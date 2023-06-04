Тур: 19.
2:0
Конец матча
0'
1:0
11' ГолАуче Габриэль
31' Желтая карточкаNicolas Sosa
34' Желтая карточкаАуче Габриэль
43' Желтая карточкаРемеди Эрик
1:0
45' Не забитый пенальтиMatias Rojas II
56' Желтая карточкаДель Пино Маго Луис
69' Желтая карточкаEmanuel Coronel
77' Желтая карточкаSantiago Quiros
81' Желтая карточкаNicolas Oroz
2:0
89' ГолGabriel Rojas1
90'+6
Ход матча
11'
1:0
31'
34'
43'
45'
1:0
69'
77'
81'
89'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
34
Мура
Факундо
23
Nicolas
Oroz
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
55 Santino Vera
-
-
28 Tomas Perez
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Nicolas SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Juan BisanzПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
-
-
27 Pedro Souto
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Банфилд
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
19 матчей
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
26.3%
63.2%
10.5%
5 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
15.8%
63.2%
21%
3 победы 12 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.78
1.1
Среднее время на гол
115
81
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
0.89
0.89
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
100
100
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Rojas II
|6 (2)
|0.33
|Ауче Габриэль
|3
|0.17
|Ромеро Максимильяно
|3
|0.17
|Gonzalo Piovi
|2
|0.11
|Пильюд Иван
|1
|0.06
|Nicolas Reniero
|1
|0.06
|Морено Анибал
|1
|0.06
|Мура Факундо
|1
|0.06
|Gabriel Rojas1
|1
|0.06
|Герреро Паоло
|1
|0.06
|Jonathan David Gomez
|1
|0.06
|Nicolas Oroz
|1
|0.06
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|3
|0.16
|Juan Bisanz
|3 (2)
|0.16
|Алеман Брайн
|1 (1)
|0.05
|Чавес Андрес
|1
|0.05
|Sebastian Sosa II
|1
|0.05
|Aaron Quiroz
|1
|0.05
|Emanuel Olivera
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигали Леонардо
|4
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|2
|1
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|Герреро Паоло
|3
|0
|Инсуа Эмилиано
|3
|0
|Jonathan David Gomez
|3
|0
|Ауче Габриэль
|3
|0
|Мура Факундо
|3
|0
|Карбонеро Йохан
|3
|0
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|Опасо Оскар
|2
|0
|Jonathan Galvan
|2
|0
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Matias Rojas II
|2
|0
|Nicolas Reniero
|2
|0
|Морено Анибал
|2
|0
|Juan Caceres
|0
|1
|Пильюд Иван
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Фертоли Эктор
|1
|0
|Nicolas Oroz
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
|Santiago Quiros
|1
|0
|Авилес Томас
|1
|0
|Catriel Cabellos
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Cabrera
|4
|2
|Алеман Брайн
|5
|0
|Инсуа Эмануэль
|5
|0
|Emanuel Coronel
|3
|1
|Чавес Андрес
|4
|0
|Emanuel Olivera
|4
|0
|Дель Пино Маго Луис
|2
|1
|Ремеди Эрик
|3
|0
|Juan Bisanz
|3
|0
|Sebastian Sosa II
|1
|1
|Бертоло Николас
|2
|0
|Nicolas Sosa
|2
|0
|Milton Gimenez
|2
|0
|Alejandro Maciel
|2
|0
|Horacio Tijanovich
|1
|0
|Facundo Cambeses
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Mateo Perez
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Pedro Souto
|1
|0
|Alan Di Pippa
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Банфилд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
4
Расинг Авельянеда
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Банфилд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
8
4
Расинг Авельянеда
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Банфилд
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
14
7
Волевые поражения
13
8
Голы по времени матча
Забито
12
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
2
17%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
5
42%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
20%
76-90
Пропущено
12
17
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
8%
3
18%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
2
17%
6
35%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
1
8%
5
29%
29%
76-90
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
3
60%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
1
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
15
7
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
5
33%
2
29%
1-15
2
13%
2
29%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
2
29%
76-90
Забито
22
10
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 11
2
9%
2
20%
1-15
3
14%
4
40%
16-30
4
18%
1
10%
31-45
5
23%
1
10%
46-60
5
23%
1
10%
61-75
3
14%
1
10%
76-90
Пропущено
27
24
13 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
6
22%
5
21%
1-15
4
15%
3
13%
16-30
3
11%
6
25%
31-45
5
19%
2
8%
46-60
5
19%
1
4%
61-75
4
15%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4
Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2
Банфилд
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Колон - Банфилд 2:0
Банфилд - Барракас Централь 0:0 Институто - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Сармиенто 0:0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Банфилд
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
0:0
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
3:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
2:0
4 раза 21%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
0
11 раз 58%
1
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
46
54
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
27
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
811
711
316
216
118
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|12 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 5
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 5