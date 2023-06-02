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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 19.
Арсенал Саранди
1:0
Второй тайм: 58'
Бока Хуниорс
0'
1:0
25' Гол
Joaquin Pombo
36' Желтая карточка
Вальдес Бруно
52' Красная карточка
Вейгандт Марсело
23
Alejandro
Medina
I
4
Lucas
Souto
25
Nestor
Breitenbruch
13
Joaquin
Pombo
5
Спорле
Адриан
28
Пенья
Фелипе
18
Gonzalo
Muscia
19
Сентурион
Максимилиано
10
Santiago
Toloza
7
Facundo
Pons
36
Flabian
Londono
1
Ромеро
Серхио
57
Вейгандт
Марсело
25
Вальдес
Бруно
4
Фигаль
Хорхе
18
Фабра
Франк
17
Адвинкула
Луис
5
Варела
Алан
36
Медина
Кристиан
22
Вилья
Себастьян
16
Мерентиель
Мигель
9
Бенедетто
Дарио
Арсенал Саранди
4-2-3-1
Бока Хуниорс
4-4-2

История личных встреч

Арсенал Саранди
Бока Хуниорс

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
2:2
ЛП
1:1
КДМЭП
1:1
С
5:1
С
2:0
П
3:0
П
1:2
П
1:1
П
4:2
П
3:2
П
1:0
П
1:0
П
3:0

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
0.88

Среднее время на гол

54
102

Всего голов

20
6

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

30
13

Голов в среднем за матч

2.14
0.93

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

42
96

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Toloza 4 0.21
Леал Луиш 3 0.16
Brian Guzman 2 (1) 0.11
Tiago Banega 1 0.05
Facundo Pons 1 0.05
Спорле Адриан 1 0.05
Joaquin Pombo 1 0.05
Flabian Londono 1 0.05
Lucas Brochero 0 0
Nestor Breitenbruch 0 0
Lucas Souto 0 0
Пенья Фелипе 0 0
Daniel Lucero 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 5 0.26
Пайеро Мартин 4 0.21
Luca Langoni 3 0.16
Фигаль Хорхе 3 0.16
Ромеро Оскар 2 0.11
Фернандес Пол 2 0.11
Бенедетто Дарио 1 0.05
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.05
Адвинкула Луис 0 0
Вилья Себастьян 0 0
Вейгандт Марсело 0 0

Карточки

Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Souto 6 0
Спорле Адриан 4 1
Joaquin Pombo 4 1
Facundo Pons 5 0
Alejandro Medina I 4 0
Ignacio Gariglio 4 0
Santiago Toloza 4 0
Flabian Londono 2 1
Сентурион Максимилиано 3 0
Пенья Фелипе 3 0
Tiago Banega 2 0
Daniel Lucero 2 0
Леал Луиш 1 0
Facundo Cardozo 1 0
Brian Guzman 1 0
Santiago Paiva 1 0
Tomas Sultani 1 0
Tomas Sives 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигаль Хорхе 5 1
Фернандес Игнасио 2 2
Фернандес Пол 5 0
Варела Алан 5 0
Вальдес Бруно 4 0
Пайеро Мартин 2 1
Валентини Николас 2 1
Ронкалья Факундо 3 0
Адвинкула Луис 3 0
Фабра Франк 3 0
Барко Валентин 3 0
Мерентиель Мигель 1 1
Вилья Себастьян 1 1
Jorge Almiron 1 1
Ромеро Оскар 2 0
Сандез Агустин 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Ромеро Серхио 1 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Медина Кристиан 1 0

Результаты матчей

Арсенал Саранди
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Бока Хуниорс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

4
5
Арсенал Саранди
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Бока Хуниорс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
6

Волевые поражения

3
10
Арсенал Саранди
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Бока Хуниорс
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

16
8

Волевые поражения

7
15

Голы по времени матча

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
2
22%
4
40%
76-90

Пропущено

11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
4
57%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
2
40%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
40%
2
15%
61-75
1
20%
3
23%
76-90

Пропущено

15
8
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
3
20%
3
38%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
27%
2
25%
76-90

Забито

14
23
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
9 Не забивали 5
2
14%
5
22%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
5
22%
31-45
2
14%
3
13%
46-60
5
36%
3
13%
61-75
3
21%
7
30%
76-90

Пропущено

26
15
16 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 11
5
19%
3
20%
1-15
4
15%
5
33%
16-30
7
27%
0
0%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
1
4%
3
20%
61-75
6
23%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1
Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Арсенал Саранди 1:4
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2

Результаты матчей

Арсенал Саранди
Бока Хуниорс

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:0
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Арсенал Саранди
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
3
4
4
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
5
3
1
9
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
12
6
5
13
1.5
7
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 18 13 2 3 31 - 11 41
2.
Сан-Лоренсо
 18 10 5 3 19 - 7 35
3.
Тальерес Кордоба
 18 10 4 4 31 - 16 34
4.
Эстудиантес Ла Плата
 18 9 5 4 20 - 14 32
5.
Дефенса и Хустисия
 18 8 6 4 23 - 12 30
6.
Росарио Сентраль
 18 8 6 4 25 - 22 30
7.
Ланус
 17 8 5 4 24 - 16 29
8.
Бельграно
 18 8 4 6 15 - 15 28
9.
Бока Хуниорс
 0:1 19 8 3 8 22 - 17 27
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 7 6 6 16 - 15 27
11.
Годой Крус
 18 7 5 6 20 - 20 26
12.
Сармиенто
 19 6 7 6 18 - 15 25
13.
Аргентинос Хуниорс
 18 6 5 7 21 - 17 23
14.
Атлетико Платенсе
 18 6 5 7 20 - 23 23
15.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 4 8 16 - 25 22
16.
Тигре
 18 5 7 6 17 - 19 22
17.
Барракас Централь
 18 5 7 6 17 - 21 22
18.
Институто
 18 5 6 7 14 - 21 21
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 18 5 5 8 14 - 21 20
20.
Расинг Авельянеда
 17 5 4 8 20 - 27 19
21.
Колон
 18 3 10 5 17 - 20 19
22.
Велес Сарсфилд
 17 3 9 5 18 - 17 18
23.
Уракан
 18 4 6 8 15 - 21 18
24.
Банфилд
 18 4 6 8 12 - 20 18
25.
Индепендьенте Авельянеда
 18 3 9 6 17 - 21 18
26.
Атлетико Тукуман
 18 3 9 6 14 - 20 18
27.
Арсенал Саранди
 1:0 19 5 2 12 15 - 26 17
28.
Унион Санта-Фе
 17 3 6 8 10 - 22 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 9 7 2 0 17 - 6 23
2.
Сан-Лоренсо
 9 7 2 0 11 - 0 23
3.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 6 2 1 9 - 1 20
5.
Ланус
 8 6 1 1 12 - 4 19
6.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 14 - 7 19
7.
Эстудиантес Ла Плата
 9 5 2 2 11 - 6 17
8.
Бока Хуниорс
 0:1 10 5 2 3 13 - 8 17
9.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 13 - 9 16
10.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 13 - 10 16
11.
Годой Крус
 8 4 3 1 13 - 7 15
12.
Бельграно
 8 4 3 1 7 - 4 15
13.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
14.
Барракас Централь
 10 4 3 3 10 - 10 15
15.
Аргентинос Хуниорс
 8 4 2 2 17 - 9 14
16.
Институто
 10 3 5 2 7 - 8 14
17.
Арсенал Саранди
 1:0 9 4 1 4 10 - 11 13
18.
Банфилд
 10 3 4 3 5 - 7 13
19.
Велес Сарсфилд
 10 2 7 1 14 - 9 13
20.
Тигре
 8 3 3 2 8 - 7 12
21.
Сармиенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
22.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
23.
Колон
 10 2 6 2 12 - 12 12
24.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
25.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 3 1 5 5 - 8 10
26.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 4 3 12 - 13 10
27.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 6 2 2 16 - 7 20
2.
Тальерес Кордоба
 8 4 3 1 17 - 9 15
3.
Эстудиантес Ла Плата
 9 4 3 2 9 - 8 15
4.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 10 3 4 3 7 - 5 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Годой Крус
 10 3 2 5 7 - 13 11
9.
Бока Хуниорс
 0:1 9 3 1 5 9 - 9 10
10.
Ланус
 9 2 4 3 12 - 12 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 2 4 3 9 - 13 10
12.
Тигре
 10 2 4 4 9 - 12 10
13.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 6 - 11 10
14.
Аргентинос Хуниорс
 10 2 3 5 4 - 8 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 10 - 15 8
16.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 8 8
18.
Институто
 8 2 1 5 7 - 13 7
19.
Атлетико Платенсе
 8 2 1 5 7 - 13 7
20.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
21.
Барракас Централь
 8 1 4 3 7 - 11 7
22.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 1 6 7 - 18 7
23.
Росарио Сентраль
 9 1 4 4 8 - 16 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 9 1 3 5 7 - 11 6
26.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
27.
Банфилд
 8 1 2 5 7 - 13 5
28.
Арсенал Саранди
 1:0 10 1 1 8 5 - 15 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Ланус Лема Кристиан 2 5
Уракан Patricio Pizarro 2 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    УДАЛЕНИЕ! - Вейгандт Марсело увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал Саранди
Ничья
Бока Хуниорс
6.16
3.50
5.20
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Где смотреть матч Арсенал Саранди 1:0 Бока Хуниорс онлайн

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