль Хьяльмар
 
79'
 
Alex Greive
Джаст Элайджа
79'
 
Рохас Марко
Маккоуотт Каллум
79'
 
Пейнаккер Нандо
Боксолл Михаэл
90'
Эланга Энтони
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 6
  • 430 Количество передач 461
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Нордфельдт
Кристоффер
4
Сундгрен
Даниэль
15
Старфельт
Карл
5
Экдаль
Хьяльмар
6
Гудмундссон
Габриэль
21
Роден
Маркус
17
Каюсте
Йенс
20
Олссон
Кристоффер
14
Карлссон
Йеспер
III
22
Кайсон
Робин
7
Классон
Виктор
1
Сэил
Оливер
21
Пейн
Тим
6
Туилома
Билл
5
Боксолл
Михаэл
13
Какаче
Либерато
7
Гарбетт
Мэттью
8
Белл
Джо
10
Стаменич
Марко
20
Маккоуотт
Каллум
9
Уэйн
Бен
14
Джаст
Элайджа
Швеция
Новая Зеландия

Результаты последних матчей

Швеция
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0
Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1
Новая Зеландия
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Новая Зеландия - Китай 2:1 Новая Зеландия - Китай 0:0 Новая Зеландия - Австралия 0:2 Австралия - Новая Зеландия 1:0
Коста-Рика - Новая Зеландия 1:0 Новая Зеландия - Оман 0:0 Перу - Новая Зеландия 1:0 Соломоновы острова - Новая Зеландия 0:5 Новая Зеландия - Таити 1:0 Новая Зеландия - Новая Каледония 7:1 Новая Зеландия - Фиджи 4:0 Папуа — Новая Гвинея - Новая Зеландия 0:1 Иордания - Новая Зеландия 3:1 Новая Зеландия - Гамбия 2:0 Бахрейн - Новая Зеландия 0:1 Новая Зеландия - Кюрасао 2:1 Литва - Новая Зеландия 1:0 Ирландия - Новая Зеландия 3:1 Индия - Новая Зеландия 1:2 Тайвань - Новая Зеландия 0:1
  • 92'
    Кайсон Робин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Эланга Энтони забивает с правой ноги!
  • 92'
    Швеция начинает контратаку
  • 91'
    Швеция контролирует мяч.
  • 91'
    Новая Зеландия совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 90'
    Швеция контролирует мяч.
  • 90'
    Удар от ворот произведет Швеция
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