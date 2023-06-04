Тур: 19.
0:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаLeonel Picco
29' Желтая карточкаБаталья Аугусто
45' Желтая карточкаКампи Гастон
72' Желтая карточкаIgnacio Chicco
90' Желтая карточкаВомбергар Андрес
90'+6
Ход матча
21'
29'
45'
72'
90'
2
Рафа
II
22
Кампи
Гастон
47
Гиай
Агустин
11
Барейро
Адам
21
Eric
Meza
29
Leonel
Picco
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
47 Гиай АгустинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
19 Tomas Galvan
-
26 Carlos Arrua
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Сан-Лоренсо
Колон
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
25 матчей
32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.5
0.77
Среднее время на гол
60
117
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.31
1.08
Среднее время на гол
68
83
Всего голов
35
23
Голов в среднем за матч
1.4
0.92
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
Среднее время на гол
64
97
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вомбергар Андрес
|5 (2)
|0.26
|Барейро Адам
|3 (2)
|0.16
|Jalil Elias
|2
|0.11
|Cristian Nahuel Barrios
|2
|0.11
|Ivan Leguizamon
|2
|0.11
|Federico Gattoni
|1
|0.05
|Бланди Николас
|1
|0.05
|Рафа II
|1
|0.05
|Gaston Hernandez
|1
|0.05
|Malcom Braida
|0
|0
|Agustin Martegani
|0
|0
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|6
|0.32
|Бенитес Хорхе
|2
|0.11
|Santiago Pierotti
|2
|0.11
|Перласа Бальдомеро
|1
|0.05
|Eric Meza
|1
|0.05
|Juan Alvarez2
|1
|0.05
|Andrew Teuten
|1
|0.05
|Cristian Vega
|1
|0.05
|Joaquin Ibanez III
|1
|0.05
|Rafael Delgado
|0
|0
|Carlos Arrua
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барейро Адам
|6
|0
|Cristian Nahuel Barrios
|4
|1
|Вомбергар Андрес
|5
|0
|Баталья Аугусто
|4
|0
|Malcom Braida
|4
|0
|Federico Gattoni
|4
|0
|Gaston Hernandez
|2
|1
|Гиай Агустин
|2
|1
|Рафа II
|3
|0
|Бланди Николас
|2
|0
|Ezequiel Cerutti
|2
|0
|Карлос Санчес
|2
|0
|Jalil Elias
|2
|0
|Кампи Гастон
|1
|0
|Agustin Martegani
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Julian Chicco
|5
|0
|Stefano Moreyra
|3
|1
|Абила Рамон
|4
|0
|Перласа Бальдомеро
|4
|0
|Santiago Pierotti
|4
|0
|Cristian Vega
|3
|0
|Rafael Delgado
|3
|0
|Бенитес Хорхе
|3
|0
|Гольц Паоло
|3
|0
|Facundo Garces
|3
|0
|Andrew Teuten
|3
|0
|Gian Nardelli
|1
|1
|Joaquin Ibanez III
|2
|0
|Leonel Picco
|2
|0
|Carlos Arrua
|2
|0
|Ignacio Chicco
|1
|0
|Eric Meza
|1
|0
|Natanael Troncoso
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Колон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
3
Сан-Лоренсо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Колон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
7
10
Сан-Лоренсо
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (4)
74% (14)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Колон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
7
13
Голы по времени матча
Забито
10
5
1 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
40%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
5
45%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
9%
76-90
Пропущено
7
13
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
14%
4
31%
1-15
5
71%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
14%
3
23%
76-90
Забито
18
16
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
2
11%
4
25%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
11%
5
31%
31-45
6
33%
2
13%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
33%
3
19%
76-90
Пропущено
8
21
7 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 14
2
25%
4
19%
1-15
5
63%
4
19%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
1
13%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Барракас Централь - Сан-Лоренсо 1:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2 Сан-Лоренсо - Институто 2:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2
Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Палестино - Сан-Лоренсо 0:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1
Колон
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Колон - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Колон - Барракас Централь 1:1 Институто - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0
Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармиенто 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Колон - Ланус 1:2 Институто - Колон 0:3
Результаты матчей
Сан-Лоренсо
Колон
Точный счет
1:0
5 раз 50%
0:0
3 раза 30%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:0
7 раз 37%
0:0
5 раз 26%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо
Колон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
28
46
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
36
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
118
415
613
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|31 - 11
|41
|2.
|19
|11
|4
|4
|34 - 17
|37
|3.
|19
|10
|6
|3
|19 - 7
|36
|4.
|19
|10
|5
|4
|25 - 16
|35
|5.
|19
|9
|6
|4
|29 - 23
|33
|6.
|19
|9
|4
|6
|17 - 15
|31
|7.
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|8.
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|9.
|19
|8
|3
|8
|22 - 17
|27
|10.
|19
|7
|6
|6
|16 - 15
|27
|11.
|0:0
|19
|7
|6
|6
|20 - 20
|27
|12.
|19
|7
|5
|7
|22 - 17
|26
|13.
|19
|6
|7
|6
|18 - 15
|25
|14.
|19
|6
|5
|8
|20 - 24
|23
|15.
|19
|6
|5
|8
|16 - 21
|23
|16.
|18
|6
|4
|8
|22 - 27
|22
|17.
|19
|6
|4
|9
|16 - 27
|22
|18.
|19
|5
|7
|7
|18 - 22
|22
|19.
|19
|5
|7
|7
|19 - 26
|22
|20.
|19
|5
|6
|8
|15 - 25
|21
|21.
|19
|3
|11
|5
|17 - 20
|20
|22.
|0:0
|19
|3
|10
|6
|17 - 21
|19
|23.
|18
|4
|6
|8
|12 - 22
|18
|24.
|18
|3
|9
|6
|18 - 19
|18
|25.
|18
|3
|9
|6
|14 - 20
|18
|26.
|19
|4
|6
|9
|15 - 23
|18
|27.
|19
|4
|6
|9
|12 - 22
|18
|28.
|19
|5
|2
|12
|15 - 26
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|21 - 7
|26
|2.
|10
|7
|3
|0
|11 - 0
|24
|3.
|8
|7
|0
|1
|15 - 4
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|9 - 1
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|6.
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|7.
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|8.
|9
|5
|3
|1
|9 - 4
|18
|9.
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|10.
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|11.
|0:0
|9
|4
|4
|1
|13 - 7
|16
|12.
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|13.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|14.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|15.
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|16.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|17.
|10
|3
|5
|2
|7 - 8
|14
|18.
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|19.
|10
|4
|1
|5
|7 - 8
|13
|20.
|10
|3
|4
|3
|5 - 7
|13
|21.
|10
|2
|7
|1
|14 - 9
|13
|22.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|23.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|24.
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|25.
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|26.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|27.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|28.
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|16 - 7
|20
|2.
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|5.
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|8.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|12.
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|4 - 8
|9
|15.
|0:0
|10
|1
|6
|3
|5 - 8
|9
|16.
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|18.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|19.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|20.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|21.
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|23.
|10
|2
|1
|7
|7 - 20
|7
|24.
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|25.
|10
|1
|3
|6
|7 - 13
|6
|26.
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|27.
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|28.
|10
|1
|1
|8
|5 - 15
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|12 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 5
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 5