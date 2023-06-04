Тур: 19.
1:0
Перерыв
0'
1:0
12' ГолАуче Габриэль
31' Желтая карточкаNicolas Sosa
34' Желтая карточкаАуче Габриэль
43' Желтая карточкаРемеди Эрик
1:0
45' Не забитый пенальтиMatias Rojas II
Ход матча
12'
1:0
31'
34'
43'
45'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
34
Мура
Факундо
23
Nicolas
Oroz
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
55 Santino Vera
-
-
28 Tomas Perez
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Nicolas SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Juan BisanzПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
-
-
27 Pedro Souto
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Банфилд
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
19 матчей
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
26.3%
63.2%
10.5%
5 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
15.8%
63.2%
21%
3 победы 12 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.78
1.1
Среднее время на гол
115
81
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
0.89
0.89
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
100
100
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Rojas II
|6 (2)
|0.33
|Ауче Габриэль
|3
|0.17
|Ромеро Максимильяно
|3
|0.17
|Gonzalo Piovi
|2
|0.11
|Пильюд Иван
|1
|0.06
|Nicolas Reniero
|1
|0.06
|Морено Анибал
|1
|0.06
|Мура Факундо
|1
|0.06
|Герреро Паоло
|1
|0.06
|Jonathan David Gomez
|1
|0.06
|Nicolas Oroz
|1
|0.06
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|3
|0.16
|Juan Bisanz
|3 (2)
|0.16
|Алеман Брайн
|1 (1)
|0.05
|Чавес Андрес
|1
|0.05
|Sebastian Sosa II
|1
|0.05
|Aaron Quiroz
|1
|0.05
|Emanuel Olivera
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигали Леонардо
|4
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|2
|1
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|Герреро Паоло
|3
|0
|Инсуа Эмилиано
|3
|0
|Jonathan David Gomez
|3
|0
|Ауче Габриэль
|3
|0
|Мура Факундо
|3
|0
|Карбонеро Йохан
|3
|0
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|Опасо Оскар
|2
|0
|Jonathan Galvan
|2
|0
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Matias Rojas II
|2
|0
|Nicolas Reniero
|2
|0
|Морено Анибал
|2
|0
|Juan Caceres
|0
|1
|Пильюд Иван
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Фертоли Эктор
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
|Авилес Томас
|1
|0
|Catriel Cabellos
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Cabrera
|4
|2
|Алеман Брайн
|5
|0
|Инсуа Эмануэль
|5
|0
|Чавес Андрес
|4
|0
|Emanuel Olivera
|4
|0
|Emanuel Coronel
|2
|1
|Ремеди Эрик
|3
|0
|Juan Bisanz
|3
|0
|Sebastian Sosa II
|1
|1
|Дель Пино Маго Луис
|1
|1
|Бертоло Николас
|2
|0
|Nicolas Sosa
|2
|0
|Milton Gimenez
|2
|0
|Alejandro Maciel
|2
|0
|Horacio Tijanovich
|1
|0
|Facundo Cambeses
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Mateo Perez
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Pedro Souto
|1
|0
|Alan Di Pippa
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Банфилд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
4
Расинг Авельянеда
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Банфилд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
8
4
Расинг Авельянеда
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Банфилд
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
14
7
Волевые поражения
13
8
Голы по времени матча
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
5
50%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
2
13%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
2
17%
6
40%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
1
8%
4
27%
76-90
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
3
60%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
1
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
15
7
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
5
33%
2
29%
1-15
2
13%
2
29%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
2
29%
76-90
Забито
20
10
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 10
1
5%
2
20%
1-15
3
15%
4
40%
16-30
4
20%
1
10%
31-45
5
25%
1
10%
46-60
5
25%
1
10%
61-75
2
10%
1
10%
76-90
Пропущено
27
22
13 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 10
6
22%
4
18%
1-15
4
15%
3
14%
16-30
3
11%
6
27%
31-45
5
19%
2
9%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
4
15%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4
Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2
Банфилд
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Колон - Банфилд 2:0
Банфилд - Барракас Централь 0:0 Институто - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Сармиенто 0:0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Банфилд
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:0
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
3:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
10 раз 56%
1
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
46
44
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
44
27
26
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
810
611
315
215
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|31 - 11
|41
|2.
|19
|11
|4
|4
|34 - 17
|37
|3.
|18
|10
|5
|3
|19 - 7
|35
|4.
|19
|10
|5
|4
|25 - 16
|35
|5.
|19
|9
|6
|4
|29 - 23
|33
|6.
|19
|9
|4
|6
|17 - 15
|31
|7.
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|8.
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|9.
|19
|8
|3
|8
|22 - 17
|27
|10.
|19
|7
|6
|6
|16 - 15
|27
|11.
|18
|7
|5
|6
|20 - 20
|26
|12.
|19
|7
|5
|7
|22 - 17
|26
|13.
|19
|6
|7
|6
|18 - 15
|25
|14.
|19
|6
|5
|8
|20 - 24
|23
|15.
|19
|6
|5
|8
|16 - 21
|23
|16.
|1:0
|18
|6
|4
|8
|21 - 27
|22
|17.
|18
|6
|4
|8
|16 - 25
|22
|18.
|19
|5
|7
|7
|18 - 22
|22
|19.
|19
|5
|7
|7
|19 - 26
|22
|20.
|19
|5
|6
|8
|15 - 25
|21
|21.
|18
|3
|10
|5
|17 - 20
|19
|22.
|18
|3
|9
|6
|18 - 19
|18
|23.
|18
|3
|9
|6
|17 - 21
|18
|24.
|18
|3
|9
|6
|14 - 20
|18
|25.
|19
|4
|6
|9
|15 - 23
|18
|26.
|0:1
|19
|4
|6
|9
|12 - 21
|18
|27.
|19
|5
|2
|12
|15 - 26
|17
|28.
|17
|3
|6
|8
|10 - 22
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|21 - 7
|26
|2.
|9
|7
|2
|0
|11 - 0
|23
|3.
|8
|7
|0
|1
|15 - 4
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|9 - 1
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|6.
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|7.
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|8.
|9
|5
|3
|1
|9 - 4
|18
|9.
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|10.
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|11.
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|12.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|13.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|14.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|15.
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|16.
|1:0
|9
|4
|2
|3
|11 - 12
|14
|17.
|10
|3
|5
|2
|7 - 8
|14
|18.
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|19.
|10
|4
|1
|5
|7 - 8
|13
|20.
|0:1
|10
|3
|4
|3
|5 - 7
|13
|21.
|10
|2
|7
|1
|14 - 9
|13
|22.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|23.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|24.
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|25.
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|26.
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|27.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|28.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|16 - 7
|20
|2.
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|5.
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|12.
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|4 - 8
|9
|15.
|1:0
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|18.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|19.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|20.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|23.
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|24.
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|25.
|10
|1
|3
|6
|7 - 13
|6
|26.
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|27.
|0:1
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|28.
|10
|1
|1
|8
|5 - 15
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|12 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 5
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 5