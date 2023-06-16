Тур: 1. Стадион: Френдс Арена. Главный судья: Поусон Крейг
4:1
Конец матча
0'
0:1
8' ГолМаккоуотт Каллум
1:1
39' ГолКарлссон Йеспер
2:1
44' ГолКайсон Робин
3:1
45' ГолКарлссон Йеспер
4:1
90' ГолЭланга Энтони
90'+3
Ход матча
8'
0:1
39'
1:1
44'
2:1
45'
3:1
90'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
8 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 6
-
430 Количество передач 461
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Роден
Маркус
17
Каюсте
Йенс
22
Кайсон
Робин
21
Пейн
Тим
8
Белл
Джо
9
Уэйн
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Роден МаркусПолузащитник
-
17 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кайсон РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Сема КенПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Андерссон Янне
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Уэйн БенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Крокомб МаксВратарь
-
22 Цанев НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Сармэн ФиннЗащитник
-
11 Рохас МаркоПолузащитник
-
16 Руфер АлексПолузащитник
-
19 Мата МаксНападающий
-
15 Tommy Smith1
-
17 Alex Greive
-
-
Главный тренер: Darren Bazeley
Результаты последних матчей
Швеция
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0
Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1
Новая Зеландия
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Новая Зеландия - Китай 2:1 Новая Зеландия - Китай 0:0 Новая Зеландия - Австралия 0:2 Австралия - Новая Зеландия 1:0
Коста-Рика - Новая Зеландия 1:0 Новая Зеландия - Оман 0:0 Перу - Новая Зеландия 1:0 Соломоновы острова - Новая Зеландия 0:5 Новая Зеландия - Таити 1:0 Новая Зеландия - Новая Каледония 7:1 Новая Зеландия - Фиджи 4:0 Папуа — Новая Гвинея - Новая Зеландия 0:1 Иордания - Новая Зеландия 3:1 Новая Зеландия - Гамбия 2:0 Бахрейн - Новая Зеландия 0:1 Новая Зеландия - Кюрасао 2:1 Литва - Новая Зеландия 1:0 Ирландия - Новая Зеландия 3:1 Индия - Новая Зеландия 1:2 Тайвань - Новая Зеландия 0:1