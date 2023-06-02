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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 19.
Сармиенто
0:0
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
3' Желтая карточка
Портилльо Маркос
28' Желтая карточка
Javier Fabian Toledo
40' Желтая карточка
Сфорца Хуан
45' Желтая карточка
Лисандро Лопес
90'+6
32
Sebastian
Meza
29
Гарсия
Мануэль
18
Донатти
Алехандро
2
Инсаурральде
Хуан
25
Gonzalo
Bettini
3
Franco
Quinteros
52
Emiliano
Mendez
5
Мартинес
Фернардо
7
Лисандро
Лопес
III
9
Luciano
Gondou
22
Javier
Fabian
Toledo
1
Lucas
Hoyos
14
Armando
Mendez
25
Веласкес
Виктор
42
Guillermo
Luis
Ortiz
19
Захир
Факундо
Мансиллья
43
Lisandro
Sebastian
Montenegro
13
Сфорца
Хуан
20
Jony
Menendez
22
Портилльо
Маркос
16
Реаско
Джоркаефф
17
Justo
Giani
Сармиенто
3-4-2-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3

История личных встреч

Сармиенто
Ньюэллс Олд Бойз

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
2:2
ЛП
2:1
К
0:1
ЛП
1:1
П
1:1
П
1:2

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.33
1.5

Среднее время на гол

270
60

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1
1.29

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
70

Бомбардиры внутри турнира

Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 6 (2) 0.32
Javier Fabian Toledo 4 (1) 0.21
Мелано Лукас 3 0.16
Лисандро Лопес III 3 0.16
Manuel Monaco 1 0.05
Gonzalo Bettini 1 0.05
Мартинес Фернардо 0 0
Гарсия Мануэль 0 0
Sergio Quiroga 0 0
Emanuel Hernandez 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сордо Рамиро 3 0.16
Jorge Recalde 3 (1) 0.16
Веласкес Виктор 2 0.11
Jherson Mosquera 2 0.11
Агирре Брайан 1 0.05
Bruno Pitton 1 0.05
Франциско Гонсалес I 1 0.05
Сфорца Хуан 1 0.05
Феррейра Кристиан I 1 0.05
Захир Факундо Мансиллья 1 0.05
Ivan Gomez 0 0
Jeremias Perez 0 0
Портилльо Маркос 0 0

Карточки

Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лисандро Лопес III 7 0
Emiliano Mendez 6 0
Инсаурральде Хуан 4 1
Гарсия Мануэль 4 1
Мартинес Фернардо 4 0
Javier Fabian Toledo 4 0
Harrinson Mancilla 2 1
Sergio Quiroga 3 0
Ayrton Cougo 3 0
Franco Quinteros 3 0
Sebastian Meza 3 0
Manuel Monaco 3 0
Gonzalo Bettini 2 0
Israel Damonte 0 1
Донатти Алехандро 1 0
Мелано Лукас 1 0
Капроф Хуан 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Luciano Gondou 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сфорца Хуан 7 0
Jherson Mosquera 5 1
Дитта Вильер 3 2
Феррейра Кристиан I 5 0
Guillermo Luis Ortiz 3 0
Lucas Hoyos 3 0
Агирре Брайан 3 0
Перес Пабло II 2 0
Ivan Gomez 2 0
Jorge Recalde 2 0
Bruno Pitton 2 0
Мартино Анджело 2 0
Сордо Рамиро 2 0
Jeremias Perez 1 0
Портилльо Маркос 1 0

Результаты матчей

Сармиенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Ньюэллс Олд Бойз
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
6
Сармиенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

6
9
Сармиенто
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
53% (10)
37% (7)
Ньюэллс Олд Бойз
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (9)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

10
15

Голы по времени матча

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
2
18%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
4
57%
61-75
4
36%
1
14%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
4
40%
3
21%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
5
56%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

18
16
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
9 Не забивали 8
3
17%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
5
31%
61-75
6
33%
6
38%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
27%
3
20%
1-15
1
7%
5
33%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
1
7%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Сармиенто
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Сармиенто 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:1
Сармиенто - Годой Крус 1:1 Ланус - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Колон - Сармиенто 0:2 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Институто - Сармиенто 0:0 Банфилд - Сармиенто 0:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0
Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Клайполе 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0

Результаты матчей

Сармиенто
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:0
5 раз 26%
0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
6 раз 32%
0:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%

Тоталы голов в матче

Сармиенто
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
5
2
8
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
11
8
5
14
1.5
5
14
2
17
2.5
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 18 13 2 3 31 - 11 41
2.
Сан-Лоренсо
 18 10 5 3 19 - 7 35
3.
Тальерес Кордоба
 18 10 4 4 31 - 16 34
4.
Эстудиантес Ла Плата
 18 9 5 4 20 - 14 32
5.
Дефенса и Хустисия
 18 8 6 4 23 - 12 30
6.
Росарио Сентраль
 18 8 6 4 25 - 22 30
7.
Ланус
 17 8 5 4 24 - 16 29
8.
Бельграно
 18 8 4 6 15 - 15 28
9.
Бока Хуниорс
 0:1 19 8 3 8 22 - 17 27
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 7 6 6 16 - 15 27
11.
Годой Крус
 18 7 5 6 20 - 20 26
12.
Сармиенто
 19 6 7 6 18 - 15 25
13.
Аргентинос Хуниорс
 18 6 5 7 21 - 17 23
14.
Атлетико Платенсе
 18 6 5 7 20 - 23 23
15.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 4 8 16 - 25 22
16.
Тигре
 18 5 7 6 17 - 19 22
17.
Барракас Централь
 18 5 7 6 17 - 21 22
18.
Институто
 18 5 6 7 14 - 21 21
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 18 5 5 8 14 - 21 20
20.
Расинг Авельянеда
 17 5 4 8 20 - 27 19
21.
Колон
 18 3 10 5 17 - 20 19
22.
Велес Сарсфилд
 17 3 9 5 18 - 17 18
23.
Уракан
 18 4 6 8 15 - 21 18
24.
Банфилд
 18 4 6 8 12 - 20 18
25.
Индепендьенте Авельянеда
 18 3 9 6 17 - 21 18
26.
Атлетико Тукуман
 18 3 9 6 14 - 20 18
27.
Арсенал Саранди
 1:0 19 5 2 12 15 - 26 17
28.
Унион Санта-Фе
 17 3 6 8 10 - 22 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 9 7 2 0 17 - 6 23
2.
Сан-Лоренсо
 9 7 2 0 11 - 0 23
3.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 6 2 1 9 - 1 20
5.
Ланус
 8 6 1 1 12 - 4 19
6.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 14 - 7 19
7.
Эстудиантес Ла Плата
 9 5 2 2 11 - 6 17
8.
Бока Хуниорс
 0:1 10 5 2 3 13 - 8 17
9.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 13 - 9 16
10.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 13 - 10 16
11.
Годой Крус
 8 4 3 1 13 - 7 15
12.
Бельграно
 8 4 3 1 7 - 4 15
13.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
14.
Барракас Централь
 10 4 3 3 10 - 10 15
15.
Аргентинос Хуниорс
 8 4 2 2 17 - 9 14
16.
Институто
 10 3 5 2 7 - 8 14
17.
Арсенал Саранди
 1:0 9 4 1 4 10 - 11 13
18.
Банфилд
 10 3 4 3 5 - 7 13
19.
Велес Сарсфилд
 10 2 7 1 14 - 9 13
20.
Тигре
 8 3 3 2 8 - 7 12
21.
Сармиенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
22.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
23.
Колон
 10 2 6 2 12 - 12 12
24.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
25.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 3 1 5 5 - 8 10
26.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 4 3 12 - 13 10
27.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 6 2 2 16 - 7 20
2.
Тальерес Кордоба
 8 4 3 1 17 - 9 15
3.
Эстудиантес Ла Плата
 9 4 3 2 9 - 8 15
4.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 10 3 4 3 7 - 5 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Годой Крус
 10 3 2 5 7 - 13 11
9.
Бока Хуниорс
 0:1 9 3 1 5 9 - 9 10
10.
Ланус
 9 2 4 3 12 - 12 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 2 4 3 9 - 13 10
12.
Тигре
 10 2 4 4 9 - 12 10
13.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 6 - 11 10
14.
Аргентинос Хуниорс
 10 2 3 5 4 - 8 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 10 - 15 8
16.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 8 8
18.
Институто
 8 2 1 5 7 - 13 7
19.
Атлетико Платенсе
 8 2 1 5 7 - 13 7
20.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
21.
Барракас Централь
 8 1 4 3 7 - 11 7
22.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 1 6 7 - 18 7
23.
Росарио Сентраль
 9 1 4 4 8 - 16 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 9 1 3 5 7 - 11 6
26.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
27.
Банфилд
 8 1 2 5 7 - 13 5
28.
Арсенал Саранди
 1:0 10 1 1 8 5 - 15 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Ланус Лема Кристиан 2 5
Уракан Patricio Pizarro 2 5
Весь список
  • 63'
    Мартинес Фернардо уходит с поля. Manuel Monaco выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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