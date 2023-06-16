Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Болельщики на стадионе развлекают себя, делая «волну».

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

49' Команда Швеция играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Новая Зеландия совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Г О О О О Л - Карлссон Йеспер III забивает с левой ноги!

44' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Пейн Тим плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

44' Г О О О О Л - Кайсон Робин из команды Швеция правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

43' Новая Зеландия идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Швеция

41' Новая Зеландия идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Команда Швеция сравняла счет! Игра продолжается!

40' Белл Джо плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

39' Классон Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Г О О О О Л - Карлссон Йеспер III забивает с правой ноги!

39' Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Гудмундссон Габриэль из команды Швеция своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Маккоуотт Каллум получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Маккоуотт Каллум на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Боксолл Михаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Карлссон Йеспер III навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Олссон Кристоффер не смог попасть в створ ударом издали

33' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Гудмундссон Габриэль из команды Швеция своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Карлссон Йеспер III навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Сэил Оливер взял и забрал мяч на выходе

28' Туилома Билл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

25' Стаменич Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Какаче Либерато создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Карлссон Йеспер III навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Карлссон Йеспер III навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Кайсон Робин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Сундгрен Даниэль из команды Швеция своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Нордфельдт Кристоффер взял и забрал мяч на выходе

17' Гарбетт Мэттью создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Белл Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Какаче Либерато навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Белл Джо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Маккоуотт Каллум пробует нанести удар издали, но Кристоффер Нордфельдт держит все под контролем

14' Маккоуотт Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Старфельт Карл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Новая Зеландия совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Команда Новая Зеландия забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

8' Г О О О О Л - Маккоуотт Каллум забивает с левой ноги!

7' Новая Зеландия идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Гудмундссон Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Новая Зеландия совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Стаменич Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Карлссон Йеспер III оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Швеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Стаменич Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Роден Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Какаче Либерато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Экдаль Хьяльмар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Белл Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Стаменич Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Швеция начинает с центра поля