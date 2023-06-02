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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 19.
Эстудиантес Ла Плата
2:1
Первый тайм: 34'
Барракас Централь
0'
0:1
3' Гол
Brian Calderara
1:1
12' Гол
Рольхейсер Бенхамин
2:1
23' Гол
Jorge Rodriguez I
24' Желтая карточка
Ivan Tapia
32' Желтая карточка
Juan Diaz4

Ход матча

3'
0:1
Brian Calderara
12'
Рольхейсер Бенхамин
(Соса Хосе)
1:1
23'
Jorge Rodriguez I
(Соса Хосе)
2:1
24'
 
Ivan Tapia
32'
 
Juan Diaz4
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Барракас Централь
2.65
7.60
8.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
26
Лолло
Лусиано
2
Zaid
Abner
Romero
13
Gaston
Benedetti
5
Аскасибар
Сантьяго
30
Jorge
Rodriguez
I
8
Сукуи
Фернандо
10
Рольхейсер
Бенхамин
7
Соса
Хосе
17
Боселли
Мауро
22
Guido
Villar
2
Nicolas
Capraro
16
Francisco
Alvarez1
14
Juan
Diaz4
4
Mauro
Peinipil
6
Rodrigo
Insua
33
Facundo
Mater
5
Rodrigo
Herrera
10
Ivan
Tapia
21
Brian
Calderara
29
Bruno
Christian
Sepulveda
Эстудиантес Ла Плата
4-3-2-1
Барракас Централь
5-4-1

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Барракас Централь

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

16 матчей

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

18.8%
62.5%
18.7%
3 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
1:6
ПБНПО
2:2
ПНЗА
2:0
ПНЗА
3:4
ПБМ
0:0
ПБМ
2:1
ПБМ
1:1
ПБМ
1:0
ПБМ
1:1
ПБМ
2:1
ПБМ
1:0
ПБМ
1:2
ПБМ
1:1
ПБМ
0:1
ПБМ
2:1

Голы

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.38
2

Среднее время на гол

65
45

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.44
1.38

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

62
65

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 6 0.32
Рольхейсер Бенхамин 3 0.16
Аскасибар Сантьяго 3 0.16
Jorge Rodriguez I 2 0.11
Годой Матиас 2 0.11
Gaston Benedetti 2 0.11
Leonardo Godoy 1 0.05
Лолло Лусиано 1 0.05
Mauro Menzdez 1 0.05
Zaid Abner Romero 1 0.05
Соса Хосе 0 0
Пьятти Пабло 0 0
Сукуи Фернандо 0 0
Axel Atum 0 0
Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 5 (1) 0.26
Ivan Tapia 4 (3) 0.21
Facundo Mater 2 0.11
Francisco Alvarez1 2 0.11
Brian Calderara 1 0.05
Alexis Dominguez 1 0.05
Carlos Martin Arce 1 0.05
Nicolas Capraro 1 0.05
Franco Farias 1 0.05
Адриан Рикардо 0 0
Juan Diaz4 0 0
Rodrigo Insua 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукуи Фернандо 5 0
Santiago Nunez 5 0
Аскасибар Сантьяго 4 0
Лолло Лусиано 3 0
Leonardo Godoy 3 0
Jorge Rodriguez I 3 0
Андухар Марьяно 2 0
Годой Матиас 2 0
Gaston Benedetti 2 0
Соса Хосе 1 0
Боселли Мауро 1 0
Мас Эмануэль 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Zaid Abner Romero 1 0
Juan Guasone 1 0
Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Capraro 4 1
Carlos Martin Arce 4 0
Ivan Tapia 4 0
Rodrigo Herrera 3 0
Facundo Mater 3 0
Колитто Лукас 2 0
Bruno Christian Sepulveda 2 0
Бенитес Маркос 2 0
Agustin Dattola 2 0
Juan Diaz4 2 0
Bruno Mastronicola 0 1
Alan Cantero 1 0
Rodrigo Insua 1 0
Brian Calderara 1 0
Mauro Peinipil 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Барракас Централь
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

2
2
Эстудиантес Ла Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Барракас Централь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

9
10
Эстудиантес Ла Плата
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Барракас Централь
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

11
12

Голы по времени матча

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
1
9%
2
29%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
6
55%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
2
33%
1
9%
76-90

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
3
30%
3
27%
1-15
1
10%
4
36%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
30%
1
9%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

21
18
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
4
19%
5
28%
1-15
2
10%
4
22%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
7
33%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
5
24%
3
17%
76-90

Пропущено

13
20
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
0
0%
2
10%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
4
31%
6
30%
31-45
2
15%
4
20%
46-60
3
23%
3
15%
61-75
3
23%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Институто - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2
Барракас Централь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Барракас Централь - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Барракас Централь - Эстудиантес Касерос 1:0
Барракас Централь - Институто 3:0 Банфилд - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Мальдонадо 1:2

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
Барракас Централь

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла Плата
Барракас Централь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
3
3
6
1.5
2
8
1
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
5
2
7
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
10
8
5
13
1.5
3
15
1
17
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 18 13 2 3 31 - 11 41
2.
Сан-Лоренсо
 18 10 5 3 19 - 7 35
3.
Эстудиантес Ла Плата
 2:1 19 10 5 4 22 - 15 35
4.
Тальерес Кордоба
 18 10 4 4 31 - 16 34
5.
Дефенса и Хустисия
 18 8 6 4 23 - 12 30
6.
Росарио Сентраль
 18 8 6 4 25 - 22 30
7.
Ланус
 17 8 5 4 24 - 16 29
8.
Бельграно
 18 8 4 6 15 - 15 28
9.
Бока Хуниорс
 19 8 3 8 22 - 17 27
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 7 6 6 16 - 15 27
11.
Годой Крус
 18 7 5 6 20 - 20 26
12.
Сармиенто
 19 6 7 6 18 - 15 25
13.
Аргентинос Хуниорс
 18 6 5 7 21 - 17 23
14.
Атлетико Платенсе
 18 6 5 7 20 - 23 23
15.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 4 8 16 - 25 22
16.
Тигре
 18 5 7 6 17 - 19 22
17.
Барракас Централь
 1:2 19 5 7 7 18 - 23 22
18.
Институто
 18 5 6 7 14 - 21 21
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 18 5 5 8 14 - 21 20
20.
Расинг Авельянеда
 17 5 4 8 20 - 27 19
21.
Колон
 18 3 10 5 17 - 20 19
22.
Велес Сарсфилд
 17 3 9 5 18 - 17 18
23.
Уракан
 18 4 6 8 15 - 21 18
24.
Банфилд
 18 4 6 8 12 - 20 18
25.
Индепендьенте Авельянеда
 18 3 9 6 17 - 21 18
26.
Атлетико Тукуман
 18 3 9 6 14 - 20 18
27.
Арсенал Саранди
 19 5 2 12 15 - 26 17
28.
Унион Санта-Фе
 17 3 6 8 10 - 22 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 9 7 2 0 17 - 6 23
2.
Сан-Лоренсо
 9 7 2 0 11 - 0 23
3.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 6 2 1 9 - 1 20
5.
Эстудиантес Ла Плата
 2:1 10 6 2 2 13 - 7 20
6.
Ланус
 8 6 1 1 12 - 4 19
7.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 14 - 7 19
8.
Бока Хуниорс
 10 5 2 3 13 - 8 17
9.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 13 - 9 16
10.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 13 - 10 16
11.
Годой Крус
 8 4 3 1 13 - 7 15
12.
Бельграно
 8 4 3 1 7 - 4 15
13.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
14.
Барракас Централь
 1:2 10 4 3 3 10 - 10 15
15.
Аргентинос Хуниорс
 8 4 2 2 17 - 9 14
16.
Институто
 10 3 5 2 7 - 8 14
17.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
18.
Банфилд
 10 3 4 3 5 - 7 13
19.
Велес Сарсфилд
 10 2 7 1 14 - 9 13
20.
Тигре
 8 3 3 2 8 - 7 12
21.
Сармиенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
22.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
23.
Колон
 10 2 6 2 12 - 12 12
24.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
25.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 3 1 5 5 - 8 10
26.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 4 3 12 - 13 10
27.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 6 2 2 16 - 7 20
2.
Тальерес Кордоба
 8 4 3 1 17 - 9 15
3.
Эстудиантес Ла Плата
 2:1 9 4 3 2 9 - 8 15
4.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 10 3 4 3 7 - 5 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Годой Крус
 10 3 2 5 7 - 13 11
9.
Бока Хуниорс
 9 3 1 5 9 - 9 10
10.
Ланус
 9 2 4 3 12 - 12 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 2 4 3 9 - 13 10
12.
Тигре
 10 2 4 4 9 - 12 10
13.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 6 - 11 10
14.
Аргентинос Хуниорс
 10 2 3 5 4 - 8 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 10 - 15 8
16.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 8 8
18.
Институто
 8 2 1 5 7 - 13 7
19.
Атлетико Платенсе
 8 2 1 5 7 - 13 7
20.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
21.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 1 6 7 - 18 7
22.
Барракас Централь
 1:2 9 1 4 4 8 - 13 7
23.
Росарио Сентраль
 9 1 4 4 8 - 16 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 9 1 3 5 7 - 11 6
26.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
27.
Банфилд
 8 1 2 5 7 - 13 5
28.
Арсенал Саранди
 10 1 1 8 5 - 15 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Ланус Лема Кристиан 2 5
Уракан Patricio Pizarro 2 5
Весь список
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Барракас Централь
2.65
7.60
8.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Эстудиантес Ла Плата 2:1 Барракас Централь онлайн

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