Тур: 19.
0:0
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаПортилльо Маркос
28' Желтая карточкаJavier Fabian Toledo
40' Желтая карточкаСфорца Хуан
45' Желтая карточкаЛисандро Лопес
90'+6
Ход матча
40'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ayrton CougoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мелано ЛукасНападающий
-
34 Капроф ХуанНападающий
-
17 Jean Rosso
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Justo GianiНападающий
- Запасные игроки
-
15 Bruno PittonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Сордо РамироПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
История личных встреч
Сармиенто
Ньюэллс Олд Бойз
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.33
1.5
Среднее время на гол
270
60
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1
1.29
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
70
Бомбардиры внутри турнира
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Gondou
|6 (2)
|0.32
|Javier Fabian Toledo
|4 (1)
|0.21
|Мелано Лукас
|3
|0.16
|Лисандро Лопес III
|3
|0.16
|Manuel Monaco
|1
|0.05
|Gonzalo Bettini
|1
|0.05
|Мартинес Фернардо
|0
|0
|Гарсия Мануэль
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
|Emanuel Hernandez
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сордо Рамиро
|3
|0.16
|Jorge Recalde
|3 (1)
|0.16
|Веласкес Виктор
|2
|0.11
|Jherson Mosquera
|2
|0.11
|Агирре Брайан
|1
|0.05
|Bruno Pitton
|1
|0.05
|Франциско Гонсалес I
|1
|0.05
|Сфорца Хуан
|1
|0.05
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.05
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0.05
|Ivan Gomez
|0
|0
|Jeremias Perez
|0
|0
|Портилльо Маркос
|0
|0
Карточки
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лисандро Лопес III
|7
|0
|Emiliano Mendez
|6
|0
|Инсаурральде Хуан
|4
|1
|Гарсия Мануэль
|4
|1
|Мартинес Фернардо
|4
|0
|Javier Fabian Toledo
|4
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|1
|Sergio Quiroga
|3
|0
|Ayrton Cougo
|3
|0
|Franco Quinteros
|3
|0
|Sebastian Meza
|3
|0
|Manuel Monaco
|3
|0
|Gonzalo Bettini
|2
|0
|Israel Damonte
|0
|1
|Донатти Алехандро
|1
|0
|Мелано Лукас
|1
|0
|Капроф Хуан
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Luciano Gondou
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сфорца Хуан
|7
|0
|Jherson Mosquera
|5
|1
|Дитта Вильер
|3
|2
|Феррейра Кристиан I
|5
|0
|Guillermo Luis Ortiz
|3
|0
|Lucas Hoyos
|3
|0
|Агирре Брайан
|3
|0
|Перес Пабло II
|2
|0
|Ivan Gomez
|2
|0
|Jorge Recalde
|2
|0
|Bruno Pitton
|2
|0
|Мартино Анджело
|2
|0
|Сордо Рамиро
|2
|0
|Jeremias Perez
|1
|0
|Портилльо Маркос
|1
|0
Результаты матчей
Сармиенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Ньюэллс Олд Бойз
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
6
Сармиенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
6
9
Сармиенто
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
53% (10)
37% (7)
Ньюэллс Олд Бойз
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (9)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
10
15
Голы по времени матча
Забито
11
7
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
2
18%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
4
57%
61-75
4
36%
1
14%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
4
40%
3
21%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
5
56%
76-90
Пропущено
5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
18
16
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
9 Не забивали 8
3
17%
2
13%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
5
31%
61-75
6
33%
6
38%
76-90
Пропущено
15
15
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
27%
3
20%
1-15
1
7%
5
33%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
1
7%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Сармиенто
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Сармиенто 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:1
Сармиенто - Годой Крус 1:1 Ланус - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Колон - Сармиенто 0:2 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Институто - Сармиенто 0:0 Банфилд - Сармиенто 0:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0
Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Клайполе 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0
Результаты матчей
Сармиенто
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:0
5 раз 26%
0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
6 раз 32%
0:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
Тоталы голов в матче
Сармиенто
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
36
36
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
55
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
118
514
514
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|31 - 11
|41
|2.
|18
|10
|5
|3
|19 - 7
|35
|3.
|18
|10
|4
|4
|31 - 16
|34
|4.
|18
|9
|5
|4
|20 - 14
|32
|5.
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|6.
|18
|8
|6
|4
|25 - 22
|30
|7.
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|8.
|18
|8
|4
|6
|15 - 15
|28
|9.
|0:1
|19
|8
|3
|8
|22 - 17
|27
|10.
|19
|7
|6
|6
|16 - 15
|27
|11.
|18
|7
|5
|6
|20 - 20
|26
|12.
|19
|6
|7
|6
|18 - 15
|25
|13.
|18
|6
|5
|7
|21 - 17
|23
|14.
|18
|6
|5
|7
|20 - 23
|23
|15.
|18
|6
|4
|8
|16 - 25
|22
|16.
|18
|5
|7
|6
|17 - 19
|22
|17.
|18
|5
|7
|6
|17 - 21
|22
|18.
|18
|5
|6
|7
|14 - 21
|21
|19.
|18
|5
|5
|8
|14 - 21
|20
|20.
|17
|5
|4
|8
|20 - 27
|19
|21.
|18
|3
|10
|5
|17 - 20
|19
|22.
|17
|3
|9
|5
|18 - 17
|18
|23.
|18
|4
|6
|8
|15 - 21
|18
|24.
|18
|4
|6
|8
|12 - 20
|18
|25.
|18
|3
|9
|6
|17 - 21
|18
|26.
|18
|3
|9
|6
|14 - 20
|18
|27.
|1:0
|19
|5
|2
|12
|15 - 26
|17
|28.
|17
|3
|6
|8
|10 - 22
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|9
|7
|2
|0
|11 - 0
|23
|3.
|8
|7
|0
|1
|15 - 4
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|9 - 1
|20
|5.
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|6.
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|7.
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|8.
|0:1
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|9.
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|10.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|11.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|12.
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|13.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|14.
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|15.
|8
|4
|2
|2
|17 - 9
|14
|16.
|10
|3
|5
|2
|7 - 8
|14
|17.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|18.
|10
|3
|4
|3
|5 - 7
|13
|19.
|10
|2
|7
|1
|14 - 9
|13
|20.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|21.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|22.
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|23.
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|24.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|25.
|9
|3
|1
|5
|5 - 8
|10
|26.
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|27.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|28.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|16 - 7
|20
|2.
|8
|4
|3
|1
|17 - 9
|15
|3.
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|5.
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|9.
|0:1
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|12.
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|4 - 8
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|18.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|19.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|21.
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|22.
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
|23.
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|24.
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|25.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|26.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|27.
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|1:0
|10
|1
|1
|8
|5 - 15
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 5
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 5