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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 19.
Расинг Авельянеда
2:0
Конец матча
Банфилд
0'
1:0
11' Гол
Ауче Габриэль
31' Желтая карточка
Nicolas Sosa
34' Желтая карточка
Ауче Габриэль
43' Желтая карточка
Ремеди Эрик
1:0
45' Не забитый пенальти
Matias Rojas II
56' Желтая карточка
Дель Пино Маго Луис
69' Желтая карточка
Emanuel Coronel
77' Желтая карточка
Santiago Quiros
81' Желтая карточка
Nicolas Oroz
2:0
89' Гол
Gabriel Rojas1
90'+6
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
33
Gonzalo
Piovi
3
Gabriel
Rojas1
11
Jonathan
David
Gomez
29
Морено
Анибал
23
Nicolas
Oroz
10
Matias
Rojas
II
22
Герреро
Паоло
7
Ауче
Габриэль
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
22
Emanuel
Olivera
6
Alejandro
Maciel
30
Дель
Пино
Маго
Луис
23
Nicolas
Sosa
16
Alejandro
Cabrera
5
Ремеди
Эрик
17
Juan
Bisanz
7
Sebastian
Sosa
II
45
Milton
Gimenez
Расинг Авельянеда
4-3-3
Банфилд
4-4-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Банфилд

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

19 матчей

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

26.3%
63.2%
10.5%
5 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

15.8%
63.2%
21%
3 победы 12 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
0:2
ЛП
1:1
ЛП
0:0
ЛП
2:0
С
0:0
С
0:0
С
1:0
П
1:3
П
0:0
П
1:0
ПА
1:2
ПА
0:1
ПА
1:3
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
1:0
ПАК
3:1

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.78
1.1

Среднее время на гол

115
81

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

0.89
0.89

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

100
100

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Rojas II 6 (2) 0.33
Ауче Габриэль 3 0.17
Ромеро Максимильяно 3 0.17
Gonzalo Piovi 2 0.11
Пильюд Иван 1 0.06
Nicolas Reniero 1 0.06
Морено Анибал 1 0.06
Мура Факундо 1 0.06
Gabriel Rojas1 1 0.06
Герреро Паоло 1 0.06
Jonathan David Gomez 1 0.06
Nicolas Oroz 1 0.06
Инсуа Эмилиано 0 0
Моралес Максимильяно 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Juan Ignacio Nardoni 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 3 0.16
Juan Bisanz 3 (2) 0.16
Алеман Брайн 1 (1) 0.05
Чавес Андрес 1 0.05
Sebastian Sosa II 1 0.05
Aaron Quiroz 1 0.05
Emanuel Olivera 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигали Леонардо 4 0
Juan Ignacio Nardoni 2 1
Gabriel Rojas1 2 1
Герреро Паоло 3 0
Инсуа Эмилиано 3 0
Jonathan David Gomez 3 0
Ауче Габриэль 3 0
Мура Факундо 3 0
Карбонеро Йохан 3 0
Моралес Максимильяно 2 0
Опасо Оскар 2 0
Jonathan Galvan 2 0
Gonzalo Piovi 2 0
Matias Rojas II 2 0
Nicolas Reniero 2 0
Морено Анибал 2 0
Juan Caceres 0 1
Пильюд Иван 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Фертоли Эктор 1 0
Nicolas Oroz 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0
Santiago Quiros 1 0
Авилес Томас 1 0
Catriel Cabellos 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Cabrera 4 2
Алеман Брайн 5 0
Инсуа Эмануэль 5 0
Emanuel Coronel 3 1
Чавес Андрес 4 0
Emanuel Olivera 4 0
Дель Пино Маго Луис 2 1
Ремеди Эрик 3 0
Juan Bisanz 3 0
Sebastian Sosa II 1 1
Бертоло Николас 2 0
Nicolas Sosa 2 0
Milton Gimenez 2 0
Alejandro Maciel 2 0
Horacio Tijanovich 1 0
Facundo Cambeses 1 0
Lautaro Rios 1 0
Mateo Perez 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Pedro Souto 1 0
Alan Di Pippa 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Банфилд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
4
Расинг Авельянеда
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Банфилд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

8
4
Расинг Авельянеда
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Банфилд
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

13
8

Голы по времени матча

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
2
17%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
5
42%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Пропущено

12
17
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
8%
3
18%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
2
17%
6
35%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
1
8%
5
29%
29%
76-90

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
3
60%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
1
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

15
7
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
5
33%
2
29%
1-15
2
13%
2
29%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
2
29%
76-90

Забито

22
10
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 11
2
9%
2
20%
1-15
3
14%
4
40%
16-30
4
18%
1
10%
31-45
5
23%
1
10%
46-60
5
23%
1
10%
61-75
3
14%
1
10%
76-90

Пропущено

27
24
13 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
6
22%
5
21%
1-15
4
15%
3
13%
16-30
3
11%
6
25%
31-45
5
19%
2
8%
46-60
5
19%
1
4%
61-75
4
15%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4
Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2
Банфилд
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Колон - Банфилд 2:0
Банфилд - Барракас Централь 0:0 Институто - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Сармиенто 0:0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Банфилд

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
0:0
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Точный счет

3:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
2:0
4 раза 21%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
0
11 раз 58%
1
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
6
5
4
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
2
7
1.5
2
7
2
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
8
11
7
11
1.5
3
16
2
16
2.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 18 13 2 3 31 - 11 41
2.
Тальерес Кордоба
 19 11 4 4 34 - 17 37
3.
Сан-Лоренсо
 18 10 5 3 19 - 7 35
4.
Эстудиантес Ла Плата
 19 10 5 4 25 - 16 35
5.
Росарио Сентраль
 19 9 6 4 29 - 23 33
6.
Бельграно
 19 9 4 6 17 - 15 31
7.
Дефенса и Хустисия
 18 8 6 4 23 - 12 30
8.
Ланус
 17 8 5 4 24 - 16 29
9.
Бока Хуниорс
 19 8 3 8 22 - 17 27
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 7 6 6 16 - 15 27
11.
Годой Крус
 18 7 5 6 20 - 20 26
12.
Аргентинос Хуниорс
 19 7 5 7 22 - 17 26
13.
Сармиенто
 19 6 7 6 18 - 15 25
14.
Атлетико Платенсе
 19 6 5 8 20 - 24 23
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 19 6 5 8 16 - 21 23
16.
Расинг Авельянеда
 18 6 4 8 22 - 27 22
17.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 4 8 16 - 25 22
18.
Тигре
 19 5 7 7 18 - 22 22
19.
Барракас Централь
 19 5 7 7 19 - 26 22
20.
Институто
 19 5 6 8 15 - 25 21
21.
Колон
 18 3 10 5 17 - 20 19
22.
Велес Сарсфилд
 18 3 9 6 18 - 19 18
23.
Индепендьенте Авельянеда
 18 3 9 6 17 - 21 18
24.
Атлетико Тукуман
 18 3 9 6 14 - 20 18
25.
Уракан
 19 4 6 9 15 - 23 18
26.
Банфилд
 19 4 6 9 12 - 22 18
27.
Арсенал Саранди
 19 5 2 12 15 - 26 17
28.
Унион Санта-Фе
 17 3 6 8 10 - 22 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
2.
Сан-Лоренсо
 9 7 2 0 11 - 0 23
3.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 6 2 1 9 - 1 20
5.
Эстудиантес Ла Плата
 10 6 2 2 16 - 8 20
6.
Ланус
 8 6 1 1 12 - 4 19
7.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 14 - 7 19
8.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
9.
Аргентинос Хуниорс
 9 5 2 2 18 - 9 17
10.
Бока Хуниорс
 10 5 2 3 13 - 8 17
11.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 13 - 9 16
12.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 13 - 10 16
13.
Годой Крус
 8 4 3 1 13 - 7 15
14.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
15.
Барракас Централь
 10 4 3 3 10 - 10 15
16.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 12 14
17.
Институто
 10 3 5 2 7 - 8 14
18.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 1 5 7 - 8 13
20.
Банфилд
 10 3 4 3 5 - 7 13
21.
Велес Сарсфилд
 10 2 7 1 14 - 9 13
22.
Сармиенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
23.
Тигре
 9 3 3 3 9 - 10 12
24.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
25.
Колон
 10 2 6 2 12 - 12 12
26.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 4 3 12 - 13 10
27.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 6 2 2 16 - 7 20
2.
Тальерес Кордоба
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 9 4 3 2 9 - 8 15
4.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 10 3 4 3 7 - 5 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Годой Крус
 10 3 2 5 7 - 13 11
9.
Бока Хуниорс
 9 3 1 5 9 - 9 10
10.
Ланус
 9 2 4 3 12 - 12 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 2 4 3 9 - 13 10
12.
Тигре
 10 2 4 4 9 - 12 10
13.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 6 - 11 10
14.
Аргентинос Хуниорс
 10 2 3 5 4 - 8 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 10 - 15 8
16.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 8 8
18.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
19.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
20.
Институто
 9 2 1 6 8 - 17 7
21.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 1 6 7 - 18 7
22.
Барракас Централь
 9 1 4 4 9 - 16 7
23.
Росарио Сентраль
 9 1 4 4 8 - 16 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 10 1 3 6 7 - 13 6
26.
Велес Сарсфилд
 8 1 2 5 4 - 10 5
27.
Банфилд
 9 1 2 6 7 - 15 5
28.
Арсенал Саранди
 10 1 1 8 5 - 15 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 12 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Ланус Лема Кристиан 2 5
Уракан Patricio Pizarro 2 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      48'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Матиас Рохас пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      43'
      Ремеди Эрик получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      34'
      Ауче Габриэль получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Nicolas Sosa получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Габриэль Рохас сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Ауче Габриэль бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Расинг Авельянеда 2:0 Банфилд онлайн

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