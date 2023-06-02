Тур: 19.
2:1
Первый тайм: 34'
0'
0:1
3' ГолBrian Calderara
1:1
12' ГолРольхейсер Бенхамин
2:1
23' ГолJorge Rodriguez I
24' Желтая карточкаIvan Tapia
32' Желтая карточкаJuan Diaz4
Ход матча
3'
0:1
12'
1:1
23'
2:1
24'
32'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Daniel SappaВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
11 Deian Veron
-
-
18 Juan Guasone
-
14 Eros Mancuso
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
-
22 Guido VillarВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan Diaz4Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
11 Alan Cantero
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Барракас Централь
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
16 матчей
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
18.8%
62.5%
18.7%
3 победы 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1.38
2
Среднее время на гол
65
45
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.44
1.38
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
62
65
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|6
|0.32
|Рольхейсер Бенхамин
|3
|0.16
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0.16
|Jorge Rodriguez I
|2
|0.11
|Годой Матиас
|2
|0.11
|Gaston Benedetti
|2
|0.11
|Leonardo Godoy
|1
|0.05
|Лолло Лусиано
|1
|0.05
|Mauro Menzdez
|1
|0.05
|Zaid Abner Romero
|1
|0.05
|Соса Хосе
|0
|0
|Пьятти Пабло
|0
|0
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Axel Atum
|0
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|5 (1)
|0.26
|Ivan Tapia
|4 (3)
|0.21
|Facundo Mater
|2
|0.11
|Francisco Alvarez1
|2
|0.11
|Brian Calderara
|1
|0.05
|Alexis Dominguez
|1
|0.05
|Carlos Martin Arce
|1
|0.05
|Nicolas Capraro
|1
|0.05
|Franco Farias
|1
|0.05
|Адриан Рикардо
|0
|0
|Juan Diaz4
|0
|0
|Rodrigo Insua
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|5
|0
|Santiago Nunez
|5
|0
|Аскасибар Сантьяго
|4
|0
|Лолло Лусиано
|3
|0
|Leonardo Godoy
|3
|0
|Jorge Rodriguez I
|3
|0
|Андухар Марьяно
|2
|0
|Годой Матиас
|2
|0
|Gaston Benedetti
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Боселли Мауро
|1
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Zaid Abner Romero
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Capraro
|4
|1
|Carlos Martin Arce
|4
|0
|Ivan Tapia
|4
|0
|Rodrigo Herrera
|3
|0
|Facundo Mater
|3
|0
|Колитто Лукас
|2
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0
|Бенитес Маркос
|2
|0
|Agustin Dattola
|2
|0
|Juan Diaz4
|2
|0
|Bruno Mastronicola
|0
|1
|Alan Cantero
|1
|0
|Rodrigo Insua
|1
|0
|Brian Calderara
|1
|0
|Mauro Peinipil
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Барракас Централь
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
2
2
Эстудиантес Ла Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Барракас Централь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
9
10
Эстудиантес Ла Плата
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Барракас Централь
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
11
12
Голы по времени матча
Забито
11
7
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
1
9%
2
29%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
6
55%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
18%
2
29%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
2
33%
1
9%
76-90
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
3
30%
3
27%
1-15
1
10%
4
36%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
30%
1
9%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
21
18
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
4
19%
5
28%
1-15
2
10%
4
22%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
7
33%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
5
24%
3
17%
76-90
Пропущено
13
20
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
0
0%
2
10%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
4
31%
6
30%
31-45
2
15%
4
20%
46-60
3
23%
3
15%
61-75
3
23%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Институто - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2
Барракас Централь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Барракас Централь - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Барракас Централь - Эстудиантес Касерос 1:0
Барракас Централь - Институто 3:0 Банфилд - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Мальдонадо 1:2
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
Барракас Централь
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла Плата
Барракас Централь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
36
28
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
35
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
108
513
315
117
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|31 - 11
|41
|2.
|18
|10
|5
|3
|19 - 7
|35
|3.
|2:1
|19
|10
|5
|4
|22 - 15
|35
|4.
|18
|10
|4
|4
|31 - 16
|34
|5.
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|6.
|18
|8
|6
|4
|25 - 22
|30
|7.
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|8.
|18
|8
|4
|6
|15 - 15
|28
|9.
|19
|8
|3
|8
|22 - 17
|27
|10.
|19
|7
|6
|6
|16 - 15
|27
|11.
|18
|7
|5
|6
|20 - 20
|26
|12.
|19
|6
|7
|6
|18 - 15
|25
|13.
|18
|6
|5
|7
|21 - 17
|23
|14.
|18
|6
|5
|7
|20 - 23
|23
|15.
|18
|6
|4
|8
|16 - 25
|22
|16.
|18
|5
|7
|6
|17 - 19
|22
|17.
|1:2
|19
|5
|7
|7
|18 - 23
|22
|18.
|18
|5
|6
|7
|14 - 21
|21
|19.
|18
|5
|5
|8
|14 - 21
|20
|20.
|17
|5
|4
|8
|20 - 27
|19
|21.
|18
|3
|10
|5
|17 - 20
|19
|22.
|17
|3
|9
|5
|18 - 17
|18
|23.
|18
|4
|6
|8
|15 - 21
|18
|24.
|18
|4
|6
|8
|12 - 20
|18
|25.
|18
|3
|9
|6
|17 - 21
|18
|26.
|18
|3
|9
|6
|14 - 20
|18
|27.
|19
|5
|2
|12
|15 - 26
|17
|28.
|17
|3
|6
|8
|10 - 22
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|9
|7
|2
|0
|11 - 0
|23
|3.
|8
|7
|0
|1
|15 - 4
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|9 - 1
|20
|5.
|2:1
|10
|6
|2
|2
|13 - 7
|20
|6.
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|7.
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|8.
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|9.
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|10.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|11.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|12.
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|13.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|14.
|1:2
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|15.
|8
|4
|2
|2
|17 - 9
|14
|16.
|10
|3
|5
|2
|7 - 8
|14
|17.
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|18.
|10
|3
|4
|3
|5 - 7
|13
|19.
|10
|2
|7
|1
|14 - 9
|13
|20.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|21.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|22.
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|23.
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|24.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|25.
|9
|3
|1
|5
|5 - 8
|10
|26.
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|27.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|28.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|16 - 7
|20
|2.
|8
|4
|3
|1
|17 - 9
|15
|3.
|2:1
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|5.
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|12.
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|4 - 8
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|18.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|19.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
|22.
|1:2
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|23.
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|24.
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|25.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|26.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|27.
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|10
|1
|1
|8
|5 - 15
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 5
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 5