Тур: 19.
1:0
Второй тайм: 58'
0'
1:0
25' ГолJoaquin Pombo
36' Желтая карточкаВальдес Бруно
52' Красная карточкаВейгандт Марсело
Ход матча
25'
36'
52'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Пенья
Фелипе
18
Фабра
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Пенья ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Brian Guzman
-
-
-
-
-
-
-
-
77 Куэста Хуан
-
Главный тренер: Federico Vilar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Генес НауэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
-
-
41 Luca Langoni
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
История личных встреч
Арсенал Саранди
Бока Хуниорс
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
0.88
Среднее время на гол
54
102
Всего голов
20
6
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
30
13
Голов в среднем за матч
2.14
0.93
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
42
96
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Toloza
|4
|0.21
|Леал Луиш
|3
|0.16
|Brian Guzman
|2 (1)
|0.11
|Tiago Banega
|1
|0.05
|Facundo Pons
|1
|0.05
|Спорле Адриан
|1
|0.05
|Joaquin Pombo
|1
|0.05
|Flabian Londono
|1
|0.05
|Lucas Brochero
|0
|0
|Nestor Breitenbruch
|0
|0
|Lucas Souto
|0
|0
|Пенья Фелипе
|0
|0
|Daniel Lucero
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|5
|0.26
|Пайеро Мартин
|4
|0.21
|Luca Langoni
|3
|0.16
|Фигаль Хорхе
|3
|0.16
|Ромеро Оскар
|2
|0.11
|Фернандес Пол
|2
|0.11
|Бенедетто Дарио
|1
|0.05
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.05
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Вилья Себастьян
|0
|0
|Вейгандт Марсело
|0
|0
Карточки
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Souto
|6
|0
|Спорле Адриан
|4
|1
|Joaquin Pombo
|4
|1
|Facundo Pons
|5
|0
|Alejandro Medina I
|4
|0
|Ignacio Gariglio
|4
|0
|Santiago Toloza
|4
|0
|Flabian Londono
|2
|1
|Сентурион Максимилиано
|3
|0
|Пенья Фелипе
|3
|0
|Tiago Banega
|2
|0
|Daniel Lucero
|2
|0
|Леал Луиш
|1
|0
|Facundo Cardozo
|1
|0
|Brian Guzman
|1
|0
|Santiago Paiva
|1
|0
|Tomas Sultani
|1
|0
|Tomas Sives
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигаль Хорхе
|5
|1
|Фернандес Игнасио
|2
|2
|Фернандес Пол
|5
|0
|Варела Алан
|5
|0
|Вальдес Бруно
|4
|0
|Пайеро Мартин
|2
|1
|Валентини Николас
|2
|1
|Ронкалья Факундо
|3
|0
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Фабра Франк
|3
|0
|Барко Валентин
|3
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|1
|Вилья Себастьян
|1
|1
|Jorge Almiron
|1
|1
|Ромеро Оскар
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Саранди
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Бока Хуниорс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
4
5
Арсенал Саранди
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Бока Хуниорс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
6
Волевые поражения
3
10
Арсенал Саранди
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Бока Хуниорс
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
16
8
Волевые поражения
7
15
Голы по времени матча
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
2
22%
4
40%
76-90
Пропущено
11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
4
57%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
2
40%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
40%
2
15%
61-75
1
20%
3
23%
76-90
Пропущено
15
8
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
3
20%
3
38%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
27%
2
25%
76-90
Забито
14
23
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
9 Не забивали 5
2
14%
5
22%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
5
22%
31-45
2
14%
3
13%
46-60
5
36%
3
13%
61-75
3
21%
7
30%
76-90
Пропущено
26
15
16 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 11
5
19%
3
20%
1-15
4
15%
5
33%
16-30
7
27%
0
0%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
1
4%
3
20%
61-75
6
23%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1
Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Арсенал Саранди 1:4
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2
Результаты матчей
Арсенал Саранди
Бока Хуниорс
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:0
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Арсенал Саранди
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
73
44
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
53
19
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
126
513
711
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|31 - 11
|41
|2.
|18
|10
|5
|3
|19 - 7
|35
|3.
|18
|10
|4
|4
|31 - 16
|34
|4.
|18
|9
|5
|4
|20 - 14
|32
|5.
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|6.
|18
|8
|6
|4
|25 - 22
|30
|7.
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|8.
|18
|8
|4
|6
|15 - 15
|28
|9.
|0:1
|19
|8
|3
|8
|22 - 17
|27
|10.
|19
|7
|6
|6
|16 - 15
|27
|11.
|18
|7
|5
|6
|20 - 20
|26
|12.
|19
|6
|7
|6
|18 - 15
|25
|13.
|18
|6
|5
|7
|21 - 17
|23
|14.
|18
|6
|5
|7
|20 - 23
|23
|15.
|18
|6
|4
|8
|16 - 25
|22
|16.
|18
|5
|7
|6
|17 - 19
|22
|17.
|18
|5
|7
|6
|17 - 21
|22
|18.
|18
|5
|6
|7
|14 - 21
|21
|19.
|18
|5
|5
|8
|14 - 21
|20
|20.
|17
|5
|4
|8
|20 - 27
|19
|21.
|18
|3
|10
|5
|17 - 20
|19
|22.
|17
|3
|9
|5
|18 - 17
|18
|23.
|18
|4
|6
|8
|15 - 21
|18
|24.
|18
|4
|6
|8
|12 - 20
|18
|25.
|18
|3
|9
|6
|17 - 21
|18
|26.
|18
|3
|9
|6
|14 - 20
|18
|27.
|1:0
|19
|5
|2
|12
|15 - 26
|17
|28.
|17
|3
|6
|8
|10 - 22
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|9
|7
|2
|0
|11 - 0
|23
|3.
|8
|7
|0
|1
|15 - 4
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|9 - 1
|20
|5.
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|6.
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|7.
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|8.
|0:1
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|9.
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|10.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|11.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|12.
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|13.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|14.
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|15.
|8
|4
|2
|2
|17 - 9
|14
|16.
|10
|3
|5
|2
|7 - 8
|14
|17.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|18.
|10
|3
|4
|3
|5 - 7
|13
|19.
|10
|2
|7
|1
|14 - 9
|13
|20.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|21.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|22.
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|23.
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|24.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|25.
|9
|3
|1
|5
|5 - 8
|10
|26.
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|27.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|28.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|16 - 7
|20
|2.
|8
|4
|3
|1
|17 - 9
|15
|3.
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|5.
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|9.
|0:1
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|12.
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|4 - 8
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|18.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|19.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|21.
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|22.
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
|23.
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|24.
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|25.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|26.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|27.
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|1:0
|10
|1
|1
|8
|5 - 15
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 5
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 5