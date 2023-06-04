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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 19.
Сан-Лоренсо
0:0
Конец матча
Колон
0'
21' Желтая карточка
Leonel Picco
29' Желтая карточка
Баталья Аугусто
45' Желтая карточка
Кампи Гастон
72' Желтая карточка
Ignacio Chicco
90' Желтая карточка
Вомбергар Андрес
90'+6
13
Баталья
Аугусто
2
Рафа
II
6
Federico
Gattoni
22
Кампи
Гастон
47
Гиай
Агустин
21
Malcom
Braida
3
Карлос
Санчес
10
Cristian
Nahuel
Barrios
18
Вомбергар
Андрес
11
Барейро
Адам
7
Ezequiel
Cerutti
17
Ignacio
Chicco
36
Gian
Nardelli
33
Facundo
Garces
40
Rafael
Delgado
21
Eric
Meza
4
Augusto
Schott
14
Перласа
Бальдомеро
29
Leonel
Picco
22
Juan
Alvarez2
30
Santiago
Pierotti
9
Абила
Рамон
Сан-Лоренсо
3-3-1-3
Колон
5-3-2

История личных встреч

Сан-Лоренсо
Колон

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

25 матчей

32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:2
ЛП
2:0
КДМЭП
2:2
С
2:1
С
1:1
К
2:2
С
0:0
П
2:1
П
0:2
П
2:0
П
0:0
П
0:2
П
0:1
П
2:1
ПА
1:1
ПА
3:1
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
2:2
ПА
2:1
ПА
3:0
ПА
3:0
ПА
2:1
ПА
0:0

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.77

Среднее время на гол

60
117

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.31
1.08

Среднее время на гол

68
83

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

1.4
0.92

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
4
Больше 16%
Меньше 84%
21

Среднее время на гол

64
97

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вомбергар Андрес 5 (2) 0.26
Барейро Адам 3 (2) 0.16
Jalil Elias 2 0.11
Cristian Nahuel Barrios 2 0.11
Ivan Leguizamon 2 0.11
Federico Gattoni 1 0.05
Бланди Николас 1 0.05
Рафа II 1 0.05
Gaston Hernandez 1 0.05
Malcom Braida 0 0
Agustin Martegani 0 0
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 6 0.32
Бенитес Хорхе 2 0.11
Santiago Pierotti 2 0.11
Перласа Бальдомеро 1 0.05
Eric Meza 1 0.05
Juan Alvarez2 1 0.05
Andrew Teuten 1 0.05
Cristian Vega 1 0.05
Joaquin Ibanez III 1 0.05
Rafael Delgado 0 0
Carlos Arrua 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барейро Адам 6 0
Cristian Nahuel Barrios 4 1
Вомбергар Андрес 5 0
Баталья Аугусто 4 0
Malcom Braida 4 0
Federico Gattoni 4 0
Gaston Hernandez 2 1
Гиай Агустин 2 1
Рафа II 3 0
Бланди Николас 2 0
Ezequiel Cerutti 2 0
Карлос Санчес 2 0
Jalil Elias 2 0
Кампи Гастон 1 0
Agustin Martegani 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Julian Chicco 5 0
Stefano Moreyra 3 1
Абила Рамон 4 0
Перласа Бальдомеро 4 0
Santiago Pierotti 4 0
Cristian Vega 3 0
Rafael Delgado 3 0
Бенитес Хорхе 3 0
Гольц Паоло 3 0
Facundo Garces 3 0
Andrew Teuten 3 0
Gian Nardelli 1 1
Joaquin Ibanez III 2 0
Leonel Picco 2 0
Carlos Arrua 2 0
Ignacio Chicco 1 0
Eric Meza 1 0
Natanael Troncoso 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Колон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
3
Сан-Лоренсо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Колон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

7
10
Сан-Лоренсо
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (4)
74% (14)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Колон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

7
13

Голы по времени матча

Забито

10
5
1 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
40%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
5
45%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Пропущено

7
13
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
14%
4
31%
1-15
5
71%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Забито

18
16
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
2
11%
4
25%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
11%
5
31%
31-45
6
33%
2
13%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
33%
3
19%
76-90

Пропущено

8
21
7 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 14
2
25%
4
19%
1-15
5
63%
4
19%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
1
13%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Барракас Централь - Сан-Лоренсо 1:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2 Сан-Лоренсо - Институто 2:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2
Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Палестино - Сан-Лоренсо 0:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1
Колон
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Колон - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Колон - Барракас Централь 1:1 Институто - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0
Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармиенто 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Колон - Ланус 1:2 Институто - Колон 0:3

Результаты матчей

Сан-Лоренсо
Колон

Точный счет

1:0
5 раз 50%
0:0
3 раза 30%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:0
7 раз 37%
0:0
5 раз 26%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
2:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо
Колон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
4
6
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
3
6
2
7
1.5
2
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
11
8
4
15
1.5
6
13
2
17
2.5
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 18 13 2 3 31 - 11 41
2.
Тальерес Кордоба
 19 11 4 4 34 - 17 37
3.
Сан-Лоренсо
 19 10 6 3 19 - 7 36
4.
Эстудиантес Ла Плата
 19 10 5 4 25 - 16 35
5.
Росарио Сентраль
 19 9 6 4 29 - 23 33
6.
Бельграно
 19 9 4 6 17 - 15 31
7.
Дефенса и Хустисия
 18 8 6 4 23 - 12 30
8.
Ланус
 17 8 5 4 24 - 16 29
9.
Бока Хуниорс
 19 8 3 8 22 - 17 27
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 7 6 6 16 - 15 27
11.
Годой Крус
 0:0 19 7 6 6 20 - 20 27
12.
Аргентинос Хуниорс
 19 7 5 7 22 - 17 26
13.
Сармиенто
 19 6 7 6 18 - 15 25
14.
Атлетико Платенсе
 19 6 5 8 20 - 24 23
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 19 6 5 8 16 - 21 23
16.
Расинг Авельянеда
 18 6 4 8 22 - 27 22
17.
Химнасия Ла-Плата
 19 6 4 9 16 - 27 22
18.
Тигре
 19 5 7 7 18 - 22 22
19.
Барракас Централь
 19 5 7 7 19 - 26 22
20.
Институто
 19 5 6 8 15 - 25 21
21.
Колон
 19 3 11 5 17 - 20 20
22.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 19 3 10 6 17 - 21 19
23.
Унион Санта-Фе
 18 4 6 8 12 - 22 18
24.
Велес Сарсфилд
 18 3 9 6 18 - 19 18
25.
Атлетико Тукуман
 18 3 9 6 14 - 20 18
26.
Уракан
 19 4 6 9 15 - 23 18
27.
Банфилд
 19 4 6 9 12 - 22 18
28.
Арсенал Саранди
 19 5 2 12 15 - 26 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
2.
Сан-Лоренсо
 10 7 3 0 11 - 0 24
3.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 6 2 1 9 - 1 20
5.
Эстудиантес Ла Плата
 10 6 2 2 16 - 8 20
6.
Ланус
 8 6 1 1 12 - 4 19
7.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 14 - 7 19
8.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
9.
Аргентинос Хуниорс
 9 5 2 2 18 - 9 17
10.
Бока Хуниорс
 10 5 2 3 13 - 8 17
11.
Годой Крус
 0:0 9 4 4 1 13 - 7 16
12.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 13 - 9 16
13.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 13 - 10 16
14.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
15.
Барракас Централь
 10 4 3 3 10 - 10 15
16.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 12 14
17.
Институто
 10 3 5 2 7 - 8 14
18.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 1 5 7 - 8 13
20.
Банфилд
 10 3 4 3 5 - 7 13
21.
Велес Сарсфилд
 10 2 7 1 14 - 9 13
22.
Сармиенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
23.
Тигре
 9 3 3 3 9 - 10 12
24.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
25.
Колон
 10 2 6 2 12 - 12 12
26.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 9 2 4 3 12 - 13 10
27.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
28.
Унион Санта-Фе
 8 2 2 4 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 6 2 2 16 - 7 20
2.
Тальерес Кордоба
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 9 4 3 2 9 - 8 15
4.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 10 3 4 3 7 - 5 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Годой Крус
 0:0 10 3 2 5 7 - 13 11
9.
Бока Хуниорс
 9 3 1 5 9 - 9 10
10.
Ланус
 9 2 4 3 12 - 12 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 2 4 3 9 - 13 10
12.
Тигре
 10 2 4 4 9 - 12 10
13.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 6 - 11 10
14.
Аргентинос Хуниорс
 10 2 3 5 4 - 8 9
15.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 10 1 6 3 5 - 8 9
16.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 10 - 15 8
17.
Колон
 9 1 5 3 5 - 8 8
18.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 8 8
19.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
20.
Институто
 9 2 1 6 8 - 17 7
21.
Барракас Централь
 9 1 4 4 9 - 16 7
22.
Росарио Сентраль
 9 1 4 4 8 - 16 7
23.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 1 7 7 - 20 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 10 1 3 6 7 - 13 6
26.
Велес Сарсфилд
 8 1 2 5 4 - 10 5
27.
Банфилд
 9 1 2 6 7 - 15 5
28.
Арсенал Саранди
 10 1 1 8 5 - 15 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 12 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Ланус Лема Кристиан 2 5
Уракан Patricio Pizarro 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Кампи Гастон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Баталья Аугусто получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Леонель Пикко получил желтую карточку от судьи
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      Судья начинает матч
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